En quête d'une alternative au Fujifilm X100VI ? Son grand concurrent est sur le point de sortir un successeur

Les rumeurs suggèrent que le Ricoh GR IV devrait être commercialisé au cours du premier trimestre 2025

Une variante monochrome surprise pourrait suivre plus tard dans l'année

Aucune spécification n'a encore été divulguée, mais le Ricoh GR IV serait une mise à jour du GR III

Ricoh pourrait lancer le dernier modèle de sa populaire gamme d’appareils photo compacts premium, potentiellement appelé Ricoh GR IV, dès le premier trimestre 2025. C’est ce qu’affirme une source de Fuji Rumors, qui laisse également entendre qu’un autre modèle surprise pourrait suivre plus tard dans l’année, une version monochrome de ce même appareil.

En début d’année, un potentiel Ricoh GR IV figurait déjà parmi les appareils photo les plus attendus de 2024, et à juste titre. C’est une alternative intéressante au très prisé Fujifilm X100VI, se distinguant par son format ultra-compact, un grand capteur APS-C, une optique fixe de grande qualité et une superbe restitution d’image.

L’espoir avait été ravivé quelques mois après la publication de cette liste lorsque Ricoh a annoncé un nouvel appareil compact numérique GR. Toutefois, il s’agissait d’une variation de niche du GR III / GR IIIx dotée d’un filtre de diffusion des hautes lumières.

Jusqu’à présent, un Ricoh GR IV n’a pas encore vu le jour, mais cela pourrait changer dans les prochains mois si les rumeurs actuelles se confirment. Le Ricoh GR IIIx, bien qu’apprécié, n’est pas parfait, et certaines améliorations pour un éventuel GR IV ont été évoquées dans l’article sur les 5 évolutions souhaitées pour un tel modèle.

Voyons ce qu’il est raisonnable d’attendre d’un futur Ricoh GR IV et s’il pourrait vraiment constituer une alternative convaincante au X100VI.

Le Ricoh GR IIIx, une variante du GR III avec un objectif de 40 mm. (Image credit: Future)

Un casse-tête potentiel pour Fujifilm ?

Ayant le GR IIIx comme appareil photo de tous les jours, nous avons dressé une liste de souhaits d'améliorations pour un successeur. Voici ce que nous aimerions voir Ricoh faire avec un modèle de quatrième génération de sa série d'appareils photo numériques compacts GR :

Conserver la même taille Ajouter un flash intégré Améliorer la qualité de fabrication Ajout d'un écran LCD inclinable Améliorer l'autofocus

Si Ricoh parvient à intégrer ces améliorations, le Ricoh GR IV pourrait devenir un appareil formidable. Il ne rivaliserait toujours pas avec la polyvalence et les performances globales du Fujifilm X100VI, qui dispose d’un viseur hybride très apprécié, mais ce n’est pas nécessaire pour qu’il mérite toute l’attention.

Chaque appareil offre une expérience différente. Le choix s’était porté sur le GR IIIx il y a plus de deux ans plutôt que sur le Fujifilm X100V (dernier modèle de la série X100 à l’époque) en raison de sa compacité et de sa capacité à se glisser dans une poche de pantalon, bien qu’acceptant les compromis en termes de performance et de maniabilité. Finalement, la recette gagnante de Ricoh reste un petit appareil muni d’un grand capteur.

Avec une demande qui continue de dépasser l’offre pour le X100VI plusieurs mois après son lancement, et suite au succès viral du X100V, Ricoh pourrait bien saisir l’occasion de proposer une alternative crédible. Un GR IV sera-t-il une véritable révolution par rapport au GR III ? L’histoire laisse penser que non, et qu’il s’agira seulement de quelques ajustements. Espérons le contraire.

Fujifilm doit-il s’inquiéter ? Probablement pas – le X100VI restera vraisemblablement un appareil plus puissant que le futur GR IV et continue de profiter de sa popularité sur TikTok. En revanche, une version monochrome du GR IV pourrait constituer une proposition totalement différente.