Civilization 7 : date de sortie et tout ce que nous savons à ce jour

La date de sortie de Civilization 7 a été officiellement révélée. À l'heure actuelle, nous connaissons la date de sortie du jeu, ainsi que quelques détails sur le gameplay et une récente bande-annonce. Nous avons même interviewé le développeur, ce qui nous a permis d'obtenir de nouveaux détails sur les nouveaux mécanismes de Leader.

Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Civilization 7, le pedigree de la franchise en fait l'un des jeux à venir les plus excitants à surveiller et lui donne certainement une bonne chance de donner du fil à retordre aux jeux de notre liste des meilleurs jeux de stratégie sur PC.

Voici tout ce que nous savons sur Civilization 7 à ce jour, y compris la date de sortie, les plates-formes sur lesquelles il sera disponible et des informations sur la date à laquelle nous pourrons voir plus de gameplay. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure de la publication de nouveaux détails.

Civilization 7 - L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le dernier opus d'une série stratégique de longue date

Le dernier opus d'une série stratégique de longue date Quand sort-il ? Le 11 février 2025

Le 11 février 2025 Sur quoi puis-je y jouer ? PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC, Switch

PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC, Switch Qui en est l'auteur ? Firaxis (Civ, XCOM)

(Image credit: Firaxis)

Civilization 7 sera lancé le 11 février 2025. Cette information a été confirmée en même temps que la dernière bande-annonce du jeu lors de l'Opening Night Live de la Gamescom. En ce qui concerne les plateformes, Civilization 7 arrivera sur PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC et Nintendo Switch.

Civilization 7 : Bandes-annonces

La dernière bande-annonce de Civilization 7 nous donne un premier aperçu du gameplay. Découvrez-la ci-dessous :

Sid Meier’s Civilization VII - Gameplay Reveal Trailer - YouTube Watch On

Dans le cadre de l'annonce, nous avons reçu un court teaser qui montre des personnages à travers différents âges de l'histoire. Le tout culmine avec le lancement d'une navette spatiale avant que l'année de sortie ne soit précisée. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant, mais c'est tout de même très agréable de voir la franchise revenir après neuf ans d'attente.

Sid Meier’s Civilization VII - Official Teaser Trailer - YouTube Watch On

En attendant d'en savoir plus sur Civilization 7, il convient de garder un œil sur la chaîne YouTube officielle du jeu. C'est probablement là que seront publiées les nouvelles bandes-annonces, après quoi nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section.

Civilization 7 : Gameplay

(Image credit: Firaxis Games)

Selon le site officiel du jeu :

« Incarnez l'un des nombreux chefs légendaires de l'histoire. Établissez votre civilisation, construisez des villes et des merveilles architecturales pour étendre votre territoire, conquérez ou coopérez avec des civilisations rivales dans votre quête de prospérité, et explorez les confins du monde inconnu. Construirez-vous un empire qui résiste à l'épreuve du temps ? »

Nous pensons qu'il s'agit d'une formule de jeu classique pour Civilization, mais il y aura sans aucun doute une foule de nouvelles touches et de mises à jour à apprécier dans ce nouveau jeu. Grâce à une récente présentation au Future Games Show, nous avons pu voir encore plus de gameplay. Découvrez-le ci-dessous :

Sid Meier's Civilization VII Firaxis Developer Interview “Gameplay” - FGS Gamescom 2024 - YouTube Watch On

Civilization 7 : Accès anticipé

(Image credit: Firaxis Games)

Vous pouvez jouer à Civilization 7 en avance si vous précommandez l'édition Deluxe ou l'édition Founders du jeu. Les dates sont les suivants :

Date d'accès anticipé : 6 février 2025

Civilization 7: FAQ

(Image credit: Firaxis)

Pouvez-vous précommander Civilization 7 ?

Civilization 7 est désormais disponible en précommande, dans une variété d'éditions différentes. Rendez-vous ici pour plus d'informations sur la procédure à suivre.

Qui développe Civilization 7 ?

Civilization 7 est développé par Firaxis Games, qui a récemment travaillé sur Marvel's Midnight Suns. Ils sont spécialisés dans la stratégie au tour par tour, ayant également travaillé sur les séries Civilization et XCOM . Ne vous inquiétez pas, le nouveau jeu Civilization est entre de bonnes mains.

Civilization 7 : Actualités

Le développeur de Sid Meier's Civilization 7 parle de la création du "plus beau jeu de table de la planète"

En prenant en main une première version de Sid Meier's Civilization 7 à la Gamescom 2024, nous avons été impressionnés par la majeure partie de ce que le prochain volet de la série de stratégie extrêmement populaire apportera à la table. Pour en savoir plus, lisez les propos de notre dernier interviewer (en englais).

La jaquette dévoilée

Firaxis vient de dévoiler la jaquette complète de Civilization 7. Vous pouvez la découvrir dans ce Tweet.

Nouvelle bande-annonce dévoilée à la Gamescom

lors que la première bande-annonce de Civilization 7 laissait un peu à désirer, la dernière, présentée à la Gamescom, a donné un peu plus d'informations, ainsi qu'une date de sortie complète.

Civilization 7 dévoilé

Un tout nouveau jeu Civilization a été dévoilé dans le cadre du Summer Game Fest 2024. Un court teaser a été montré, avec des plates-formes et une année de sortie 2025.