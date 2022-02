Les meilleurs claviers pour la programmation en 2022

Tout programmeur commence par coder avec le clavier qui lui tombe sous la main, aujourd'hui probablement celui de son ordinateur portable. Cependant, avec le temps et l'expérience, vous voudrez certainement investir dans un périphérique plus décent. Un clavier pour programmeur est un clavier qui, avant tout, est parfaitement adapté à votre style de frappe, un clavier qui vous permet de taper rapidement et confortablement.

Plus un programmeur est à l'aise avec son clavier, plus il sera productif. Il pourra manipuler les touches de raccourci comme un as, tout en minimisant l'utilisation de la souris. Les programmeurs plus avancés auront besoin d'un clavier qu'ils peuvent également reprogrammer : il en existe avec des touches spéciales que vous pouvez configurer pour lancer certaines applications ou actions. Idéalement, ce clavier doit aussi soigner votre dos et donc votre position usuelle. Vous devriez donc envisager un clavier ergonomique si vous passez la journée à compiler du code.

Quel type de clavier choisir en 2022 ?

Il suffit de lire les tests claviers les plus récents, pour que les non-initiés se sentent envahis par l'angoisse du jargon. Ne vous inquiétez pas pour autant : avant d'acheter un clavier spécialisé, le plus important est de comprendre les familles de base. Aujourd'hui, vous avez amplement le choix entre les claviers à membrane, les claviers chiclet et les claviers mécaniques.

Les claviers à membrane sont les moins chers du marché et ils s'avèrent particulièrement silencieux, grâce à leurs dômes en caoutchouc qui font tampon entre la touche et le circuit imprimé placé en dessous. Toutefois, la sensation de frappe reste moyennement agréable, l'ensemble n'est pas conçu pour durer et - à quelques exceptions près - il ne permet pas ou peu de personnalisation.



Les claviers chiclet sont très proches des claviers à membrane, à une différence majeure : ils possèdent un switch en plastique (le ciseau) entre la touche et le circuit imprimé. Ce qui améliore la sensation de frappe, tout en conservant son silence. En revanche, leur durabilité demeure réduite.

Avec un clavier mécanique, vous disposez d'un interrupteur séparé sous chaque touche, ce qui signifie que l'ensemble du mécanisme est plus fiable et que vous pouvez taper beaucoup plus confortablement en ayant un meilleur retour tactile. Le clavier mécanique améliore dès lors votre humeur, rendant les longues sessions de codage moins stressantes et plus agréables. En outre, vous disposez d'une multitude d'options de personnalisation, des capuchons de touches facilement remplaçables aux touches spéciales programmables.

Il n'est donc pas surprenant que nous ayons privilégié les claviers mécaniques au sein de cette sélection. Leur durée de vie se mesure en décennies et non en années, et ils vous offrent la possibilité de remplacer capuchons de touches et commutateurs pour personnaliser à outrance votre frappe. Tout comme le niveau de bruit qu'elle génère.

Le Mountain Everest Max, un clavier mécanique avec un pavé numérique interchangeable. (Image credit: Mountain)

1. Mountain Everest Max Le meilleur clavier mécanique personnalisable à ce jour Caractéristiques techniques Format: Complet Clavier numérique: Oui Switches: 3-Pin Cherry MX, interchangeables Ports: USB Type-C (3.2 Gen 1) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Hautement personnalisable + Pavé numérique et station d'accueil média détachables + Touches de pontage en continu + Base en aluminium, touches en ABS Pourquoi attendre - Coûteux - Aussi lourd qu'un ordinateur portable

Il n'y a pas deux programmeurs identiques : les codeurs ont l'habitude de tout modifier et de repousser la personnalisation d'un matériel dans ses retranchements. Désormais, grâce au clavier Mountain Everest Max, ils peuvent customiser leur clavier sans la moindre limite.

Ce clavier innove dans des domaines où d'autres ne se sont jamais aventurés, à commencer par sa caractéristique la plus remarquable : le pavé numérique est détachable et peut être placé de chaque côté du clavier. Les capuchons de touches sont remplaçables à l'aide d'un outil d'extraction inclus et vous pouvez choisir votre type de commutateur MX préféré lors de l'achat (MX Red, MX Brown, MX Blue, MX Silent Red et MX Speed Silver sont tous disponibles). Vous avez aussi la possibilité d'échanger les commutateurs de série en les retirant simplement - sans soudure - si vous n'êtes pas satisfait.

Ce que Mountain appelle de manière appropriée le "dock média" est bien ce qu'il semble être : un petit clavier branché dans le coin supérieur droit. Il dispose d'une molette d'affichage permettant de modifier sa configuration à la volée. Sur son minuscule écran, vous pouvez visualiser des informations utiles comme l'utilisation du processeur ou la vitesse de téléchargement, et afficher une image personnalisée que vous avez téléchargée comme "économiseur d'écran" en cas d'inactivité. Ses boutons multimédia permettent de modifier le volume du son du système ou de changer de chanson au milieu d'une session de codage.

Le logiciel "Base Camp" comprend un assistant et un éditeur de macros, qui vous permet de lier des touches personnalisées à vos touches de raccourci ou macros préférées. Il permet également de mettre à niveau le micrologiciel du clavier et de modifier son éclairage RGB, ainsi que de personnaliser les légendes des touches graphiques.

Pour les longues sessions de codage, son repose-poignets recouvert de cuir PU avec fixation magnétique est une aubaine. Oui, il est cher, mais il en vaut vraiment la peine.

Lire notre test complet : Mountain Everest Max

Ce clavier ergonomique vous permet de prendre soin de votre position tout en codant confortablement. (Image credit: Kinesis)

2. Kinesis Freestyle Pro Le meilleur clavier ergonomique Caractéristiques techniques Format: Tenkeyless + touches de productivité (“65%”) Clavier numérique: Non Switches: Cherry MX Brown (Standard), Cherry MX Red (Option) Ports: USB Type-C (3.2 Gen 1) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visiter le site Pourquoi l’acheter + Supporte trois layouts : Qwerty/Windows, Mac et Dvorak. + Touches de productivité dédiées + Enregistrement de macros à la volée + Une frappe saine Pourquoi attendre - Kit d'accrochage et repose-poignets vendus séparément - Aucune touche média dédiée - Un peu cher

Les claviers standard peuvent entraîner des douleurs cervicales et de la fatigue à long terme. En permettant à vos mains de se reposer dans une position plus détendue, les claviers ergonomiques évitent les tensions et les blessures. Il existe plusieurs modèles ergonomiques, les fixes se voulant les plus volumineux. Les claviers ergonomiques divisés prennent moins de place et vous donnent plus de liberté pour régler la position de vos bras gauche et droit lorsque vous tapez sur un bureau. Ils vous permettent également de garder vos poignets droits, ce qui réduit la tension sur les tendons, et prévient les troubles musculosquelettiques (TMS).

Le Kinesis Freestyle Pro combine une disposition sans touches avec une rangée complète de touches de fonction en haut et huit touches de macro programmables à gauche. En tant que clavier mécanique, il est équipé de commutateurs Cherry MX en deux versions : une version de ce clavier est équipée de commutateurs tactiles Cherry MX Brown sans clic et une autre est équipée de commutateurs linéaires Cherry MX Red, les préférés des joueurs. Il prend en charge trois dispositions de touches : Windows, Mac et Dvorak. Des capsules de touches sont incluses pour Mac, telles que les touches de contrôle, d'option et de commande, qui remplacent les touches Windows et alt.

La fonction Tenting, qui consiste à soulever la partie centrale du clavier pour obtenir une position de frappe plus confortable, est prise en charge, et les programmeurs apprécieront l'emplacement des touches Home, Page Up et Down, End et Arrow. La grosse touche Échap est la cerise sur le gâteau. Les touches macro de gauche de ce clavier sont préprogrammées avec plusieurs fonctions utiles, comme la touche Bureau qui envoie Windows-D pour minimiser toutes les applications et afficher votre bureau, ou la touche Dernière application qui envoie un Alt-Tab vers la dernière application ouverte. En outre, il existe des touches dédiées pour les fonctions Couper, Copier, Coller, Supprimer, Annuler et Menu.

Ce clavier mécanique est agréablement portatif et présente un design remarquable. (Image credit: Glorious)

3. Glorious GMMK PRO Le meilleur clavier portatif Caractéristiques techniques Format: Tenkeyless (87 touches) Clavier numérique: Non Switches: Gateron Brown Ports: USB-C LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Qualité de construction robuste + Facilement transportable + Cordon tressé amovible et durable + Les interrupteurs par défaut de Gateron sont agréables Pourquoi attendre - Aucune touche média dédiée

Ceux qui préfèrent un clavier plus petit et plus facile à transporter peuvent bénéficier d'une version sans touches. Le Glorious GMMK Pro est disponible dans les trois tailles populaires : Full, Tenkeyless et Compact (61 touches). Nous avons choisi cette version sans pavé numérique car elle offre un équilibre de touches que les programmeurs recherchent. La seule différence entre les trois est le nombre de touches, mais tous partagent un beau design et des aspects techniques.

Sa beauté est frappante avec un boîtier en aluminium qui a une finition riche et sablée avec des capsules de touches en relief. Il est équipé de commutateurs Gateron brown qui sont similaires aux commutateurs Cherry Brown. La possibilité de personnaliser le clavier est primordiale : vous pouvez non seulement changer les touches, mais aussi les commutateurs. Vous pouvez installer n'importe quel interrupteur Cherry, Gateron ou compatible et les mélanger si vous le souhaitez. Comme son câble tressé est amovible, il est facile à glisser dans votre sac à dos si nécessaire.

Le logiciel du fabricant vous permet d'éditer des macros sur l'ensemble du clavier et de personnaliser l'éclairage RGB, mais il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement. La plupart des paramètres peuvent être modifiés en utilisant des raccourcis clavier avec la touche Fn. Par exemple, en appuyant sur Fn + Tab, le rétroéclairage s'allume et s'éteint. Sa caractéristique la plus unique est son bouton rotatif qui permet de régler le volume du son mais qui peut également être pressé comme un joystick.

Ce clavier prend en charge le firmware QMK open source, ce qui vous permet de remapper toutes ses touches : déplacement de touches spécifiques, ajout de fonctions, etc. ainsi que modification de la fonction du bouton.

L'Anne Pro 2 offre des fonctionnalités standards avec seulement 61 touches pour prendre encore moins de place sur votre bureau. (Image credit: Obinslab)

4. Obinslab Anne Pro 2 Une brillante alternative au Glorious GMMK PRO Caractéristiques techniques Format: Compacte (61 touches) Clavier numérique: Non Switches: Gateron (Blue/Red/Brown), Cherry (Blue/Red/Brown), Box (Blue/Red/Brown) Ports: USB-C LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visiter le site Pourquoi l’acheter + Design minimaliste + Très abordable + Peut être utilisé avec ou sans fil + Accès à toutes les fonctionnalités avec moins de mouvements manuels Pourquoi attendre - Vous préférez les touches de fonction séparées - Vous n'aimez pas les combinaisons de touches Fn

Si vous disposez d'un espace limité sur votre bureau ou si vous êtes amené à changer de lieu de travail au cours de la journée, vous souhaitez disposer d'un clavier de programmation aussi petit que possible. Tout en conservant la sensation et la fonctionnalité des claviers plus grands dotés de touches de taille standard. Les claviers compacts - également appelés claviers au format 60 % - sont le moyen le plus simple d'obtenir une fonctionnalité de 104 touches avec seulement 61 touches, grâce à l'utilisation de combinaisons de touches. Pourtant, tous les programmeurs n'aiment pas devoir appuyer sur deux touches pour accéder aux touches de fonction ou aux touches fléchées pendant le codage.

Disponible en blanc et en noir et ne mesurant que 28,4 cm sur 9,6 cm, l'Anne Pro 2 est une merveille de compacité qui peut être utilisée avec ou sans fil. Il ne pèse que 635 grammes, en incluant sa batterie interne de 1900 mAh. La connectivité Bluetooth 4.0 peut être activée ou désactivée à l'aide d'un interrupteur situé à l'arrière de l'appareil, qui peut être jumelé à quatre appareils. Une fonction astucieuse permet de basculer entre les systèmes appariés en appuyant sur la touche Fn2 plus les chiffres 1 à 4. Ce clavier fonctionne également avec Windows, Mac OS et Linux.

Le fabricant propose plusieurs options de commutateur et toutes les touches peuvent être macro-programmées à l'aide du logiciel fourni. De nombreux programmeurs préfèrent les commutateurs Gateron Brown, qui offrent un bon retour d'information et permettent une excellente frappe sans être trop bruyants. Ce clavier ne comporte pas de repose-poignets ni de réglages d'inclinaison, mais ses propriétaires les plus réguliers optent pour l'association d'un repose-poignets de 30 cm, disponible chez Glorious par exemple.

Le Logitech MX Keys riposte avec une autonomie hors du commun et des fonctionnalités innovantes. (Image credit: Logitech)

5. Logitech MX Keys Le meilleur clavier sans fil Caractéristiques techniques Format: Complet (104 touches) Clavier numérique: Oui Switches: Ciseaux Ports: USB-C LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à GrosBill FR Voir à Cybertek FR Voir à Amazon 510 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Raisonnablement fin + Capuchons de touche bombés + Excellente autonomie + Rétro-éclairage automatique + Prise en charge de Bluetooth + dongle USB sans fil Pourquoi attendre - Boutons programmables pour des fonctions prédéfinies, pas de macros - Pas de réglage de l'inclinaison

Les personnes à la recherche d'un clavier mécanique sans fil feraient mieux de sauter cette entrée : ce même guide d'achat présente des claviers mécaniques qui sont également sans fil. Pourtant, Logitech nous a surpris avec un mécanisme éprouvé "dôme en caoutchouc et ciseaux" utilisé dans la plupart des claviers d'ordinateurs portables. Et ils ont fait un travail incroyable : ses touches à cuvette sphérique sont très agréables au bout des doigts pendant de longues heures de programmation.

Il est proposé avec ou sans le repose-poignet fourni et la différence de prix n'est que de 17 euros au moment de la rédaction de cet article. Nous avons choisi celui avec le repose-poignet ajouté qui est fait de mousse à mémoire - un matériau confortable mais durable qui est doux et résistant - qui permet à vos mains d'être dans une position détendue pendant que vous codez pendant des heures.

Son mécanisme de ciseaux offre un retour satisfaisant à chaque pression sur les touches. Les touches ont une courte distance de déplacement, ce qui nécessite peu de force lorsqu'elles sont tapées. Comme la plupart des claviers en ciseaux des ordinateurs portables, il est très silencieux, de sorte que vos collègues codeurs ne seront pas gênés par votre frappe. Il présente une compatibilité exceptionnelle : Windows, Mac OS, Linux, Android et iPhone, et peut être jumelé avec jusqu'à 3 appareils par Bluetooth. Trois touches dédiées vous permettent de basculer sans effort entre les appareils appariés 1/2/3.

Un certain nombre de fonctions uniques, notamment la détection de la proximité de la main et le rétroéclairage automatique - pour économiser la batterie - font que cet appareil se distingue des autres. Malheureusement, ses boutons programmables ne peuvent être affectés qu'à des fonctions prédéfinies, et non à des macros. Mais en tant que programmeurs, vous savez qu'il existe des logiciels tiers pour cela. Un récepteur USB 2,4 Ghz est inclus, que vous pouvez brancher sur votre PC si vous voulez avoir moins de décalage que par Bluetooth.

L'autonomie est impressionnante, Logitech affirme qu'elle peut tenir plus d'une semaine sans être rechargée lorsque le rétroéclairage est activé et jusqu'à cinq mois lorsque le rétroéclairage est désactivé. Impressionnant, en effet !

Pour une expérience Mac complète, optez pour le clavier sans fil Apple. (Image credit: Apple)

6. Apple Magic Keyboard Le meilleur clavier pour Mac Caractéristiques techniques Format : Complet (104 touches) Clavier numérique: Oui Switches: Ciseaux Ports: USB-C LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à SBSUPPLY FR Vérifier Amazon 502 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Peut être utilisé avec ou sans fil + Design fin et léger Pourquoi attendre - Non mécanique - Pas de rétroéclairage

Même si les claviers PC peuvent être utilisés avec un Mac, vous perdez les capuchons de touches réservées à Apple, comme Option et Commande. Certains claviers mécaniques incluent des capuchons de substitution pour les Mac-addicts. Cependant, avec une option décente proposée par Apple, pourquoi s'embêter ?

L'Apple Magic Keyboard avec pavé numérique présente une disposition plus large qui plaira à la plupart des programmeurs, avec des commandes de navigation pour faire défiler rapidement votre code. Ainsi que des touches fléchées de taille normale. Le clavier magique NK est plus long de 14 cm que le clavier magique standard. Comme pour tous les claviers Magic, l'intérieur est similaire : un mécanisme de ciseaux sous chaque touche et une distance de déplacement des touches extrêmement courte.

Il est possible d'utiliser l'appareil lorsqu'il est branché et en charge, mais une fois qu'il s'avère totalement chargé, il peut être exploité sans fil et sa batterie peut durer jusqu'à un mois sans charge. Il se veut livré avec un câble USB-C vers Lightning.

Un clavier mécanique complet qui ne prend pas en otage votre budget. (Image credit: EVGA)

7. EVGA Z15 Le meilleur clavier économique Caractéristiques techniques Format: Complet (104 touches) Clavier numérique: Oui Switches: Kailh Speed Silver Ports: USB-A LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visiter le site Pourquoi l’acheter + Clavier mécanique + Rétroéclairage personnalisable + Entièrement programmable + Bonne ergonomie + Touches média dédiées Pourquoi attendre - Avec fil uniquement - Cordon non amovible

Les programmeurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent peuvent tirer un bon parti de l'EVGA Z15 dans la catégorie des claviers mécaniques.

Il a l'air solide grâce à sa plaque en métal brossé sur une base en plastique. Le repose-poignets à fixation magnétique permet de maintenir les mains à l'aise pendant la saisie de longs segments de code. Toutefois, comme il est en plastique dur, il n'est pas aussi confortable que ceux fabriqués dans des matériaux souples. Il offre une bonne ergonomie, avec deux réglages d'inclinaison et des touches légèrement incurvées.

Les commutateurs remplaçables vous permettent de sélectionner le switch le plus approprié en fonction de vos besoins. L'éclairage RGB illumine les légendes la nuit pour les rendre plus lisibles, ce qui, avec les touches média et la molette de contrôle du volume, plaira aux codeurs passionnés de musique.

Il est entièrement programmable, ce qui signifie que vous pouvez définir des macros pour n'importe quelle touche. En revanche, son cordon n'est pas détachable, mais pour son prix, on ne peut pas tout avoir.

Quelles qualités attendre des meilleurs claviers pour la programmation ?

Un programmeur a besoin d'un clavier qui soit :

Réactif : chaque programmeur a ses propres préférences en matière de retour tactile et de type de touches. Un bon retour tactile permet de réduire les fautes de frappe et d'améliorer la productivité.

Fiable : il doit fonctionner de manière constante, résister aux déversements accidentels de café ou de boisson et être fabriqué avec des matériaux de qualité.

Personnalisable : les développeurs chevronnés apprécieront les claviers programmables avec des touches personnalisées qui peuvent être programmées pour lancer certaines fonctions et actions de l'éditeur de code. D'autres aiment que la personnalisation s'étende également aux capuchons des touches.

Les claviers mécaniques dont les capuchons sont facilement remplaçables permettent de changer la disposition des touches par rapport au clavier AZERTY standard. Il y a la disposition "DVORAK", complexe à apprendre mais facile à manier, ou la nouvelle disposition "Colemak", qui peut être décrite simplement comme un "QWERTY/AZERTY corrigé pour la vitesse de frappe".

Confortable : certains aiment les clics fermes, d'autres préfèrent une frappe plus silencieuse. Certains programmeurs préfèrent un clavier complet avec un pavé numérique, d'autres préfèrent le type plus petit " tenkeyles ", tandis que pour une minorité "moins c'est mieux" - ces derniers se contentent d'un format 60% qui ne prend pas toute la place sur leur bureau.

Pour autant, les claviers mécaniques ne sont pas au goût de tous. Les ordinateurs portables sont toujours équipés de la conception éprouvée du dôme en caoutchouc et des ciseaux, et certains claviers de bureau dignes de ce nom ne sont toujours pas mécaniques. Si vous pouvez débourser plus de 100 € pour un clavier mécanique doté de nombreuses fonctions de personnalisation, un clavier non mécanique avec fonctions similaires peut être obtenu pour une fraction de son prix. Si vous aimez un environnement de travail silencieux, que votre portefeuille n'est pas extensible et que vous préférez acheter un nouveau clavier lorsqu'il commence à tomber en panne, le vieux clavier à membrane est peut-être fait pour vous.

De nos jours, le clavier standard est une membrane surmontée d'un dôme en caoutchouc. Les dômes en caoutchouc ramènent la touche en position haute en agissant comme un ressort. Les touches d'un clavier d'ordinateur portable sont généralement constituées d'un mécanisme de ciseaux surmonté de dômes en caoutchouc, surmontant une membrane. C'est pourquoi, l'expression "clavier à membrane" désigne aujourd'hui plus généralement les claviers avec dôme en caoutchouc.

Au final, tout est une question de préférence et vous trouverez le bon clavier après en avoir testé plusieurs.

Avec ces critères, nous avons sélectionné le meilleur clavier pour les programmeurs Mac, le meilleur clavier ergonomique pour les gros codeurs, le meilleur clavier portable -en deux tailles compactes-, et le meilleur clavier mécanique pour les programmeurs. De nombreuses options pour chaque taille de bureau, style de frappe et besoins de personnalisation. Nous avons également élu le meilleur clavier top budget pour les programmeurs néophytes qui ne veulent pas se ruiner.

Merci à Vincent Duvals pour sa contribution majeure sur ce guide d'achat.