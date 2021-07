Les meilleurs VPN pour Mac en 2021

" Les Macs sont protégés des cyber menaces" , c'est ce que l'on nous dit depuis des années et, dans une certaine mesure, cela reste vrai. Mais si vous pensez qu'une protection antivirus traditionnelle pour votre ordinateur Apple ou votre MacBook n'est pas nécessaire, en revanche télécharger et installer un VPN vaut la peine d'être considéré.

Même si vous n'êtes pas préoccupé par les logiciels malveillants, les VPN pour Mac constituent une excellente défense contre les menaces telles que l'usurpation d'identité et le piratage. En utilisant l'un de ces services, toutes les données en provenance et à destination de votre Mac seront cryptées grâce au serveur sécurisé du VPN - particulièrement pratique si vous utilisez un MacBook sur un réseau Wi-Fi public.

Mais ce sont les fonctions supplémentaires qui vous feront probablement changez d’avis, qu'il s'agisse d'accéder à des sites Web bloqués par votre entreprise, votre école ou votre pays, de regarder des séries TV et des événements sportifs étrangers, ou même de contourner les limitations de vitesse des FAI. Obtenir le meilleur VPN pour votre Mac est incontestablement utile, et nous allons vous aider à trouver le meilleur.

Tout VPN digne de ce nom (ce qui inclut tous ceux listés ci-dessous) sera déjà conçu pour fonctionner parfaitement sur macOS. Mais assurez-vous que le fournisseur de votre choix bénéficie d'outils de sécurité puissants et d'une politique zero log claire pour garantir votre anonymat en ligne.

De bons niveaux de performance sont également appréciables, surtout si votre priorité est d'utiliser votre VPN pour le streaming et aller sur les torrents. Et s'il s'agit de regarder du contenu, assurez-vous que le fournisseur que vous avez choisi à une solide réputation en matière de déblocage des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Si vous êtes un fan des produits Apple, vérifiez que le VPN que vous choisissez dispose également d'une excellente application pour iPhone. Et si vous avez beaucoup d'appareils à couvrir avec votre nouveau logiciel, envisagez d'opter pour un service qui permet de nombreuses connexions simultanées à partir d'un seul abonnement, comme ça vous pourrez aussi en faire profiter d’autres membres de votre famille.

Le top 3 des meilleurs VPN pour Mac du jour :

1. ExpressVPN - le meilleur VPN pour Mac sur le marché

Tout comme sur Windows, Android, iOS et autres, ExpressVPN est en tête de notre liste des VPN pour Mac. L'interface est inégalée - il est vraiment facile de se connecter au serveur de votre choix sur MacBooks. Essayez-le sans risque pendant 30 jours grâce leur offre de remboursement et obtenez 3 mois gratuits et un stockage illimité sur le cloud sécurisé BackBlaze, une offre réservée exclusivement aux lecteurs de TechRadar !

Voir l'offre

2. NordVPN - simple et sûr

Il n'est pas surprenant que l'un des plus grands noms du marché des VPN pour Mac figure également parmi nos préférés. Il obtient un score particulièrement élevé en matière de sécurité, avec un cryptage "Double VPN" et une politique de zero log approfondie, auditée par PricewaterhouseCoopers.

Voir l'offre

3. Surfshark - un VPN pour Mac à un prix avantageux

Surfshark n'est peut-être pas à la hauteur de NordVPN et d’ExpressVPN en termes de qualité pure, mais son prix est bien plus intéressant. Vous pouvez l'obtenir pour un coût mensuel de seulement 2,07 euros pour leur offre sur 2 ans, et, comme les deux précédents, il est excellent pour débloquer les catalogues Netflix étrangers et autres services de streaming.

Voir l'offre

Les cinq meilleurs VPN pour Mac pour 2021

(Image credit: ExpressVPN)

Obtenez 3 mois gratuits en choisissant l'abonnement annuel ExpressVPN pour Mac

ExpressVPN est notre premier choix comme étant le meilleur VPN et le plus complet sur Mac (et VPN iPhone). L'application dédiée est intuitive et très ergonomique, avec une option en un clic pour se connecter, ainsi que quelques options plus avancées.

Il existe également une très bonne application iOS et une extension pour le navigateur Safari, ce qui vous permet de bénéficier d'une expérience complète. Il conviendra aux utilisateurs du monde entier, l'application Mac d'ExpressVPN prenant en charge plusieurs langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol, le russe, le japonais et bien d'autres encore.

Les fonctionnalités avancées d'ExpressVPN (et leurs tutoriels approfondis) sont excellentes pour les utilisateurs d'Apple. Par exemple, si votre Mac se connecte à Internet par une connexion filaire, vous pouvez le configurer comme un hotspot sans fil pour vos appareils à proximité, ce qui leur permet de se connecter via le VPN sans avoir à être configurés eux-mêmes pour ExpressVPN.

En fait, c'est ExpressVPN qui domine notre classement général des meilleurs VPN, et il y a de nombreuses bonnes raisons pour cela. Il bénéficie de connexions de serveurs VPN rapides et stables dans 94 pays et d'une bande passante illimitée. Cela en fait un choix solide pour quiconque utilise le VPN pour le trafic P2P ou le déblocage de contenu sur des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et plus encore.

En termes de sécurité, le client Mac est doté d'un kill switch et d'une fonctionnalité de split tunnelling. La société a également déployé son protocole propriétaire Lightway, qui augmente encore plus les vitesses.

Pour vous rassurer, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours. Et bien que le fournisseur soit un peu plus cher que la plupart des autres VPN, il conviendra parfaitement pour ceux qui veulent la meilleure expérience pour Mac. Et maintenant qu'il offre une année entière de stockage illimité sur leur cloud sécurisé Backblaze (d'une valeur d'environ 60 $ en temps normal), le rapport qualité-prix s'améliore considérablement.

Obtenez le meilleur VPN pour Mac en 2021 : 49% de réduction et 3 mois GRATUITS

Vous pouvez voir que nous apprécions vraiment ExpressVPN - c'est le VPN que nous avons sur nos machines au bureau de TechRadar et il est difficile de ne pas le tester sachant qu’il propose une garantie de remboursement de 30 jours. Les lecteurs de TechRadar bénéficient également d'un petit avantage lorsque vous vous inscrivez - trois mois supplémentaires GRATUITS et le stockage sur le cloud Backblaze pendant 1 an.

Voir l'offre

(Image credit: NordVPN)

Quand il s'agit de sécurité, NordVPN ne fait pas comme les autres. Sa propre technologie "Double VPN" crypte les données deux fois - en d'autres termes, elle fait passer vos données par deux serveurs VPN distincts pour rendre les choses encore plus sûres - et il y a des extras de sécurité supplémentaires tels que le chat crypté, les extensions de proxy Web, etc. Donc si la sécurité en ligne est en haut de votre liste de souhaits quand il s'agit de votre Mac, alors Nord VPN est un très bon choix.

Si la principale utilisation du VPN que vous avez prévue est le streaming, alors NordVPN est aussi un formidable compagnon. Il n'a pas mis longtemps à nous permettre d’accéder à des émissions exclusives aux catalogues étrangers de Netflix, comme ce fut le cas pour contourner les restrictions de Disney+ et de YouTube. Nous avons dû essayer plusieurs serveurs pour contourner les géo-restrictions du iPlayer de la BBC, mais nous avons fini par y arriver.

Ce fournisseur est favorable au P2P et a une politique stricte de zero logs qui est auditée annuellement par PricewaterhouseCoopers, (bon à savoir si vous cherchez un VPN pour les torrents). Et les performances étaient bien au-dessus de la moyenne lors de nos tests, en particulier lors de l'utilisation du protocole NordLynx propre au fournisseur.

En ce qui concerne les protocoles, NordVPN offre aux utilisateurs de Mac plus de choix que la moyenne des fournisseurs, avec IKEv2 et OpenVPN disponibles. Et ce n'est pas tout - vous pouvez également configurer manuellement l'utilisation d'OpenVPN sans installer l'un ou l'autre des clients.

Il y a une garantie gratuite de remboursement de 30 jours, et de plus NordVPN est l'une des options VPN les plus abordables pour votre Mac.

(Image credit: Surfshark)

La liste des raisons de télécharger Surfshark est longue. Essai gratuit sur les Macs, connexions rapides dans le monde entier, belle interface simple à utiliser, déblocage de Netflix et iPlayer, et tout cela dans un produit qui est en tête de notre liste des meilleurs VPN bon marché.

Si la principale raison de prendre un VPN pour votre Mac est pour la couche supplémentaire de sécurité, alors Surfshark offre OpenVPN et un certain nombre d'autres protocoles, pour vous permettre de choisir. Il possède y compris le super rapide WireGuard. Le cryptage AES-256 est en place pour s'assurer que personne ne sera en mesure de découvrir les sites que vous avez utilisés, et un kill switch prêt à l'emploi au cas où votre connexion serait interrompue lorsque vous utilisez un Wi-Fi public sur votre Macbook. Vous pouvez même payer votre abonnement à Surfshark en utilisant des bitcoins si vous en avez envie.

Si votre priorité est d'obtenir un VPN pour le streaming, alors vous serez intéressé par sa capacité à vous permettre de regarder n’importe quels catalogues Netflix ou iPlayer, où que vous soyez dans le monde. Malgré son petit prix, Surfshark est l'un des services les plus complets pour le déblocage de sites Web.

Mais soyons honnêtes, la principale raison pour laquelle la plupart des utilisateurs de Mac auront la tête tournée vers Surfshark est son prix. Et pour un rapport qualité-prix encore meilleur, il est bon de savoir qu'un seul abonnement couvre un nombre illimité d'appareils sur Mac, Windows, Android, iOS, Linux, Amazon Fire Stick et bien d'autres encore.

(Image credit: Hotspot Shield)

Vous avez besoin de vitesse ? Alors il faut tenir compte de Hotpsot Shield ! Lorsque nous avons testé les vitesses de connexion à différents serveurs, le bouclier Hotpsot a surclassé la plupart des concurrents. Nous savons que le ralentissement du système est une raison pour laquelle certaines personnes sont rebutées à l'idée d'utiliser des VPN, mais les vitesses présentées ici - offertes à Hotspot par son protocole Catapult Hydra - signifient que vous pouvez en toute confiance laisser Hotspot fonctionner en arrière-plan et savoir qu'il ne vous causera aucun ralentissement.

Mais ce n'est pas tout ce que le Bouclier Hotspot a à offrir. Nous apprécions également sa facilité d'utilisation. Une fois inscrit, téléchargez le client Mac et... c'est tout ce qu'il y a à faire. Appuyez sur le bouton d'invitation On/Off et vous profiterez de l'anonymat en ligne en quelques secondes.

Comme les fournisseurs ci-dessus, Hotspot a un fort pouvoir de déblocage, avec des résultats fantastiques lorsque nous l'avons essayé sur Netflix, iPlayer, Disney+ et autres. Et il est appréciable de pouvoir essayer Hotspot avant de décider si vous voulez payer ou non, que ce soit grâce à sa généreuse garantie de remboursement de 45 jours, ou grâce à sa version gratuite, leader sur le marché.

(Image credit: Future)

Ce fournisseur de VPN pour Mac, CyberGhost possède d’indéniables atouts. Commençons par l'essentiel : plus de 6 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays, aucune restriction sur les torrents et une assistance en ligne très pratique si vous rencontrez des difficultés.

La garantie d'absence de logs, un cryptage rigoureux et un kill switch automatique en cas de violation de la sécurité sont autant d'atouts pour vous convaincre. Mais ce sont les petits extras supplémentaires qui font que CyberGhost mérite de figurer sur votre liste de présélection. Vous voulez débloquer Netflix, Hulu, YouTube ou autre ? Pas d'inquiétude, car CyberGhost vous connectera automatiquement au serveur le mieux adapté pour le faire. Il peut également bloquer les publicités, les trackers et les sites Web malveillants.

CyberGhost a récemment amélioré son interface, qui était auparavant l'une des principales critiques qu’on pouvait lui faire. La seule chose que l’on pourrait encore lui reprocher est l’encombrement occasionnel, qui conduit à des vitesses réduites à partir de serveurs situés aux confins du globe. Il y a également encore de la place pour des améliorations sur les pages d'assistance en ligne, un domaine où ExpressVPN domine sur tous les autres.

Meilleur VPN pour Mac : FAQ

Quel est le meilleur VPN pour Mac en 2021 ? En tête de liste des meilleurs VPN Mac se trouve ExpressVPN, le seul VPN à qui TechRadar a attribué la note de 5 étoiles. Il obtient un score aussi élevé grâce à son incroyable simplicité d'utilisation (que ce soit sur Mac, Windows, iPhone ou, sur toute autre plateforme), ses solides connaissances en matière de sécurité, ses connexions rapides et fiables aux serveurs, et ses prouesses lorsqu'il s'agit de débloquer des services de streaming. Son assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, réellement utile, est également un atout considérable. Et si vous aimez les offres gratuites, ExpressVPN en a une aussi ! Souscrivez à un abonnement annuel et vous bénéficierez d'une année entière de stockage sécurisé sur le cloud de la société Backblaze.

Avez-vous besoin d'un VPN sur un Mac ? Nous connaissons tous le vieil adage... les Macs sont beaucoup plus sûrs que les ordinateurs Windows, non ? Et même si cela reste vrai, il est toujours utile d'avoir cette couche supplémentaire de sécurité et d'anonymat que les VPN vous offrent en plus d’un antivirus. Et bien sûr, si vous êtes plus intéressé par les autres fonctions des réseaux privés virtuels, comme le streaming de catalogues de services de télévision étrangers et le déblocage de sites à accès restreint à votre bureau ou dans d'autres pays (vous pourriez être surpris de l'utilité d'un VPN pour la Chine), alors vous aurez effectivement besoin d'un VPN pour votre Mac.

Comment fonctionne un VPN pour Mac ? C'est une grande question dont la réponse est assez complexe mais, pour faire simple, lorsque votre VPN est activé, toutes les informations que vous envoyez et recevez depuis et vers votre ordinateur ou votre mobile passent par un tunnel crypté. Cela signifie que même si un indiscret parvenait à vous pirater, il ne serait pas en mesure de transformer les données en informations complètes.

Les Macs ont-ils un VPN intégré ? En quelque sorte. Les Macs disposent en effet des protocoles VPN L2TP/IPSec et IKEv2 intégrés que vous pouvez activer à tout moment pour une protection supplémentaire sur votre Mac. Pour l'activer, vous devez vous rendre dans vos paramètres réseau et choisir d'ajouter un VPN utilisant l'un de ces protocoles. Bien sûr, cela ne vous aidera pas pour les autres utilisations du VPN que nous avons décrites sur cette page (géo-spoofing, streaming de contenu depuis d'autres pays, etc.), mais c'est bon à savoir si vous êtes particulièrement soucieux de la confidentialité de votre Mac.

Quelle est la meilleure option gratuite en matière de VPN pour Mac ? Si vous pensez finalement avoir besoin d’un VPN pour votre Macbook mais que vous ne voulez pas dépenser votre argent, nous vous recommandons d'opter pour ProtonVPN. Contrairement à la plupart de ses concurrents gratuits, Proton n'impose pas de restrictions sur l'utilisation des données et propose des serveurs aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon. C'est le premier choix de notre classement des VPN gratuits. Mais nous vous conseillons de faire preuve d'un peu de prudence lorsqu'il s'agit de télécharger un VPN pour Mac gratuit. La plupart des autres fournisseurs limitent la quantité de données que vous pouvez utiliser chaque jour. C'est très bien si vous cherchez juste un peu plus de sécurité lorsque vous vous connectez au Wi-Fi public dans un café ou à l'aéroport, mais ce ne sera certainement pas suffisant si vous cherchez un VPN pour Fire TV Stick, les torrents, le streaming ou simplement pour l'avoir en permanence en arrière-plan.

A lire aussi :

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.