Les meilleurs services VPN à petit prix en 2021

Vous souhaitez trouver un bon VPN, mais vous n'avez pas envie de payer un énième abonnement ? Heureusement, la concurrence est telle que les meilleurs se démènent constamment pour essayer de vous proposer l'offre la plus qualitative possible à moindre prix.

Donc si vous aimez l'idée de protéger votre vie privée en ligne sans débourser des dizaines d'euros inutilement, jeter un coup d'œil à notre guide des meilleurs VPN à petit prix. Nous nous sommes concentrés sur les services qui offrent un bon rapport qualité-prix sur des abonnements d'un an ou plus - car c'est dans ce spectre que se trouvent les offres les plus intéressantes.

De plus, vous pouvez fréquemment y souscrire par le biais d'un pack promotionnel spécial à un prix beaucoup plus bas, ce qui rend les VPN bon marché encore plus attractifs.

Le fait de s'abonner à une formule VPN payante ne devrait pas être si surprenant si l'on considère que vous obtenez en contrepartie des performances, une sécurité et une confidentialité de premier ordre. Ici, les VPN gratuits ne peuvent tout simplement pas lutter. Cependant, il est tout à fait possible de s'inscrire à un excellent fournisseur de VPN et de payer un abonnement très raisonnable.

Un fournisseur de VPN bon marché ne diffère pas d'un autre pour ce qui est des fonctionnalités de base : de solides performances, une sécurité stricte et de bons niveaux de confidentialité. Et comme toujours, des abonnements qui couvrent une large sélection d’appareils et de plateformes avec une gamme de logiciels clients simples d’accès et très intuitifs, même pour un débutant.

Mais surtout, assurez-vous qu'il répond à vos attentes : vous êtes adeptes des plateformes de streaming ? Alors, il doit vous délivrer un accès large à Netflix, Amazon Prime, Hulu ou tout autre service de votre choix. Vous passez régulièrement par des clients torrents ? Votre VPN doit exceller dans ce domaine. Et si vous êtes plus susceptible d'activer votre VPN sur mobile, il est nécessaire qu'il couvre l'ensemble de vos applications Android et/ou iOS favorites. N'oubliez pas de rechercher un fournisseur qui offre une garantie de remboursement, afin que vous puissiez toujours quitter le service et récupérer votre argent si vous n’en avez plus besoin.

1. Surfshark est le meilleur VPN bon marché

Surfshark s'impose véritablement face à la concurrence lorsqu'il s'agit de combiner qualité et prix abordable. Il figure sur les listes des "meilleurs" partout sur Internet et pourtant, il parvient toujours à afficher des prix très intéressants.Voir l'offre

2. IPVanish - idéal pour les abonnements à court terme

Le fournisseur de confiance IPVanish n'est généralement pas considéré comme bon marché, mais en ce moment, vous bénéficiez de connexions simultanées illimitées à un prix de lancement de seulement 2,40$ par mois. C'est un tarif vraiment très intéressant pour les phobiques de l'engagement ou si vous avez juste besoin d'un VPN pour une courte période.Voir l'offre

3. ExpressVPN - toujours le meilleur VPN au monde

Ok, ExpressVPN ne fait pas partie des VPN les moins chers du marché. Mais, de notre avis (et pas que), c'est toujours le n°1. Et comme les lecteurs de TechRadar peuvent bénéficier de 3 mois supplémentaires gratuits et d’un stockage illimité sur le cloud sécurisé de Backblaze, inclus dans l’offre annuelle, comment passer volontairement à côté ?Voir l'offre

Les meilleurs VPN à petit prix en 2021

Il n'est pas étonnant que l'offre VPN de Surfshark se distingue autant. En plus d’une bonne image de marque, ce service se démarque par une politique tarifaire agressive avec un abonnement à moins de 2,06€ par mois qui fait de lui un des seuls du marché dans cette tranche de prix.

Et ce n'est pas seulement une question de coût. Le fait que vous puissiez utiliser Surfshark sur autant d’appareils que vous le souhaitez en simultané le rend encore plus attractif. Rien ne vous empêche de partager vos informations de connexion avec vos amis et votre famille si vous le souhaitez.

Et qu'est-ce que vous obtenez pour cette maigre somme ? Eh bien, à peu près tout ce que vous pouvez attendre d'un service qui se trouve si haut dans notre guide des meilleurs VPN. De nombreux protocoles de sécurité sont disponibles (par exemple OpenVPN UDP, TCP, IKEv2 et le nouveau et plus rapide WireGuard) et une fonctionnalité kill switch pour une sécurité supplémentaire lorsque vous l’utilisez. Et l'option pratique de connexion rapide de Surfshark vous permettra de vous connecter à l'un de ses 3 200 serveurs en un rien de temps.

IPVanish est une option fantastique pour les phobiques de l'engagement : si vous ne voulez accéder à un service VPN premium que pour un mois, IPVanish vous le permettra pour seulement 3,49$. C'est un très bon prix par rapport aux tarifs d'un mois de la plupart de ses concurrents qui ont tendance à tourner autour de 10$.

Et si vous aimez l'idée d'ajouter un cloud sécurisé pour stocker vos informations au forfait, vous pouvez associer à votre abonnement une souscription au service de SugarSync, le fournisseur de la société, pour seulement 1,50$ de plus.

En ce qui concerne les fournisseurs de VPN, IPVanish est une valeur sure. C'est un service clair, facile à utiliser et qui fonctionne... tout simplement. Il possède plus de 1 600 serveurs répartis dans le monde entier et dispose d'excellents logiciels clients et applications sur toute une série d'appareils. C'est la définition même d’un VPN parfaitement opérationnel.

Si tout cela vous semble encore un peu vague, précisons les choses. Pour commencer, il offre toute une gamme de protocoles de sécurité parmi lesquels choisir. IKEv2, OpenVPN, TCP, UDP, L2TP, IPSec et PPTP sont tous sur la liste (mais toujours pas de WireGuard, malheureusement). Et même si vous ne les utilisez pas tous, le fait d'en avoir autant à disposition est une preuve sérieuse de la qualité de la sécurité proposée par IPVanish.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel pour le streaming, nos tests ont montré qu'IPVanish pouvait facilement débloquer des sites comme Netflix, Hulu et plus encore.

Si l'attrait de Surfshark réside dans sa simplicité, CyberGhost remporte les honneurs pour avoir proposé une offre aussi complète à un prix aussi bas.

Mais si vous pensez qu'il va être compliqué à utiliser, ne vous méprenez pas. Nous apprécions vraiment la facilité avec laquelle ce fournisseur vous permet de vous connecter au serveur qui convient le mieux à vos besoins. Cela signifie que si votre principale raison de payer un VPN est le streaming, CyberGhost vous aidera activement à sélectionner le serveur idéal pour regarder Netflix, Hulu, YouTube, etc.

CyberGhost dispose de l'une des plus grandes quantités de serveurs sur le marché, plus de 6 000 dans plus de 110 pays au dernier recensement. Cependant cela signifie parfois que les vitesses ne sont pas au même niveau que, celles d'ExpressVPN par exemple. Mais vous pouvez découvrir tout cela par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 45 jours que CyberGhost vous propose, qui est l'un des essais gratuits les plus longs proposés sur le marché.

La possibilité d’avoir une période d'essai de 30 jours (sous la forme d'une garantie de remboursement) pour tester le service avant de s'abonner est également un atout indéniable.

Non seulement vous obtenez un VPN plutôt abordable avec NordVPN (à condition d'éviter l'abonnement mensuel), mais vous bénéficiez également d'un service avec une excellente sécurité. Le fournisseur propose un certain nombre de serveurs "Double VPN" qui acheminent vos données à travers non pas un mais deux serveurs VPN distincts. Il existe également une option pour envoyer le trafic crypté sur le domaine .onion pour une couche de sécurité supplémentaire, ainsi qu'une fonctionnalité kill switch, et bien plus encore.

NordVPN prend en charge toutes sortes de plateformes et d'appareils avec des logiciels clients faciles à utiliser (ou avec des guides de configuration), et il autorise le trafic P2P. Nous avons constaté que les performances étaient également très bonnes, offrant des vitesses supérieures à la moyenne lors de nos tests. Un autre point positif est que ce fournisseur a une politique de " zéro log " qui est entièrement auditée par PricewaterhouseCooper.

VyprVPN, basé en Suisse, est un nom bien connu dans le domaine des VPN. Même s’il manque de peu notre top 10 général sur les centaines que nous testons, il reste un très bon VPN.

S'il figure dans cette liste, c'est grâce à son offre pluriannuelle à un prix défiant toute concurrence. Si vous êtes prêt à vous engager sur les trois prochaines années, Vypr vous demande une somme forfaitaire de 50€. C'est l'équivalent de seulement 1,39€ par mois, un prix qu'aucun autre VPN de premier plan ne peut se vanter d'égaler.

Mais tout n'est pas qu'une question d’argent, comme nous l'avons dit, et VyprVPN dispose d’une solide réputation. Il s'est avéré particulièrement impressionnant lors de nos tests streaming. De Netflix à Disney Plus, en passant par BBC iPlayer et Hulu, nous avons constaté que Vypr demeure à la hauteur pour débloquer tout contenu dans n'importe quelle région géo-restreinte.

Il n'a peut-être pas les mêmes fonctionnalités que tous ses concurrents et sa liste de 700 serveurs semble un peu faible en comparaison de certains, mais il s'agit tout de même d'un VPN très abordable et de qualité.

