Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : un écran plus grand pour ce modèle pliable à prix réduit

Des rumeurs crédibles ont à nouveau prédit le lancement d'un Galaxy Z Flip 7 FE

Ce téléphone pliable devrait débarquer en 2025 avec le même écran que le Galaxy Z Flip 7

La baisse de prix pourrait être obtenue grâce à un appareil photo et un processeur moins performants

Les meilleurs téléphones pliables représentent certaines des innovations les plus intéressantes que le secteur des smartphones ait vues ces dernières années, mais leur prix élevé les rend encore peu accessibles. Heureusement, des indices laissent penser que cela pourrait changer en 2025, avec de nouvelles rumeurs annonçant la sortie d'un Samsung Galaxy Z Flip 7 Fan Edition.

Un Galaxy Z Flip FE est attendu depuis un certain temps, et récemment, Ross Young – spécialiste des chaînes d'approvisionnement reconnu pour ses informations précises – a déclaré qu'« un modèle Fan Edition à clapet de Samsung semble enfin prévu pour 2025 ».

Le Galaxy Z Flip 6 se plie comme un téléphone à clapet classique et peut passer d'un carré compact à une taille d'écran équivalente à celle du S24 Plus. Cependant, ses appareils photo ne sont pas aussi performants, malgré un prix légèrement supérieur au Plus : 1 169 € (256 Go de stockage / 12 Go de RAM). Les téléphones Fan Edition (FE) de Samsung sont généralement des versions moins coûteuses de leurs modèles phares, offrant quelques fonctionnalités haut de gamme tout en acceptant certaines concessions pour réduire le prix.

Sans surprise, Ross Young a ensuite laissé entendre que certains éléments – comme l’écran – devraient être similaires à ceux du Z Flip 7 (attendu l’an prochain), mais que « l’appareil photo et le processeur pourraient être différents. » En clair, ces différences pourraient signifier des composants moins performants. Cependant, conserver un écran de qualité serait déjà un bon point de départ.

Le pliable bon marché que nous attendions ?

Le Flip FE sera-t-il à la hauteur des autres éditions Fan de Samsung ? (Image credit: Philip Berne / Future)

Comme pour toutes les fuites, ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais il y a de quoi rester prudemment optimiste. Si le Galaxy Z Flip FE arrive bien en 2025, il pourrait permettre de rendre les téléphones pliables plus accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Un point central sera sans doute le débat entre le prix et les performances. Les modèles FE incluent forcément des concessions pour réduire leur tarif, mais les Galaxy Z Flip classiques proposent déjà quelques compromis à un prix élevé, justifié par leur design unique d’écran pliable. Le modèle Flip FE, si Samsung ne fait pas attention, pourrait finir par offrir des fonctionnalités encore plus limitées à un prix qui resterait perçu comme élevé.

Étant donné l'accent mis par Samsung sur l'intelligence artificielle, il est probable que le Galaxy Z Flip FE soit compatible avec Gemini, même s'il utilise une puce moins puissante que celle du Flip 7. Cependant, l’idée que ses appareils photo pourraient subir un déclassement soulève des inquiétudes, car cela reste un point faible déjà observé sur le modèle Z Flip 6.

Il faudra attendre 2025 pour découvrir ce que Samsung proposera, mais bien que le Flip FE ait de nombreuses chances de décevoir, un modèle pliable à moindre coût serait une avancée positive. Pour celles et ceux qui hésitaient à passer aux téléphones pliables, l’année prochaine pourrait être le bon moment.