Viltrox défie Sony avec un objectif haut de gamme à moitié prix

Les photographes ont aujourd’hui l’embarras du choix en matière d’objectifs tiers, avec des marques telles que Sigma, Tamron, Samyang et d’autres proposant d’excellentes alternatives aux optiques plus onéreuses des grandes marques comme Sony, Canon, Nikon et Fujifilm. Cependant, un autre nom gagne à être connu en 2024 : Viltrox.

Ce fabricant chinois d’équipements pour la photographie et le cinéma propose depuis quelques années des objectifs de qualité remarquable – y compris récemment des objectifs à autofocus pour des montures très prisées – le tout pour un prix généralement inférieur de moitié à celui des équivalents des grandes marques, sans concessions majeures sur la performance.

L’objectif Viltrox 85mm f/1.8 pour monture Nikon Z a été utilisé pendant plus d’un an – son prix représente exactement la moitié de celui de l’objectif 85mm f/1.8 de Nikon, et les différences entre les photos prises avec ces deux objectifs sont presque imperceptibles.

L’essor de Viltrox semble promis à continuer avec le lancement de son nouvel objectif, le Viltrox AF 135mm F1.8 LAB. Premier modèle de la série premium « LAB » d’objectifs autofocus de Viltrox, les critiques en ligne lui attribuent déjà des éloges qui frisent la perfection.

Actuellement, cet objectif n’est disponible que pour la monture Sony E destinée aux appareils sans miroir de la marque, comme le modèle plein format Sony A7R V. Cependant, le 135mm F1.8 LAB impressionne par ses performances, et son prix est deux fois inférieur à celui du remarquable FE 135mm F1.8 GM de Sony.

(Image credit: Viltrox)

Pour les passionnés d’objectifs haut de gamme freinés par les prix élevés – le Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena, coûte 2 799,00 €. Il est probable que, à l’instar des autres objectifs de la marque, ce modèle soit également disponible pour d’autres montures, y compris la monture Nikon Z. De plus, d’autres objectifs de la série LAB pourraient bientôt voir le jour – des photos fuitées d’un 35mm F1.2 LAB pour Sony ont été partagées cette semaine par Sony Alpha Rumors.

Le moment est-il venu de prendre Viltrox au sérieux ? Les concurrents comme Sigma et Samyang doivent-ils s’inquiéter ?

Impressionnant d'un point de vue optique, mais entravé par un problème pratique

La revue du Viltrox AF 135mm F1.8 LAB n'est pas encore terminée, mais les retours généraux en ligne des utilisateurs se révèlent très positifs. Concernant la qualité optique, Viltrox a publié les graphiques MTF de l'objectif – des tests de laboratoire qui montrent la netteté et le contraste d'une lentille du centre du cadre jusqu'aux bords. Ces résultats révèlent que cet objectif offre des performances pratiquement parfaites, quelle que soit l'ouverture utilisée, même à f/1.8.

Le bokeh semble également impressionnant (voir ci-dessous), un aspect essentiel pour un objectif prime téléobjectif avec une grande ouverture, idéal pour la photographie de portrait. La compression obtenue avec cette focale s’avère aussi très appréciée en photographie de paysage. Les performances de l’autofocus sont supposées silencieuses et rapides, sans réels compromis, même si un léger focus breathing est perceptible, ce qui pourrait poser problème aux cinéastes les plus exigeants.

(Image credit: Viltrox)

Cependant, l’anneau d’ouverture pourrait plaire aux réalisateurs, car il peut être configuré pour une manipulation fluide ou crantée. Il n’y a pas de marquages d’ouverture ou de distance de mise au point sur l’extérieur de l’objectif, ces informations étant présentées sur un écran numérique élégant. Cet écran est personnalisable, permettant d’importer une image comme écran d’accueil via l’application Viltrox – un petit détail ludique. La connectivité de l’application facilite également les mises à jour du firmware.

Le 135mm F1.8 est conçu avec un niveau de finition très élevé, grâce à sa construction en alliage de magnésium et son étanchéité avancée. Toutefois, sa taille imposante pourrait constituer un inconvénient – il pèse 1 235 g, alors que l’objectif 135mm de Sony ne pèse que 950 g. Ce poids supplémentaire ne devrait pas poser trop de problème avec un appareil photo plus volumineux, comme le Nikon Z8, et il semble bien s’associer au Sony A7R V (voir ci-dessous). En revanche, l’équilibre est moins bon avec des modèles plus légers, tels que le Sony A7C R.

Le Viltrox AF 135mm F1.8 monté sur un Sony A7R V (Image credit: Viltrox)

Malgré le poids, Viltrox a réussi à capter l’attention de nombreux photographes – et probablement de marques concurrentes. La série LAB pourrait marquer le début de quelque chose de spécial et attirer de plus en plus les photographes soucieux de la qualité tout en surveillant leur budget.