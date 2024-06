Le premier objectif Canon RF de Sigma est enfin disponible - et il pourrait bien être le meilleur zoom pour les amateurs d'APS-C

Sigma a officiellement lancé son tout premier objectif pour la monture Canon RF : le 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary. Nous savions que l'objectif était sur le point d'arriver après que Canon ait finalement donné la clé de la porte de sa monture RF à Sigma et Tamron en avril, et nous savons maintenant que le 18-50mm arrivera sur les étagères le 11 juillet.

Il était temps. Les superbes appareils photo sans miroir à capteur crop (APS-C) de Canon, tels que le Canon EOS R7, l'EOS R50 et l'EOS R10 sont paralysés ; jusqu'à présent, ces appareils manquaient cruellement d'objectifs décents, surtout si on les compare aux meilleurs appareils photo de Sony, comme l'A6700, qui bénéficient d'un choix beaucoup plus sain.

Le vent commence à tourner, et le Sigma 18-50 mm est un excellent objectif pour la monture RF. Cet objectif APS-C offre une longueur focale équivalente à 24-75 mm avec une ouverture maximale constante de f/2,8 - l'objectif central de la trinité classique des zooms f/2,8.

Image 1 of 4 (Image credit: Sigma) (Image credit: Sigma) (Image credit: Sigma) (Image credit: Sigma)

Ce zoom polyvalent classique est non seulement un superbe objectif de tous les jours pour les paysages, les portraits et les événements, mais c'est aussi l'objectif RF-S le plus rapide disponible grâce à son ouverture de f/2,8, les quatre objectifs Canon RF-S actuels ayant des zooms plus petits et à ouverture variable.

Il s'agit également d'un objectif d'un excellent rapport qualité-prix, lancé au prix de 549,00 €.

En l'état actuel des choses, nous pensons que le Sigma 18-50 mm offrira la meilleure qualité optique de tous les objectifs Canon RF pour APS-C, bien que techniquement vous puissiez utiliser les objectifs Canon RF plein format avec les appareils APS-C, et qu'il y ait beaucoup plus d'objectifs Canon RF plein format disponibles.

L'objectif APS-C éprouvé de Sigma est déjà disponible en monture L, en monture Sony E et en monture Fujifilm X. Il a été adapté à la monture Canon RF pour prendre en charge le Servo AF de Canon, la correction des aberrations dans l'appareil photo et pour garantir que le pilotage de l'autofocus et la communication sont à la hauteur des appareils photo Canon.

Il est résistant aux éclaboussures et à la poussière, et ne pèse que 300 g, ce qui est un véritable exploit pour un zoom f/2.8 - et fait du 18-50 mm une taille parfaite pour les appareils photo sans miroir APS-C de Canon.

Il existe de meilleurs objectifs pour les macrophotographes : le rapport d'agrandissement maximal n'est que de 1:2,8 à la grande focale et de 1:5 au téléobjectif. Cependant, cela n'empêche pas le Sigma 18-50 mm d'être l'objectif le plus polyvalent disponible pour les appareils photo sans miroir APS-C de Canon.

Image 1 of 2 Il est un peu étrange que le matériel promotionnel de Sigma pour le 18-50 mm montre l'objectif APS-C monté sur l'appareil plein format Canon EOS R5, bien que les objectifs pour les deux formats de capteurs soient interchangeables. (Image credit: Sigma)

(Image credit: Sigma)

Cinq autres objectifs Sigma sont en cours de développement, dont un quatuor d'objectifs principaux à ouverture rapide f/1.4 prévus pour la fin de l'année 2024 : le 16 mm F1.4 DC DN (dont le prix est de 439,00 €), le 23 mm F1.4 DC DN (549,00 €), le 30 mm F1.4 DC DN (369,00 €) et le 56 mm F1.4 DC DN (469,00 €).

Les appareils photo Canon sont incontestablement bons, et maintenant les objectifs natifs arrivent pour les soutenir. Grâce à Sigma, les appareils photo sans miroir APS-C de Canon entrent dans une nouvelle ère.