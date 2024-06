Le premier objectif f/1,4 de Nikon pour la monture Z est le modèle que les photographes de rue attendaient

La gamme croissante d'objectifs à monture Z de Nikon pour ses appareils photo sans miroir - que nous classons parmi les meilleurs appareils photo sans miroir - s'enrichit d'un nouveau produit, un véritable classique pour la photographie de rue, de reportage et d'événements : le Nikkor Z 35 mm f/1,4.

En tant que 43ème objectif de la monture Z, il est surprenant de lire qu'il s'agit du premier objectif f/1.4 de la gamme, et ce premier objectif à ouverture rapide est également plus abordable que prévu.

Commercialisé au prix de 729,00 € et disponible à partir du mois de juillet, l'objectif de rue ne bénéficie pas de l'appellation pro " S " de Nikon, mais il offre une ouverture rapide de f/1.4 pour les travaux en basse lumière et une faible profondeur de champ que de nombreux photographes professionnels exploitent pour faire ressortir leurs sujets.

Il s'agit d'un objectif simple sans boutons externes ; vous disposez d'une bague de mise au point et d'une bague de contrôle personnalisable " sans clic " qui peut être utilisée pour régler l'ouverture, l'ISO, la compensation de l'exposition et bien plus encore.

Image 1 of 2 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Il n'y a pas de note officielle de résistance à la poussière et aux gouttes, ce qui serait le cas s'il s'agissait d'un objectif professionnel plus onéreux. Cependant, il s'agit d'un objectif compact, pesant seulement 415 g, ce qui le rend compatible avec les appareils photo sans miroir de taille moyenne de Nikon, tels que le nouveau Nikon Z6 III.

Dans l'ensemble, Nikon a adopté une approche très différente de celle de Canon, qui a également lancé récemment un objectif 35 mm f/1,4. La version à monture RF de Canon est un objectif professionnel "L" trois fois plus cher que le nouvel objectif de Nikon, et il s'agit d'un objectif hybride plus volumineux, doté de commandes pour les créateurs de vidéos.

Cependant, Nikon continue de présenter son nouvel objectif 35 mm comme étant équipé pour les photographes hybrides d'aujourd'hui : il supprime la respiration de la mise au point, tandis que la mise au point linéaire permet une mise au point manuelle précise. Il est également doté du système multi-focus de Nikon pour une mise au point automatique rapide, fluide et stable, tandis que la mise au point de près est possible jusqu'à 0,27 m.

(Image credit: Nikon)

Est-ce l'objectif 35 mm que les fans de Nikon attendaient ?

Le 35 mm f/1,4 est un type d'objectif polyvalent, particulièrement adapté à la photographie de reportage, permettant de raconter l'histoire des gens et des lieux. L'ouverture maximale de f/1,4 de l'objectif classique Sigma 35 mm f/1,4 Art est souvent utilisée pour aider les sujets à se démarquer en photographie de rue et en portrait sur place, ainsi que dans des scènes à faible luminosité comme les événements en intérieur - des scénarios fréquents pour les professionnels.

Le nouveau Nikkor Z 35 mm f/1,4 de Nikon, bien que n'étant pas l'objectif optiquement complexe et robuste que certains professionnels espèrent pour travailler dans des environnements extérieurs extrêmes, est attendu comme l'un des objectifs à monture Z les plus populaires.

