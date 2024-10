Panasonic lance le plus petit zoom plein format au monde

Panasonic a officiellement lancé le zoom autofocus le plus petit et le plus léger au monde pour les appareils photo plein format – le Lumix S 18-40mm F4.5-6.3. Il s'associe parfaitement avec l'appareil photo sans miroir Lumix S9, pour lequel Panasonic a également publié une mise à jour logicielle importante, disponible à partir du 9 octobre.

Avec ces deux annonces, Panasonic fait un grand pas en avant pour améliorer son Lumix S9, qui a divisé les avis parmi les créateurs de contenu. Cet appareil, que certains ont qualifié de "petit, simple, puissant, mais imparfait" dans une revue approfondie, pourrait atteindre son plein potentiel grâce à la version 1.1 du firmware. Cette mise à jour permet de lever les limites de temps d'enregistrement, améliore la compatibilité avec l'application Lumix Lab (qui propose désormais la prise de vue à distance), et ajoute des marqueurs d'image pratiques pour visualiser jusqu'à trois rapports d'aspect simultanément.

En plus de cette nouvelle optique et de la mise à jour du firmware, Panasonic a dévoilé une nouvelle déclinaison couleur "Blanc Fumé" pour le Lumix S9 (voir ci-dessous) au même prix que les autres coloris (1 699,00 €), ainsi qu'une version économique du Lumix S5, le Lumix S5D. Voici les points essentiels à retenir sur ces nouveautés.

(Image credit: Panasonice)

Nouvel objectif et nouveau firmware - une nouvelle expérience ?

Lorsqu'on analyse le Lumix S9, on constate que Panasonic a peut-être manqué une opportunité en créant un appareil photo sans miroir à objectifs interchangeables, au lieu d'un compact à objectif fixe avec un grand capteur, comme le Leica Q3 ou le Fujifilm X100VI. En l'absence d'objectifs L-mount spécifiques à la série Lumix S qui compléteraient le petit S9, le format compact de l'appareil semble presque superflu. Panasonic espère corriger cela avec le nouvel objectif 18-40mm, le zoom autofocus pour plein format le plus compact et léger au monde.

Le 18-40mm, vendu 579 €, pèse à peine 155g et mesure seulement 40,9 mm de longueur lorsqu'il est rétracté. Malgré ses dimensions réduites, il propose un éventail de caractéristiques intéressantes, dont une perspective de 18 mm (plus large que la moyenne) idéale pour les créateurs vidéo, une résistance aux intempéries, une suppression du "focus breathing" et une capacité de mise au point rapprochée à 0,15 m.

Cependant, l'ouverture maximale de l'objectif pourrait dissuader certains créateurs exigeants, qui préfèrent un flou d'arrière-plan plus prononcé, obtenu avec des objectifs fixes à plus grande ouverture. Par exemple, de nombreux objectifs fixes f/2.8 compacts et abordables existent déjà, tandis que les appareils Leica et Fujifilm mentionnés plus haut offrent des objectifs intégrés encore plus lumineux.

Panasonic a également lancé le Lumix S5D. Il est identique au Lumix S5 lancé en 2020 et offre un excellent rapport qualité-prix. La principale mise à jour apportée au S5D est qu'il est désormais compatible avec la technologie DJI LiDAR, ce qui signifie que vous pouvez l'associer au module télémètre LiDAR de DJI et aux cardans pro de la série RS pour une mise au point précise. (Image credit: Panasonic)

Si l’on envisageait l'achat du Lumix S9, avec ses incroyables fonctionnalités vidéo comme l'enregistrement 6K en format ouvert et les LUTs en temps réel, on espérerait tout de même l'arrivée d'un objectif compact à grande ouverture.

Cela dit, Panasonic a su résoudre plusieurs des points faibles du Lumix S9 avec cette mise à jour du firmware. Les limitations strictes sur les temps d'enregistrement vidéo ont disparu, de nouveaux modes autofocus avec détection de sujets ont été ajoutés, et l'inclusion de la prise de vue à distance via l'application Lumix Lab représente une vraie avancée. Avant cette mise à jour, les fonctionnalités de l'application et de l'appareil semblaient trop limitées pour vraiment captiver les jeunes créateurs de contenu.

Il faut reconnaître à Panasonic ses efforts pour améliorer le Lumix S9 avec une mise à jour firmware conséquente et un objectif compact complémentaire. C'est une excellente caméra vidéo au rapport qualité-prix qui, avec ces améliorations, devient plus cohérente avec les attentes de son public cible.

