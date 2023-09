iPhone 16 : rumeurs sur la date de sortie, les caractéristiques, les appareils photo, les fonctions et plus encore

La gamme iPhone 16 ne devrait pas arriver avant 2024, mais cela n'a pas empêché les leakers de partager des informations préliminaires sur la version standard, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max (qui pourrait finir par s'appeler iPhone 16 Ultra).

Pour des raisons évidentes, nous nous attendons à ce que davantage d'informations émergent sur l'iPhone 16 une fois qu'Apple aura officiellement présenté sa gamme d'iPhone 15 en septembre, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs pour nous faire une vague idée des iPhone qu'Apple pourrait commercialiser en 2024.

Vous trouverez ci-dessous notre guide exclusif des dernières informations, rumeurs et prédictions concernant la gamme iPhone 16. Nous mettrons également cet article à jour dans les mois à venir, alors revenez régulièrement pour obtenir les informations les plus récentes sur l'iPhone 16.

Dernières fuites

Lancement probable dans la première quinzaine de septembre 2024

La date d'expédition sera probablement une semaine ou deux plus tard.

Cela va sans dire, mais comme la gamme iPhone 15 n'a pas encore vu le jour, nous ne pouvons pas savoir exactement quand la gamme iPhone 16 arrivera. Cela dit, nous pouvons faire quelques prédictions en nous basant sur le passé d'Apple.

Si la société s'en tient à la tradition, nous nous attendons à ce qu'Apple annonce la date de sortie de l'iPhone 16 lors de l'édition 2024 de son événement annuel de lancement en septembre. Nous ne connaîtrons probablement pas la date réelle de cet événement avant août 2024, mais nous pouvons utiliser les dates des événements Apple précédents pour prédire la date de l'événement Apple de l'année prochaine et, par conséquent, la date de sortie de l'iPhone 16.

Apple choisit généralement la première ou la deuxième semaine de septembre pour ses lancements annuels d'iPhone, et opte le plus souvent pour un mardi, bien qu'il arrive que la société opte pour un mercredi. L'édition 2022 (lire : iPhone 14) de l'événement de septembre d'Apple a eu lieu le 7 septembre, et trois des quatre modèles d'iPhone 14 annoncés à l'époque ont été mis en vente un peu plus d'une semaine plus tard, le 16 septembre (l'iPhone 14 Plus a été commercialisé le 7 octobre).

Cela signifie que le 3 ou le 10 septembre sont les jours de lancement les plus probables pour l'iPhone 16 en 2024 (les deux dates sont des mardis), bien que le 4 et le 11 septembre soient également des possibilités. Comme pour l'iPhone 14, les dates d'expédition de l'iPhone 16 seront probablement un peu plus d'une semaine plus tard.

Prix de l'iPhone 16

Le prix de l'iPhone 16 pourrait égaler celui de l'iPhone 15 (Image credit: Future / Apple)

Le prix de l'iPhone 15 laisse présager le prix de l'iPhone 16

Une fois qu'Apple aura confirmé le prix de l'iPhone 15 en septembre, nous aurons une meilleure idée du prix de la gamme iPhone 16, mais là encore, nous pouvons faire quelques suppositions sur la base des rumeurs existantes.

Nous sommes presque certains, par exemple, qu'Apple augmentera les prix de l'iPhone 15 de manière générale, en raison de l'augmentation des coûts de production, et il est donc logique de penser que les modèles iPhone 16 de l'année prochaine coûteront au moins aussi cher que leurs prédécesseurs.

Si ces rumeurs d'augmentation de prix s'avèrent exactes, l'iPhone 15 standard coûtera plus de 1 019 €, tandis que les iPhone 15 Pro et Pro Max - qui ne seront apparemment pas disponibles avec une capacité de stockage de 128 Go - coûteront respectivement plus de 1 329 € et 1 479 €.

Ces chiffres pourraient donc être imités par la gamme iPhone 16, mais certains analystes prévoient que l'iPhone 16 pourrait être moins cher que l'iPhone 15. En effet, Apple aurait l'intention de changer le processus de fabrication des puces de l'iPhone au cours de l'année prochaine, ce qui pourrait avoir une incidence sur les prix de l'iPhone pour le consommateur final.

Il convient également de garder à l'esprit qu'Apple pourrait lancer son premier iPhone de marque Ultra en 2024. Au départ, les rumeurs laissaient entendre qu'un iPhone 15 Ultra remplacerait l'iPhone 15 Pro Max cette année, mais les analystes prévoient maintenant qu'un iPhone 16 Ultra fera ses débuts l'année prochaine, à la place.

On ne sait pas encore si cet iPhone Ultra arrivera en plus ou à la place d'un iPhone 16 Pro Max, mais il est presque certain que le premier iPhone Ultra d'Apple sera l'iPhone le plus cher de tous les temps.

Taille de l'écran de l'iPhone 16

L'iPhone 14 Pro Max est le plus grand iPhone actuellement disponible (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Des écrans plus grands et un nouveau rapport hauteur/largeur pour les modèles Pro

Le modèle standard devrait rester de 6,1 pouces

En ce qui concerne la taille des écrans, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient être les plus grands iPhones à ce jour.

Plus précisément, Ross Young, un informateur d'Apple en série, affirme que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Ultra (ou l'iPhone 16 Pro Max, comme on pourrait l'appeler) seront dotés d'écrans de 6,3 et 6,9 pouces, respectivement, et que les deux appareils bénéficieront d'un nouveau format d'image de 19,6:9. Cela en ferait les iPhone les plus hauts et les plus étroits de tous les temps.

À titre de référence, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max utilisent respectivement des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, et tous les modèles d'iPhone 14 ont un rapport hauteur/largeur de 19,5:9. Apple devrait conserver ces dimensions pour sa prochaine gamme d'iPhone 15.

Les maquettes ci-dessous, créées par 9to5Mac, illustrent à quel point l'iPhone 16 Ultra sera plus grand et plus étroit que le modèle équivalent de la série iPhone 15, si ces rumeurs s'avèrent exactes.

L'iPhone 16 Pro Max/Ultra serait plus grand et plus étroit que son équivalent iPhone 15. (Image credit: 9to5Mac)

Pourquoi la société Apple envisage-t-elle de renforcer ses iPhones déjà très performants ? Les écrans plus grands de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Ultra sont censés faire de la place pour de sérieuses améliorations de l'appareil photo (nous y reviendrons).

Ross Young note que l'iPhone 16 standard conservera le même format 19,5:9 que les meilleurs iPhones actuels, même si ces changements de dimensions pourraient se répercuter sur l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus en 2025.

Design de l'iPhone 16

Rendu non officiel de l'iPhone 15 obtenu par 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

L'iPhone 16 standard serait doté d'un appareil photo semblable à celui de l'iPhone 11

Les composants Face ID pourraient être cachés sous l'écran

Nous n'avons pas entendu beaucoup de rumeurs sur le design de l'iPhone 16 jusqu'à présent, mais il y a quelques suggestions dans la nature.

La première concerne la disposition des composants Face ID sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. L'analyste Apple Ming-Chi Kuo et le média sud-coréen The Elec rapportent que les deux téléphones auront leurs composants Face ID cachés sous l'écran, de la même manière que beaucoup des meilleurs téléphones Android ont maintenant des scanners d'empreintes digitales sous l'écran. Cela n'éliminera pas complètement la découpe de la caméra selfie - puisque le capteur lui-même sera apparemment toujours visible - mais cela pourrait permettre à Apple de réduire sa taille à un petit module perforé.

The Elec affirme que ce changement de design servira simplement de palliatif pour Apple, dont l'objectif ultime est de développer un écran d'iPhone totalement homogène et sans découpe.

La caméra Face ID (ci-dessus) pourrait être cachée sur l'iPhone 16 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La deuxième rumeur concernant le design de l'iPhone 16 se réfère exclusivement à l'iPhone 16 standard. Selon le leaker @URedditor, l'iPhone 16 sera doté d'un appareil photo vertical, au lieu de la configuration en diagonale utilisée sur tous les iPhone depuis l'iPhone 13. "Cela rendra l'appareil instantanément reconnaissable comme étant le dernier modèle" en 2024, écrit @URedditor.

L'iPhone 15 standard conservera apparemment la même disposition d'appareil photo que l'iPhone 14 - avec toutefois l'ajout d'un objectif principal de 48 mégapixels - de sorte qu'Apple pourrait modifier l'apparence de l'iPhone 16 en revenant à ce qu'elle sait faire.

Appareil photo de l'iPhone 16

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Possibilité d'utiliser un téléobjectif de 12 mégapixels pour le modèle standard

Objectif périscopique pour les deux modèles Pro

Rumeur d'un objectif périscopique "super-téléphoto" pour le Pro Max

Rumeur d'une caméra ultra grand-angle de 48MP

En ce qui concerne les appareils photo, l'iPhone 16 standard pourrait être équipé du même double capteur principal de 48 mégapixels et du capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels dont on parle pour l'iPhone 15, mais nous aimerions que l'appareil hérite également du capteur téléobjectif de 12 mégapixels de l'iPhone 14 Pro.

Comme d'habitude, les améliorations les plus significatives sont probablement destinées à l'iPhone 16 Pro, à l'iPhone 16 Pro Max et/ou à l'iPhone 16 Ultra. En effet, l'iPhone 16 Pro pourrait être le premier iPhone de taille moyenne doté d'un zoom périscopique, une fonctionnalité dont on s'attend généralement à ce qu'elle soit exclusive à l'iPhone 15 Pro Max en 2023.

Les caméras périscopiques - qui tirent leur nom de leur ressemblance avec l'instrument utilisé sur les sous-marins et autres navires de guerre - permettent essentiellement de zoomer à des longueurs extrêmes tout en conservant la qualité de l'image. Dans l'espace limité du module caméra d'un téléphone, une caméra périscopique utilise des miroirs pour permettre un plus grand nombre d'éléments de lentilles, et donc une plus grande longueur de zoom - sans compter qu'elle peut être montée transversalement.

Comme indiqué dans la section de cet article consacrée à l'affichage, l'iPhone 16 Pro (avec l'écran plus grand de 6,3 pouces) est censé accueillir cette caméra périscopique inévitablement volumineuse.

Maquette d'un iPhone équipé d'une caméra périscopique (Image credit: MacRumors)

Quant à l'iPhone 16 Pro Max (ou iPhone 16 Ultra), ce grand iPhone de 6,9 pouces pourrait être équipé d'un appareil photo périscopique "super téléobjectif". Le terme "super téléobjectif" désigne les objectifs dont la longueur focale est supérieure à 300 mm. Ces objectifs permettent aux photographes de prendre des photos en gros plan de scènes et de sujets éloignés, comme des événements sportifs ou des animaux sauvages.

Les iPhones actuels d'Apple comptent déjà parmi les meilleurs photophones du marché, mais cette caméra périscopique "super-téléobjectif" représenterait une mise à niveau qui pourrait changer la donne pour l'iPhone 16 Pro Max. À titre de comparaison, l'appareil photo à zoom téléobjectif 3x de l'iPhone 14 Pro Max a une longueur focale de 77 mm, tandis que l'appareil photo à zoom téléobjectif 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra a une longueur focale de 230 mm.

Les modèles iPhone 16 Pro d'Apple devraient également être équipés d'un appareil photo ultra grand-angle de 48 Mpx, ce qui constituerait une nette amélioration par rapport à l'appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx actuellement utilisé par l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max (ce capteur devrait également faire son retour sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max).

La configuration ultra grand-angle des meilleurs iPhone actuels d'Apple n'est pas mauvaise, loin s'en faut - l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max prennent des photos ultra grand-angle toujours lumineuses et éclatantes. Toutefois, l'objectif ultra grand-angle de 48 Mpx dont il est question sur l'iPhone 16 Pro devrait capturer beaucoup plus de lumière, ce qui se traduira par des photos encore plus impressionnantes en basse lumière.

En effet, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max disposent déjà d'un appareil photo principal de 48 Mpx qui utilise la technologie "pixel binning" pour fusionner les données de quatre pixels en un "super pixel" afin d'améliorer la capture d'images en basse lumière, et cette technologie sera probablement intégrée à l'objectif ultra grand-angle de 48 Mpx de l'iPhone 16 Pro.

Caractéristiques de l'iPhone 16

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Puce A17 Bionic probable pour l'iPhone 16

Puce A18 Bionic probablement pour les modèles Pro

Amélioration de l'efficacité de la batterie

Nous n'avons pas entendu grand-chose sur les processeurs qui seront utilisés dans la gamme iPhone 16 - si ce n'est qu'Apple prévoit de changer son processus de fabrication de puces en 2024 - mais nous pouvons faire quelques prédictions assez sûres basées sur le comportement typique d'Apple.

Étant donné que l'iPhone 15 standard devrait hériter de la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro, et que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient recevoir une nouvelle puce A17 Bionic, nous sommes assez confiants dans le fait que l'iPhone 16 standard héritera de ce dernier processeur de l'iPhone 15 Pro, tandis que l'iPhone 16 Pro et Pro Max recevront une puce A18 Bionic dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Naturellement, ces puces apporteront inévitablement des performances et une longévité supérieures à la gamme iPhone 16, mais les processeurs d'Apple sont devenus si efficaces ces dernières années que ces mises à niveau devraient paraître négligeables en utilisation réelle.

En ce qui concerne la batterie, nous n'avons encore rien entendu concernant la gamme iPhone 16 en particulier, mais étant donné que les quatre modèles iPhone 15 sont censés être équipés d'une nouvelle conception de batterie superposée - du type de celles utilisées dans les véhicules électriques - nous sommes convaincus que cette technologie fera également son apparition dans les iPhones d'Apple de 2024.

En théorie, les batteries empilées peuvent être plus compactes et offrir une densité énergétique plus élevée que les batteries mobiles actuelles. Nous nous attendons donc à ce que la série iPhone 15 (et donc la série iPhone 16) offre une meilleure autonomie par rapport à la gamme iPhone 14.

L'USB-C est une formalité pour la gamme iPhone 16 (Image credit: Shutterstock / kurgenc)

En ce qui concerne les capacités réelles de la batterie, la rumeur veut que la gamme iPhone 15 soit équipée des blocs d'alimentation ci-dessous :

iPhone 15 : 3,877mAh (vs 3,279mAh sur l'iPhone 14)

iPhone 15 Plus : 4,912mAh (vs 4,325mAh sur iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro : 3 650 mAh (vs 3 200 mAh sur l'iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max : 4 852mAh (vs 4 323mAh sur l'iPhone 14 Pro Max)

La logique veut que les modèles équivalents de l'iPhone 16 de l'année prochaine offrent des capacités de batterie similaires, et nous nous attendons à ce qu'Apple propose la fonctionnalité de recharge sans fil inversée - qui, selon les rumeurs, devrait faire ses débuts sur l'iPhone 15 Pro cette année - sur l'ensemble de la gamme iPhone 16, également.

Comme pour la gamme iPhone 15, tous les modèles iPhone 16 seront équipés d'un port USB-C au lieu d'un port Lightning, grâce aux nouvelles réglementations de l'UE qui deviendront juridiquement contraignantes en 2024.

Nous nous attendons également à ce que l'IA joue un rôle important dans les fonctionnalités de l'iPhone 16 (surtout par rapport aux iPhones de la génération précédente), tandis qu'un certain degré d'intégration d'Apple Vision Pro semble également inévitable. Cependant, nous n'avons pas encore entendu grand-chose sur ces deux sujets.

Enfin, les modèles iPhone 16 Pro d'Apple pourraient prendre en charge la norme Wi-Fi 7, qui offrirait des vitesses plus élevées, une latence plus faible et une connectivité plus fiable.