iPhone 16 Pro : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons jusqu'à présent

Apple est pratiquement certain de dévoiler sa gamme iPhone 16 dans le courant de l'année, l'iPhone 16 Pro devant côtoyer l'iPhone 16 Pro Max en tant que modèle phare de l'entreprise pour 2024.

Huit mois se sont écoulés depuis le lancement de l'excellent iPhone 15 Pro, et nous entendons donc de nombreuses rumeurs concernant la prochaine génération des meilleurs iPhones d'Apple. En effet, l'iPhone 16 Pro a déjà fait l'objet de plusieurs prédictions concordantes, et nous avons rassemblé dans ce guide les fuites les plus crédibles.

Pour plus d'informations sur l'iPhone 16, notre page iPhone 16 contient tout ce qu'il faut savoir sur le modèle de base de l'iPhone 16, tandis que notre page iOS 18 détaille les logiciels compatibles avec l'iPhone 16 que nous nous attendons à voir dévoilés lors de la WWDC 2024.

Dernières fuites

Lancement probable dans la première quinzaine de septembre 2024

Sera probablement expédié une semaine ou deux plus tard

Apple n'a pas encore communiqué d'informations officielles sur la sortie de l'iPhone 16 Pro, mais en se basant sur les précédentes stratégies de sortie de l'iPhone de la société, il est possible de deviner la date de sortie de l'iPhone 16 Pro.

La gamme iPhone 15 a été officiellement dévoilée le 12 septembre 2023 avant d'être mise en vente un peu plus d'une semaine plus tard, le 22 septembre. Apple choisit généralement la première ou la deuxième semaine de septembre pour ses lancements annuels d'iPhone, en optant généralement pour un mardi ou un mercredi. Nous nous attendons donc à ce que l'iPhone 16 Pro soit dévoilé - avec l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro Max - les 3, 4, 10 ou 11 septembre de cette année, et que les quatre téléphones soient mis en vente environ une semaine plus tard.

iPhone 16 Pro : prix estimés

Probablement au moins 1 229 €

Comme pour la date de sortie, il est peu probable que le prix de l'iPhone 16 Pro soit confirmé avant qu'Apple ne dévoile le téléphone en septembre, mais nous pouvons faire quelques prédictions en nous basant sur le prix de lancement de l'iPhone 15 Pro.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro prices Stockage Prix 128Go 1 229 € 256Go 1 359 € 512Go 1 609 € 1To 1 859 €

En raison de changements dans le processus de fabrication des puces d'Apple, certains analystes prédisent que la gamme iPhone 16 pourrait être moins chère que la gamme iPhone 15, ce qui signifie que l'iPhone 16 Pro pourrait coûter moins que le prix de départ de 1 229 € de son prédécesseur.

À notre avis, c'est plutôt le contraire qui se produira, notamment parce que les coûts de production continuent d'augmenter. Selon un récent rapport de Nikkei Asia, la production de l'iPhone 15 Pro Max coûte 558 $ à Apple (environ 520 €), soit une augmentation de 12 % par rapport au coût de production équivalent de l'iPhone 14 Pro Max. Ces chiffres devraient s'aggraver pour la gamme iPhone 16, ce qui signifie que l'iPhone 16 Pro devrait coûter au moins aussi cher que l'iPhone 15 Pro.

De plus, nous avons entendu dire que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient être dotés d'appareils photo plus coûteux (nous y reviendrons) que leurs prédécesseurs respectifs, ce qui pourrait donner à Apple une raison de gonfler leurs prix.

iPhone 16 Pro : design et affichage hypothétiques

L'iPhone 15 Pro est doté d'un écran de 6,1 pouces (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Un écran plus grand de 6,3 pouces est prévu

... et donc un cadre plus haut et plus étroit

Au début de l'année 2023, des rumeurs ont suggéré que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Ultra seraient sensiblement plus grands que leurs équivalents iPhone 15. Ross Young, un spécialiste de la marque Apple, a affirmé que l'iPhone 16 Pro serait doté d'un écran de 6,3 pouces, au lieu de l'écran de 6,1 pouces auquel nous sommes habitués.

Young a poursuivi cette suggestion quelques mois plus tard en affirmant que l'iPhone 16 Pro serait plus grand et plus étroit que l'iPhone 15 Pro, avec un rapport hauteur/largeur de 19,6:9, au lieu de 19,5:9.

Si l'on en croit la quasi-totalité des fuites, rumeurs, rendus et moules de boîtiers de l'iPhone 16 Pro que nous avons découverts depuis, cette affirmation semble exacte, si bien que l'iPhone 16 Pro sera très certainement doté d'un écran de 6,3 pouces, le premier de ce type sur un iPhone.

Le rendu MacRumors ci-dessous montre comment l'iPhone 16 Pro pourrait être placé à côté de l'iPhone 16 Pro Max, dont la taille a également été revue à la hausse.

Un rendu non officiel de l'iPhone 16 Pro et Pro Max (Image credit: MacRumors)

En ce qui concerne les autres rumeurs liées à l'écran, un rapport de la publication sud-coréenne The Elec affirme que les composants Face ID de l'iPhone 16 Pro seront cachés sous l'écran, un peu comme les meilleurs téléphones Android qui ont maintenant des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran. À l'heure actuelle, les composants Face ID de l'iPhone 15 Pro sont logés dans l'îlot dynamique.

The Elec rapporte également que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront équipés d'écrans AMOLED "Multi-Lens Array" (MLA), similaires à ceux utilisés par Samsung sur ses derniers téléphones phares, et par le fabricant de téléviseurs LG dans ses meilleurs téléviseurs OLED. Cette technologie devrait permettre à l'iPhone 16 Pro (et à son grand frère) de disposer de l'écran le plus lumineux jamais vu sur un iPhone, ce que nous sommes impatients de découvrir.

En effet, une autre rumeur suggère que l'écran de l'iPhone 16 Pro sera 20 % plus lumineux que celui de l'iPhone 15 Pro : jusqu'à 1 200 nits pour la luminosité standard (SDR). Ce chiffre est le même depuis l'iPhone 13 Pro.

Les composants Face ID de l'iPhone 16 Pro pourraient se trouver sous l'écran (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En ce qui concerne le design, on peut s'attendre à ce que le cadre en titane de l'iPhone 15 Pro, le port USB-C et le bouton Action soient tous de retour sur l'iPhone 16 Pro, bien que nous puissions également voir Apple introduire des boutons à semi-conducteurs (c.-à-d. non physiques) sur ses prochains modèles phares.

Avant sa sortie, l'iPhone 15 Pro a été largement pressenti pour recevoir des boutons de volume et d'alimentation capacitifs, avant qu'Apple ne revienne sur sa décision d'inclure des boutons capacitifs sur l'iPhone 15 Pro en raison de contraintes de temps. Ensuite, nous avons entendu dire que l'iPhone 16 pourrait être doté d'un tout nouveau bouton capacitif, connu en interne sous le nom de bouton "Capture", tandis que les autres boutons du téléphone resteraient physiques.

Aujourd'hui, les dernières informations suggèrent que les quatre boutons de l'iPhone 16 - c'est-à-dire le bouton Action, le bouton Marche/Arrêt, les deux boutons de volume et un mystérieux nouveau bouton "Capture" - seront capacitifs sur les quatre modèles de l'iPhone 16, Apple étant prêt à abandonner les boutons physiques traditionnels sur toute la ligne.

AppleInsider note que le nom de code interne d'Apple pour la transformation capacitive de tous les boutons de l'iPhone 16 est "Project Bongo". Auparavant, "Project Atlas" faisait référence à la transformation capacitive du bouton Action, exclusivement, et il semble donc que l'entreprise aille enfin de l'avant avec un passage complet aux boutons à semi-conducteurs - au moins pour les futurs modèles d'iPhone. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que tous les boutons de l'iPhone 16 Pro seront capacitifs, mais il semble qu'au moins l'un d'entre eux le sera.

Pour en revenir à la rumeur du bouton Capture, il semblerait que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max soient dotés d'un tout nouveau bouton permettant d'effectuer une tâche liée à l'appareil photo. La source de cette rumeur n'a pas précisé l'utilité de ce nouveau bouton, mais une fuite plus récente indique que le bouton Capture serait un bouton dédié à l'enregistrement vidéo.

Enfin, une fuite suggère que l'iPhone 16 Pro sera disponible dans les coloris Noir, Blanc, Gris et Rose, qui sont similaires à ceux de l'iPhone 15 Pro, à l'exception du Rose, qui remplacerait le Bleu Titane.

iPhone 16 Pro : rumeurs sur l'appareil photo

La caméra arrière de l'iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Améliorations attendues pour le téléobjectif et l'ultra-largeur

Pourrait hériter de l'objectif périscopique de l'iPhone 15 Pro Max

Pour un aperçu détaillé de ce que l'on peut attendre de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro, consultez notre guide de prédiction de l'appareil photo de l'iPhone 16. Nous vous présentons ci-dessous les principales rumeurs.

Comme son prédécesseur, l'iPhone 16 Pro devrait être doté de trois caméras arrière et d'une caméra frontale, mais des améliorations majeures pourraient être apportées. Plus précisément, l'iPhone 16 Pro devrait recevoir les objectifs suivants :

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.8, 1/1.14 pouces Appareil photo ultra-large : 48MP, 1/2.6 pouces Appareil photo à téléobjectif : 12MP, f/2.8, 1/3.06 pouces, 120mm (zoom optique 5x) Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6 pouces

Comme nous l'avons vu plus haut, la principale amélioration semble être un appareil photo périscopique de 12MP, f/2.8 avec un zoom optique 5x, à la place du téléobjectif 3x de l'iPhone 15 Pro. Il s'agirait du même capteur que celui que nous avons déjà vu sur l'iPhone 15 Pro Max, et de nombreuses fuites ont en effet suggéré que l'iPhone 16 Pro serait équipé d'une caméra périscopique.

La deuxième amélioration majeure concernerait la caméra ultra-large de l'iPhone 16 Pro, qui pourrait atteindre 48 Mpx cette année, contre 12 Mpx sur l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 16 Pro pourrait également être doté d'un appareil photo superposé, censé améliorer les performances en basse lumière.

L'appareil photo principal de l'iPhone 16 Pro devrait rester inchangé, tout comme la caméra frontale. Mais nous ne serions pas surpris de voir des ajustements mineurs de la taille du capteur annoncés en septembre.

iPhone 16 Pro : spécifications et caractéristiques supposées

L'iPhone 16 Pro accueillera probablement les mises à jour d'iOS 18 d'Apple (Image credit: Apple)

Une puce A18 Pro axée sur l'intelligence artificielle est annoncée

8 Go de RAM probable

Possibilité d'une option de stockage maximale de 2 To

Comme l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 16 Pro aura probablement 8 Go de RAM, et on peut supposer que le nouveau téléphone sera équipé d'un successeur du chipset A17 Pro d'Apple, que nous appellerons A18 Pro pour l'instant. En effet, une fuite mentionne spécifiquement que l'A18 Pro sera associé à 8 Go de RAM dans l'iPhone 16 Pro et Pro Max.

L'iPhone 16 Pro pourrait également prendre en charge le Wi-Fi 7 et disposer d'un nouveau modem 5G, ce qui permettrait vraisemblablement d'accélérer les débits de données.

En ce qui concerne le stockage, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient atteindre une capacité maximale de 2 To, soit le double de la capacité de stockage de leurs prédécesseurs respectifs. Apple y parviendrait en utilisant un type de stockage différent, moins encombrant et moins coûteux à produire.

iOS 18 est considéré comme la "plus grande" mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone en raison de son objectif de révolutionner des éléments anciens de l'iPhone grâce à l'IA, et au moins certaines de ces nouvelles fonctionnalités d'IA pourraient être exclusives à l'iPhone 16 Pro et Pro Max. En effet, le chipset A18 Pro qui équipe ces deux téléphones pourrait disposer de beaucoup plus de cœurs pour son moteur neuronal, ce qui les rendrait mieux adaptés aux tâches d'IA exigeantes sur l'appareil.

Nous espérons avoir une meilleure idée de ces nouvelles fonctionnalités d'IA lors de la WWDC 2024, dont le coup d'envoi est prévu le 10 juin prochain. Bien sûr, il est peu probable que nous voyions l'iPhone 16 Pro à la WWDC, mais il est presque certain que vous aurez envie de vous connecter pour voir comment iOS 18 - qui sera vraisemblablement lancé en même temps que la gamme iPhone 16 en septembre - a un impact sur les iPhones actuels et futurs.