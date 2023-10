Test de l'iPhone 15 Pro : le modèle de poche exemplaire

Avec de nouveaux matériaux, un design rafraîchi et plus doux, l'USB-C, le merveilleux bouton Action et une puce mobile extrêmement puissante, l'iPhone 15 Pro est un produit phare sans compromis. Ou du moins, il le serait si son appareil photo à zoom optique x3 n'était pas éclipsé par le nouveau téléobjectif x5 de l'iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro : test en 2 minutes

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La dernière génération d'iPhones d'Apple porte des noms familiers, mais cette année, les nouveaux appareils Pro et Pro Max ne se distinguent pas seulement par la taille de l'écran et la capacité de la batterie.

Dépourvu du téléobjectif à zoom optique x5 de son grand frère (le zoom optique x3 demeure), l'iPhone 15 Pro peut ressembler à l'iPhone "semi-flagship" d'Apple en 2023. Mais ce serait faire injure à cet appareil haut de gamme, qui ne manque pas d'autres caractéristiques phares.

En effet, l'écart entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 standard reste important. Tous les modèles de la gamme iPhone de cette année ont bénéficié d'un rafraîchissement de leur design, ce qui permet de faire la différence entre l'iPhone 11, aux formes arrondies, et l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. L'iPhone 15 Pro est doté d'un cadre en titane qui offre un meilleur rapport poids/résistance que l'acier inoxydable que vous trouverez sur les autres modèles d'iPhone 15 (et sur tous les iPhone précédents).

Les ports USB-C sont désormais omniprésents, et les nouveaux modèles Pro d'Apple sont également dotés d'un bouton Action de type Apple Watch Ultra à la place du traditionnel bouton de mise en sourdine (une substitution simple mais étonnamment utile). Ce nouveau bouton peut déclencher diverses actions, offrant un moyen rapide d'accéder à vos applications et outils préférés sans avoir à parcourir les écrans d'accueil et les menus.

Parmi les autres améliorations apportées à l'iPhone 15 Pro, citons la nouvelle puce A17 Pro, qui s'avère être la meilleure de sa catégorie et qui permet des vitesses de transfert de données nettement plus élevées, ce qui garantit que la dernière merveille de 6,1 pouces d'Apple détrône son prédécesseur dans notre liste des meilleurs téléphones que l'on puisse acheter.

Même sans le téléobjectif x5 du 15 Pro Max, le 15 Pro offre toujours une excellente expérience photo, fiable et désormais renforcée par des mises à jour destinées aux créateurs de contenu professionnel, avec l'enregistrement jusqu'à 4K/60fps en ProRes vers un stockage externe et la capture en Log, avec la conformité ACES.

(Nous avons également publié un test complet de l'iPhone 15 et un test complet de l'iPhone 15 Pro Max).

iPhone 15 Pro : prix et disponibilité

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

iPhone 15 Pro 128 Go : 1 229 euros

iPhone 15 Pro 256 Go : 1 359 euros

iPhone 15 Pro 512 Go : 1 609 euros

iPhone 15 Pro 1 To : 1 859 euros

L'iPhone 15 Pro a été officiellement dévoilé en même temps que l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro Max lors de l'événement "Wonderlust", le mardi 12 septembre. Les précommandes ont débuté le vendredi 15 septembre et les livraisons de tous les modèles ont commencé le 22 septembre.

L'iPhone 15 Pro est disponible en quatre variantes de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Aucun autre iPhone 15 n'offre une telle variété de stockage ; même le Pro Max a abandonné l'option 128 Go.

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 15 Pro Stockage Prix 128GB 1 229 € 256GB 1 359 € 512GB 1 609 € 1TB 1 859 €

En France, l'iPhone 15 Pro est proposé à partir de 1 229 € (pour la version 128 Go), 1 359 € pour l'option 256 Go, 1 609 € pour la version 512 Go et 1 859 € pour le modèle supérieur d'une capacité de 1 To, soit le même prix que le 14 Pro l'année précédente.

À titre de comparaison avec son principal rival, le Galaxy S23 de base, doté d'un écran de 6,1 pouces et de 128 Go est disponible à partir de 859 €. Quant au modèle Galaxy S23+, doté d'un écran de 6,6 pouces et d'une capacité de stockage deux fois supérieure à celle de l'iPhone 15 Pro d'entrée de gamme (256 Go), il est proposé à partir de 1 059 €. Le Galaxy S23 Ultra, qui rivalise avec l'iPhone 15 Pro Max, est disponible à partir de 1 159 € et dispose, comme le Pro Max, d'une capacité de stockage de 256 Go.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

iPhone 15 Pro : caractéristiques techniques

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Découvrez les caractéristiques complètes de l'iPhone 15 Pro ci-dessous :

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Header Cell - Column 1 Dimensions : 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25mm Poids : 187g OS : iOS 17 Taille de l'écran : 6.1 pouces Résolution : 2556 x 1179 pixels Puce : Apple A17 Pro RAM : 8GB Stockage : 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Appareils photo arrière : 48 Mpx large, 12 Mpx ultra-large, 12 Mpx téléobjectif avec zoom optique 3x Appareil photo avant : 12MP

iPhone 15 Pro : design

Le cadre en titane réduit le poids et améliore le confort

USB-C : mauvais pour les propriétaires d'accessoires Lightning, mais bienvenu par ailleurs

Le bouton d'action est un nouvel ajout matériel puissant

Résistance à la poussière et à l'eau IP68

D'un point de vue esthétique, l'iPhone 14 Pro était une quasi-réplique de l'iPhone 13 Pro. Cependant, Apple a apporté aux éléments de design les plus reconnaissables de la gamme Pro (selon ses propres critères, du moins) une refonte significative en 2023, pour des raisons à la fois indépendantes de sa volonté et hors de son contrôle.

Lorsqu'il s'agit de téléphones, un millimètre par-ci et un degré par-là peuvent faire une différence notable dans la façon dont un téléphone se comporte, et c'est particulièrement vrai pour les modifications apportées à la série 15. Le changement visuel le plus évident est l'élimination des bords tranchants des générations précédentes, ce qui signifie que le 15 Pro offre une sensation sensiblement différente (et plus agréable).

L'iPhone 15 Pro (comme le reste de la gamme) présente toujours des tranches plates qui enveloppent le bord du téléphone, mais il y a maintenant un arrondi subtil là où il n'y avait auparavant pratiquement aucune courbure. Plus important encore, la gamme Pro est dotée d'un nouveau cadre en titane qui rend l'iPhone 15 Pro nettement plus léger que son prédécesseur en acier inoxydable (le dernier fleuron d'Apple pèse 187 g, contre 206 g pour l'iPhone 14 Pro), tout en conservant un niveau de solidité satisfaisant.

Les iPhone Pro d'Apple ont toujours été lourds pour leur taille d'écran. Cette réduction de 19 grammes sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max est donc remarquable pour la série. Les avantages sont sans doute plus marqués sur le Pro Max. Mais compte tenu de tout ce qu'Apple a réussi à faire tenir dans le 15 Pro, l'ajout d'une réduction de poids (qui en fait le modèle Pro le plus léger de tous les temps) n'en est pas moins bienvenu.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un autre changement important concerne l'écran de 6,1 pouces du téléphone. Les bords de l'écran sont désormais uniformément plus fins (par rapport au 14 Pro), ce qui, associé au cadre en alliage de titane, signifie que la hauteur et la largeur du Pro de cette génération ont également été réduites. Tout cela contribue à améliorer la prise en main du téléphone, sa facilité d'utilisation et sa capacité à tenir dans la poche. Le rêve d'Apple d'un iPhone sans bordures se rapproche de plus en plus, semble-t-il.

Le Dynamic Island et le panneau de verre derrière sont toujours présents, ce dernier étant désormais plus facilement remplaçable, ce qui réduit considérablement le coût des réparations par rapport à la génération précédente.

Au-delà de ces améliorations principalement visuelles et sans doute superficielles, Apple a également introduit une poignée de mises à jour qui modifient radicalement les fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro par rapport à son prédécesseur.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Action Modes on the iPhone 15 Pro Max, which are the same as those on the iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La première nouveauté est un bouton d'action de type Apple Watch Ultra, qui remplace le traditionnel bouton physique de mise en sourdine sur les modèles Pro de cette année uniquement. Ce bouton personnalisable vous permet de déclencher jusqu'à neuf actions différentes.

Mais avant de plonger dans tout cela, prenons un moment pour rendre hommage à l'omniprésent bouton de mise en sourdine de l'iPhone, qui ne subsiste plus que sur l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus, et qui disparaîtra probablement complètement des téléphones de l'entreprise lors du lancement de la série iPhone 16 l'année prochaine ; on dirait que c'est à OnePlus de jouer maintenant...

Le passage à la touche Action modifie la façon de vérifier si le téléphone est réglé sur sonnerie ou silence, un indicateur à l'écran et un retour haptique remplaçant l'ancien design. Mais le bouton Action est bien plus que cela. L'offre d'un bouton matériel personnalisable semble peu caractéristique d'Apple, mais nous ne sommes pas du genre à nous plaindre.

Si vous préférez passer de la sonnerie au silence via les commandes à l'écran, le bouton peut servir à entrer dans des modes de mise au point prédéfinis, à sauter directement dans l'application Appareil photo, à allumer la lampe de poche, à enregistrer un mémo vocal, à lancer la traduction (à venir après le lancement via une mise à jour logicielle), à ouvrir la loupe, à déclencher un raccourci d'accessibilité de votre choix. Ou, ce qui est peut-être le plus puissant, déclencher un raccourci de votre choix à partir de l'application Raccourcis d'Apple ; pensez aux routines de la maison intelligente, à votre liste de lecture préférée, à Shazam ou à l'ouverture de n'importe quelle application de votre choix.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le deuxième changement majeur est le port USB-C, qui remplace le port Lightning propriétaire d'Apple sur tous les modèles de la gamme iPhone 15. Nous saluons le passage à l'USB-C, qui n'a que trop tardé.

L'USB-C est la dernière norme universelle pour la connexion filaire des appareils intelligents. Si vous achetez un appareil intelligent en 2023 - que ce soit l'un des meilleurs téléphones Android, l'un des meilleurs ordinateurs portables ou l'un des meilleurs haut-parleurs intelligents - il sera probablement équipé d'un port réversible en forme de pilule pour prendre en charge la recharge et le transfert de données via l'USB-C. Apple a choisi d'équiper sa dernière génération d'iPhones de ce type de port à la suite d'une récente réglementation de l'UE.

Pour ce qui est de l'impact du passage du Lightning à l'USB-C sur les fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro, cela n'a malheureusement pas d'incidence sur la vitesse de chargement, mais permet des vitesses de transfert de données en USB 3.2 Gen 2 pouvant aller jusqu'à 10 Gbps. Imaginez que vous connectiez l'iPhone 15 Pro directement à votre MacBook Pro, que vous preniez des photos ProRes et qu'elles apparaissent presque instantanément sur votre Mac - c'est une démonstration que nous avons pu voir au siège d'Apple à Battersea et elle fait partie de ces démonstrations qui semblent conçues pour montrer pourquoi ce téléphone mérite son suffixe "Pro".

Pour un exemple plus pratique, quel bonheur de réaliser que l'on peut désormais brancher le Pro directement sur le cordon auxiliaire d'une voiture, chargé d'adaptateurs USB-C, pour écouter de la musique.

Un seul câble pour recharger tous vos appareils, c'est évidemment le rêve. Cependant, la série iPhone 15 n'est pas la génération de transition. En effet, c'est elle qui est responsable de tous les déchets électroniques qu'Apple vient de créer en rendant obsolètes les accessoires Lightning des utilisateurs de longue date si l'on 'a pas d'adaptateur Lightning mâle vers USB-C femelle, un accessoire difficile à trouver.

Design : 4.5 / 5

iPhone 15 Pro : L'écran

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Panneau OLED "Retina Super XDR" de 6,1 pouces

Protection Ceramic Shield

Dynamic Island (désormais sur tous les modèles d'iPhone)

Excellente mise en œuvre de l'affichage permanent

L'iPhone 15 Pro conserve l'excellent écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces de son prédécesseur, et la technologie ProMotion d'Apple - qui fait varier le taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz, en fonction du contenu affiché - est également de retour.

Comme nous l'avons mentionné, l'encoche numérique Dynamic Island est également présente - bien que cette encoche soit désormais une caractéristique partagée par tous les modèles de la gamme - et les bordures d'écran de l'iPhone 15 Pro sont pratiquement inexistants. La dalle bénéficie toujours de la protection Ceramic Shield de l'entreprise : un matériau transparent contenant des cristaux de céramique pour une protection supplémentaire du verre (bien que les expériences précédentes avec le 14 Pro Max nous aient montré que la résistance aux rayures de ce matériau est loin d'être aussi impressionnante que sa résistance aux chocs).

La fonction Dynamic Island s'applique désormais à l'ensemble de la gamme. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il s'agit toujours d'un écran magnifique et réactif (également lumineux, atteignant un maximum de 2 000 nits - comme son prédécesseur). Le cadre plus étroit rend l'écran plus immersif et nous dirions qu'il ne souffre que lorsqu'il est placé à côté de l'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro Max, plus grand et tout aussi joli, surtout si le streaming multimédia et les jeux vidéo figurent en tête de liste de vos priorités avec votre nouveau téléphone.

Nous devons également féliciter Apple une fois de plus pour son excellente mise en œuvre de la technologie d'affichage permanent. Outre un impact négligeable sur l'autonomie de la batterie, les gammes 14 Pro et 15 Pro sont les seuls téléphones à offrir une expérience plein écran toujours active avec autant de profondeur et d'informations accessibles d'un simple coup d'œil. C'est une caractéristique qui nous manque lorsque nous passons à d'autres appareils, même ceux qui proposent leur propre système d'affichage en continu.

En résumé, c'est le type d'écran que l'on s'attend à trouver sur l'un des meilleurs téléphones du marché, et Apple a conservé sa formule gagnante et l'a même améliorée un tout petit peu, grâce à ces bordures.

Écran : 5 / 5

iPhone 15 Pro : logiciel

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Fonctionne avec iOS 17

Les nouvelles fonctionnalités incluent Check In, NameDrop et plus encore.

Au moins cinq ans de mises à jour du système d'exploitation

Nous allons nous concentrer sur les principales nouveautés apportées par iOS17 et sur les aspects que nous avons trouvés particulièrement intéressants lors de l'examen de l'iPhone 15 Pro.

Malgré une flopée de nouvelles fonctionnalités, iOS 17 ne donne pas l'impression d'être une mise à jour aussi sismique qu'iOS 16. Malgré tout, le raffinement des nouvelles fonctionnalités (comme les Affiches de contact et NameDrop) est indéniable et se montre à la hauteur du slogan d'Apple " It just works " (ça marche, tout simplement). La possibilité d'insérer des autocollants à partir de n'importe quel support est une nouvelle touche amusante, et les améliorations plus fonctionnelles utiles au quotidien, comme l'autocorrection améliorée, les nouvelles sonneries et les haptiques plus réactives, ne sont pas non plus à négliger.

D'autres éléments de la fusion logicielle et matérielle de l'iPhone 15 Pro méritent également d'être soulignés. Prenez par exemple l'interface élégante qu'Apple a incluse pour le nouveau bouton Action ; elle ne ressemble à rien d'autre dans les réglages d'iOS et est à la fois visuellement stimulante et claire dans ses intentions. Le Dynamic Island continue également de mettre en évidence la capacité d'Apple à transformer une limitation physique (la nécessité d'intégrer la caméra frontale et les composants FaceID dans l'écran) en un argument de vente ; nous aurions juste aimé qu'Apple en fasse plus en mode natif, après un an de commercialisation.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il faut également saluer la fonction StandBy, qui ajoute encore plus de valeur à l'expérience déjà excellente de l'écran toujours allumé du Pro.

Enfin, il faut tenir compte de la feuille de route des mises à jour logicielles. Apple continue de montrer la voie, et bien que des rivaux comme Samsung et OnePlus rattrapent leur retard (et il est question que la série Pixel 8 de Google réduise également l'écart), le 15 Pro bénéficiera probablement des mêmes cinq années de mises à jour du système d'exploitation (bien qu'Apple ne le confirme jamais d'emblée) que ses prédécesseurs. Et si vous êtes chanceux, cela pourrait s'étendre à six (ou au-delà, en fonction de la générosité de l'entreprise).

Logiciel : 4.5 / 5

iPhone 15 Pro : appareils photo

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

48 Mpx principal, 12 Mpx ultra grand-angle, 12 Mpx téléobjectif x3

Prise en charge de ProRes à 4K/60 images/s avec stockage externe

La vidéo d'enregistrement est désormais prise en charge

En ce qui concerne les appareils photo, l'iPhone 15 Pro ne s'éloigne pas trop de la configuration à trois capteurs (certes excellente) de son prédécesseur. Au dos, le téléphone est doté d'un capteur principal de 48 Mpx, d'un capteur pour l'ultra grand-angle de 12 Mpx et d'un capteur pour le téléobjectif 3x de 12 Mpx.

En réservant le téléobjectif à zoom optique 5x à l'iPhone 15 Pro Max, Apple a créé un écart technologique notable entre ses derniers iPhones Pro et Pro Max cette année, une disparité encore plus prononcée que l'introduction de l'OIS (stabilisation optique de l'image) par décalage du capteur sur l'iPhone 12 Pro Max, qui n'existait pas sur le 12 Pro standard. Cela ne signifie pas pour autant que l'iPhone 15 Pro n'est pas l'un des meilleurs photophones du marché.

À l'avant, l'iPhone 15 Pro est équipé du même appareil photo TrueDepth de 12 Mpx que l'iPhone 14 Pro, qui est l'un des meilleurs appareils de selfie du secteur, avec des couleurs réalistes, la prise en charge de certaines des fonctions de portrait et de vidéo les plus avancées de l'iPhone, et une intégration étroite avec les applications sociales et les filtres que l'on trouve sur des sites tels que Snapchat.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Malgré toutes les similitudes que présente la configuration de l'appareil photo par rapport à son prédécesseur, elle diverge de manière significative, notamment par l'utilisation d'astuces de traitement d'image qui n'étaient pas présentes sur les précédents modèles de la série.

La résolution de 48 Mpx du capteur principal des quatre modèles d'iPhone 15 (bien que les modèles 15 et 15 Plus utilisent un capteur plus petit que les modèles Pro) facilite la nouvelle résolution de capture d'image par défaut de 24 Mpx (au lieu de 12 Mpx, ce qui ajoute environ un tiers à chaque image en termes de taille de fichier).

Pour atteindre ce chiffre magique, le 15 Pro fusionne une image de 12 Mpx qui est déjà passée par le pipeline d'imagerie du téléphone, avec une photo pleine résolution de 48 Mpx, afin de maximiser les détails, la profondeur des couleurs, la plage dynamique, etc. En parlant de profondeur, vous pouvez désormais capturer des portraits sans passer par le mode dédié, ce qui signifie que vous pouvez ajouter un effet bokeh plus prononcé sur les photos même en dehors du mode portrait , ce qui permet de mettre votre sujet en avant tout en estompant tout ce qui l'entoure.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cette fonction n'est pas non plus binaire, avec la possibilité de modifier la force du bokeh et même l'option de tapoter pour refaire la mise au point entre les éléments du premier plan et de l'arrière-plan après coup, directement depuis l'application Photos, à condition que le téléphone ait pu détecter un sujet digne d'être photographié au départ.

Apple nous a expliqué qu'à l'heure actuelle, la fonction peut détecter les personnes, les chiens et les chats. Attendez-vous donc à prendre des photos améliorées de vos amis à fourrure si vous vous procurez un nouvel iPhone prochainement. Pour les utilisateurs d'Android, bien que des téléphones comme le Galaxy S23 soient capables de réaliser des effets similaires de bokeh variable et de refocalisation, les attributs tels que la détection des bords ne sont pas aussi précis et les images doivent être capturées en mode portrait pour que les fonctionnalités post-capture soient accessibles.