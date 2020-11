Test de l'iPhone 12 Pro Max

L'iPhone 12 Pro Max est le meilleur iPhone du marché : il est puissant, il possède la plus longue autonomie et son appareil photo est exemplaire. Cela étant dit, il est bien plus lourd que tous ses prédécesseurs et son coût n’est pas à négliger.

L’iPhone 12 Pro Max en résumé

L'iPhone 12 Pro Max est le plus gros iPhone qu'Apple ait jamais fabriqué, et c'est aussi le meilleur. Pour le posséder, son prix n’est pas négligeable puisqu’il est vendu à partir de 1259 € pour 128 Go.

Le modèle 12 Pro Max reprend le design du reste de la gamme : il y a un nouveau boîtier à côtés plats, plus industriel et un peu moins confortable à tenir que le modèle de l'année précédente. De nouvelles couleurs plus discrètes sont proposées, et nous sommes fans de son bord métallique brillant (bien qu'il s'agisse d'un véritable aimant à empreintes digitales).

Alors que l'iPhone 12 Pro Max n'est en fait que très légèrement plus grand que le 11 Pro Max, les bords de l'écran OLED ont été réduits pour permettre à Apple d'augmenter la taille de l'écran à 6,7 pouces. Les images sont donc plus nettes et rendent ainsi l’utilisation quotidienne plus agréable. L’iPhone 12 Pro Max devient également le meilleur support iPhone pour regarder des films. C'est l'un des meilleurs écrans du marché, capable de restituer facilement des scènes colorées ou des tons plus subtils.

La caractéristique principale du nouvel iPhone 12 Pro Max, c’est son dispositif de caméras : il y a trois objectifs, tous dotés d'un meilleur processeur d'images. Certes, le bloc de l'appareil photo dépasse plus de l'arrière du téléphone que sur les iPhones récents, mais le capteur principal de 12 Mpx a été amélioré pour capturer beaucoup plus de lumière. Des améliorations ont également été apportées au traitement des images.

Contrairement à ce que tout le monde attendait, il n'y a pas de port USB-C sur l'iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Si vous êtes un cinéaste en herbe, le 12 Pro Max mérite vraiment d'être examiné. Il offre un enregistrement Dolby Vision à 4K et 60 images par seconde. Même s’il peut parfois sembler artificiel, le HDR améliorera l'aspect de vos films, avec une meilleure luminosité et des couleurs optimisées. À noter que les clips prendront plus d'espace de stockage sur votre téléphone. Le 12 Pro Max commence avec 128 Go de stockage, minimum auquel on peut s'attendre pour un tel outil, car vos photos et vidéos le rempliront rapidement.

Grâce à la 5G, vous pourrez télécharger du contenu plus rapidement, notamment des films et de la musique. La 5G est l'avenir de la téléphonie mobile, mais ce n'est pour le moment pas une raison en soi pour acheter l'iPhone 12 Pro Max - de nombreuses régions du monde n'ayant toujours pas de couverture 5G.

Apple a également associé la technologie innovante MagSafe à l'iPhone 12 Pro Max, qui vous permet de brancher magnétiquement des chargeurs, des coques et des accessoires sur votre nouvel iPhone. MagSafe ne fera que s'améliorer avec le temps, et l'acquisition de l'iPhone 12 Pro Max vous permettra de faire face à l'avenir à mesure que d'autres accessoires apparaîtront sur le marché.

Outre l'écran plus grand, l'une des principales raisons de choisir l'iPhone 12 Pro Max est l'autonomie de la batterie. En effet, grâce à son boîtier plus large, il dispose de la plus grande batterie de toute la nouvelle gamme iPhone 12.

Le meilleur d'Apple est combiné dans l'iPhone 12 Pro Max. Son écran large et lumineux, son appareil photo amélioré, sa batterie longue durée et son incroyable capacité en font un smartphone convaincant. Si le poids supplémentaire et le prix plus élevé ne vous freinent pas, c'est le modèle qu'il vous faut. Si toutefois votre budget est plus serré, l’iPhone 12 Pro offre un ensemble de fonctionnalités et des performances similaires pour moins cher, si ce n’est la durée de vie de la batterie qui est moindre.

La boîte de l'iPhone est plus légère maintenant que le chargeur n'est plus inclus (Image credit: TechRadar)

Alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro étaient disponibles à partir du 23 octobre, Apple a choisi de sortir l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max à une date ultérieure.

Les précommandes de l'iPhone 12 Pro Max ont été ouvertes le 6 novembre, et vous pouvez acheter le plus grand iPhone de la gamme depuis le 13 novembre, partout dans le monde.

L'iPhone 12 Pro Max est disponible à partir de 1259 €. Ce tarif correspond à une capacité de stockage de 128 Go. Si vous souhaitez davantage d’espace disponible, cela vous reviendra à 1379 € pour la version 256 Go et 1609 € pour celle de 512 Go.

À noter qu’il est peu probable d’obtenir des promos spécial Black Friday, ce dernier intervenant trop peu de temps après son lancement.

Design de l’iPhone 12 Pro Max

L'iPhone 12 Pro Max est un peu plus grand que le 12 Pro (Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 est le plus gros iPhone qu'Apple ait jamais fabriqué avec des dimensions de 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm. Comme il adopte les nouveaux angles carrés de l'iPhone 12 et du 12 Pro Max, ainsi que le design industriel et robuste de la nouvelle gamme iPad Pro, il semble plus grand dans la main.

Bien qu’il soit plus fin que le 11 Pro Max, ses bords anguleux en font un smartphone moins confortable à manipuler. Cela étant dit, malgré sa taille, il tient bien dans la main et on atteint facilement les boutons de chaque côté du téléphone.

Cette année, l'une des principales caractéristiques du Pro Max est l'utilisation de couleurs plus "matures" - l'extérieur est une bande en acier inoxydable brillant, maintenant disponibles en Graphite, Or, Argent et Bleu Pacifique. Cette bordure extérieure brillante a l'air chic, mais c'est aussi un aimant à empreintes digitales - préparez-vous à la polir régulièrement si vous voulez qu'elle reste comme neuve et de première qualité.

La grande différence notable vient de l’arrière du téléphone : en effet la triple caméra est plus imposante que le module photo des iPhone 12 et 12 Pro, car il y a un capteur plus grand en dessous pour attirer plus de lumière. Cela signifie que lorsque vous posez l'iPhone 12 Pro Max sur une table, il risque de basculer dès que vous tapotez sur l'écran. Cela encouragera certainement la plupart des gens à lui adjoindre une coque pour le sécuriser.

Le module photo en relief du 12 Pro Max (à droite) n'a pas l'air beaucoup plus imposant que celui du 12 Pro (à gauche), mais il apparait énorme dans la main (Image credit: TechRadar)

Apple s’est donné pour mission de réduire le volume de déchets électroniques engendré par l’achat de ses produits. De sorte que vous n'obtenez qu'un câble de recharge dans la boîte. Le problème, c'est que le câble est un USB-C vers Lightning, un connecteur que beaucoup de ceux qui possèdent déjà un iPhone n'ont pas. Vous devrez donc acheter un bloc de charge spécifique, disponible à 25 € chez Apple.

Écran de l’iPhone 12 Pro Max

La qualité d'affichage est identique sur les 12 Pro et Pro Max (Image credit: TechRadar)

Conformément à la nouvelle technologie apparue l'année dernière sur le 11 Pro et le Pro Max, tous les modèles de la gamme iPhone 12 sont équipés d'écrans OLED. Apple appelle cela un "Super XDR OLED display", et en termes simples, cela se traduit par un écran clair, lumineux et net avec une excellente reproduction des couleurs.

Il s'agit d'une véritable amélioration pour tous ceux qui utilisent les anciens iPhones (X et antérieurs) - l'affichage est ici étonnamment meilleur, et les images sont vraiment éclatantes de couleurs et de détails.

Grâce aux cadres plus fins, l'écran peut s'étirer davantage jusqu'aux bords de l'appareil, ce qui donne un écran de 6,7 pouces contre 6,5 pouces sur le 11 Pro Max. Ce surplus d'écran est vraiment perceptible à côté du téléphone de l'année dernière, et renforce le sentiment d'immersion lorsque l'on regarde des films ou autres contenus.

Ce n'est pas un grand pas en avant en termes de luminosité - c'est une dalle OLED similaire à celui que nous avons vu sur le 11 Pro et le 11 Pro Max - mais elle est très nette, avec des ratios de contraste élevés qui donnent notamment à des films d'action ou des documentaires animaliers un aspect incroyablement captivant.

Les angles de vision fournis par l'écran OLED sont fantastiques (Image credit: TechRadar)

Apple a ajouté le Ceramic Shield à l'avant de l'iPhone 12 Pro Max, comme pour les autres appareils de la gamme iPhone 12. Celui-ci divise par quatre le risque de fissuration en cas de chute. Nous n'avons pas testé cette affirmation du constructeur, au cours de notre évaluation complète, mais Apple assure également que la gamme iPhone 12 est résistante aux rayures, grâce à un processus de "double échange d'ions".

Comme pour l'iPhone 11 Pro Max l'année dernière, au début de nos tests, des petites entailles et des rayures ont commencé à apparaître sur l'appareil. Lorsque l'écran est éteint, on peut voir clairement ces petites éraflures. En outre, si la robustesse de l'iPhone 12 Pro Max a été définitivement améliorée, sans étui, il y aura toujours un risque de voir apparaître plus rapidement des signes d'usure.

Appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max

La triple caméra 12 Mpx fonctionne merveilleusement bien - c'est le module photo le plus avancé sur iPhone (Image credit: TechRadar)

La principale raison de passer à l'iPhone 12 Pro Max se trouve à l'arrière du téléphone avec son dispositif de caméras. Trois objectifs photo de 12 mégapixels y sont installés : un grand angle standard, un ultra grand angle et le téléobjectif à zoom 2,5x. Ils ont été mis à niveau par rapport à l'année dernière, notamment avec le mode nuit, disponible pour le capteur ultra grand angle ainsi que pour le capteur principal.

Vous pourriez penser qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le 12 Pro Max et le 12 Pro, mais Apple a décidé de faire du Pro Max le choix idéal si vous voulez vivre la meilleure expérience photo possible sur un iPhone.

Sa taille joue d'ailleurs en sa faveur. Le capteur est plus grand à l'intérieur et cela donne un appareil photo qui peut absorber plus de lumière et prendre des clichés plus claires et plus nets. L'éclat, la clarté et les détails de chaque photo sont un réel progrès.

La taille du 12 Pro Max empêchera ceux qui ont des petites paumes de prendre des photos à une main (Image credit: TechRadar)

Apple fait grand cas de la "photographie numérique", avec la puce de l'iPhone 12, suffisamment intelligente pour savoir ce qu'elle regarde et modifier l'image obtenue en conséquence. Deep Fusion, qui a fait ses débuts l'année dernière sur les iPhones d'Apple, analyse les images pixel par pixel pour créer le meilleur résultat possible après la capture.

Image 1 sur 10 Cette image en gros plan est très claire, mais un peu terne (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 Un plan macro rapproché estompe le côté naturel, plutôt que de créer une forte saturation (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 La variété des couleurs et des textures impressionne (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 Avec un rétro-éclairage fort, les feuilles du premier plan sont toujours visibles - le Smart HDR 3 laisse opérer sa magie (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 Nous voulions plus de Smart HDR ici, quelques détails se perdent dans les feuilles (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 Voici le premier plan éclairci - nous avions espéré un meilleur mélange sur la photo précédente (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 Même chose ici - belle définition du ciel, mais l'arbre est sombre (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 Cependant, en ajoutant de la luminosité, le premier plan s'égaye mais l'arrière-plan s'efface (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 L'iPhone 12 Pro Max recadre numériquement grâce au zoom téléobjectif - qui peut ajouter du bruit tout en étant lumineux (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 L'objectif ultra grand angle permet une bonne capture des couleurs (Image credit: TechRadar)

La nouvelle fonction Smart HDR 3 recherche différentes scènes au moment de la prise de vue, en saisissant plusieurs expositions et en les assemblant intelligemment pour vous donner la meilleure photo possible. Cela dit, la technique artificiellement intelligente qui lui permet d’interpréter une photo et de déterminer ce qu'est par exemple le ciel, l'objet au premier plan et les niveaux de lumière nécessaires, ne fonctionne pas toujours parfaitement.

Image 1 sur 3 Le capteur principal a pris cet excellent cliché, avec un contraste et des couleurs clairs (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Le 12 Pro cache davantage le brouillard au loin (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Le 11 Pro Max semble un peu plus discret en termes de couleurs (Image credit: TechRadar)

Cependant, bien que le Pro Max ait un capteur plus grand que celui de l'iPhone 12 Pro, nous avons souvent trouvé peu de différence entre les résultats de ces deux photophones, ce qui nous a quelque peu surpris.

Image 1 sur 4 Voici une photo prise au crépuscule avec le 12 Pro Max - la luminosité est bonne (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 4 Sur le 11 Pro Max, vous pouvez voir comment le capteur précédent lutte pour faire entrer autant de lumière (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 4 Un cliché pris avec le 12 Pro Max et son mode nuit activé (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 4 Et avec le 11 Pro Max - plus sombre, mais sans doute un peu plus colorée (Image credit: TechRadar)

Image 1 sur 3 L'objectif grand angle nous donne de grands détails en une seule prise de vue rapide (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Ce détail est reproduit par le capteur du 12 Pro (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Vous perdez un peu de définition avec le 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Image 1 sur 3 C'est un plan macro avec le 12 Pro Max - coloré, et les textures sont bonnes (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Le 12 Pro obtient un résultat similaire (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Le 11 Pro Max est plus sombre, mais offre encore une bonne reproduction des couleurs (Image credit: TechRadar)

Il est clair que le 12 Pro Max est supérieur au Pro Max de l'année dernière, avec une plus grande netteté des images et une luminosité globalement améliorée. Le passage entre les trois appareils, du grand angle au téléobjectif, ne montre que peu de changement dans la qualité de l'image, ce qui constitue une autre amélioration par rapport à l'iPhone de l'année dernière. Les images prises par le zoom semblent un peu ternes, mais la cohérence générale entre les trois objectifs est impressionnante.

Image 1 sur 11 Photo prise avec l'ultra grand angle du 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 11 Ici avec le capteur principal du 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 11 Voici le téléobjectif 2,5x du 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 11 Avec le zoom numérique, la fourrure est toujours nette et définie (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 11 Le capteur ultra grand angle du 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 11 Toujours l'ultra grand angle (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 11 Le zoom 2,5x - les couleurs sont un peu ternes, et l'exposition est plus élevée avec le capteur f/2,2 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 11 Avec le zoom, le ton devient quelque peu granuleux et terne (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 11 L'ultra grand angle (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 11 Puis l'objectif principal (Image credit: TechRadar) Image 11 sur 11 Et le téléobjectif (Image credit: TechRadar)

Apple a également réduit la distorsion de la caméra ultra grand angle, les coins paraissant moins "courbés".

Image 1 sur 3 La précision du capteur ultra grand angle du 12 Pro Max justifie les choix d'Apple (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 La même qualité se retrouve sur le 12 Pro (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Vous pouvez voir des courbures sur les bords d'un cliché pris avec le 11 Pro Max - cela peut arriver avec le 12 Pro Max, mais ce n'est pas aussi prononcé (Image credit: TechRadar)

Nous aimons toujours les options d'édition de l'iPhone pour améliorer l'aspect des photos prises. Les filtres intégrés ont une bonne portée, et la retouche après la prise de vue peut vraiment ajouter du punch à l'image - ce sont des choses avec lesquelles nous avons toujours beaucoup de plaisir à composer.

Image 1 sur 5 Les photos suivantes utilisent toutes les filtres d'édition embarqués (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 5 (Image credit: TechRadar)

Le capteur LiDAR, présent sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max, est une technologie qui en est encore à ses débuts sur un smartphone. Mais il ajoute la possibilité de prendre des portraits en mode nuit, et les résultats sont clairs. Le capteur est également censé améliorer la vitesse de l'autofocus, mais honnêtement, nous n'avons jamais vraiment eu de problème avec la vitesse.

Nous avons constaté que les images rapides en basse lumière étaient difficiles à capturer - comme un saut - mais ce n'est pas vraiment une surprise, même si nous espérions que le LiDAR nous aiderait dans ce cas.

En parlant du mode nuit, l'iPhone 12 Pro Max fait un bon en avant et l'exposition est mieux équilibrée cette année. Le mode nuit peut fonctionner jusqu'à 30 secondes pour éclairer les scènes sombres lorsque l'éclairage est très faible et que l'appareil photo est monté sur un trépied. Au bout de 30 secondes, nous avons vu une image plus homogène pour le Pro Max, avec des détails bien préservés. Le mode Nuit, qui nécessite de laisser le téléphone immobile pendant un temps variable selon les conditions, peut transformer un cadre sombre en une scène vivante. En basse lumière, il y a moins de bruit et l’image globale semble plus éclatante.

Image 1 sur 10 Voici 30 secondes de Mode Nuit sur le 12 Pro Max - la scène est incroyablement sombre (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 30 second de Mode Nuit sur le 12 Pro (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 La même sur le 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 Le mode nuit au niveau automatique - 5 secondes de capture sur le 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 Une performance similaire sur le 12 Pro (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 Encore une fois, un peu de brouillard sur le 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 Le téléobjectif du 12 Pro Max fait encore ressortir les détails (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 Le téléobjectif du 11 Pro Max est en fait plus coloré (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 Voici un aperçu de l'ultra grand angle du 12 Pro Max en mode nuit - beaucoup plus de bruit (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 Cependant, il n'y a pas beaucoup de différence avec le 12 Pro (Image credit: TechRadar)

Apple a également réduit la distorsion de la caméra ultra-large sur les bords du cadre, les coins paraissant moins "courbés" sur les images plates.

Nous avons constaté que l'iPhone utilise systématiquement le capteur principal à faible ouverture puis recadre numériquement l'image, plutôt que d'utiliser le zoom optique en mode nuit. Il est conçu pour obtenir la meilleure image et le capteur principal absorbe mieux la lumière (f/1,6 sur f/2,2), mais les résultats comportent plus de bruit numérique.

Image 1 sur 3 Les selfies à lumière mixte peuvent avoir une belle apparence en utilisant le mode portrait du module arrière (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Cependant, des détails sont toujours perdus sur la caméra frontale, même en haute lumière (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Voici la photo originale (Image credit: TechRadar)

La stabilisation optique de l'image, où l'ensemble du capteur se déplace pour réduire les saccades lors des mouvements, est excellente, et combinée à la nouvelle capacité d'enregistrer en Dolby Vision (une forme puissante d'enregistrement HDR, qui rend plus prononcée la différence entre les éléments les plus sombres et les plus clairs de la vidéo), vous permet de réaliser des films vraiment clairs et vivants.

Les vidéos capturées en Dolby Vision ont un meilleur rendu, mais elles peuvent surexposer certaines zones. Si vous préférez que vos films aient un aspect un peu plus naturel, il peut être judicieux de les éteindre (surtout si vous voulez économiser de l'espace de stockage sur votre téléphone, car la capacité de l'iPhone 12 Pro Max à enregistrer des films en 4K HDR à 60 images par seconde nécessite beaucoup de données).

Il ne fait aucun doute que l'iPhone 12 Pro Max est le meilleur appareil photo qu'Apple ait jamais placé sur un de ses smartphones, mais la distance qui le sépare du 12 Pro standard n'est pas aussi prononcée que nous le pensions.

5G, MagSafe et performances de l’iPhone 12 Pro Max

Doté de la 5G et de MagSafe, le 12 Pro Max dispose de caractéristiques à l'épreuve du temps. (Image credit: TechRadar)

La principale caractéristique de l'iPhone 12 Pro Max est, selon nous, l'appareil photo, mais les plus grands changements sont l'ajout de la 5G et de MagSafe à toute la gamme iPhone 12.

Nous avons déjà couvert en détail ces nouvelles fonctionnalités dans nos revues des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Leurs capacités restent identiques sur le 12 Pro Max. Afin de ne pas vous ennuyer, nous n'entrerons pas une fois de plus dans leur analyse - nous vous conseillons vivement d'aller consulter nos tests précédents.

5G

Apple aurait pu attendre que la technologie soit mature et bien déployée dans le monde entier, afin que la plupart de ses clients puissent se connecter à ce réseau ultra-rapide et à faible latence. Le risque en patientant était de ne pas pouvoir autant influer sur la façon dont la technologie serait déployée et de devoir passer plus de temps à adapter ses téléphones à cette technologie.

En choisissant de mettre la 5G sur chaque nouveau téléphone, Apple suscite l’engouement des gens pour cette nouvelle technologie. Cela dit ce n’est pas encore une raison essentielle pour acheter l’iPhone 12 Pro Max puisque l’infrastructure 5G est encore loin d’être généralisée.

Nos tests ont révélé des vitesses de téléchargement haut de gamme incroyables - mais c'est lorsque la 5G sera répandue que cela prendra tout son sens (Image credit: TechRadar)

Des tests de vitesse ont montré que les taux de téléchargement sont vertigineux, avec 400 Mbps dans Londres et ses environs. Les téléchargements de lourdes applications et de médias sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. Lorsque la 5G sera disponible partout, alors votre téléphone pourra s’y connecter et ce sera un réel bonus.

Magsafe

MagSafe est une innovation soignée - bien que nous ne soyons pas fans de l'accessoire portefeuille (Image credit: TechRadar)

Nous sommes de grands fans de MagSafe, une vraie innovation Apple. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, il s'agit d'un anneau magnétique caché dans le boîtier arrière de la gamme iPhone 12, et vous pouvez facilement clipser des chargeurs, des étuis et des accessoires sur l'iPhone.

À l'avenir, imaginez des manettes de jeu, des projecteurs, des imprimantes photo instantanées - l'ajout de ce produit à la gamme d'Apple va inciter un certain nombre de fabricants d'accessoires à développer réellement l'iPhone. Nous voyons déjà apparaître de nouveaux étuis, des supports de ventilation pour voiture et des trépieds, qui permettent d'étendre facilement les fonctionnalités de l'iPhone.

Comme MagSafe contient une puce qui peut communiquer avec l'iPhone lui-même, il peut être sûr que l'appareil connecté ne se comporte pas de manière incorrecte. Cela signifie que des éléments comme le chargeur sans fil MagSafe peuvent fournir une charge sans fil plus rapide car l'iPhone 12 sait qu'il provient d'une source fiable et qu'il n'endommagera pas la batterie.

Nous avons également eu l'occasion d'essayer le portefeuille à pression, qui s'ouvre et se ferme au dos de votre téléphone pour vous permettre d'accéder à vos cartes bancaires. Il s'est détaché un peu facilement à notre goût, et ce n'est pas idéal de devoir l'enlever chaque fois que l'on veut payer, mais c'est un autre exemple d'innovation.

La gamme d'accessoires MagSafe s'élargit déjà, et bientôt nous aurons des produits tels que les PopSockets qui s’aimanteront pour vous aider à tenir votre iPhone plus solidement. Comme la 5G, MagSafe est une technologie d'avenir, mais un avenir qui semble se dessiner dans les prochains mois, plutôt que dans les années à venir.

Performance

Nous n'avons pas rencontré une seule application que l'iPhone 12 Pro Max ne pouvait pas gérer (Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 Pro Max est l'iPhone le plus puissant que nous ayons testé - il a obtenu le meilleur score dans nos tests de référence. La puce A14 Bionic de l'iPhone 12 est déjà le leader du marché en matière de processeur de smartphone et le 12 Pro Max est donc le plus puissant.

La concurrence est très serrée entre cet appareil et le Pro ordinaire, qui dispose de 6 Go de mémoire vive et d'un GPU amélioré. On peut donc s'attendre à ce que cet appareil détruise toutes les références en matière de multitâches et de jeux.

Il est cependant important de regarder au-delà des chiffres bruts, car c'est la façon dont il fonctionne au quotidien qui compte, même si la plupart des smartphones phares sont capables de gérer presque toutes les applications que vous leur proposez de nos jours.

Les performances époustouflantes que nous avons trouvées dans l'iPhone 12 Pro Max sont à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un téléphone dans cette gamme de prix.

Autonomie de l’iPhone 12 Pro Max

Image 1 sur 2 L'autonomie l'iPhone 12 Pro Max est la meilleure de tous les iPhones de 2020, mais elle a pris un coup en prenant en charge la 5G (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 (Image credit: TechRadar)

Si vous voulez l'iPhone possédant le meilleur niveau d’autonomie, l'iPhone 12 Pro Max est celui qu'il vous faut. Sa grande taille lui confère une batterie plus volumineuse et lui permet d'offrir les meilleures performances jamais observées sur la gamme iPhone 12.

Comme sur les iPhone 12 et 12 Pro, nous avons constaté une certaine baisse de la performance de la batterie lors de l'utilisation du réseau 5G - ainsi, la lecture d’un vidéo YouTube de 26 minutes, depuis le réseau 5G, consomme 7 % de la batterie, alors que le même test dans les zones 4G ne monopolise que 3 % de celle-ci.

Apple ralentit le débit 5G lorsqu'il pense que vous n'en avez pas besoin, et surtout lorsque vous n'utilisez pas directement le téléphone (si vous écoutez une playlist musicale ou mettez à jour des applications, par exemple) afin d'économiser la batterie. Toutefois, un signal 5G s'affiche toujours sur l'appareil lorsque cela se produit, de sorte que vous ne pouvez pas savoir si le ralentissement est intentionnel.

Le plus gros inconvénient rencontré sur les iPhone 12 et 12 Pro, avec leurs batteries plus petites, était qu'ils avaient parfois du mal à durer jusqu'à la fin de la journée, surtout lorsqu'ils n'étaient pas connectés au Wi-Fi. L'iPhone 12 Pro Max n'a pas le même problème, même lorsqu'il est utilisé pour des tâches plus consommatrices de ressources. Malgré des tests intensifs, le smartphone a tenu plus de 19h30 sur une charge unique.

Dans des conditions plus régulières, en zones mixtes Wi-Fi et 4G, avec une certaine utilisation de l'appareil photo, Spotify sur un parcours de 90 minutes et quelques tests sur YouTube, nous avons constaté que nous avions perdu 60 % de la batterie sur une période de 20 heures. C'est une belle et lente descente, en corrélation avec les précédentes performances observées sur iPhone au fil des ans.

(Image credit: TechRadar)

Si vous cédez à la pression d'Apple et achetez le chargeur de 20W, vous obtiendrez des temps de charge rapides, comme l'a montré notre test de charge. En le branchant, nous avons vu l'iPhone 12 Pro Max atteindre une autonomie de 48 % en 30 minutes, soit seulement 2 % de moins que ce qu'affirme Apple (et le nôtre était toujours connecté à une Apple Watch au même moment, ce qui atténuerait cette constatation). La vitesse de charge a ensuite ralenti de manière assez spectaculaire, les derniers 20 % étant très longs à finaliser.

Apple affirme que l'iPhone 12 Pro Max apprendra vos habitudes de charge au fil du temps et appliquera le dernier peu de puissance lorsqu'il pensera que le moment est venu, pour préserver la santé de la batterie. Mais cela signifie que si vous voulez obtenir autant de puissance que possible dans un temps réduit, vous serez un peu limité au départ.

Dans l'ensemble, si l'autonomie de l'iPhone 12 Pro Max n'est peut-être pas aussi importante que celle des modèles des années précédentes (et de nombreuses rumeurs laissent entendre que la batterie du nouveau Pro Max est plus petite que celle du modèle de l'année dernière, afin de pouvoir être combinée au modem 5G), c'est certainement le meilleur de tous les nouveaux iPhones.

Achetez-le si...

Vous voulez la meilleure autonomie

Alors que l'ajout de la 5G a définitivement fait reculer l'autonomie des iPhones de 2020, le boîtier plus grand de l'iPhone 12 Pro Max vous permet de bénéficier de plus de temps entre les charges par rapport au reste de la gamme iPhone 12.

Vous recherchez la meilleure configuration photo sur un iPhone

Les images que vous pouvez obtenir à partir du 12 Pro Max sont parfois étonnantes - naturelles, nettes, et améliorées automatiquement. Le capteur, plus grand, absorbe mieux la lumière, même s'il n'offre pas une grande amélioration par rapport au 12 Pro.

Vous consommez beaucoup de médias sur votre iPhone

L'écran OLED de 6,7 pouces est fantastique, et vous adorerez regarder des films ou autres médias, surtout si vous combinez l'iPhone avec une paire d'AirPods Pro et profitez de l'expérience Dolby Atmos où que vous soyez.

Ne l’achetez pas si…

Votre budget est réduit cette année

Bien qu'il offre plus de stockage que l'iPhone 12 (à partir de 128 Go, au lieu de 64 Go), le 12 Pro Max reste assez cher - c'est un téléphone parfait pour ceux qui ont les poches profondes (littéralement).

Vous préférez un téléphone qui tient dans la paume de la main

Ce téléphone est massif. Si vous voulez un grand écran et une meilleure batterie, vous allez adorer. Mais si vous voulez un iPhone plus facile à tenir en main, ne vous approchez pas du 12 Pro Max.