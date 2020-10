Test de l'iPhone 12

Il serait facile de snober l'iPhone 12 en prétextant qu’il s’agit d’une simple mise à jour de la génération précédente. Surtout si l'on considère que le nouvel iPhone 12 Mini, compact, est déjà en route. Cependant, les réseaux 5G se déploient rapidement dans le monde entier, et le fait qu’Apple les prennent enfin en charge est significatif. De même, l'option inédite MagSafe pourrait s'avérer révolutionnaire. Ces éléments, combinés à un design et un écran améliorés, font de l'iPhone 12 une alternative intéressante en 2020. Reste son prix, plus élevé que l’iPhone 11 de l’an dernier - et qui devrait décourager certains fidèles de la marque.

L’iPhone 12 en résumé

L'iPhone 12 est 100 euros plus cher que l'iPhone 11 de 2019. Une différence de prix qui se justifie par l’apport d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités : un écran OLED, un appareil photo légèrement amélioré, un design poussé en profondeur - et les grands gagnants : la connectivité 5G et MagSafe.

La première apporte des vitesses de navigation et de téléchargement plus rapides, ainsi qu’une connexion plus stable. Bien sûr, la carte des infrastructures 5G n’est pas encore déployée partout dans le monde, la couverture demeure quelque peu inégale avec un débit de 200 Mpbs en moyenne. Cela dit, étant donné que beaucoup de gens gardent leur téléphone pendant trois ou quatre ans de nos jours, cette fonction ne fera que gagner en praticité avec le temps. L'iPhone 12 peut également se connecter à une vaste gamme de fréquences 5G, ce qui signifie que s'il y a un signal 5G là où vous habitez ou voyagez, vous devriez pouvoir vous y connecter.

Le nouvel écosystème MagSafe (spécialement conçu pour les iPhone), quant à lui, est une proposition vraiment intéressante - ce connecteur magnétique vous permet de fixer des accessoires à votre téléphone, comme un adaptateur USB-C ou des coques. Avant tout, MagSafe apporte un chargement plus rapide et plus précis. Nous sommes presque certains que la gamme d'accessoires MagSafe va s'améliorer massivement à mesure que les fabricants tiers mettront la main sur cette technologie, et nous pourrions voir arriver bientôt des gadgets vraiment grisants comme des manettes de jeux, des imprimantes photo et d'énormes batteries additionnelles.

Les performances de l'iPhone 12 ont encore été rehaussées : la puce A14 Bionic est la plus puissante tous smartphones confondus, et les benchmarks le confirment. En revanche, la décision de commencer avec une capacité de stockage de 64 Go est un peu avare, pouvant même limiter durement votre expérience utilisateur si vous avez l’habitude de collectionner photos, vidéos et applications.

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 semble avoir beaucoup de potentiel, mais Apple compte sur d’autres innovations pour en faire un réel succès commercial. Un déploiement plus large de la 5G d’abord, l’essor de la collection MagSafe ensuite. Cela mis à part, et bien que les améliorations apportées à l'affichage et au design soient très intéressantes, l'iPhone 12 ne semble effectivement pas très différent de l'iPhone 11, et pourrait pâtir de son prix.

Le design de l'iPhone 12 se rapproche fortement des iPhone 4 et 5 d'antan avec des angles arrondis. Tandis que sa nouvelle façade en céramique serait apparemment quatre fois plus difficile à briser que celle de l'iPhone 11. Quant à l’écran, c'est désormais un modèle OLED, la même technologie que celle utilisée sur l'iPhone 12 Pro, qui offre des couleurs riches et des noirs profonds, et lit des contenus pleinement HDR. Pas de taux de rafraichissement à 120 Hz ici - cependant, vous bénéficiez toujours d'une expérience de visionnage nette et colorée sur l'iPhone 12.

En ce qui concerne les appareils photo, le duo 12 Mpx (objectif principal et ultra grand angle) de l’iPhone 11 est de nouveau disponible. Le premier est encore meilleur en basse lumière cette année, et les deux peuvent maintenant être utilisés avec le mode nuit. Cette option peut améliorer vos clichés d'une manière vraiment stupéfiante.

Les capacités vidéo, notamment la possibilité d'enregistrer en Dolby Vision et en 4K, sont impressionnantes, mais pour la plupart d'entre nous, sera rarement employée. Cela dit, le résultat est fort agréable à regarder et c'est quelque chose que vous aurez envie de partager.

L'autonomie du nouvel iPhone 12 n'est que moyenne ; en cas d'utilisation intensive, votre téléphone devrait vous permettre de tenir une grande partie de la journée, soit environ 17-18 heures en mode push. Avec une utilisation plus légère, vous pourrez facilement profiter de votre écran quelques heures de plus, même si nous sommes loin de l’endurance de l’iPhone 11.

Quel est le meilleur iPhone de 2020 ?

L'iPhone 12 ou le retour d'Apple au sommet des meilleurs smartphones ?

iOS 14 : que cache la grande mise à jour d'Apple ?

La date de sortie de l'iPhone 12 est le 23 octobre, vous pouvez l'acheter directement depuis la boutique en ligne Apple, dans votre Apple Store local ainsi que chez divers détaillants. Le prix de l'iPhone 12 démarre à 909 € pour l’édition à 64 Go de stockage. Si vous souhaitez grimper à 128 ou 256 Go, il vous en coûtera respectivement 959 ou 1 079 €.

A titre de comparaison, l’iPhone 12 Mini sera accessible dès le 6 novembre (en précommande) au prix de départ de 809 €, pour la version 64 Go - contre 859 € et 979 € pour celles de 128 et 256 Go. Si vous optez pour une plus grande capacité de stockage (512 Go), il vous faudra compter sur l’iPhone 12 Pro (à 1 509 €) ou l’iPhone 12 Pro Max (à 1 609 €).

Design de l’iPhone 12

(Image credit: TechRadar)

Bien que l’iPhone 12 soit similaire en taille et en forme à l'iPhone 11 de 2019 (et en fait quelques millimètres plus court et plus fin), la principale différence avec son prédécesseur réside dans les bords, qui forment un angle aigu de 90 degrés - on se rappelle plutôt de flancs convexes et courbés pour l'itération précédente. L'iPhone 12 est donc plus tranchant à tenir dans la main. Si vous collectionnez des iPhone depuis quelques années, vous vous souviendrez instantanément de la sensation de manipuler un iPhone 4 ou 5, dont les bords étaient également carrés.

Pourquoi un tel changement de design de la part d’Apple ? Sans doute pour intensifier le signal 5G et aussi, c’est désormais avéré, pour que l'arrière du téléphone ait deux fois plus de chances de survivre à une chute, même s'il utilise la même vitre que l'iPhone 11.

L'avant de l'iPhone 12 est doté, quant à lui, d'un nouveau « bouclier » en céramique qui le protège davantage contre les chocs. Apple affirme qu'il a quatre fois moins de chances de se briser en cas de chute, un facteur durable qui peut séduire les usagers peu enclins à changer de smartphone tous les deux ans.

En aucun cas, cela ne vous dispensera de l’ajout d’une coque et d’un film protecteur, car l'iPhone 12 n'est nullement réputé incassable ou garanti zéro rayure. Il peut toujours se fissurer suite à une ou plusieurs chutes mal orientées, alors que l'écran peut se rayer au contact régulier d’objets pointus (dans votre poche, par exemple). Si vous aimez la sensation d'un téléphone « nu », vous courez toujours le risque de le casser, même s'il est réduit ici.

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 est étiqueté IP68, autrement dit, il peut être immergé à six mètres de profondeur pendant 30 minutes avant que l'eau ne commence à pénétrer à l'intérieur. De manière plus réaliste, cela signifie que les éclaboussures et intempéries sont moins susceptibles de l’abîmer.

L'une des modifications les plus controversées de l'iPhone 12 ne concerne pas le smartphone lui-même, mais le chargeur non inclus dans sa boîte. Apple souligne par cette décision les avantages environnementaux de ne pas encombrer les tiroirs de millions de personnes dans le monde avec des accessoires qu'elles possèdent déjà. Un geste qui se traduit également par la réduction colossale du volume de déchets électroniques générés par la compagnie.

Comme Apple inclut un câble Lightning vers USB-C, et non la connexion Lightning vers USB-A standard des anciens iPhone, vous devrez certainement fouiller vos cartons à la recherche de vieux câble Lightning et chargeur si vous achetez le nouvel iPhone 12 (ce qui signifie une charge plus lente) - ou si c'est votre premier iPhone, ajouter 25 € pour acquérir un chargeur compatible et plus rapide.

Ecran de l’iPhone 12

(Image credit: TechRadar)

L'écran de l'iPhone 12 est un grand pas en avant pour un smartphone de ce prix. Alors que l'année dernière, Apple avait décidé que les écrans OLED à fort contraste n'étaient destinés qu'à ceux qui étaient prêts à investir dans l’iPhone 11 Pro, cette année, le Super Retina XDR Display a été introduit sur l'iPhone 12, moins cher.

La différence se révèle incroyablement perceptible, surtout lorsqu'il s'agit de visualiser des photos, des vidéos et des films encodés en HDR. Elle est moins avérée lorsqu'on se contente de naviguer sur le web. Au quotidien, votre affichage par défaut va s’en trouver enrichi – par exemple, alors que peu de mobinautes bénéficient de l’abonnement 4K de Netflix, l’iPhone 12 rend les programmes vidéo de la formule standard plus vibrants et détaillés, simulant ainsi la formule premium du service de streaming. Une très belle surprise de la part d’Apple.

L'iPhone 12 a une résolution de 2532 x 1170 pixels, et l'affichage se veut plus net et plus clair sous tous les angles. Le cadre de l’écran est plus fin (bien que le design carré du téléphone le rende encore un peu plus épais), tout en conservant la taille de 6,1 pouces, ce qui donne un meilleur ratio que l’édition 2019.

Si, par le passé, il était facile de critiquer Apple sur les technologies d'affichage adoptées, il y a très peu de choses à reprocher à l'écran du nouvel iPhone 12. Eventuellement l’absence d’un taux de rafraichissement à 120 Hz, qui permet un défilement plus fluide (notamment sur les nouveaux iPad, ainsi que sur certains fleurons d'Android). Et pourtant, le nouvel iPhone offre une netteté, une reproduction des couleurs et une définition HDR qui n’ont rien à envier.

La luminosité est également suffisante - si vous étiez pointilleux, vous pourriez noter que la luminosité moyenne de l'iPhone 11 à écran LCD et de l'iPhone 12 à écran OLED est identique, et penser que c'est un peu injuste étant donné le prix plus élevé. Mais en réalité, il est inutile de souhaiter un écran bien plus lumineux, même en plein soleil.

5G vs MagSafe : quelle est la meilleure nouveauté ?

(Image credit: TechRadar)

Nous reviendrons plus tard sur les mises à jour plus nuancées du nouvel iPhone 12 ; mais auparavant, il y a deux innovations clés qui méritent amplement d’attirer votre attention.

Le bonus principal de l'iPhone 12 est qu'il prend désormais en charge la 5G. Mieux : il se révèle compatible avec les normes les plus rapides du marché encore en cours de développement. Comme le standard américain mmW (ondes millimétriques), rapide comme l'éclair… mais à portée limitée.

L'idée de pouvoir naviguer presque instantanément, de télécharger plus rapidement vos applications et contenus, de diffuser quelques lives en streaming haute résolution est séduisante. Reste qu’aujourd’hui, vous ne pouvez pas accéder facilement à la 5G partout dans le monde. En France, l’année 2020 est rythmée par l’attribution des fréquences et les premiers déploiements d’offres commerciales. S’ensuivront la couverture de plusieurs villes test, puis le lancement de 3 000 sites 5G d’ici 2022 - ils seront 10 500 en 2025. Autant dire que demain, c’est loin.

De plus, les vitesses 4G sur nos smartphones actuels sont encore assez rapides pour la plupart d'entre nous, merci beaucoup. La qualité streaming d’applications comme Netflix et Spotify reste parfaitement acceptable. Précipiter le mouvement ressemble aujourd’hui davantage à un caprice qu'à une nécessité. D’autant qu’ajouter des composants 5G miniaturisés coûtent extrêmement cher à l’heure actuelle.

Un iPhone 5G est-il superflu pour autant ? Oui mais qui peut résister à un débit de 200 Mbps alors qu’il télécharge un fichier de plusieurs centaines de Mo dans les transports en commun, avant une réunion urgente par exemple ? En utilisant le réseau 5G londonien, nous sommes ainsi parvenus à récupérer un livre audio de 110 Mo sur notre nouveau jouet… en une demi-minute.

Au-delà de la vitesse de téléchargement, c’est la stabilité de la connexion 5G qui nous a bluffés. Alors que la 4G est aléatoirement inactive dans le métro de Londres, le réseau 5G semble permanent, avec une connexion instantanée et sans ralentissement malvenu.

(Image credit: TechRadar)

Et puis, il y a MagSafe. Une technologie magnétique étonnante qu'Apple a déjà testée sur les MacBook pour les brancher plus aisément à un adaptateur. Sur l’iPhone 12, les aimants sont disposés en cercle et permettent d'introduire toute une gamme de nouveaux accessoires qui se clipsent simplement à l'arrière du smartphone.

Ces accessoires MagSafe comportent une petite puce que l'iPhone est capable de lire, afin d'enregistrer ce qu'ils sont censés faire. Bien qu'au lancement cette fonctionnalité soit limitée aux coques et à un chargeur d'Apple, elle devrait s’étendre par la suite à de multiples gadgets tiers, comme une manette de jeu, une imprimante photo ou une batterie de secours.

Dans le passé, Motorola a tenté de populariser ce type d’accessoires à fixation magnétique - les Moto Mods. Hélas, les téléphones Motorola n'ont pas connu l'adoption généralisée dont jouit l'iPhone, et cette idée géniale a terminée discrètement abandonnée. Jusqu’à ce jour.

Actuellement, vous pouvez vous contenter de collectionner un chargeur MagSafe plus quelques coques. Ce chargeur est très pratique puisqu’il offre une recharge rapide sans fil de 15 W, soit deux fois plus que sur l'iPhone 11. En s'assurant qu’il s'enclenche avec précision (et il s'enclenche fermement), Apple a mis fin au problème qui touchait les générations précédentes : celui du chargeur sans fil qui glisse lors d’un chargement nocturne et la désagréable surprise de se réveiller avec un smartphone totalement HS. L’iPhone 12 et MagSafe expulsent cette anomalie aux oubliettes.

Les coques MagSafe sont également une bonne idée - le nouvel iPhone peut reconnaître la couleur de l'étui imbriqué grâce à sa puce, dès lors l'écran brillera de la même teinte. Ces nouveaux habits coûtent environ 10 € de plus que les étuis standards d'Apple, mais ils présentent un avantage certain face à ces derniers : vous pouvez recharger l'iPhone 12 à travers eux. Fini le casse-tête de l’extraction d’étui, chaque soir !

Appareil photo de l’iPhone 12

(Image credit: TechRadar)

La configuration du module photo de l'iPhone 12 n’illustre pas de réelle avancée en comparaison de l’iPhone 11. Vous disposez toujours des mêmes objectifs principal et ultra grand angle - celui-ci restant fort pratique pour faire des zooms arrière et cadrer plus de paysage ou de sujets.

La capacité globale de ces capteurs a cependant été revue à la hausse, le principal de 12 Mpx se retrouvant désormais couplé à une ouverture de f/1.6 et fournissant de ce fait des photos en basse lumière bien plus nettes, lumineuses et détaillées par rapport à l'iPhone 11 de 2019.

L'iPhone 11 nous avait surtout impressionnés l'année dernière avec l’inclusion du mode nuit. Bonne nouvelle : il est de retour avec l'iPhone 12 - et vous pouvez maintenant l'utiliser avec les deux capteurs : principal et ultra grand angle. Nous recommandons son usage davantage avec le capteur principal, l’ultra grand angle pouvant créer des trainées en basse lumière. Par ailleurs, le mode nuit permet de détecter les baisses de luminosité et vous serez invité à tenir votre téléphone immobile pendant 15 secondes, selon les conditions de prise de vue.

(Image credit: TechRadar)

Les résultats sont vraiment surprenants, les photos prises dans l'obscurité totale paraissant aussi claires qu’en journée - littéralement. Vous devez cependant bien cadrer et garder l'appareil photo immobile ; vous constaterez qu'un certain flou se glissera si vous secouez trop longtemps (et involontairement) votre écran pendant l'exposition. Même dans ce cas, vous constaterez que le mode nuit apporte un niveau de détail aux scènes nocturnes que vous n'auriez guère cru possible.

Bien que le mode nuit puisse être surprenant par sa capacité à éclairer une scène presque noire, nous aurions aimé voir une amélioration notable cette année. Rendre le processus plus rapide par exemple, avec des résultats plus précis.

Image 1 sur 3 Ici, le mode nuit est désactivé (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Mode nuit auto (avec un déclenchement en 3 secondes) (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 La capture complète prend 10 secondes (Image credit: TechRadar)

Oui, nous sommes pointilleux, mais étant donné que le mode nuit nécessite une grande patience pour pouvoir le déclencher, il aurait été agréable de simplifier sa mise en route, à ce stade d’évolution.

Image 1 sur 2 Les photos peuvent encore se révéler très opaques... (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 ... mais quand on considère le modèle initial, ce n'est pas si mal. (Image credit: TechRadar)

L'appareil photo de l’iPhone 12 comporte une autre mise à jour, sous la forme de la nouvelle technologie Smart HDR 3, qui est capable d’analyser des environnements particuliers – tels qu’un ciel très nuageux - et de modifier les photos en conséquence pour faire apparaître les éléments les plus visuels au premier plan ou éclairer un peu plus certaines zones de la scène. Combinée à l'ouverture de f/1,6 du capteur principal, elle permet d'obtenir des clichés brillants, en particulier dans des conditions d'éclairage ou de couleur mixtes.

Image 1 sur 2 Voici une prise de vue avec l'objectif principal (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 La même captée avec l'ultra grand angle - beaucoup plus d'informations dedans, et la distorsion sur les bords semble meilleure que sur l'iPhone 11 (Image credit: TechRadar)

Ce qui relève de la perfection, c'est que vous pouvez voir l'iPhone mettre à jour et améliorer les photos au fur et à mesure que vous les prenez, éclaircissant et affinant vos clichés, par ailleurs assez standards. C'est un traitement assez lourd, mais cela fait vraiment briller vos photos. Nous avons été impressionnés par le niveau de détail de certaines prises de vue, sans que la couleur et la netteté de l'image n'en soient affectées - même si cela semble un peu lent pour « la puce mobile la plus puissante du monde ».

Image 1 sur 9 Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir de jolis effets dans l'application Photos (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 9 Les photos de nuit sont difficiles à prendre, mais elles peuvent quand même être sublimes avec de la persévérance (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 9 Cette scène fortement éclairée montre encore de bons détails, bien qu'elle soit un peu sombre par endroits (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 9 Le Smart HDR a vraiment fait ressortir les tons du ciel ici - on pouvait les voir s'améliorer lorsque la photo a été prise (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 9 Une scène "naturelle" avec la netteté la plus claire qui soit (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 9 L'ajout d'un filtre exporte la photo en 16:9, c'est une amélioration puissante et facile (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 9 Et voici une image sans filtre (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 9 La même avec l'ajout du filtre Vivid Warm (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 9 Le niveau de détails au premier plan est ici impressionnant, compte tenu de la forte luminosité en arrière-plan (Image credit: TechRadar)

La caméra frontale a également subi un lifting. Le capteur de 12 Mpx fonctionne dorénavant de la même manière que l’ultra grand angle arrière. L'ouverture de f/2,2 pourrait être un peu plus réactive à nos yeux, car les photos de nuit sont parfois plus difficiles à prendre, mais au moins vous pouvez utiliser le mode nocturne sur le capteur consacré aux selfies.

Certains des autoportraits que nous avons photographiés étaient d’ailleurs plutôt bons, mais en basse lumière finissaient granuleux ou ternes si nous n'utilisions pas le flash Retina orienté vers l'avant. Cela dit, les photos en mode portrait sous faible luminosité étaient probablement les plus impressionnantes du lot.

Image 1 sur 4 La caméra frontale a encore été amélioré, et l'essentiel pour nous est que le mode portrait semble plus précis (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 4 Ici, avec le mode nuit activé (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 4 Avec le mode nocturne max - particulièrement impressionnant (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 4 This is how dark the scene was without any enhancement - grainy and low light. (Image credit: TechRadar)

A noter que ce mode portrait semble être plus efficace pour délimiter les zones capillaires cette année - nous n'avons trouvé aucune prise souffrant d’un halo flou ou brouillant l’arrière-plan autour des cheveux du sujet.

Si vous êtes un fan de vidéo, Apple fait grand cas de votre passion. En effet, la gamme iPhone 12 peut maintenant enregistrer des films en Dolby Vision à la volée, et peut également les traiter avant de les afficher en qualité HDR sur l'écran.

Les résultats améliorés par le HDR sont plus clairs et plus colorés lorsqu'ils sont visionnés côte à côte avec leurs homologues non-HDR, mais la différence n'est pas si marquée. De plus, vous ne pouvez enregistrer qu'à 30 images par seconde en 4K. Si vous voulez tirer le meilleur parti du Dolby Vision, il vaut donc mieux opter pour l'iPhone 12 Pro ou Pro Max, qui peuvent traiter jusqu'à 60 images par seconde, ce qui permet d'obtenir des vidéos plus fluides pour vos productions de vidéaste amateur ou professionnel.

Avec l'appareil photo de l'iPhone 12, les résultats sont un peu plus impressionnants que sur le modèle antérieur. Mais vous ne remarquerez peut-être pas de différence massive dans les niveaux de qualité d’image entre l'iPhone 11 et le 12 ; si vous recherchez un véritable écart, il faudra vous orienter vers l'iPhone 12 Pro, et surtout le 12 Pro Max, qui possèdent les meilleurs modules photo d'Apple en ce moment.

Autonomie de l’iPhone 12

(Image credit: TechRadar)

Apple a tenté d’optimiser la consommation énergétique de son nouveau modèle, de la façon la moins désastreuse possible. La batterie de l’iPhone 12 dure convenablement avec une charge complète, surtout par rapport aux iPhones d'il y a quelques années. Cela dit, il ne s'agit pas d'un bond en avant, comparée à celle de l'iPhone 11. Nous pouvons même dire qu’elle s’avère parfois un peu plus mauvaise.

Le niveau d’autonomie est en effet fragilisé par les passages permanents d’un réseau 4G à un autre 5G et se veut sensible dans chaque déplacement longue distance en général. En outre, une lecture vidéo intensive fait tomber celui-ci à 17h contre 18h offertes par l’iPhone 11.

Lors de notre test vidéo, qui consistait à lire une vidéo Full HD pendant 90 minutes en boucle, nous avons constaté que l'iPhone 12 n'avait perdu que 8 % de sa batterie, ce qui est l'une des meilleures durées de vie que nous ayons évaluées sur un iPhone - mais en utilisation quotidienne, nous ne constatons pas de gains de performance énormes en termes de durée de vie de la batterie.

La puce A14 Bionic, au cœur du nouvel iPhone, promet pourtant une efficacité énergétique plus grande que jamais, tout en affichant des performances parmi les meilleures du marché. Les améliorations apportées à la construction du moteur d'Apple ont clairement contribué à maintenir la durée de vie de la batterie d'année en année. Le processus de gravure en 5 nm utilisé pour créer le chipset signifie que les transistors sont plus proches les uns des autres et nécessitent moins d'énergie pour fonctionner, de sorte qu'Apple pourrait (potentiellement) réduire la taille de la batterie tout en conservant les mêmes performances.

Si vous devez utiliser l'iPhone 12 de manière intensive, par exemple pour exécuter des jeux ou télécharger des données sur le web, vous aurez probablement entre sept et dix heures d'utilisation avant d'avoir besoin de brancher le chargeur, ce qui n'est pas un résultat terrible pour un iPhone moderne.

(Image credit: TechRadar)

A sa décharge, les usages changent en 2020, Covid-19 oblige. Le télétravail est de mise, nous avons donc plus tendance à solliciter nos smartphones à domicile qu’au bureau. Mais nous prenons aussi moins de photos, nous écoutons moins de musique en déplacement et nous activons peu le GPS intégré, ce qui devrait avoir un effet plus positif sur la durée de vie de la batterie.

En ce qui concerne la recharge, nous allons répéter ce que nous avons dit plus tôt : vous allez certainement devoir acheter un chargeur pour votre nouvel iPhone. Le câble fourni avec l'iPhone 12 est un câble USB-C vers Lightning, ce qui élimine la majeure partie des iPhone que vous avez possédé ou que vous employez encore. C’est néanmoins une bonne chose de composer avec l’USB-C plus rapide. Même si ça veut dire débourser 25 € supplémentaire pour obtenir le chargeur adéquat.

Nous avons testé les vitesses de chargement depuis le chargeur MagSafe (en utilisant un modèle Anker PowerPort Atom PD 1 de 18W, car nous n'avions pas accès au modèle 20W d'Apple). Il a chargé l'iPhone de 12 à 100% en 160 minutes. Au bout de 20 minutes, le téléphone était à 28 % et il était à moitié plein au bout d'une heure. Même si un chargeur MagSafe peut être utilisé sur un bureau ou une table de chevet pendant de longues périodes de charge, il est donc toujours utile d'avoir le câble Lightning à USB-C à portée de main.

Faut-il acheter l’iPhone 12 ?

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un écran plus grand

L'iPhone 12 Mini est moins cher, mais si vous souhaitez une taille d’écran plus confortable pour vos rétines de sérivore ou de gamer, c'est le modèle à choisir.

Vous appréciez particulièrement la nouveauté

Le nouveau design rappelle peut-être des éditions rétro du smartphone Apple, mais l'écran OLED mis à jour donne l'impression de posséder un iPhone futuriste. Et après tout, la 5G est encore dans le futur.

Vous aimez regarder des films

Si vous êtes abonné à Netflix, Prime Video, OCS, Disney Plus et même Apple TV+, alors l'écran OLED de l'iPhone 12 s’avère une des expériences de visionnage les plus agréables sur mobile.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez faire des films

L'iPhone 12 est parfait pour enregistrer des vidéos personnelles et courtes, mais si vous êtes un créateur de contenu professionnel, la qualité supplémentaire qu'offre l'iPhone 12 Pro correspondra davantage à vos attentes.

Vos paumes ne sont pas assez grandes

Si vous pensez que l'iPhone 12 est un compagnon de premier choix, mais que vous craignez que son écran 6,1 pouces ne vous échappe des mains, optez pour l’iPhone 12 mini - plus petit et moins cher.