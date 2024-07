Mark Zuckerberg affirme que l'open-source est « nécessaire pour un avenir positif de l'IA »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a plaidé pour un avenir open-source de l'IA générative dans un nouvel essai. Selon lui, un écosystème open-source profite aux consommateurs du monde entier et encourage l'innovation, lançant ainsi indirectement un défi aux développeurs de logiciels propriétaires (et aux concurrents de Meta) comme OpenAI et Google.

"Le modèle économique de Meta consiste à offrir les meilleures expériences et services aux utilisateurs", a écrit Zuckerberg. "Pour y parvenir, il est essentiel d'avoir accès aux meilleures technologies et de ne pas être enfermé dans un écosystème fermé de concurrents qui pourraient restreindre nos capacités de développement."

Le principe des modèles open-source est de permettre une approche collaborative du développement. Contrairement aux modèles propriétaires, qui sont réservés aux équipes internes d'une entreprise et à ses clients, les modèles open-source peuvent être accessibles, modifiés et améliorés par n'importe qui. Pour les utilisateurs de smartphones, la différence se voit en comparant le système d'exploitation propriétaire iOS d'Apple et le système Android open-source de Google. Ainsi, Android est disponible sur toutes sortes d'appareils, tandis qu'iOS est limité aux appareils Apple.

Dans le domaine de l'IA, les modèles propriétaires, comme ceux d'OpenAI et de Google, ne sont généralement disponibles que pour les clients de l'entreprise et offrent peu de possibilités de modification. Ces modèles visent à protéger la propriété intellectuelle et à maintenir le contrôle sur l'utilisation de la technologie.

Selon Zuckerberg, les développeurs bénéficient d'un cadre open-source pour l'IA. Il affirme que rendre les modèles d'IA disponibles à un large éventail de développeurs et de chercheurs permettrait d'améliorer la technologie de manière plus rapide et plus efficace.

Cela entraînerait des améliorations tant en termes de sécurité que de fonctionnalité globale, car plus il y a de personnes qui examinent le code, plus les failles sont rapidement identifiées et corrigées par rapport à un système fermé.

IA Open vs. OpenAI

Un argument courant contre l'open-source de l'IA est que des acteurs malveillants pourraient l'utiliser à des fins malintentionnées ou que des nations adverses pourraient compromettre la sécurité nationale de pays rivaux grâce à cette technologie. Zuckerberg a reconnu ce risque, mais a rétorqué que les modèles propriétaires ne sont pas non plus à l'abri de tels dangers, car leur code peut également être volé et utilisé. Au lieu de cela, il a plaidé pour que les entreprises américaines collaborent avec le gouvernement et adoptent une approche open-source.

Meta poursuit déjà une stratégie open-source avec son portefeuille de modèles d'IA Llama. Dans l'essai, Zuckerberg a annoncé la dernière version, Llama 3.1, affirmant qu'il s'agit de l'un des modèles les plus avancés disponibles, en partie grâce à son caractère open-source. Meta et Zuckerberg soutiennent qu'en partageant de tels outils, il est possible de démocratiser le développement de l'IA et de garantir que ses avantages soient largement répartis. Zuckerberg pense que rendre les modèles d'IA open-source permettrait à un groupe plus large et plus diversifié de développeurs de contribuer à leur développement, ce qui pourrait aboutir à des systèmes plus robustes et plus sûrs.

Le débat entre les modèles open-source et propriétaires est susceptible de façonner l'avenir du développement de l'IA. Pour l'instant, il semble qu'ils puissent coexister comme d'autres types de logiciels, mais les contours exacts de cette coexistence sont loin d'être définis.

L'engagement de Zuckerberg en faveur de l'IA open-source pourrait inciter d'autres entreprises à adopter des approches similaires, favorisant un environnement de développement de l'IA plus collaboratif et inclusif. Cependant, la trajectoire ultime du développement de l'IA dépendra de divers facteurs, notamment les avancées technologiques, les cadres réglementaires et les dynamiques du marché.

"Il est nécessaire que l'open source joue un rôle pour un avenir positif de l'IA. L'IA a plus de potentiel que toute autre technologie moderne pour augmenter la productivité humaine, la créativité et la qualité de vie - et pour accélérer la croissance économique tout en débloquant des progrès en recherche médicale et scientifique," a écrit Zuckerberg. "L'open source garantira que davantage de personnes à travers le monde aient accès aux avantages et opportunités de l'IA, que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'un petit nombre d'entreprises, et que la technologie puisse être déployée de manière plus équilibrée et sûre dans la société."