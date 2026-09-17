Même pour un sujet aussi omniprésent que l’intelligence artificielle, le débat a encore gagné en intensité cette semaine. D’un côté, les dirigeants de plusieurs des plus importantes entreprises d’IA appellent à ralentir le développement des modèles les plus avancés ; de l’autre, le président américain Donald Trump défend publiquement l’approche inverse.

Pourquoi les appels à réglementer l’IA reprennent-ils de l’ampleur ? Jusqu’où vont réellement les risques évoqués par certains chercheurs ? Et quelles conséquences un ralentissement pourrait-il avoir sur les produits utilisés quotidiennement ?

Plusieurs spécialistes et dirigeants du secteur défendent désormais l’idée de « pacing the frontier », autrement dit un ralentissement du développement des modèles les plus avancés afin de laisser davantage de temps aux mesures de sécurité. D’autres acteurs contestent cette approche et estiment notamment que de nouvelles réglementations pourraient consolider la position des entreprises déjà dominantes ou ralentir inutilement l’innovation.

1. Pourquoi les grands patrons de l’IA demandent-ils de ralentir ?

(Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Dans un rare mouvement commun, le CEO d’Anthropic Dario Amodei, le CEO d’OpenAI Sam Altman et Elon Musk, à la tête de xAI, ont tous soutenu ces derniers jours l’idée de ralentir le développement des capacités les plus avancées de l’IA, estimant que de meilleures protections doivent accompagner les progrès des modèles.

« Il faut ralentir le rythme auquel les capacités des modèles d’IA s’améliorent », écrit Amodei dans un billet. Altman et Musk ont ensuite publiquement soutenu cette orientation. Amodei estime notamment que l’IA progresse désormais beaucoup plus rapidement et cite les récents incidents impliquant des agents autonomes comme une raison de renforcer les protections.

Le dirigeant d’Anthropic souhaite notamment voir des évaluateurs tiers intervenir au sein des principaux laboratoires d’IA et appelle à des standards de sécurité coordonnés entre entreprises et entre pays. La coopération internationale reste cependant difficile : des médias chinois soutenus par l’État ont présenté ces appels au ralentissement comme une forme de « peur » ou comme une tactique susceptible de servir les intérêts américains face à la Chine.

2. L’IA pourrait-elle un jour tuer l’humanité ?

I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us…September 14, 2026

Les avertissements ne viennent pas uniquement des dirigeants. Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a quitté son poste en expliquant que certaines personnes travaillant sur les systèmes les plus avancés considéraient sérieusement la possibilité que l’IA puisse provoquer une catastrophe majeure avant la fin de la décennie.

Plus récemment, Bilal Chughtai, ancien chercheur en sécurité et alignement chez Google DeepMind, a publié un message similaire, expliquant être extrêmement préoccupé par la trajectoire actuelle et considérer une issue catastrophique comme un risque à prendre au sérieux.

Cette inquiétude n’est pas nouvelle : Stephen Hawking mettait déjà en garde contre certains scénarios liés à l’intelligence artificielle il y a plus de dix ans. Le débat actuel porte notamment sur la possibilité hypothétique de systèmes capables d’améliorer de plus en plus leurs propres performances avec une intervention humaine réduite, ce que les chercheurs appellent l’auto-amélioration récursive. Cette capacité n’a pas encore été démontrée sous une forme totalement autonome.

Les scénarios discutés comprennent notamment des cyberattaques contre des infrastructures essentielles ou l’utilisation de systèmes avancés par des acteurs malveillants pour faciliter des attaques biologiques ou d’autres opérations dangereuses. Il s’agit de risques hypothétiques, pas d’événements déjà inévitables.

L’IA actuelle n’a pas atteint ce niveau d’autonomie. Certains chercheurs attribuent néanmoins à ces scénarios des probabilités qu’ils jugent suffisamment élevées pour justifier davantage de précautions. Evan Hubinger, chercheur chez Anthropic, a par exemple déclaré estimer à plus de 10 % le risque d’une catastrophe existentielle liée à l’IA au cours de la prochaine décennie. Cette estimation reste son appréciation personnelle et ne constitue pas un consensus scientifique.

Le CEO d’OpenAI Sam Altman soutient l’idée de renforcer les mesures de sécurité entourant le développement de l’IA. (Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Certains acteurs de l’industrie demandent désormais aux gouvernements d’intervenir davantage, estimant qu’un véritable ralentissement nécessiterait une coordination dépassant les décisions individuelles des entreprises. Les options débattues comprennent des organismes de contrôle, des évaluations indépendantes, des mécanismes permettant de désactiver certains systèmes et des restrictions sur la mise à disposition des modèles les plus puissants.

Les propositions restent cependant très contestées. Aux États-Unis, plusieurs parlementaires travaillent sur de nouvelles règles, tandis que la forme, l’autorité et la portée de ces réglementations font toujours débat. Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a notamment exprimé sa méfiance envers les entreprises qui demandent à la fois davantage de réglementation et des exemptions aux règles antitrust afin de coordonner leurs actions.

Ces mesures pourraient également avoir des coûts. Des restrictions sévères sur la construction de centres de données ou sur le développement des modèles pourraient ralentir certains investissements et peser davantage sur les petites entreprises. À l’inverse, leurs défenseurs mettent en avant le coût potentiel d’incidents graves si les capacités progressent plus vite que les mécanismes de contrôle. Ce compromis constitue précisément l’un des points centraux du débat actuel.

4. Pourquoi Donald Trump qualifie-t-il certaines inquiétudes autour de l’IA de « canular » ?

Donald Trump s’oppose aux appels à ralentir le développement de l’IA. (Image credit: Getty Images)

Le président américain Donald Trump a rejeté les appels à ralentir l’IA, déclarant notamment que « whoever wins AI, wins » et qualifiant de « hoax » certaines inquiétudes mises en avant par les dirigeants du secteur concernant la sécurité.

Trump affirme que les mécanismes juridiques et réglementaires américains actuels permettent déjà aux autorités d’intervenir lorsqu’une entreprise enfreint la loi. Il soutient également qu’un ralentissement américain pourrait bénéficier à la Chine, plaçant donc le débat dans le cadre plus large de la concurrence technologique internationale.

Les enjeux financiers sont également considérables. Des sommes colossales ont été investies dans les entreprises d’IA, les puces et les centres de données. OpenAI a par ailleurs repoussé l’idée d’une introduction en Bourse en 2026 ; Sam Altman a expliqué que les questions de sécurité et d’alignement devaient actuellement passer avant ce projet.

5. Qu’est-ce que cela pourrait changer pour les applications d’IA ?

(Image credit: OpenAI)

À court terme, ce débat ne devrait pas bouleverser l’usage quotidien des principaux chatbots. Les grands services disposent déjà de différents mécanismes destinés à bloquer les demandes manifestement dangereuses, même si leur efficacité et leurs limites restent continuellement évaluées.

Un ralentissement coordonné pourrait en revanche réduire la fréquence d’arrivée de nouveaux modèles ou imposer davantage d’évaluations avant leur déploiement. Les systèmes d’IA agentique, capables d’enchaîner des actions de manière autonome, figurent parmi les technologies susceptibles de recevoir une attention réglementaire particulière compte tenu des récents incidents observés.

D’autres capacités pourraient continuer à progresser normalement pendant que les fonctions les plus autonomes seraient davantage encadrées. Rien n’indique encore précisément quelle forme prendra une éventuelle coordination entre les grandes entreprises ou les gouvernements.

La seule certitude est que le débat est loin d’être terminé. Les responsables politiques, les laboratoires d’IA et les chercheurs restent divisés sur l’ampleur exacte du risque, mais les appels à davantage de contrôle sont désormais suffisamment importants pour peser sur les discussions politiques, industrielles et financières.