« Le plus gros piratage de l’histoire » : 5 choses à savoir sur le vol de 6,3 milliards de dollars chez Binance

C’est le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré. Des pirates présumés nord-coréens auraient dérobé 6,36 milliards de dollars à Binance en seulement 20 minutes. Les clients de la plateforme sont sous le choc, tout comme le secteur financier.

Cette attaque soulève de nombreuses questions. Comment un piratage d’une telle ampleur a-t-il pu se produire ? Que va-t-il se passer ensuite ? Et les clients de Binance pourront-ils récupérer l’argent dérobé ?

Même sans avoir jamais possédé de cryptomonnaies, certaines conséquences méritent l’attention. Ce piratage pourrait-il déstabiliser les marchés financiers ? Quelles répercussions pourrait-il avoir sur les personnes étrangères à l’univers des cryptomonnaies ?

Voici cinq questions essentielles pour comprendre l’affaire, avec les éclairages de plusieurs spécialistes interrogés par TechRadar.

1. Que s’est-il exactement passé ?

(Image credit: Getty Images / Dan Kitwood)

Les grandes lignes de l’attaque sont désormais connues. En seulement 20 minutes, 6,36 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été dérobés à Binance. Les spécialistes de la cybersécurité soupçonnent le groupe nord-coréen TraderTraitor, déjà associé à plusieurs opérations de ce type.

La méthode exacte des pirates reste néanmoins incertaine. Les premiers éléments évoquaient un ordinateur portable compromis appartenant à un salarié de Binance. Mais l’enquête semble révéler une opération plus complexe.

Selon Pieter Arntz, chercheur en cybersécurité chez Malwarebytes, un ordinateur compromis peut expliquer le point de départ d’une intrusion. En revanche, cela ne suffit pas à comprendre comment des milliards de dollars ont pu quitter une plateforme d’échange.

La principale question concerne donc le passage de cet accès initial aux systèmes autorisant les retraits. Il faudra déterminer quelles protections ont échoué et pourquoi les transactions frauduleuses n’ont pas été bloquées.

Ben Bernstein, responsable des conseillers en cybersécurité chez Huntress, souligne que les pirates auraient préparé leur opération pendant au moins un jour et demi. Ils auraient notamment testé leurs outils sur des blockchains publiques, où leurs activités étaient théoriquement visibles.

L’essentiel des fonds aurait ensuite quitté les portefeuilles de Binance en une vingtaine de minutes. Ce schéma est fréquent lors des grandes cyberattaques. Les pirates consacrent beaucoup plus de temps à préparer leur opération qu’à exécuter le vol.

2. Les clients vont-ils récupérer leur argent ?

Binance affirme que ses clients seront remboursés. (Image credit: Shutterstock / Diego Ioppolo)

Binance a promis de couvrir les pertes de ses clients grâce à ses réserves et à ses fonds d’urgence. En attendant la fin des investigations, les opérations de dépôt et de retrait ont été suspendues sur la plateforme.

Cette situation rappelle que même les plus grandes plateformes d’échange restent vulnérables.

Nigel Green, PDG du groupe financier deVere, souligne que Binance s’est engagée à rembourser intégralement ses clients. Il estime toutefois que cette promesse devra être étayée par des chiffres.

Le fonds d’urgence de Binance représenterait environ 1,2 milliard de dollars, soit une fraction du montant dérobé. Le reste devra donc être financé par les ressources propres de l’entreprise.

Selon Green, une nouvelle preuve des réserves de Binance sera particulièrement attendue. Elle permettra d’évaluer sa capacité à tenir ses engagements.

Cet incident rappelle également pourquoi les détenteurs de cryptomonnaies de longue date recommandent de conserver leurs clés privées hors ligne.

Le secteur des cryptomonnaies s’oppose depuis des années à une réglementation trop stricte. Mais lorsqu’une plateforme conserve des milliards appartenant à ses clients, des normes de sécurité contraignantes deviennent difficiles à contester. Green s’attend donc à une accélération des initiatives réglementaires aux États-Unis, en Europe et en Asie.

De son côté, le Secret Service américain affirme travailler en permanence avec des partenaires privés pour identifier, bloquer, suivre et récupérer les fonds dérobés.

3. Quelles nouvelles arnaques pourraient apparaître ?

(Image credit: Getty Images)

Que vous utilisiez Binance ou non, les prochains jours nécessiteront une vigilance particulière. Les cybercriminels pourraient exploiter la médiatisation de cette attaque pour lancer de nouvelles escroqueries.

Certains messages pourraient inviter les clients à réclamer rapidement un remboursement, à sécuriser leur compte face à une menace prétendue ou à effectuer une fausse procédure de vérification.

Dray Agha, responsable senior de la réponse tactique chez Huntress, explique que les criminels utilisent régulièrement les grandes fuites de données comme prétextes pour leurs campagnes de phishing.

Les messages prétendant provenir de Binance et exigeant une récupération urgente du compte doivent donc être considérés avec méfiance. Pour vérifier la situation de leurs fonds, les utilisateurs doivent passer directement par l’application ou le site officiel, plutôt que suivre un lien reçu sans l’avoir demandé.

Huntress recommande également de surveiller les publications sur les réseaux sociaux, les e-mails et les SMS évoquant le piratage. Certaines arnaques pourraient même diffuser de fausses informations présentant la baisse des cours comme une occasion exceptionnelle d’investir.

Comme toujours, mieux vaut réfléchir avant de cliquer sur un lien ou de transmettre des informations sensibles à un formulaire inconnu.

4. Quelles conséquences pour les consommateurs ordinaires ?

Ce piratage ne devrait pas provoquer de bouleversement financier direct pour les consommateurs. (Image credit: Getty Images)

Les personnes qui ne possèdent aucune cryptomonnaie devraient être largement épargnées. Cette attaque ne devrait pas, à elle seule, provoquer un krach boursier, une ruée vers les banques ou une récession mondiale.

Elle constitue néanmoins une occasion de réexaminer ses propres habitudes de sécurité numérique.

Ben Bernstein, chez Huntress, précise que les comptes bancaires et les cartes de paiement des personnes étrangères à Binance ne sont pas directement concernés.

L’enseignement principal concerne plutôt les méthodes employées par les pirates. Les intrusions commencent souvent par une attaque contre une personne, et non par l’exploitation d’une faille informatique particulièrement sophistiquée.

Un e-mail convaincant, une fausse page de connexion ou un appel provenant d’un interlocuteur prétendant travailler au support informatique peuvent suffire à ouvrir la porte.

La prudence est donc nécessaire aussi bien à la maison qu’au travail. Vérifier un lien avant de cliquer, réfléchir avant d’autoriser une connexion et ne jamais communiquer un code de sécurité sans raison permettent de compliquer considérablement les attaques.

5. Quelles conséquences pour l’avenir de l’argent ?

(Image credit: Getty Images / Dan Kitwood)

Cette affaire soulève de sérieuses interrogations sur la sécurité des cryptomonnaies et des plateformes qui les conservent. Il ne s’agit d’ailleurs pas du premier vol majeur dans ce secteur.

À long terme, un piratage aussi spectaculaire pourrait affaiblir la confiance dans les cryptoactifs. Cependant, les experts interrogés ne pensent pas qu’il puisse provoquer l’effondrement de l’ensemble du marché.

L’enjeu principal sera de réduire au maximum les risques de nouvelles attaques.

Feike Hacquebord, chercheur principal en cybersécurité chez TrendAI, souligne qu’en dépit de l’ampleur du vol, la stabilité financière mondiale n’est pas directement menacée.

Environ la moitié des fonds dérobés auraient déjà été gelés. Le système bancaire réglementé dispose par ailleurs de capacités suffisantes pour absorber un choc de cette nature. Pour cet expert, Binance traverse une crise majeure, mais il ne s’agit pas d’une crise du système financier mondial.

Ben Bernstein estime, de son côté, que les entreprises doivent désormais partir du principe qu’une intrusion finira tôt ou tard par se produire.

Empêcher l’entrée des pirates reste indispensable, mais ne suffit plus. Les organisations doivent également assurer une surveillance continue des connexions et des activités suspectes. Cette approche permettrait de détecter et d'expulser les intrus avant qu’ils ne commencent à déplacer de l’argent.