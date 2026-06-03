Après le piratage, une autre menace explose pour les millionnaires de la crypto, l’enlèvement

Le même registre public qui rend la transparence possible dans l’univers crypto agit souvent comme une arme à double tranchant pour certaines de ses baleines, identifiées puis ciblées par des hackers, des escrocs et d’autres profils criminels

Bloomberg rapporte une hausse de 75 % des attaques physiques recensées contre des détenteurs de cryptomonnaies en 2025, aussi appelées « crypto wrench attacks »

Les baleines, les entreprises liées aux cryptomonnaies et les plateformes d’échange ont réagi en renforçant nettement leurs protocoles de sécurité, en augmentant le recours aux gardes du corps, et même en déployant des mesures préventives

Les dirigeants du secteur crypto comme les baleines sont de plus en plus ciblés par différents groupes criminels dans le monde, alors même que la sécurité continue de se renforcer pour protéger ces propriétaires de cryptomonnaies pas si anonymes.

La transparence introduite dans l’univers crypto expose certains détenteurs de cryptomonnaies à des risques physiques, voire à des enlèvements.

Mais beaucoup sont aussi identifiés à cause de leur train de vie ostentatoire, de leur présence dans des conférences crypto ou, dans certains cas, à la suite de fuites de données provenant de plateformes d’échange.

Une approche très rentable pour les criminels

Contrairement à la plupart de leurs cibles, les criminels considèrent généralement les dirigeants et passionnés de crypto comme des proies faciles, surtout lorsqu’ils affichent un train de vie luxueux ou évoquent l’ampleur de leurs avoirs lors de conférences, de rencontres crypto, ou même en ligne.

Compte tenu du caractère irrécupérable d’une grande partie de ces avoirs, de leur liquidité et de la possibilité de les déplacer rapidement d’une plateforme à l’autre, les attaques physiques liées aux cryptomonnaies sont en forte hausse. Elles ont bondi de 75 %, selon un rapport cité par Bloomberg.

« Dans la logique adverse, du point de vue de ce que voient les acteurs malveillants, c’est une opération à faible risque et à fort retour sur investissement », a déclaré Adam Healy, PDG de Station70, une société américaine spécialisée dans la protection des actifs numériques, auprès de Bloomberg. Il souligne que si les fonds sont correctement blanchis, l’opération peut rapporter gros assez facilement.

Certains jouent même sur le long terme, avec des attaques beaucoup plus sophistiquées. C’est le cas de Drift, victime d’une opération ayant effacé environ 280 millions de dollars de la plateforme de produits dérivés. Les hackers s’y seraient fait passer pour une société de trading et auraient même rencontré des employés lors de différentes conférences.

Une sécurité renforcée, parmi d’autres mesures

Alors que les crypto wrench attacks deviennent de plus en plus courantes, les plateformes d’échange crypto ont réagi en renforçant la protection de leurs dirigeants. Gemini, par exemple, a dépensé 5 millions de dollars pour la sécurité de ses cofondateurs, Cameron et Tyler Winklevoss, aussi connus sous le nom de jumeaux Winklevoss.

Des protocoles de sécurité destinés aux personnes placées dans des situations similaires se mettent en place afin d’offrir une meilleure protection. Phil Ariss, directeur des relations avec le secteur public britannique chez TRM, a déclaré : « Les grandes plateformes d’échange réglementées et les dépositaires se rapprochent de plus en plus de pratiques très proches de celles des grandes banques pour un petit groupe de personnes clés. On parle de protection rapprochée pour quelques individus, de protocoles de déplacement sécurisés, de bureaux renforcés, et de règles internes pour éviter que les adresses personnelles ou les écoles des enfants soient publiquement visibles. »

Les détenteurs privés de cryptomonnaies ont aussi recours à des gardes du corps, assistent à des conférences consacrées à la sécurité physique, et cherchent même à investir dans des portefeuilles leurres, des verrous à délai, ou à retirer complètement leurs portefeuilles de cold storage de leur routine quotidienne.

Même avec une hausse annuelle de 75 % des cas recensés, le problème pourrait être sous-estimé. Beaucoup paient les rançons en silence, déclarent des pertes inférieures à la réalité, ou refusent tout simplement d’impliquer les autorités. Ces crimes portent souvent sur des actifs impossibles à récupérer, et attirer davantage l’attention peut aussi être perçu comme une manière de se mettre une cible dans le dos.