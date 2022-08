Les meilleures alternatives à WeTransfer en 2022

Les meilleures alternatives à WeTransfer peuvent fournir une solution simple pour transférer des fichiers en ligne en toute sécurité, ce entre différents utilisateurs.

WeTransfer lui-même est devenu un service de stockage cloud de premier plan avec la possibilité pour les utilisateurs de télécharger et de partager des fichiers gratuitement - sans même avoir à créer un compte, ce qui le rend très accessible.

Cependant, il existe d'autres moyens de partager des fichiers volumineux y compris des options spécifiques à l'utilisation d'un logiciel de transfert de fichiers ou encore pour s'assurer que le partage de fichiers est sécurisé.

Tous offrent des options similaires, mais avec un accent différent sur le service, ce qui vous permet de choisir un fournisseur selon que vous cherchez simplement à partager des fichiers avec vos amis ou votre famille, ou que vous ayez besoin d'un service ultra-sécurisé pour des fichiers professionnels plus confidentiels, dont le partage engage aussi votre entreprise.

Nous allons examiner ici les meilleures alternatives à WeTransfer, afin que vous puissiez décider laquelle est la plus adaptée à votre usage et à vos besoins.

1. Microsoft OneDrive La meilleure alternative à WeTransfer Pourquoi l'acheter + Intégration étroite avec Windows + Application mobile très simple à utiliser + Stockage payant massif de 1 To + Transfert des fichiers de 100 Go

Microsoft OneDrive (opens in new tab) fonctionne comme les autres options de stockage cloud grand public bien connues, telles que Dropbox, Google Drive et iCloud : vous spécifiez les fichiers et les dossiers que vous souhaitez sauvegarder, et ils sont automatiquement synchronisés avec les copies dans le cloud. Ainsi qu'avec tous les autres ordinateurs et appareils où vous avez configuré OneDrive.

Déposez un fichier ou un dossier dans OneDrive, et il est synchronisé avec le cloud (et vos autres appareils) - si vous voulez économiser de l'espace sur votre machine locale, vous pouvez simplement garder une copie dans le cloud, ce qui est pratique. Si vous avez besoin de partager des fichiers et des dossiers avec d'autres personnes, c'est un jeu d'enfant également, car OneDrive génère simplement un lien pour vous.

Bien qu'il existe un certain nombre d'options de fournisseurs de stockage en nuage, OneDrive excelle pour le simple fait que les comptes Microsoft 365 sont fournis avec une énorme capacité de stockage de 1 To. Bien sûr, c'est aussi le piège : vous devez vous abonner à Microsoft 365 pour en profiter pleinement.

Cependant, la version gratuite de OneDrive disponible avec Windows peut convenir si vous préférez ne pas payer. Vous passerez alors à côté de ce qui est probablement l'option de stockage cloud la plus rentable du marché. OneDrive pouvant notamment gérer le transfert de fichiers d'une taille allant jusqu'à 100 Go.

2. Google Drive L'alternative la plus connue de WeTransfer, et pour une bonne raison Pourquoi l'acheter + Accès libre + Allocation généreuse + Prix compétitif + Outils G Suite

Google (opens in new tab) vit dans le cloud, il n'est donc pas étonnant qu'il propose un service de stockage en ligne très attractif. Vous pouvez utiliser Google Drive pour partager des fichiers avec vos amis, votre famille et vos collègues.

Si vous optez pour un compte gratuit, vous disposez de 15 Go de stockage en standard, mais vous pouvez augmenter cette capacité en payant des frais mensuels ou annuels, avec des options d'allocations généreuses à partir de 100 Go.

Les options de partage disponibles dans Google Drive sont impressionnantes et variées. Vous pouvez partager des fichiers individuels selon vos besoins, ou des dossiers entiers de fichiers. De plus, vous pouvez choisir d'accorder des droits différents aux personnes avec lesquelles vous partagez, par exemple en leur donnant uniquement la possibilité de visualiser les fichiers que vous partagez, ou en les autorisant à les modifier.

Flexible, puissant et facile à utiliser, et avec la possibilité de travailler en collaboration avec les outils de G Suite tels que le traitement de texte en ligne de Google, le tableur et le logiciel de présentation, les possibilités sont presque illimitées.

3. Dropbox Une alternative généreuse à WeTransfer avec de nombreuses options de partage Pourquoi l'acheter + Paquets généreux + Partage facile + Gestion des permissions simplifiée

Dropbox (opens in new tab), l'un des services de stockage cloud les plus connus, est une alternative plus que valable à WeTransfer.

Comme pour d'autres services similaires, plusieurs formules sont disponibles. La formule gratuite vous offre 2 Go d'espace de stockage. Vous pouvez pousser jusqu'à 2 ou 3 To avec les formules Plus et Premium. Il s'avère également possible d'utiliser Dropbox sur le Web ou via un logiciel de bureau, et les options de partage sont simples mais efficaces.

Pour partager des fichiers individuels, il suffit de fournir l'adresse électronique du destinataire et un lien sera directement envoyé pour vous.

Dans le cas des dossiers partagés, vous pouvez spécifier si les destinataires peuvent modifier ou simplement visualiser le contenu. Ils peuvent en outre laisser des commentaires et vous pouvez choisir s'ils doivent être autorisés à ajouter des fichiers via leur propre compte Dropbox pour les partager à nouveau.

4. Smash Une alternative à WeTransfer, idéale pour les fichiers les plus volumineux Pourquoi l'acheter + Aucune limite de taille de fichier + Aucun enregistrement requis + Niveau gratuit

Si vous avez des fichiers particulièrement volumineux à envoyer, Smash (opens in new tab) pourrait être le service de partage de fichiers qu'il vous faut. Non seulement Smash est gratuit, mais il n'y a aucune limite à la taille des fichiers qui peuvent être partagés - vous n'avez même pas besoin d'ouvrir un compte pour l'utiliser !

Les fichiers que vous partagez sont mis à disposition pendant 14 jours maximum, après quoi ils sont supprimés (si vous passez à un compte Premium, cette durée passe à une année complète). Par mesure de sécurité, vous avez également la possibilité de protéger les fichiers partagés par un mot de passe.

Le site Web est d'une grande simplicité et le processus de partage commence par un glisser-déposer de vos fichiers sur le logo Smash. Vous pouvez ensuite fournir les adresses électroniques des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager. Ou vous pouvez simplement saisir un lien à partager via des services de messagerie ou d'autres moyens avant de configurer les options de partage.

Vous pouvez choisir la durée pendant laquelle les fichiers sont disponibles, s'ils sont protégés par un mot de passe ou non, et modifier l'aspect de la page que les destinataires voient lorsqu'ils accèdent aux fichiers.

5. Hightail Une alternative à WeTransfer qui mutualise les autres services Pourquoi l'acheter + Niveau gratuit + Options de stockage illimitées + Fonction de partage avancées

Le compte gratuit Lite de Hightail (opens in new tab) vous permet de partager des fichiers d'une taille maximale de 100 Mo, avec une limite de stockage totale de 2 Go. Bien entendu, un espace de stockage plus important est disponible si vous êtes prêt à payer.

Si vous passez à la formule Pro, vous bénéficiez d'un espace de stockage illimité et d'une limite de fichiers individuels de 25 Go. Les fichiers que vous partagez via un compte gratuit sont disponibles pendant sept jours.

Hightail utilise des "espaces" pour gérer vos fichiers stockés, et bien que ceux-ci puissent également être partagés avec d'autres, il existe également une fonction de partage distincte.

Ce qui est intéressant dans le partage de Hightail, c'est qu'il vous permet non seulement de partager des fichiers depuis votre ordinateur par glisser-déposer, mais aussi de récupérer et de partager ailleurs des fichiers provenant d'autres services en nuage (Dropbox, Google Drive, OneDrive et Core sont tous pris en charge). Il n'y a pas d'autres options que celles-ci, mais cela fait l'affaire.

6. Terashare Une alternative à WeTransfer basée sur les torrents Pourquoi l'acheter + Approche BitTorrent astucieuse + Utilisation gratuite Pourquoi attendre - Nécessite que l'ordinateur récepteur soit allumé

Terashare (opens in new tab)est un peu différent des autres services que nous avons évalués ci-dessus. Il est basé sur BitTorrent, ce qui le rend idéal pour le partage de très gros fichiers ou le partage de fichiers avec un grand nombre de personnes.

En raison de son mode de fonctionnement, les très gros fichiers (plus de 10 Go) ne peuvent être partagés que lorsque votre ordinateur est allumé et accessible aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre contenu.

Toutefois, le système hybride de Terashare signifie que les fichiers de moins de 10 Go - ce qui est probablement le cas de la plupart d'entre eux - sont stockés sur ses serveurs et sont donc accessibles, que votre ordinateur soit allumé ou non.

Vous pouvez partager de petits fichiers (ou dossiers) sur le site Web de Terashare, mais vous devrez installer l'application pour les plus gros. Une excellente option pour partager des fichiers vidéo volumineux.

Les autres alternatives à WeTransfer à considérer

Tresorit (opens in new tab) est un fournisseur de stockage cloud qui met l'accent sur la sécurité renforcée et le chiffrage des données pour les entreprises et les particuliers. Ce service vous permet de garder le contrôle de vos fichiers grâce au "chiffrement à connaissance zéro", ce qui signifie que seuls vous et ceux avec qui vous décidez de partager vos données pourront jamais les voir. Votre compte Tresorit peut également être sécurisé par une connexion d'authentification à deux facteurs et vous pouvez même choisir où conserver les données de l'entreprise grâce aux options de résidence des données. Un essai gratuit de 14 jours est disponible et la société propose également une offre gratuite appelée Basic avec 5 Go de stockage.