Les meilleurs VPN Amazon Fire TV Stick en 2021

Si vous êtes déjà un utilisateur de Fire Stick, alors vous n'aurez pas besoin de nous pour savoir à quel point c’est un outil merveilleux et très complet. Il fournit une plateforme permettant de regarder tous vos réseaux et services de streaming préférés à la maison et partout où vous allez. Et lorsque vous combinez votre Amazon Fire TV Stick avec un VPN, le choix des possibles devient impressionnant.

En plus de sécuriser toutes vos données, les VPN pour Fire TV vous permettent également de localiser votre adresse IP partout dans le monde. C'est particulièrement pratique si vous glissez votre Fire TV Stick dans vos bagages, lorsque vous partez en vacances ou en déplacement professionnel. Le fait d'avoir téléchargé un VPN Amazon Fire TV Stick signifie que vous pouvez instantanément diffuser du contenu en streaming comme si vous étiez à la maison. Peu importe les milliers de kilomètres qui vous en séparent.

De même, si vous savez qu'une série ou un événement sportif est diffusé ailleurs dans le monde, sans diffusion aucune dans votre pays, un VPN peut vous aider à modifier votre adresse IP pour lever le géoblocage. Un VPN associé à votre Amazon Fire Stick est donc un excellent moyen d’améliorer votre appareil... mais lequel choisir ?

Tout d'abord, vous voulez un VPN qui possède une application dédiée au Fire TV. Cela signifie qu'une fois que vous avez ouvert un compte auprès du VPN de votre choix, il vous suffit de vous rendre sur l'Amazon Appstore et d'installer l'application correspondante pour votre Stick. Grâce à celle-ci, vous n'aurez pas à configurer manuellement votre nouvelle interface.

De bonnes performances sont toujours importantes pour le streaming, vous voulez donc un fournisseur de VPN qui offre des connexions rapides et fiables. Un nombre abondant de serveurs est aussi utile pour trouver le serveur le plus rapide - plus vous avez d'options, mieux c'est. Et bien sûr, assurez-vous que le fournisseur possède des serveurs dans la région où vos émissions préférées sont disponibles, auxquelles vous pourrez accéder via un essai gratuit sur le service Prime Video.

Les 3 meilleures offres VPN Amazon Fire TV Stick :

1. ExpressVPN - le VPN numéro 1 pour Amazon Fire TV Stick

Obtenez ExpressVPN et vous pourrez streamer en toute sécurité, où que vous soyez, en un rien de temps. Son application dédiée au Fire TV est très facile à télécharger et à configurer. De plus, il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et les lecteurs de TechRadar peuvent l'obtenir avec 3 mois supplémentaires gratuits.

Voir l'offre

2. NordVPN – la valeur sûre dans le monde des VPN

Avec un grand nombre de serveurs (plus de 5 000) auxquels se connecter et d'excellentes vitesses de connexion, NordVPN est une valeur sûre pour les streamers. Comme ExpressVPN, il débloque facilement Netflix, Amazon Prime Video et bien d'autres, pour que vous puissiez regarder ce que vous voulez où vous voulez.Voir l'offre

3. Surfshark - l'un des VPN les plus abordables pour votre Fire Stick

Tout comme le Fire TV Stick lui-même, le VPN de Surfshark est si facile à utiliser que pratiquement tout le monde peut le faire sans instruction préalable. Les prix sont parmi les moins chers du marché, mais ce fournisseur est toujours rapide, sécurisé avec un seul abonnement requis pour couvrir un nombre illimité d'appareils.

Voir l'offre

Les 5 meilleurs VPN pour l'Amazon Fire Stick :

(Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN est notre premier choix lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur VPN du marché, et tout autant pour la Fire TV et la Fire TV Stick. Avec 3 000 serveurs répartis sur près de 160 sites, ce fournisseur offre de nombreuses possibilités de connexion.

Express est connu pour ses applications de qualité, dont une dédiée à Amazon Fire TV et Fire TV Stick qui fonctionne avec la télécommande. Lorsque vous l'ouvrez, l'application vous recommande immédiatement l'emplacement qui vous offre la meilleure vitesse de connexion. Celle-ci est vraiment impressionnante tant aux États-Unis qu'en Europe - et même dans certains endroits plus éloignés.

ExpressVPN est porté par un excellent niveau d'assistance technique, y compris de nombreux guides de dépannage et un support client par chat disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez également le contacter par e-mail si cela vous convient mieux.

La politique de confidentialité explique clairement que l'entreprise ne collecte pas et n'enregistre pas les données de trafic, les IP de connexion ou l'historique de navigation des utilisateurs. Dans nos tests, ExpressVPN a bien débloquer Netflix, Amazon Prime Video et un large éventail d'autres services de streaming (bien qu'il ait eu des difficultés avec BBC iPlayer ces derniers temps). ExpressVPN fournit également des services DNS MediaStreamer compatibles avec la Fire TV, pour ceux qui souhaitent débloquer du contenu même lorsqu'ils ne sont pas connectés sur ledit VPN.

Leurs abonnements ne sont pas les moins chers sur le marché, mais peuvent valoir le coup pour avoir la meilleure expérience de streaming possible sur Fire TV - surtout maintenant qu'il propose une année entière de stockage sur un cloud sécurisé gratuit et illimité (Backbaze). ExpressVPN bénéficie aussi d'une garantie de remboursement "sans tracas" qui vous permet d'essayer le service complet pendant 30 jours, sans restriction sournoise en petits caractères.

Obtenez le VPN n°1 pour les clés USB Amazon Fire TV

Non seulement ExpressVPN est en tête de notre classement grâce aux innombrables raisons mentionnées ci-dessus, mais nous apprécions également sa garantie de remboursement de 30 jours. Inscrivez-vous pour un an maintenant et obtenez 3 mois supplémentaires et un an de stockage en ligne totalement GRATUITS !

Voir l'offre

(Image credit: NordVPN)

Lors de nos tests, NordVPN a fourni de très bonnes performances, avec des vitesses impressionnantes sur des connexions courtes, et des résultats très honorables sur des distances plus longues. Il dispose également de beaucoup de serveurs, plus de 5 000 au total !

En plus de l'application Amazon TV dédiée que vous pouvez télécharger sur Amazon Appstore et utiliser avec votre Fire TV, les tutoriels en ligne de NordVPN peuvent également vous aider à configurer le VPN sur votre routeur.

NordVPN a vraiment sorti le grand jeu quand il s'agit de vous faire contourner les restrictions mises sur le visionnage de services de streaming étrangers. Ainsi, où que vous emmeniez votre Fire Stick, vous pourrez accéder à vos catalogues habituels de Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Peacock et à peu près tous les grands noms du streaming. Il en va de même pour le streaming en direct, ce qui est un plus pour les fans de sport.

NordVPN excelle sur le plan de la sécurité, en proposant un double cryptage des données (votre connexion passe par deux serveurs VPN distincts), ainsi que la prise en charge de tous les principaux protocoles de sécurité. En outre, l'entreprise applique une politique de « zero log » auditée par PricewaterhouseCoopers.

Parmi les abonnements disponibles (qui bénéficient tous d'une garantie de remboursement de 30 jours), le plan mensuel est très cher, mais l'abonnement sur l’année vous séduira.

(Image credit: Surfshark)

À l'instar d'une grande partie des produits Amazon, l'expérience utilisateur de Surfshark est claire, directe et précise. C'est un bon début, mais ce VPN a beaucoup plus à offrir en termes d'utilité avec l'Amazon Fire Stick.

Tout d'abord, et tout comme les autres services de ce comparatif, il y a une application dédiée Surfshark que vous pouvez trouver et télécharger rapidement dans les menus de l'appareil. Une fois active, l'usage de l'application est super simple et vous vous retrouverez rapidement à naviguer entre les serveurs et les pays sur lesquels sont programmés vos émissions, séries et films préférés.

Lors de nos tests VPN, nous avons découvert que Surfshark bénéficiait de connexions rapides, même jusqu'aux confins du globe. Et il faut noter qu'une fois que vous vous êtes abonné à Surfshark, il couvre alors un nombre illimité d'appareils. Vous pouvez donc l'utiliser sur votre téléphone, votre ordinateur portable, votre routeur, votre console de jeux (ainsi que sur ceux de vos amis et de votre famille) - tout en ayant la possibilité de l'activer sur votre Fire TV Stick !

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shield nous épate depuis plusieurs années maintenant en matière de vitesse de connexion pure. Dans les coulisses, il utilise son protocole propriétaire Catapult Hydra qui lui permet de lancer en toute confiance l'application VPN Hotspot, chaque fois que vous utilisez le Fire TV Stick. Ce, sans jamais avoir à vous soucier de la mise en mémoire tampon ou des problèmes de lecture.

Hotspot a récemment amélioré son jeu dans d'autres domaines également. Il est maintenant déployable sur beaucoup plus d'appareils qu'auparavant, et l'interface s'avère incroyable pour visionner facilement tous les contenus Netflix, Prime Video, iPlayer, YouTube et bien d'autres encore.

En outre, il surpasse les VPN pour Fire Stick cités ci-dessus en offrant une garantie de remboursement de 45 jours au lieu d'un mois. Et il existe même une version gratuite si vous voulez le tester avant de vous engager - bien que cela ne fonctionne pas sur le Fire Stick lui-même.

(Image credit: CyberGhost)

Ce fournisseur dispose d'une application dédiée au Fire TV Stick, que l'on peut trouver sur l'Amazon Appstore. Si vous avez des problèmes pour installer l'application CyberGhost, vous trouverez des guides détaillés sur leur site Web.

Lors de nos tests, le service s'est comporté de manière impressionnante avec des niveaux de performance vraiment bons, et il possède une quantité considérable de serveurs. Le client est simple à utiliser, ce qui peut être important pour les débutants, bien qu'il puisse y avoir quelques problèmes d'interface.

Les utilisateurs soucieux de la sécurité ne doivent pas s'inquiéter car le fournisseur utilise tous les protocoles standard, y compris IKEv2 et OpenVPN, avec un cryptage 256-AES. S'il y a eu par le passé quelques problèmes de confidentialité, le service annonce aujourd’hui une politique classique de "zero log" et il ne semble pas y avoir de soucis apparents liés au respect de votre vie privée.

CyberGhost fait monter les enchères en offrant un essai gratuit avec une période de garantie de remboursement atteignant 45 jours.

FAQ sur les VPN pour l'Amazon Fire TV Stick

Quel VPN dois-je utiliser pour le Fire Stick ? Nous pensons que le meilleur VPN pour l'Amazon Fire Stick est actuellement ExpressVPN. Tout d'abord, le configurer et l'utiliser s'avère un jeu d'enfant. Donc si vous pensez qu'utiliser un VPN avec Amazon Fire TV semble compliqué, ExpressVPN vous prouvera le contraire. Il bénéficie également de serveurs dans près de 100 pays, de vitesses de connexion fiables et rapides et de la possibilité de contourner les géo-restrictions lorsqu'il s'agit de services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube et bien d'autres.

Qu'est-ce qu'une clé USB Amazon Fire TV ? Nous supposons que si vous avez trouvé votre chemin jusqu'à cette page, vous en avez probablement déjà une bonne idée. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-nous vous renseigner. Lancé en 2014, le Fire TV Stick d'Amazon est le concurrent direct de Chromecast. L'appareil se branche sur un port HDMI et permet à n'importe quel téléviseur de diffuser du contenu sur un réseau Wi-Fi - transformant ainsi l'appareil en une télévision intelligente très bien équipée. Ils sont super portables et ridiculement faciles à utiliser - tout comme les meilleurs VPN Amazon Fire TV Stick de cette liste.

Comment installer et utiliser un VPN sur Amazon Fire TV ? C'est vraiment, vraiment facile - surtout par rapport à l'utilisation d'un VPN sur les consoles de jeux et certains autres services de streaming TV. C'est parce que tous les meilleurs fournisseurs de VPN ont leurs propres applications Amazon Fire TV. Donc, une fois que vous êtes inscrit à l'un des services ci-dessus, rendez-vous sur l'Amazon Appstore et installez l'application correspondante. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à activer votre VPN et à sélectionner un serveur adapté à votre emplacement. Vous êtes prêt pour le streaming !

Un VPN gratuit est-il suffisant pour regarder Amazon Fire TV ? En un mot... non. L'un des principaux inconvénients de la plupart des VPN gratuits est qu'ils limitent la quantité de données qui peuvent être utilisées avec leur service - souvent avec des maximums assez stricts sur une base quotidienne ou mensuelle. Donc, si vous prévoyez d'utiliser votre VPN pour des séances de Prime Video, un VPN gratuit ne tiendra pas la route. En dehors de cela, les fournisseurs gratuits proposent souvent de nombreuses publicités dans leurs applications. Et ils n'ont pas non plus tendance à avoir des applications dédiées Amazon, ce qui vous obligera à recourir à des solutions de contournement bancales pour le faire fonctionner avec votre Fire TV Stick ou Box.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.