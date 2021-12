Mentions légales et Conditions Générales d'Utilisation

Conformément aux dispositions de l’article 6-III-1 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que la Société par Actions Simplifiée GALAXIE MEDIA (ci-après « GALAXIE MEDIA »), dont le siège sis 144 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, au capital social de 501.411,05 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 424 382 026, édite la version française du site internet techradar.com.

Président : Monsieur André Baden Semper

Directeur de la publication du Site : Madame Isabelle DUMONTEIL

Numéro individuel d’identification de TVA : FR41 424 382 026

L’hébergeur du site internet techradar.com est Future Publishing Limited Quay House, The Ambury, Bath BA1 1UA.

Conformément à la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le traitement automatisé des données à caractère personnel réalisé à partir du Site figure au registre de la Société par Actions Simplifiée GALAXIE MEDIA. GALAXIE MEDIA a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles. Ce dernier peut être contacté via l’adresse dpo@galaxiemedia.fr.

Avant toute utilisation de la version française du site internet techradar.com, GALAXIE MEDIA invite les internautes à consulter les conditions générales d’utilisation de ce site disponibles ci-dessous.

La Société par Actions Simplifiée GALAXIE MEDIA (ci-après « GALAXIE MEDIA »), dont le siège est situé 144 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, au capital social de 501.411,05 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 424 382 026, édite la version française d’un site d’informations dans le domaine des nouvelles technologies, techradar.com (ci-après le « Site »), proposant un accès à différentes informations, tel que détaillé ci-après.

Conditions Générales d'Utilisation

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU »), soumises au droit français, ont vocation à régir l’accès et l’utilisation du Site par toute personne y accédant (ci-après l’« Utilisateur »), quel que soit le lieu où il se trouve et les modalités de connexion au Site.

I. DEFINITIONS

« Contenu » désigne la structure du Site ainsi que son contenu (notamment textes, images fixes ou animées, vidéos, bases de données, programmes, marques, logo, et tous les autres éléments composant le Site, à l’exception des Contributions).

« Service » désigne la mise à disposition par l’éditeur des Contenus sur les Sites ou accessibles depuis les Sites tels que des newsletters, jeux-concours, sans que cette liste soit limitative.

L’utilisateur est informé que l’éditeur se réserve le droit de modifier ou de supprimer à tout moment, sans préavis et à son entière discrétion, tout ou partie des Contenus et/ou Services.

II. ACCEPTATION DES CGU

L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGU et déclare les accepter sans réserve et s’engage à les respecter.

En tout état de cause, la navigation de l’Utilisateur sur le Site emporte de plein droit acceptation expresse et sans réserve des CGU par l’Utilisateur du Site.

III. ACCES AU SITE

L’Utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le Site.

En outre, l’Utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique (matériel, logiciel, etc.) qu’il utilise pour accéder au Site ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.

L’accès au Site est gratuit.

L’utilisation des Sites par un mineur reste sous l’entière responsabilité des personnes détenant l’autorité parentale. Les titulaires de l’autorité parentale sont invités à surveiller l’utilisation faite par leurs enfants de l’accès aux Services et à garder présent à l’esprit que les Services sont destinés à toucher un large public et qu’en leur qualité de tuteur légal il est de la responsabilité des parents de déterminer quel Service est ou non approprié pour leur(s) enfant(s) et de surveiller l’utilisation qu’ils en font.

IV. INSCRIPTION AUX NEWSLETTERS

L’inscription aux newsletters est gratuite et sans engagement de durée. L’Utilisateur peut se désinscrire à tout moment grâce au lien de désabonnement au bas de chaque newsletter qu’il reçoit par e-mail.

Pour plus d’informations sur les modalités d’envoi des newsletters, GALAXIE MEDIA invite l’Utilisateur à prendre connaissance de sa « Politique de confidentialité et Charte Cookies ».

V. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Site et l’ensemble de son Contenu, et notamment sans que cette liste soit limitative, les textes, images fixes ou animées, vidéos, bases de données, programmes, marques, logos, etc., sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent exclusivement à GALAXIE MEDIA.

Par conséquent, l’Utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de GALAXIE MEDIA, et notamment de reproduire, copier, traduire, modifier, vendre, publier, exploiter, diffuser ou utiliser tout ou partie du Contenu du Site, propriété exclusive de GALAXIE MEDIA.

La création par l’Utilisateur d’un lien hypertexte en direction du Site est autorisée seulement vers l’adresse de la page d’accueil du Site (https://global.techradar.com/fr-fr) à l’exclusion de toute autre adresse URL.

GALAXIE MEDIA n’autorise à l’Utilisateur qu’un usage strictement privé et non-exclusif du Contenu, limité à un enregistrement temporaire sur son ordinateur aux fins d’affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier.

Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes, et notamment toute mise en réseau, toute rediffusion, toute exploitation dans un cadre professionnel ou commercial ou toute commercialisation du Contenu auprès de tiers, est strictement interdite, sauf en cas d’accord exprès, écrit et préalable de GALAXIE MEDIA.

VI. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR

L’Utilisateur accède au Site sous sa seule responsabilité, et ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de GALAXIE MEDIA quant au Contenu mis à sa disposition sur le Site.

En cas de non-respect par l’Utilisateur des termes des présentes CGU, GALAXIE MEDIA se réserve le droit de prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts. GALAXIE MEDIA pourra notamment à cette fin rechercher les responsabilités civile et pénale de l’Utilisateur.

Le fait pour GALAXIE MEDIA de tolérer une situation et/ou de ne pas se prévaloir d’une des stipulations des présentes CGU ne correspondra pas à une renonciation de GALAXIE MEDIA à s’en prévaloir ultérieurement et n’aura pas pour effet d’accorder à l’Utilisateur des droits acquis ; une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

VII. RESPONSABILITE DE GALAXIE MEDIA

GALAXIE MEDIA n’apporte aucune garantie à l’Utilisateur quant à la disponibilité du Site, ou plus généralement au bon fonctionnement du Site. GALAXIE MEDIA est soumise à ce titre à une obligation de moyens.

L’Utilisateur accepte que le Site et son Contenu sont fournis « en l’état » à l’Utilisateur, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

GALAXIE MEDIA met en garde les personnes titulaires de l’autorité parentale sur le Contenu du Site, susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs ou de leur porter préjudice. Les parents sont donc invités à surveiller et contrôler l’utilisation du Site par leurs enfants.

GALAXIE MEDIA ne saurait être responsable de l’accès par l’Utilisateur à des sites internet, ressources ou contenus tiers accessibles via les liens hypertextes présent sur le Site, et notamment des Contributions des autres Utilisateurs.

L’existence de tels liens hypertexte sur le Site ne constitue nullement une validation par GALAXIE MEDIA des sites internet, ressources, ou contenus vers lesquels pointent ces liens. La responsabilité de GALAXIE MEDIA ne saurait être engagée du fait des informations, opinions, critiques ou tout autre contenu présenté sur ces autres sites internet, qui ne sont pas édités par GALAXIE MEDIA. Il appartient donc à l’Utilisateur de faire usage de ces informations avec discernement, prudence et esprit critique.

VIII. INFORMATIQUE ET LIBERTES – PROTECTION DES DONNEES

Conformément à la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le traitement automatisé des données à caractère personnel réalisé à partir du Site figure au registre de la Société par Actions Simplifiée GALAXIE MEDIA.

La Société par Actions Simplifiée GALAXIE MEDIA, agissant principalement en tant que responsable de traitement, a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles. Ce dernier peut être contacté via l’adresse dpo@galaxiemedia.fr.

L’inscription aux newsletters de GALAXIE MEDIA est gratuite et sans engagement de durée. L’Utilisateur peut se désinscrire à tout moment grâce au lien de désabonnement au bas de chaque newsletter qu’il reçoit par e-mail.

GALAXIE MEDIA travaille avec la société française Mailpoet Développement pour l’envoi des newsletters aux Utilisateurs. Seuls le pseudonyme et l’adresse e-mail de l’Utilisateur sont fournis à Mailpoet Développement et ce uniquement dans le but de procéder à l’envoi des newsletters. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées par Mailpoet Développement à d’autres fins.

Les durées de conservation

Les données relatives à vos inscriptions et demandes seront conservées par Galaxie Media pour une durée n’excédant pas les délais de prescription légale applicables visés ci-dessous.

Lorsque ces données ne sont plus nécessaires, la société procède à leur effacement, conformément à l’article 17 du RGPD. Les données personnelles d’un Visiteur collectées par l’intermédiaire de cookies ou autres traceurs sont supprimées 6 mois après notre dernier contact avec le Visiteur, sous réserve de consentement.

Avant de supprimer définitivement les données personnelles d’un Visiteur abonné à une newsletter, nous enverrons un email à celui-ci afin de lui proposer de continuer à lui envoyer une newsletter à laquelle il est abonné.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, (article 15 du RGPD) de rectification (article 16 du RGPD), le cas échéant d’effacement (article 17 du RGPD), d’opposition (article 21 du RGPD) ou de retrait du consentement (article 7.3 du RGPD), et le cas échéant de limitation du traitement (article 18 RGPD) sur les données qui le concernent.

Lorsque les données sont collectées selon le consentement de l’utilisateur, ou aux fins d’exécution d’un contrat, celui-ci a le droit de recevoir les données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (droit à la portabilité, article 20 du Règlement UE 2016/679).

L’Utilisateur peut exercer ces droits en :

adressant un courrier postal à GALAXIE MEDIA à l’adresse postale suivante : 8 rue de l’Hôtel de ville, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

adressant un message électronique depuis son espace personnel sur le Site ou à l’adresse email suivante : dpo@galaxiemedia.fr

IX. COOKIES

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un fichier texte déposé sur l’ordinateur de l’internaute lors de la visite d’un site ou de la consultation d’une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à sa navigation et de lui adresser des services adaptés à son terminal (ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies sont gérés par le navigateur internet de l’internaute.

Des cookies sont-ils déposés sur mon terminal lorsque je consulte le Site ?

L’utilisation du Site conduit à l’implantation, par GALAXIE MEDIA ou par des tiers, de cookies sur le terminal de l’Utilisateur, à des fins diverses.

Pour en savoir plus sur les cookies, la manière dont ils sont utilisés sur le Site, et les moyens dont dispose l’Utilisateur pour contrôler l’utilisation des cookies, GALAXIE MEDIA recommande à l’Utilisateur de prendre connaissance de la « Charte de confidentialité et cookies », disponible en bas de page de toutes les pages du Site, et directement accessible à l’adresse suivante.

X. MODIFICATION DES CGU

GALAXIE MEDIA se réserve le droit de procéder, à tout moment, à toute modification des présentes CGU. Les nouvelles CGU ainsi modifiées seront portées à la connaissance de l’Utilisateur via leur mise en ligne sur le Site, et seront applicables immédiatement à compter de cette mise en ligne.

XI. NULLITE

Si une ou plusieurs stipulations des CGU étaient tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

XII. LOI APPLICABLE

Les présentes CGU seront appliqués et interprétées au regard du droit français. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.

XIII. TRIBUNAUX COMPETENTS

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’application des CGU, compétence expresse est attribuée aux tribunaux de Paris, France, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.