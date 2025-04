Couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 7 : toutes les nuances annoncées et prédites par les rumeurs

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de fuites concernant les couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 7, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas une idée de ce à quoi nous attendre, car Samsung a tendance à revenir à certaines teintes encore et encore.

Ci-dessous, vous trouverez donc les couleurs dont nous avons entendu parler jusqu'à présent pour le Samsung Galaxy Z Fold 7, ainsi que d'autres que nous pensons susceptibles d'être proposées.

N'hésitez pas à revenir sur cet article, car nous le mettrons à jour à chaque fois que nous aurons de nouvelles informations sur les couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 7.

