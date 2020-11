Meilleurs smartphones Samsung : trouvez le Galaxy qui vous convient en 2020

Les meilleurs smartphones Samsung comptent aussi parmi les téléphones mobiles Android les plus puissants du moment. En proposant un agenda de sorties régulières, le constructeur enregistre les plus gros records de ventes de smartphones depuis plusieurs années - s’imposant comme le concurrent principal d’Apple sur le marché.

Si le catalogue de smartphones Samsung est globalement composé de modèles extrêmement chers, à l’instar des gammes Samsung Galaxy Note 20 et Samsung Galaxy S20, il existe également de bons smartphones Samsung tout à fait abordables. Nous pensons ici à des appareils mobiles tels que le Samsung Galaxy A80 et le Samsung Galaxy S10e de milieu de gamme que vous retrouverez bien entendu dans ce classement.

Celui-ci comporte une large variété de smartphones Samsung qui divergent tant par leur prix que par leurs usages. Ainsi il y en aura pour tous les goûts, sachant que la totalité des fans de la marque se réunissent autour de deux points forts fédérateurs : un design attrayant et une interface Android solide.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone Samsung qui vous plaise, notez que le Black Friday et le Cyber Monday approchent. A partir du 27 novembre, vous aurez en effet accès à des offres promotionnelles exclusives qui vous permettront d’acquérir votre futur téléphone à un tarif très avantageux.

Vous ne verrez probablement pas de grosses réductions sur les derniers modèles, mais les générations antérieures pourraient vous faire économiser beaucoup d'argent, cela vaut la peine de se pencher dessus. Ce guide d’achat affiche, en outre, les prix les plus récents et les plus bas pour chaque smartphone Samsung recensé.

Ce classement est constamment mise à jour et, récemment, nous avons ajouté le Samsung Galaxy S20 Fan Edition, l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la marque, et le Samsung Galaxy Z Fold 2, un smartphone pliable super-premium.

Les meilleurs smartphones Samsung, en un coup d'œil :

Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S10 Plus / S10 Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Fan Edition Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy S10e

Quels smartphones Samsung acheter en 2020 ?

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S20 Plus L'enfant du milieu n’est pas forcément le plus discret. Poids : 186 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d’écran : 6,7 pouces | Résolution : 3200 x 1440 | Processeur : Exynos 990 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128 Go/256 Go | Batterie : 4 500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx + ToF | Caméra frontale : 10 Mpx + 10 Mpx 784,80 € Voir à Fnac FR Zoom exceptionnel L'écran est grand (mais pas trop grand) Le S20 Plus n'a pas l'allure premium du S10 Taux de rafraîchissement incompatible avec la définition WQHD+

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran, ou encore un appareil photo haute résolution désormais à quadruple objectif.

Les caméras du Galaxy S20 Plus ont été légèrement perfectionnées depuis le S10 Plus. Les capteurs sont plus grands et, espérons-le, permettent de prendre des photos de haute facture, même en basse luminosité. Après prise en main, il s’avère que les clichés obtenus avec le S20 Plus surpassent en netteté ceux du S10 Plus. Mais à moins d’être déjà initié(e) à l’univers vaste de la photographie, vous ne remarquerez peut-être pas la différence. La vraie évolution réside dans le téléobjectif qui passe d’un capteur de 12 Mpx à une résolution de 64 Mpx. Avec un zoom optique qui progresse de 2x à 3x.

De manière générale, les photos que nous avons prises avec le Samsung Galaxy S20 Plus sont admirables. C'est probablement grâce au fantastique logiciel de post-traitement et d'optimisation des scènes de Samsung, qui utilise l'IA pour améliorer vos clichés.

La batterie se distingue comme plus volumineuse, nous comptons un tout nouveau processeur qui fait foi pour les smartphones Samsung, la compatibilité 5G qui se généralise cette année. Et n’oublions pas de la RAM… à outrance.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Plus

(Image credit: Future)

2. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Enfin un smartphone Ultra qui mérite ce qualificatif. Poids : 208 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,9 pouces | Résolution : 1440 x 3088 | Processeur : Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM : 12 Go | Stockage : 128/256/512 Go | Batterie : 4 500 mAh | Caméra : 108 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx 799 € Voir à Asgoodasnew FR Zoom 5x monstrueux Stylet S Pen addictif Meilleur écran mobile 2020 Chargement un peu plus lent

Le nouveau Galaxy Note 20 Ultra dispose d'un appareil photo qui n’a pas peur de zoomer à l’extrême, moyennant une facture elle-aussi très extrême. Sachez, pour vous convaincre, qu’il s’agit du meilleur photophone Android actuel, grâce à son zoom optique 5x, son zoom numérique 50x, ses filtres selfie amusants et son interface incroyablement facile à utiliser.

Le Note 20 Ultra est aussi le pack mobile le plus complet de Samsung : il possède un écran de 6,9 pouces à 120 Hz qui se manipule avec fluidité, un nouveau chipset rapide, 12 Go de RAM (plus que certains des meilleurs ordinateurs portables), un débit 5G et une autonomie supérieure à une journée entière.

Mais l’atout majeur de de ce nouvel appareil Note, c’est l’inclusion du stylet S Pen. Celui-ci est plus utile que jamais, avec des fonctions telles que les notes audio qui se synchronisent avec vos notes manuscrites - les étudiants et les journalistes vont adorer. Le stylet vous permet également de déclencher des selfies à distance, et d'accéder à d'autres raccourcis, via des gestes communs. Difficile de faire plus pratique.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy S20 La 5G a trouvé son champion. Poids : 163 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,2 pouces | Résolution : 1440 x 3200 | Processeur : Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 Go | Batterie : 4 000 mAh | Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx Low Stock 579 € Voir à Asgoodasnew FR Mise à jour incroyable des caméras Une qualité d’affichage impressionnante Des débits ultra-rapides grâce à la 5G Le moins performant de la gamme S20

Le Samsung Galaxy S20 constitue le premier smartphone 5G pour de nombreux utilisateurs français. Au-delà de vitesses de connexion très prometteuses, il est équipé d'un appareil photo 64 Mpx, d'un zoom optique 3x et d’un zoom numérique 30x qui taperont dans l’œil des photographes amateurs. Son prix, en revanche, pourrait en rebuter plus d’un. D’autant que pour quelques centaines d’euros supplémentaires, il est surclassé par les deux autres modèles de la gamme : le S20 Plus et le S20 Ultra.

Le nouveau smartphone Samsung est piloté par un nouveau chipset 7 nm, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Contrairement au Note 10, le S20 dispose d'un emplacement pour carte Micro SD pour optimiser votre espace. Sa batterie de 4 000 mAh est relativement puissante. Un Samsung incontournable ? Oui, particulièrement en période de soldes et d'offres promotionnelles.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20

(Image credit: Future)

4. Samsung Galaxy S20 Ultra De gros pixels, un gros zoom... et un prix démesuré. Poids : 166 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,9 pouces | Résolution : 3200 x 1440 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 12-16 Go | Stockage : 128/512 Go | Batterie : 5 000 mAh | Caméra : 108 Mpx + 48 Mpx +12 Mpx | Caméra frontale : 40 Mpx Low Stock 789 € Voir à Asgoodasnew FR Appareil photo démentiel Ecran Samsung parfaitement abouti Le prix hors sol Plus difficile à manipuler

Le S20 Ultra est le plus gros smartphone de Samsung en circulation. A ce stade, nous pourrions presque le cataloguer dans la section « Appareils photo ». C’est aussi le téléphone mobile 5G le plus avancé au monde. Et une telle innovation présente forcément une facture conséquente. L'Ultra se compose de trois éléments : un écran géant de 6,9 pouces à 120 Hz, une caméra arrière dissimulant quatre objectifs photo avec des niveaux de zoom bluffants et un mode d’enregistrement vidéo 8K, enfin un modem 5G qui garantit le débit mobile le plus rapide du moment.

Nous avons testé l’impressionnant capteur 108 Mpx du S20 Ultra et nous l’avons définitivement adopté pour plusieurs raisons. La principale : sa capacité à capturer les moindres détails sous une bonne lumière, nous permettant de recadrer chaque image sans perte de qualité. Une expérience qui nous fait définitivement oublier le même exercice pratiqué avec les Galaxy S10 et S10 Plus l’an dernier.

Au-delà de la photo, les caractéristiques techniques du S20 Ultra rivalisent avec celles des ordinateurs portables les plus récents. Vous obtenez bien plus que ce dont vous avez actuellement besoin dans un smartphone : jusqu'à 16 Go de RAM, un chipset de 7 nm et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le S20 Ultra est également équipé d'une batterie de 5 000 mAh capable de supporter le modem 5G, très gourmand en batterie.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Ultra

Les meilleures Samsung Galaxy S20 Ultra offres du jour Low Stock Samsung Galaxy S20 Ultra 5G... Asgoodasnew FR 789 € Voir Smartphone Samsung Galaxy S20... Fnac FR 815,28 € Voir Samsung Galaxy S20 Ultra 5G... Cdiscount FR 876 € Voir Galaxy S20 Ultra 5G Samsung FR 999 € Voir Afficher plus d'offres

5. Samsung Galaxy S10 / S10 Plus Des écrans qui ont fait trembler Apple. Poids : 175 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128/512 Go/1 To | Batterie : 4 100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 8 Mpx 454 € Voir à Cdiscount FR 2 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Des écrans encore bluffants Capteurs photo renversants Forcément, un budget conséquent Prise à une main quasi-impossible

A chaque nouvelle génération de smartphones, Samsung tente d’écraser Apple sur un composant bien précis : l’écran. Le Dynamic AMOLED, incorporé dans sa gamme S10, fait du constructeur le roi incontestable des téléphones mobiles... en 2019. La dalle du Samsung Galaxy S10 comme celle du Galaxy S10 Plus dispensent un excellent niveau de luminosité. Vous pouvez lire vos contenus vidéo en définition QHD+, sous un soleil de plomb ou en pleine nuit, sans avoir mal aux yeux. Ce grâce également à un filtre anti-lumière bleue activé par défaut.

Et que dire de l’appareil photo ? Les capteurs du S10 délivrent des couleurs percutantes, avec des clichés prêts à être likés et partagés en masse sur Instagram. La triple caméra du S10 Plus, elle, rivalise avec bon nombre de caméras d’action, offrant des modes de prises de vue multiples ainsi qu’une clarté générale sur l’ensemble de vos photos et vidéo.

Si vous avez de grandes mains ou si vous avez depuis longtemps l’habitude d’utiliser votre smartphone à deux mains, voici deux téléphones qui enchanteront assurément vos rétines. Et celles de votre entourage.

Lire nos tests complets (en anglais) : Samsung Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus

(Image credit: Future)

6. Samsung Galaxy Note 10 Plus L’assistant ultime pour prendre des notes et filmer votre quotidien. Poids : 196 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,8 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM : 12 Go | Stockage : 256 / 512 Go | Batterie : 4 300 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx + 3D ToF | Caméra frontale : 10 Mpx 680,70 € Voir à Fnac FR Ecran QHD+ Stylet très pratique Cher Pas de prise casque

Si le Galaxy Note 10 Plus ne figure pas quelques places plus haut dans ce guide d’achat, c’est uniquement parce qu’il est difficile de fédérer tout le monde en proposant un tel tarif. Samsung a pourtant investi efficacement chaque centime avec un bel écran de 6,8 pouces, un stylet intégré, l’un des processeurs les plus rapides du marché et pas moins de 5 caméras principales.

L’enregistrement de vidéo est le point fort de cette phablette. Grâce à une stabilisation d’image performante, chaque contenu vidéo s’avère bien plus fluide que ceux produits avec le pourtant référent iPhone XS Max. L’éditeur de Samsung permet également de retoucher votre film plan par plan, avec le stylet.

Ce dernier vous permet enfin de prendre des notes manuscrites ou de dessiner, avec une grande précision et sans latence. Un smartphone indispensable donc… si vous pouvez en supporter le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: Future)

7. Samsung Galaxy S20 Fan Edition Il aurait pu s’appeler Galaxy S20 Lite. Poids: 190 g | Système d'exploitation: Android 10 | Taille d'écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2400 | Processeur: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 6/8 Go | Stockage: 128/256 Go | Batterie: 4 500 mAh | Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx | Caméra frontale: 32 Mpx 456,42 € Voir à Fnac FR Vaste gamme de couleurs Un bloc photo de premier ordre Conception « plastique » Le prix un peu élevé pour une édition Lite

Le Galaxy S20 Fan Edition, tel que Samsung semble le concevoir, est en fait une version « allégée » du Galaxy S20, avec un design et des caractéristiques similaires, moins quelques retraits pour proposer un prix inférieur aux consommateurs. Bien qu'il ne soit pas catégorisé comme « flagship », il possède de nombreuses caractéristiques haut de gamme. D’ailleurs, si vous optez pour la variante 5G, vous prenez de l’avance sur le futur en adoptant d’ores et déjà les technologies mobiles de cinquième génération - sachant que celle-ci sera pleinement effective d’ici 2025 en France.

Sur le papier, ces caractéristiques photo peuvent sembler inférieures à celles des smartphones Galaxy S20, mais nous ne l'avons pas trouvé trop en deça non plus. Notamment grâce à un capteur principal plus grand que celui du Galaxy S10, qui fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité. Les couleurs de nos photos de test ont toujours été vives et percutantes.

Le maître-mot ici, c’est « économie ». Cet ultime modèle peut attirer tout acheteur qui envisagerait de se procurer le Galaxy S20 dans un an ou deux. Une anticipation qui peut être bienvenue avec la proximité du Black Friday.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Les meilleures Samsung Galaxy S20 FE offres du jour Smartphone Samsung Galaxy... Fnac FR 456,42 € Voir Low Stock Samsung Galaxy S20 FE... Asgoodasnew FR 489 € Voir Samsung Galaxy S20 FE Bleu Cdiscount FR 507 € Voir Samsung Galaxy S20 FE 6/128GB... EBAY-FR 529 € Voir L'offre se termine le lun. 7 déc. Afficher plus d'offres

(Image credit: TechRadar)

8. Samsung Galaxy Note 20 Le S-Pen est son meilleur atout - mais pas le seul. Poids : 192 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Résolution : 1080 x 2400 | Processeur : Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM : 8 Go | Stockage : 256 Go | Batterie : 4 300 mAh | Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx Low Stock 549 € Voir à Asgoodasnew FR Une triple caméra polyvalente Le stylet S-Pen toujours aussi brillant Un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz Onéreux pour un smartphone au dos plastique

Le Samsung Galaxy Note 20 est moins excitant que le Note 20 Ultra. En fait, de par son dos en plastique et son écran FHD+, il apparaît comme un Galaxy Note relativement abordable, d’autant qu’il embarque le fabuleux stylet S-Pen avec lui. C'est un accessoire amusant, et toujours le meilleur outil « PAO » que vous puissiez obtenir sur un mobile. Mieux encore : le Samsung Galaxy Note 20 dispose également d'une puissance haut de gamme, grâce à son processeur Snapdragon 865 Plus (ou Exynos 990 en Europe) couplé à 8 Go de RAM. De plus, son appareil photo à triple objectif (avec un capteur principal de 12 Mpx, un téléobjectif de 64 Mpx et un capteur ultra grand angle de 12 Mpx) vous garantit des prises de vue de haute volée et globalement polyvalentes.

Le Note 20 est, de ce fait, une alternative remarquable de l’édition Ultra et une mise à niveau sensationnelle du Note 10. Vous devrez le considérer si vous êtes habitué à griffonner sur votre smartphone et si vous appréciez éditer vos photos rapidement et avec efficacité.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Future)

9. Samsung Galaxy Z Fold 2 Le smartphone le plus futuriste de 2020. Poids : 282 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 7,6 (déplié) et 6,23 (standard) pouces | Résolution : 1768 x 2208 (déplié) et 816 x 2260 (standard) | Processeur : Snapdragon 865 Plus | RAM : 12 Go | Stockage : 256 Go / 512 Go | Batterie : 4 500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 10 Mpx Low Stock 1 069 € Voir à Asgoodasnew FR Un écran beaucoup plus grand Des charnières raffinées Pas la meilleure configuration photo de Samsung Ne convient pas à tous les budgets

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le meilleur smartphone pliable de la société à ce jour. Il met à niveau le Galaxy Fold original de plusieurs façons et offre une expérience plus premium que le Samsung Galaxy Z Flip. Il s'agit vraiment d'une tablette et d'un téléphone deux-en-un, avec un aspect et une manipulation des plus futuristes.

Son écran s’élargit et atteint 7,6 pouces en position dépliée, tout en conservant la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz que les autres smartphones Samsung haut de gamme. Cela vous permet de lancer des jeux mobiles récents avec une fluidité impressionnante, mais aussi de travailler sur n’importe quel document avec assez de visibilité pour ne pas abîmer vos yeux.

Le Galaxy Z Fold 2 est encore une expérimentation qui compte parmi les propositions les plus coûteuses de la marque. C’est d’autant plus fâcheux qu’il n’embarque pas le module photo le plus avancé de 2020. D’où sa place en bas du tableau, un rang qui reste néanmoins encourageant et nous fait trépigner d’impatience jusqu’à l’arrivée d’un potentiel Galaxy Z Fold 3, plus abouti (et accessible).

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Z Fold 2

(Image credit: Future)

10. Samsung Galaxy A80 Il n’y a pas candidat plus sérieux pour entrer dans la famille Samsung sans vous ruiner. Poids : 220 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Résolution : 1080 x 2400 | Processeur : Snapdragon 730 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 Go | Batterie : 3 700 mAh | Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + ToF 3D Low Stock 319 € Voir à Asgoodasnew FR Nouvelle caméra rotative Écran de haute qualité Chargement rapide Interface plutôt lente

Les séries Note et S de Samsung ne sont pas les seules têtes d’affiche du constructeur, la série Galaxy A est aussi une référence qui compte avec des caractéristiques techniques certes plus modérées mais délivrées à des prix plus bas. Les smartphones Galaxy A constituent aussi un terrain d'essai intéressant, incluant certaines des idées les plus novatrices des ingénieurs Samsung. Et c'est exactement ce que nous promet le Samsung Galaxy A80, avec un module photo original et pratique.

Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure Samsung avec le Galaxy A80, prenez en compte qu’il ne dispose pas (véritablement) de caméra frontale mais d’un appareil photo rotatif qui vous offre les mêmes résolutions pour vos prises de vues classiques ET vos selfies. Hors un autoportrait à 48 Mpx, vous trouverez rarement mieux pour animer vos comptes sociaux.

Ce modèle ne se limite pas à son drôle de module photo. Avec son écran AMOLED de 6,7 pouces et sa vitesse de chargement impressionnante, il constitue une option décente pour les utilisateurs qui pourraient se passer de la majeure partie des fonctionnalités avancées présentes sur les gammes Note et S.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy A80

(Image credit: TechRadar)

12. Samsung Galaxy S10e Pourquoi payer plus cher ? Poids : 150 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 5,8 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 6/8 Go | Stockage : 128/256 Go | Batterie : 3 100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx 370 € Voir à Cdiscount FR 76 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Prise en main améliorée Capteurs photo décents Pas de capteur d’empreintes digitales Plus épais que le S10

Vous êtes fan du design des Galaxy S10 et S10 Plus, mais leurs prix exorbitants vous refroidissent ? Samsung pense à vous et propose le S10e. « E » pour essentiel. Car le Galaxy S10e présente la plupart des caractéristiques phares de sa famille, tout en offrant une taille plus malléable et une facture réduite au maximum.

L'écran AMOLED de 5,8 pouces est à la hauteur du nom de Galaxy S, avec des couleurs toujours vives et des détails nets. Le modèle est livré également avec deux caméras à l’arrière, toutes les deux équipées d’un zoom 2x. Vous n’atteindrez pas la qualité d’image de ses grands frères, le S10 et le S10 Plus, mais l’appareil photo du S10e se défend en haute luminosité. Avec une plus grande clarté que sur les photos prises par un iPhone XS Max ou un Huawei Mate 20 Pro.

La majeure partie des applications mobiles tournent sans souci tandis que vous pourrez jouer à Asphalt ou à Fortnite avec les spécifications les plus élevées. L’essentiel, il est vrai.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10e