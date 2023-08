Test du Samsung Galaxy Z Fold 5 : l'incontournable smartphone pliable toujours dans la course

Plus léger et plus fin

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est le digne successeur du Z Fold 4, apportant un profil plus plat et plus léger à une formule pliable déjà bien connue. Il dispose d'une puissance et d'une polyvalence suffisantes, ainsi que de composants et de matériaux de haute qualité. Mais la photographie, identique à celle de l'année dernière, et l'écran de couverture étroit ne font pas le poids face au Pixel Fold, beaucoup plus large.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : test en deux minutes

Nous sommes satisfaits de tout ce que Samsung a fait avec la dernière édition de son premier téléphone portable pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 5, pour en faire un meilleur compagnon de productivité mobile que son prédécesseur.

Un appareil qui se plie parfaitement à plat lorsqu'il est fermé, et qui est sensiblement plus mince et plus léger que le Galaxy Z Fold 4, est le genre de progrès dans le développement pliable que nous voulons voir. Bien sûr, le Google Pixel Fold (sans parler d'une poignée d'autres téléphones pliables existants) l'a battu à plate couture, mais au moins le Z Fold 5 est 30 grammes plus léger que son principal adversaire.

Nous voulions plus de vitesse et nous l'avons eue, grâce à la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Samsung, la puce haut de gamme que Samsung utilise sur tous ses nouveaux téléphones haut de gamme.

D'un autre côté, ce qui nous frustre, ce sont les omissions et les décisions difficiles, mais probablement nécessaires, en matière de design. Samsung n'a pas touché aux composants déjà présents sur l'appareil photo du Z Fold 4 ; même l'appareil photo de 4MP sous l'écran principal est toujours là. Nous sommes conscients que l'appareil photo principal est un ensemble de capteurs supérieur à la moyenne, mais il est maintenant en retard sur la concurrence, principalement sur le Pixel Fold de Google.

Samsung facture le Galaxy Z Fold 5 à 1 899,99 euros et vante sa capacité à fonctionner avec le stylet S Pen personnalisé (et désormais plus fin), mais le stylet n'est pas inclus dans ce prix déjà très élevé. Selon nous, c'est une erreur.

Enfin, même si nous aimons l'écran flexible de 7,6 pouces et que nous avions apprécié l'élargissement de l'écran de couverture sur le Galaxy Z Fold 4, nous nous rendons compte que l'écran étroit de 6,2 pouces du Galaxy Z Fold 5 n'est pas suffisant pour une productivité optimale dans la vie de tous les jours.

Encore une fois, nous en sommes arrivés à cette conclusion après avoir utilisé l'écran de couverture de 5,8 pouces du Google Pixel Fold, moins grand, mais beaucoup plus large.

Nous n'hésitons pas à utiliser l'écran du Fold5 comme viseur d'appareil photo, navigateur de contenu et lecteur de médias sociaux, mais la saisie sur cet écran n'est pas une expérience formidable. Les touches sont trop étroites et nous avons souvent fait des fautes de frappe. Pire encore, dans certaines applications, le clavier se trouve juste au-dessus du bouton d'accueil à l'écran, et il nous est arrivé plus d'une fois de sortir d'une application parce que nous avions appuyé sur ce bouton au lieu d'une touche.

Malgré tout, nous restons des adeptes du Galaxy Z Fold 5. Si c'est votre premier Fold, c'est un choix gagnant ; si vous possédez déjà un Galaxy Z Fold 4, gardez-le et attendez le Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : prix et disponibilité

À partir de 1 899,99 €

Dommage que le prix ne comprenne pas le S Pen compatible

Un smartphone étroit et une mini-tablette pour le prix d'un seul appareil

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 5, ainsi que le Galaxy Z Flip 5, la Galaxy Watch 6, la Watch 6 Classic et une collection de tablettes Galaxy Tab S9, le 26 juillet lors de son événement Samsung Unpacked en Corée du Sud. Il est disponible en précommande dès maintenant.

À 1 899,99 €, le Galaxy Z Fold 5 fait partie des smartphones les plus chers du marché. Même un iPhone 14 Pro Max de 512Go vous coûtera moins cher à 1 869€. Mais il ne s'agit là que d'un téléphone doté d'un excellent écran. Le Galaxy Z Fold 5 est un appareil deux-en-un, avec un bel écran de 6,2 pouces à l'extérieur et un écran flexible de 7,6 pouces conçu avec précision à l'intérieur. Et si cela ne vous semble pas être un produit haut de gamme, ses cinq appareils photo vous convaincront peut-être.

Il est toutefois dommage que Samsung ne parvienne pas à intégrer le stylet S Pen dans ce prix. Il est très amusant à utiliser sur l'écran principal du Z Fold 5 et en augmente l'utilité, alors pourquoi ne pas l'inclure et élargir instantanément l'attrait du téléphone ?

Quoi qu'il en soit, ces prix ne seront en fin de compte qu'une indication ; il existe des offres et des reprises qui permettent de réduire le prix de moitié. En fait, personne ne devrait payer le prix fort pour ce smartphone.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : design

Plus mince et sensiblement plus léger

Pas d'espace, se plie à plat

Matériaux de qualité

Une mini-tablette de bonne taille lorsqu'il est ouvert, mais un téléphone trop étroit lorsqu'il est fermé

Le design du Samsung Galaxy Z Fold 5 a toutes les caractéristiques d'une mise à jour itérative. Au premier coup d'œil, il ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 4, mais il y a des différences importantes et, à notre avis, bienvenues.

Il s'agit d'un téléphone beaucoup plus léger, qui perd environ 11 grammes par rapport au modèle précédent. Il est également (avec 252 grammes) 30 grammes plus léger que l'imposant mais excellent Google Pixel Fold (282 grammes). Plus important encore, le châssis recouvert d'aluminium poli et de verre Gorilla Glass Victus 2 (qui serait 25 % plus résistant que le Victus Plus du Fold 4) se plie désormais à plat. Cette caractéristique, combinée au millimètre d'épaisseur que Samsung a retiré du corps de l'appareil, permet d'obtenir un appareil beaucoup plus fin et léger une fois plié. C'est un plaisir de le tenir en main.

Pour permettre un pliage plus compact, Samsung a repensé la charnière et la façon dont l'écran flexible est incurvé à l'intérieur lorsque vous fermez le téléphone. La technologie de balayage du mécanisme de la charnière introduite il y a quelques années pour empêcher la poussière et les miettes est toujours présente.

Cette nouvelle charnière semble avoir rendu le pli de l'écran flexible légèrement moins visible. On peut toujours le voir et le sentir, mais il est moins prononcé.

L'emplacement des boutons et des ports est en grande partie le même. Il y a des grilles de haut-parleurs sur les bords supérieur et inférieur du téléphone qui sont légèrement plus petites que sur le Z Fold 4, et un port USB-C sur le bas à côté d'un port de microphone. En haut, on trouve une paire de microphones et une bouche d'aération. Il y a un emplacement SIM physique sur le bord gauche (si le combiné est ouvert avec l'écran principal face à vous), et les boutons d'alimentation/lecteur d'empreintes digitales et de volume sont sur la droite.

Le lecteur d'empreintes digitales est l'une des deux options de sécurité biométrique efficaces. Vous pouvez enregistrer votre visage pour déverrouiller l'appareil ou utiliser le lecteur d'empreintes digitales. Nous n'avons eu aucune difficulté à enregistrer un chiffre et notre visage pour déverrouiller le téléphone.

Même si les cinq appareils photo n'ont pas changé en termes de matériel par rapport au Z Fold 4, il y a une subtile modification visuelle de l'ensemble des appareils photo à l'arrière. Il semble que Samsung ait enlevé un peu de métal à l'îlot d'aluminium entourant les trois lentilles arrière. En outre, le flash LED a été déplacé hors de l'îlot et placé à côté de l'ensemble des lentilles.

Pour le reste, tout est identique. Nous avons aimé le dernier design et apprécié le fait que Samsung ait réussi à rendre l'écran de couverture légèrement plus large sans agrandir le châssis du téléphone, par rapport au Fold 3. Mais c'était avant d'utiliser le Google Pixel Fold. Même si Google dispose également d'un écran principal flexible de 7,6 pouces, lorsqu'il est ouvert à plat, il est plus large que haut. Par conséquent, l'écran de couverture de 5,8 pouces du Pixel Fold adopte un rapport d'aspect beaucoup plus trapu que celui du Fold 5, ce qui est sans doute beaucoup plus fonctionnel et mieux adapté aux applications et à la conception de l'interface des smartphones modernes.

Cependant, lorsque nous ouvrons le Z Fold 5, nous remarquons rapidement l'écran bord à bord. Il semble plus grand que sur le Pixel Fold, où Google a choisi de laisser un cadre important pour accueillir sa caméra frontale interne. L'appareil photo principal de Samsung est astucieusement caché sous l'écran pliable principal et n'apparaît que comme une découpe lorsque vous l'utilisez.

C'est l'heure de la baignade. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La protection globale de l'écran flexible de Samsung semble mieux pensée que celle de Google. Sur le Pixel, il y a un espace visible entre le film de protection et le bord plat en plastique noir qui entoure l'écran flexible. Samsung améliore cette protection contre la poussière et inclut également un bord en plastique noir surélevé autour de l'écran, ainsi que deux pare-chocs en caoutchouc pour éviter d'endommager l'écran.

Quant à la charnière, elle est souple et solide. Nous avons ouvert et fermé le téléphone des centaines de fois et il nous a semblé aussi sûr au départ qu'il l'est aujourd'hui, alors que nous écrivons cet article. Il s'agit d'un téléphone Android bien construit. En fait, ayant vu comment Samsung construit ses produits Galaxy, nous pouvons dire qu'ils sont conçus méticuleusement et ne souffrent pas de défauts de fabrication.

D'un point de vue esthétique, il s'agit sans aucun doute d'un appareil attrayant ; le cadre poli de couleur assortie évoque le fermoir d'un sac à main ou d'une mallette de designer. Nous avons opté pour le coloris bleu ciel (notre préféré et la finition caractéristique du Fold 5), mais il est également disponible en noir, en crème, en gris et en bleu cobalt (uniquement sur Samsung.com). Lorsqu'il est replié, vous avez devant vous de l'aluminium poli pris en sandwich, du verre coloré à l'arrière et un grand écran. Il est solide mais pas trop imposant et se glisse dans presque toutes les poches, malgré l'épaisseur supplémentaire par rapport à un smartphone classique.

C'est également l'un des appareils pliables les plus durables, avec sa certification IPX8 qui signifie qu'une chute dans l'eau pendant 30 minutes n'est pas une condamnation à mort. Mais cela ne concerne que l'eau douce et non l'eau salée des plages. Il n'est pas non plus particulièrement résistant à la poussière, donc si vous l'emmenez à la plage, essayez de ne pas le faire tomber dans le sable, les pièces mobiles n'apprécieront pas.

Bien que nous n'ayons pas complètement immergé le téléphone, nous avons soumis le Galaxy Z Fold 5 à l'eau du robinet, séché et retrouvé complètement indemne.

Design : 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : durabilité

De petits éléments du Z Fold 5 sont fabriqués à partir de plastique recyclé et récupéré dans les océans (même la boîte est en grande partie recyclée), et le verre contient également des matériaux recyclés. Tout cela s'inscrit dans le cadre des efforts de Samsung en matière de développement durable.

C'est bon à savoir, mais tant que l'un des téléphones de Samsung ne sera pas recyclé à 50 % ou plus, cela ne fera probablement pas bouger l'aiguille. Pour être honnête, Samsung fait autant, et peut-être plus, que de nombreux concurrents, mais personne n'a encore trouvé le moyen de fabriquer un appareil entier à partir de 45 boîtes de conserve recyclées et de quelques bouteilles en plastique.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : affichage

Si vous avez aimé les écrans du Z Fold 4, vous aimerez ceux-ci

Aucune modification de la résolution, de la fréquence de rafraîchissement ou de la taille de l'écran

La suppression de l'écart peut avoir atténué la gravité du pli.

Taux de rafraîchissement variable sur l'écran principal. L'écran de couverture est légèrement plus limité

Une fois passé le pliage plus plat et le corps légèrement plus fin, vous êtes confronté à deux écrans Dynamic AMOLED 2X, qui n'ont pas changé depuis le dernier Z Fold.

À l'extérieur, l'écran AMOLED de 6,2 pouces (2316 x 904) est doté d'une caméra selfie dans un poiçon. Il est net, lumineux et réactif. Comme son prédécesseur, cet écran offre un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz. La taille de l'écran indiquée peut être un peu trompeuse. Oui, il mesure 6,2 pouces en diagonale, ce qui est plus que l'écran de 6,12 pouces de l'iPhone 14 Pro, mais il s'agit d'un écran étroit. Le Pixel Fold et l'iPhone 14 Pro sont considérablement plus larges (près d'un demi-pouce).

L'avantage de l'écran de couverture étroit est que, bien que ce téléphone soit deux fois plus épais (lorsqu'il est plié) que votre iPhone moyen, il reste confortable à tenir. Le problème, cependant, c'est qu'il se sent souvent à l'étroit lorsqu'on le compare aux smartphones standard et, en particulier, à l'écran de couverture spacieux du Google Pixel Fold.

Ce n'est pas que nous n'aimons pas vraiment l'écran du Z Fold 5, mais le Pixel Fold nous a montré ce qu'il était possible de faire et maintenant nous ne pouvons plus nous contenter de taper avec le pouce sur un écran trop étroit. Et c'est important parce que même s'il s'agit d'un appareil à double écran avec un large potentiel de productivité, nous avons passé beaucoup de temps en déplacement avec l'appareil plié et fermé. L'écran de couverture doit être aussi utilisable que l'écran principal - comme c'est le cas sur le Pixel Fold - et ce n'est tout simplement pas le cas.

Cela dit, il s'agit d'un bon écran pour faire défiler les sites web, consulter les courriels et parcourir les réseaux sociaux.

Ouvrez le téléphone et vous découvrirez une jolie mini-tablette de 7,6 pouces. L'écran possède toutes les caractéristiques et la résolution adéquates : un panneau Dynamic AMOLED 2X avec une définition de 2176 x 1812 (374ppi) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120Hz. Vous remarquerez le pli flexible de l'écran (même s'il semble légèrement moins prononcé), mais nous vous promettons que lorsque vous utiliserez l'écran pour jouer, regarder Netflix, prendre des photos (il vous servira de viseur sur grand écran) et gérer plusieurs applications à la fois, vous ne le remarquerez pas.

Cet écran est plus qu'égal à celui du Pixel Fold, même s'il a une résolution et une densité de pixels légèrement inférieures (le Pixel Fold arbore un OLED 2208x1840 à 380ppi). Nous préférons la façon dont l'écran du Z Fold 5 s'étend d'un bord à l'autre et la conception de l'appareil photo interne à l'avant, qui est caché sous une petite collection de pixels que Samsung peut éteindre lorsqu'il est utilisé, plutôt que d'utiliser un cadre plus épais pour l'appareil photo interne. Nous ne comprenons pas pourquoi Samsung a conservé cet appareil photo de 4 Mpx au lieu d'opter pour un capteur à plus haute résolution (comme celui du Pixel Fold), mais au moins, l'écran flexible de 7,6 pouces est de premier ordre.

Nous avons souvent utilisé l'écran principal à l'extérieur et nous avons constaté que la luminosité maximale de 1750 nits revendiquée par l'écran (nos tests en laboratoire ont atteint 1350 nits en mode HDR) était tout à fait capable de résister à la lumière directe du soleil.

Évidemment, les deux écrans du téléphone sont tactiles, mais l'écran pliable présente l'avantage supplémentaire de prendre en charge la saisie au stylet avec le stylet S Pen de Samsung. Comme le téléphone n'est pas livré avec un stylet, Samsung fournit le nouvel étui Galaxy Z Fold 5 Slim S Pen à 59,90€, qui est en soi une pièce d'ingénierie très astucieuse. Il y a un petit dispositif d'ouverture du S Pen qui se trouve juste au-dessus du stylet. Pour le débloquer, il suffit d'appuyer sur le bouton et le S Pen sort de l'étui.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy Z Fold 5 Utilisation du stylo S (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 Utilisation du stylo S (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 Utilisation du stylo S (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pour être honnête, ce dernier S Pen est un peu trop fin selon nous. Cela dit, nous avons pris plaisir à l'utiliser sur l'écran principal. Il est idéal pour prendre rapidement des notes et même dessiner avec des applications comme Sketchbook. Si vous envisagez d'acheter un étui pour votre nouveau Z Fold 5, nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur choix que celui qui inclut ce stylet.

Dans l'ensemble, tout se passe bien sur le grand écran principal. Il est parfait pour regarder des vidéos dans le train et convient parfaitement aux jeux. Il est également polyvalent, grâce à sa flexibilité.

Un écran de la taille d'une tablette signifie que le multitâche est au menu. Nous n'avons eu aucun mal à ouvrir jusqu'à trois applications en les faisant glisser et en les plaçant en position. Au centre des applications se trouve une ellipse sur laquelle on peut appuyer pour faire pivoter les applications dans les trois positions. Vous souhaiterez peut-être ouvrir plus d'applications à la fois, mais pour des raisons de lisibilité et d'utilité, nous pensons que trois suffisent. Il est également facile de glisser-déposer des éléments entre ces deux écrans. Dans ce cas, il est judicieux d'avoir une application d'un côté et une autre de l'autre (par exemple, le courrier sur la gauche et les images que vous voulez déposer sur la droite).

Utiliser Google Maps sur le Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future )

Si vous pliez l'écran à 90 degrés, vous pouvez poser le téléphone sur la table et regarder des films sur une moitié de l'écran, faire défiler vos photos et vidéos, ou l'utiliser en mode Flex pour prendre des photos en agitant simplement l'écran. Le Z Fold 5 fait également office de trépied. Il suffit de le poser sur une chaise, une table ou toute autre surface et de pointer les caméras arrière vers le sujet (des personnes, le ciel, les étoiles), puis d'utiliser les commandes à l'écran pour prendre la photo immédiatement ou, si on ne veut pas risquer de déplacer le téléphone, en programmant une minuterie. C'est idéal pour capturer des hyperlapses d'étoiles se déplaçant dans le ciel nocturne et des foules de gens qui se promènent.

Contrairement au Pixel Fold, il n'y a pas ici de "mode tente" qui vous permettrait de déplier partiellement l'appareil et de lire du contenu horizontalement sur l'écran de couverture. Compte tenu de l'étroitesse de cet écran, cela a probablement du sens.

Affichage : 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : appareils photo

Appareil photo identique à celui du Z Fold 4

Les caméras arrière capturent de belles images (même si elles sont légèrement sursaturées)

Samsung aurait dû améliorer l'appareil photo de 4 Mpx sous l'écran

Bien qu'il soit inhabituel pour un fabricant de téléphones comme Samsung de laisser toute une collection d'appareils photo intacte d'un modèle à l'autre, nous comprenons la stratégie adoptée pour le Z Fold 5. Peu de gens possèdent des téléphones pliables ou ont acheté le Z Fold 4. Regardez autour de vous, voyez-vous beaucoup de gens dans le train ou dans le parc avec un téléphone pliable ? C'est tout à fait exact.

Samsung pense à juste titre que le Galaxy Z Fold 5 (ou son pendant plus sexy, le Galaxy Z Flip 5) pourrait être le premier contact des consommateurs avec les téléphones pliables. La collection d'appareils photo (à une exception près) du Z Fold 4 était plutôt bonne. Il est peu probable que vous soyez insatisfait de ce que Samsung vous propose ici.

Voici la liste complète des appareils photo :

Appareil photo de l'écran de couverture : Caméra selfie 10MP f/2.2, taille des pixels : 1,22μm, FOV : 85 degrés.

Caméra de l'écran rabattable : 4MP sous l'écran f/1.8, taille des pixels : 2.0μm, FOV : 80 degrés

Caméra arrière : 12MP ultra-large f/2.2, taille des pixels : 1.12μm, FOV : 123 degrés

Caméra arrière : Grand angle 50MP avec AF double pixel et OIS, f/1,8, taille des pixels : 1,0μm, FOV : 85 degrés.

Appareil photo arrière : Téléobjectif 10MP f/2.4, OIS, taille des pixels : 1.0μm, FOV : 36 degrés, zoom optique 3x

Naturellement, il y a un risque ici, dans la mesure où les choix de téléphones pliables augmentent de minute en minute. Depuis notre dernier article sur le Z Fold 4, Google a sorti le Pixel Fold qui, à certains égards, surpasse les capacités de l'appareil photo du Z Fold 5. Et ne nous lancez pas sur la richesse des options pliables disponibles pour les consommateurs en Europe (les entrées d'Oppo, Honor et Huawei par exemple).

En particulier, Google bat Samsung sur le plan du zoom optique, offrant un grossissement de 5x contre 3x pour Samsung. Samsung vante ses impressionnantes capacités de zoom spatial 30x, mais les photos prises avec cette fonction numériquement améliorée ne résistent pas à un examen approfondi. De plus, certaines images sont une combinaison d'images réelles et de ce que l'IA comprend de votre sujet. Pour nous, ce n'est pas de la vraie photographie.

Malgré cela, nous avons pris beaucoup de plaisir à utiliser les appareils photo du Z Fold 5. Les photos et les clichés en mode portrait sont, dans certains cas, à couper le souffle. L'habitude de Samsung d'accentuer les couleurs joue en sa faveur. Nous avons aimé un ciel bleu plus brillant et des fleurs encore plus violettes. La vraisemblance n'est peut-être pas le point fort de Samsung, mais nous sommes convaincus que tout le monde aimera vos photos du Galaxy Z Fold 5.

Même si Samsung n'a pas changé les capteurs, ils sont tous soutenus par une puce beaucoup plus puissante ; la Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 apporte un meilleur traitement de l'image, ce que nous avons pu constater lors de l'excellente photographie nocturne à faible luminosité.

L'appareil photo est également rapide, même en mode portrait. Nous avons pris des photos de personnes apprenant à jongler et nous avons été stupéfaits de voir à quel point l'appareil photo principal de 50 Mpixels capturait bien les jongleurs en action, mais aussi la façon dont il identifiait les balles en vol et les mettait au point en même temps que notre sujet.

Ce que nous voulons dire, c'est que si vous avez un bon objectif et un bon capteur, il suffit parfois de mettre à jour le silicium pour améliorer la vitesse et le traitement de l'image.

La plupart de nos photos du Samsung Galaxy Z Fold 5 ont été prises alors que le téléphone était fermé, en utilisant l'un des trois objectifs situés au dos et l'écran de couverture comme viseur. Nous pourrions ouvrir le téléphone et utiliser l'écran principal, mais c'est un peu difficile à manier. Pour un selfie, nous pourrions utiliser l'appareil photo de l'écran de couverture de 10 mégapixels (recommandé), l'appareil photo de l'écran pliable de 4 mégapixels (non recommandé, mais très bien pour les vidéoconférences), ou les meilleurs appareils photo du téléphone.

Pour ce faire, nous avons déplié le téléphone et sélectionné l'icône "Écran de prévisualisation de la couverture" dans le coin supérieur droit de l'application de l'appareil photo. Cela nous a permis d'utiliser l'écran de couverture comme viseur, alors que l'appareil photo arrière était face à nous. Nous pouvions même contrôler toutes les fonctions photographiques en faisant glisser le symbole de verrouillage de l'écran de couverture vers la gauche ou la droite.

La raison en est que cela vous permet de prendre des photos avec le meilleur appareil photo du téléphone, qu'il s'agisse de photos standard ou de selfies. C'est une fonction intéressante, mais nous n'aimions pas prendre des photos avec le téléphone déplié, car nous craignions de le faire tomber.

Nous avons également filmé des vidéos, jusqu'au 8K 30fps, et nous avons été ravis de constater qu'il n'y avait pas de saccades pendant la prise de vue ou la lecture, même si nous pensons que les vidéos 4K 60fps sont un peu plus fluides à la lecture. Quoi qu'il en soit, ce téléphone permet de réaliser des vidéos de grande qualité. Pour les créateurs, vous pouvez utiliser le mode vidéo Pro, qui vous permet de contrôler tous les paramètres, de la zone de mise au point à la vitesse en passant par le microphone (omni ou seulement les micros avant ou arrière, ou même un microphone externe).

En général, l'application Appareil photo de Samsung est plus riche que celle d'Apple, même si Samsung a tendance à cacher beaucoup de choses dans le menu "Plus". Pour un contrôle manuel, vous pouvez passer en mode "Pro" (sous "Plus"). Il existe également l'application gratuite Samsung Expert Raw, qui vous permet de passer de la prise de vue d'images fixes de 12 Mpx (en combinant quatre pixels à la fois) à la prise de vue d'images brutes de 50 Mpx. Elle vous permet également de contrôler tous les réglages manuels de votre appareil photo. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi l'application Expert Raw n'est pas préchargée sur ces téléphones, mais au moins, elle est accessible.

Samsung vous donne généralement plus de contrôle sur les fonctions de l'appareil photo qu'Apple. Hyperlapse - un analogue de Timelapse d'Apple - propose six réglages différents et explique comment utiliser chacun d'entre eux (300x est bon pour suivre les étoiles, par exemple).

Appareils photo : 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : exemples de photos

Image 1 of 19 objectif ultra-large (Image credit: Future / Lance Ulanoff) objectif principal large (Image credit: Future / Lance Ulanoff) zoom optique 3x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) L'appareil photo à téléobjectif de Samsung a fait un bon travail avec les couleurs. Il ne s'agit pas d'une photo prise en mode Portrait. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Même scène avec l'appareil photo principal de 50 mégapixels. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) grand angle de 12 mégapixels, qui offre un champ de vision de 123 degrés (Image credit: Future / Lance Ulanoff) téléobjectif (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cette photo a été prise avec le zoom spatial 30x.L'image est belle au premier coup d'œil, mais un examen plus approfondi révèle qu'elle a un aspect nettement impressionniste. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) L'appareil photo principal a réussi à capturer un double arc-en-ciel et un ciel étrangement orange. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Sur la route en Corée du Sud, le Samsung Galaxy Z Fold 5 s'est montré adepte de l'instantané rapide, (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une photo de nuit. Il y avait trop de nuages dans le ciel pour pouvoir observer les étoiles. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Il s'agit d'une image de la lune et non d'une photo. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La qualité de ces photos de fleurs est vraiment très appréciable. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Les roses ne sont pas tout à fait d'un rose aussi éclatant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une de nos photos préférées. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une belle prise de vue avec l'appareil photo principal. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La caméra très grand angle permet de voir l'ensemble du gratte-ciel. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La photographie en mode portrait est désormais excellente et très intelligente. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 5 : performances et spécifications

Samsung aligne ses appareils pliables avec la gamme S23

Le Snapdragon 8 Gen 2 "pour Galaxy" est vif

12 Go de RAM et 256 Go de stockage à partir de la version standard

Samsung n'a peut-être pas beaucoup modifié les appareils photo ou d'autres composants du Galaxy Z Fold 5, mais il a remplacé ce qui compte. Il y a le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy", la version légèrement surcadencée de la puce que l'on trouve désormais sur toute la gamme Galaxy S23. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive (LPDDR5X). En tandem, ils offrent une expérience utilisateur fluide et sans effort.

En termes de chiffres, le silicium de Qualcomm bat la puce Tensor G2 du Google Pixel Fold en termes de performances monocœur dans nos tests Geekbench 6 (2050 contre 1179) et multicœur (5302 pour le Z Fold 5 contre 3759 pour le Pixel Fold). Dans l'un de nos tests OpenGL, qui porte sur les performances graphiques, le Z Fold 5 a presque doublé ses performances par rapport au Pixel Fold. La réalité, cependant, est que la plupart des puces mobiles de haut niveau sont suffisamment rapides pour pratiquement tout ce que l'on peut imaginer faire avec un smartphone. En d'autres termes, le Z Fold 5 et le Google Pixel Fold se sont révélés aussi rapides l'un que l'autre dans la plupart des tâches quotidiennes et plus intensives de vidéo et d'édition de photos, c'est l'utilisation à long terme où la surcharge supplémentaire accordée au Samsung se démarque.

Nous avons joué à Call of Duty Warzone Mobile avec une qualité d'image et un taux de rafraîchissement optimaux, sans déchirure ni saccades, et nous avons fait la course dans les rues de San Francisco avec Asphalt 9 : Legends. Nous avons également monté plusieurs flux vidéo 4K en même temps dans PowerDirector (la plupart des éditeurs vidéo mobiles sont incapables de monter des vidéos 8K). Cet appareil pliable est prêt à tout.

Naturellement, il s'agit d'un téléphone 5G et, là où la couverture était bonne, nous avons eu des connexions solides et des téléchargements rapides. Il prend en charge à la fois une carte SIM physique et une carte eSIM. La prise en charge du Wi-Fi 6e s'est traduite par d'excellentes performances au bureau et à la maison, ainsi que par une protection respectable pour l'avenir.

Performances : 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : logiciel

Android 13 avec One UI 5.1.1

Une grande partie du logiciel semble avoir été conçue expressément pour un appareil pliable

Excellent pour le multitâche

Utilisation intelligente du mode Flex

Le téléphone pliable de Samsung est équipé de l'interface One UI 5.1.1 et d'Android 13. Il s'agit d'un mélange agréable d'applications Android de base de Google et d'une poignée d'utilitaires personnalisés de Samsung, comme Photos, Calendrier et Contacts. Comme à notre habitude, nous nous sommes principalement appuyés sur des outils Google tels que Chrome et Google Agenda.

Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour créer une plateforme pliable, capable de passer sans effort des opérations effectuées sur le petit écran de couverture à celles effectuées sur l'écran plus grand et flexible. Lorsque nous avons utilisé Maps en Corée du Sud, nous avons commencé avec l'écran de 6,2 pouces, mais nous avons rapidement déplié le Z Fold 5 pour obtenir un écran principal plus large.

En mode tablette, la barre des tâches est un compagnon idéal pour ouvrir les applications, soit en les tapotant, soit en les faisant glisser et en les mettant en position.

Que vous soyez sur l'écran de couverture ou sur l'écran pliable principal, un tiroir coulissant rapide et personnalisable se trouve juste en dehors de l'écran, sur le côté droit. Un rapide coup de pouce permet de le faire apparaître et d'accéder aux applications souvent utilisées ou d'appuyer sur l'icône de la grille pour ouvrir une fenêtre d'application plus grande. C'est utile, mais il est vrai que nous oublions souvent qu'il existe.

Samsung cache certaines fonctionnalités sous la rubrique Labs dans les paramètres, car toutes les applications ne sont pas conçues pour une utilisation multi-applications (écran partagé). De même, vous devrez chercher les commandes du panneau du mode Flex qui vous permettent d'ajouter des commandes à l'écran lorsque vous regardez des vidéos en mode Flex (téléphone plié à environ 90 degrés et posé sur une table). Même après l'avoir activé, vous devrez sélectionner les applications où il apparaît (il peut fonctionner, apparemment, pour tout, des jeux aux éditeurs vidéo). Honnêtement, nous ne comprenons pas l'intérêt de cacher des fonctions utiles comme celle-ci, même si elles ne fonctionnent pas parfaitement pour toutes les applications.

Logiciel : 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 : autonomie de la batterie

Batterie de 4 400 mAh (identique à celle du Z Fold 4)

A duré toute la journée

Utilisez votre propre adaptateur d'alimentation

Samsung a maintenu la capacité de la batterie inchangée entre le Z Fold 4 et le Z Fold 5. La batterie de 4 400 mAh est plus petite que celle du Pixel Fold, qui a une batterie de 4 727 mAh (et 30 grammes de plus que le Z Fold 5).

Samsung promet une autonomie d'une journée entière, et c'est ce que nous avons obtenu de manière constante. La plupart des jours, c'était 15 heures d'utilisation ou plus.

Le téléphone prend en charge la " charge super rapide " de Samsung, qui permet de recharger 50 % de la batterie en 30 minutes. Lors de nos tests, nous avons rechargé l'appareil à 56 % en 30 minutes à l'aide d'un adaptateur électrique de 65 W. Il n'y a pas d'adaptateur de charge dans la boîte, cependant (juste le câble USB-C), donc si vous voulez les vitesses de charge les plus rapides, vous devrez vous procurer l'un de ces adaptateurs compatibles de 65W ou 45W.

Nous avons également pu recharger le téléphone sur différents chargeurs sans fil Qi. Le téléphone prend également en charge la fonction PowerShare sans fil, ce qui signifie - lorsque cette fonction est activée dans les paramètres - que vous pouvez placer un téléphone Samsung sur l'autre pour transférer l'énergie de la batterie d'un téléphone à l'autre (ou à des écouteurs ou à une smartwatch prise en charge).

Batterie : 4 / 5

Devrais-je acheter le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin d'évaluation du Samsung Galaxy Z Fold 5 Caractéristiques Commentaires Évaluation Design Samsung l'a rendu plus fin, plus léger et plus plat, mais devrait peut-être repenser la largeur de l'écran de couverture. 4 / 5 Affichage L'écran de couverture est joli, mais il est maintenant trop étroit. Même s'il a un pli, l'écran principal est excellent. 4 / 5 Performances Le Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé de Qualcomm pour Samsung est une réussite. 4.5 / 5 Appareils photo Ce sont de bons appareils photo, mais les optiques et les capteurs n'ont pas évolué depuis le Z Fold 4. 4 / 5 Batterie Excellente autonomie de la batterie 4.5 / 5 Logiciel Un bon mélange d'Android 13, d'utilitaire pliable et de OneUI de Samsung. 4.5 / 5 Rapport qualité/prix Cher, mais c'est un appareil 2 en 1. Le prix devrait inclure le S Pen. 4 / 5

Achetez-le si..

Vous voulez deux appareils en un

Il s'agit d'un smartphone correct, quoique étroit, à l'extérieur et d'une charmante mini-tablette, à l'intérieur. C'est un appareil Android 13 flexible et polyvalent.

Vous êtes prêt à essayer un téléphone pliable.

Même si le Google Pixel Fold a un meilleur écran de couverture, le Z Fold 5 de Samsung est l'expérience pliable la plus raffinée. En particulier lorsque vous le dépliez et que vous regardez l'écran principal. Son cadre réduit vous donne un affichage plus immersif.

Vous voulez des photos de qualité

Samsung n'a pas modifié les appareils photo du Z Fold 5, mais ils constituent toujours une formidable collection d'objectifs et sont désormais soutenus par le puissant chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, pour un meilleur traitement de l'image.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

À 1 899€, ce téléphone Android est l'un des plus chers du marché. Au minimum, recherchez des bons plans avant d'acheter.

Vous exigez le meilleur de l'optique de l'appareil photo

Pour obtenir le meilleur de la photographie Samsung, vous devrez regarder ailleurs, comme sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui dispose de plus de mégapixels et d'un zoom optique 10x.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : à considérer également

Motorola Razr Plus

Le Motorola Razr Plus / Razr 40 Ultra constitue une étape majeure dans l'évolution des smartphones, allant au-delà de ce que les téléphones à clapet ou pliables ont pu offrir jusqu'à présent. Lire notre article complet sur le Motorola Razr Plus (en anglais)

Google Pixel Fold

Le Google Pixel Fold est un excellent appareil multidimensionnel qui se sent aussi bien à l'aise comme un smartphone costaud que comme une tablette de taille miniature, et il marie cette polyvalence avec des performances solides et une photographie exceptionnelle. Si vous considérez le Pixel Fold comme deux appareils en un, son prix élevé est presque logique. Lire notre avis complet sur le Google Pixel Fold (en anglais)

Nous avons commencé à tester le Samsung Galaxy Z Fold 5 en Corée du Sud, en l'emmenant au siège de l'entreprise et lors de visites d'usines, en utilisant essentiellement la collection d'appareils photo efficaces pour tout documenter. Nous l'avons utilisé pour communiquer avec la famille et les amis, ainsi que pour le travail, en utilisant Slack et le courrier électronique.

Nous avons fait de notre mieux pour en faire notre téléphone principal tout au long de la semaine de test.

Une grande partie des tests a consisté à consommer du contenu (films, sites web, podcasts) et même à en créer. Nous avons dessiné et édité des vidéos sociales.

Nous l'avons également utilisé pour éviter de nous perdre dans Séoul, en Corée du Sud.

Nous avons effectué des tests de performance, tout comme l'équipe mobile de TechRadar et les laboratoires Future, qui ont été regroupés dans la section Performances.