Meilleurs smartphones pliables 2021 : 7 écrans fantastiques qui tiennent dans votre poche

Les meilleurs smartphones pliables de 2021 ne sont pas vraiment des téléphones abordables, pour autant ils valent vraiment le coup d'œil en tant qu'innovation technologique la plus surprenante de l'industrie mobile à ce jour. Le concept existe depuis plus de deux ans maintenant, lorsque le Royole FlexPai a fait ses débuts au CES 2019. Les modèles pliables ce sont considérablement améliorés aujourd'hui, mais leur prix n'a pas significativement baissé.

Par exemple, le Samsung Galaxy Z Fold 3 coûte deux fois plus cher que le flagship de la société, à savoir le Samsung Galaxy S21. Une facture salée qui s'impose pour n'importe lequel de ces appareils combinant la portabilité d'un smartphone ordinaire et les avantages d'un écran large dépliable qui rivalise avec les tablettes en termes de surface.

Il existe également des smartphones pliables à clapet, plus abordables mais aussi très différents. Ils rappellent en effet les téléphones à clapet des années 2000, leur octroyant en supplément un format d'affichage compact mais généreux, ainsi qu'une puissance de traitement considérable. Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le dernier né de ces modèles, et vous le trouverez dans le classement ci-dessous.

Les meilleurs smartphones pliables offrent des spécifications de pointe qui rivalisent avec celles des meilleures smartphones haut de gamme, constituant ainsi un investissement intéressant. N’oubliez pas cependant que le niveau d'autonomie est souvent légèrement plus faible sur ce type d'appareils mobiles. Il s'agit encore d'un achat luxueux, aussi pour vous assurer de toujours prendre la décision avant achat, nous avons listé les modèles délivrant le rapport qualité-prix le plus satisfaisant.

Quel smartphone pliable choisir en 2021 ?

1. Samsung Galaxy Z Fold 3 Le nouveau smartphone pliable premium de Samsung supporte enfin le stylet S Pen. Caractéristiques techniques Date de sortie : Août 2021 Poids: 271 g Dimensions: 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm (fermé) / 158,2 x 128,1 x 6,4 mm (ouvert) OS: Android 11 Taille de l'écran: 6,2/7,6 pouces Résolution: 2268 x 832 / 2208 x 1768 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12 Go Stockage: 256/512 Go Batterie: 4 400 mAh Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10 Mpx / 4 Mpx Pourquoi l'acheter + La prise en charge du S Pen - enfin + Conception solide et durable + Légèrement moins cher que le Fold 2 Pourquoi attendre - La configuration photo pourrait être meilleure

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 n'est pas seulement le meilleur smartphone pliable à ce jour, c'est aussi le premier que nous vous recommandons sans aucune réserve - à condition que vous puissiez financièrement vous le permettre. Avec une conception plus durable et une étanchéité appréciable, c'est enfin un modèle pliable aussi résistant que nous l'espérions. Et grâce à sa prise en charge S Pen, vous pouvez tirer le meilleur parti de son grand écran de 7,6 pouces.

Autre avantage : il se révèle légèrement moins cher que son prédécesseur, alors qu'il bénéficie d'une puissance de traitement plus conséquente, portée par la puce haut de gamme Snapdragon 888.

Les caméras sont loin d'être les meilleures, même si l'une d'entre elles est cachée sous l'écran, et vous vous retrouvez dans ce segment avec une configuration identique à celle du Galaxy Z Fold 2. Il n'en reste pas moins LE meilleur appareil mobile pliable de 2021 - et l'un des meilleurs smartphones premium en circulation.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Z Fold 3

2. Samsung Galaxy Z Fold 2 Un smartphone pliable toujours aussi génial. Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2020 Poids: 282 g Dimensions: 159.2 x 68 x 16.8 mm (fermé) / 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (ouvert) OS: Android 10 Taille de l'écran: 6,2/7,6 pouces Résolution: 2260 x 816 / 2208 x 1768 CPU: Snapdragon 865 Plus RAM: 12 Go Stockage: 256 Go Batterie: 4 500 mAh Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10 Mpx / 10 Mpx Pourquoi l'acheter + Bel écran frontal + Charnière solide et raffinée + Interface agréable Pourquoi attendre - Cher - Pas d'emplacement pour carte micro SD

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le successeur du Samsung Galaxy Fold, dont il corrige les défauts tout en développant ses caractéristiques populaires. Le Z Fold 2 possède ainsi un écran principal qui se replie sur lui-même, avec un écran de couverture capable d'assurer vos tâches les plus basiques.

Cet écran frontal a été sérieusement amélioré par rapport à la dalle maladroitement petite du Fold original, avec une surface de 6,2 pouces s'étirant d'un bord à l'autre. Le Galaxy Z Fold 2 ressemble beaucoup à un smartphone conventionnel (bien que volumineux) lorsqu'il est replié. L'écran intérieur se déplie pour atteindre 7,6 pouces, et les deux écrans disposent d'une caméra selfie perforée assurément moderne.



Le Samsung Galaxy Z Fold 2 dispose de spécifications remarquables : un chipset Snapdragon 865 Plus, 12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage (malheureusement non extensible), une batterie de 4 500 mAh et la prise en charge de la 5G.

3. Huawei Mate Xs Un très bon smartphone pliable... mais sans l'expérience Android qui va avec. Caractéristiques techniques Date de sortie: Mars 2020 Poids: 300 g Dimensions: 161.3 x 78.5 x 11 mm (fermé) / 161.3 x 146.2 x 5.4 mm (ouvert) OS: Android 10 Taille de l'écran: 6,6/8 pouces Résolution: 2480 x 1148 / 2480 x 2200 CPU: Kirin 990 5G RAM: 8 Go Stockage: 512 Go Batterie: 4 500 mAh Caméra : 40 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx + ToF Caméra frontale: N/A Pourquoi l'acheter + Écran de couverture bord à bord + Mêmes caméras à l'arrière et à l'avant Pourquoi attendre - Pas d'applications et de services Google - Difficile à trouver en magasin

Le Huawei Mate Xs est le successeur du Huawei Mate X, et il a donc eu droit à une remise à niveau sur de nombreux aspects. Il en résulte un appareil plus durable qui a toujours la même excellente conception de base que le Mate X original. Malheureusement, il n'est pas livré avec les applications et services de Google - ce qui signifie que l'interface Android 10 ne recevra pas les patchs de Google, et l'appareil n'a pas accès à certaines applications comme Google Maps.

Cela étant noté, le Huawei Mate Xs reste un appareil très impressionnant et offre une excellente démonstration du concept de smartphone pliable - avec un écran de bord à bord passant de 6,6 pouces à 8 pouces en mode déplié.



Il est également très puissant, avec un chipset haut de gamme Kirin 990, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, un appareil photo à quatre objectifs (mené par un capteur principal de 40 Mpx), une batterie de 4 500 mAh, enfin un design élégant et sobre.

Le Samsung Galaxy Fold (maintenant rebaptisé Samsung Galaxy Z Fold) nous a éblouis lors de son lancement en avril 2019. Il laisse des premières impressions relativement bonnes et, malgré un tarif élevé, sont interface habile et son énorme écran déplié de 7,3 pouces demeurent impressionnants.

L'appareil prend en charge le multitâche jusqu’à trois applications et vous permet de passer d'un écran à l’autre très facilement. Il dispose d'une batterie de 4 380 mAh, de 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage et d'un chipset Snapdragon 855 haut de gamme. Des capteurs photo ? Le Galaxy Fold en possède six : un objectif de 16 Mpx et une paire d'objectifs de 12 Mpx à l'arrière, une caméra de 10 Mpx à l'avant, et un double objectif jumelé de 10 Mpx et 8 Mpx à l'intérieur.



Bonus : son prix a considérablement baissé depuis la sortie du Galaxy Z Fold 3.

Quels sont les meilleurs smartphones pliables à clapet du moment ?

Les smartphones pliables à clapets sont moins courants que les pliables classiques comme le Galaxy Z Fold 3. Au lieu de se déplier pour révéler un écran de la taille d'une tablette, ils se déplient pour montrer... un écran intérieur de la même taille que l'écran d'un smartphone ordinaire.

Leur intérêt réside dans leur capacité à se glisser dans la moindre poche, grâce à leur format compact. Notez que les dimensions donnés ci-dessous correspondent au mode déplié d'abord, replié ensuite.



Ces appareils disposent toujours un écran à l'extérieur, bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité très basique par rapport aux écrans externes des appareils pliables mentionnés plus haut. Et même s'il ne s'agit pas des smartphones les plus avancés techniquement du marché, ils ne sont pas dénués d’intérêt

1. Samsung Galaxy Z Flip 3 Voici la meilleure excuse pour enfin passer au smartphone pliable. Caractéristiques techniques Date de sortie: Août 2021 Poids: 183 g Dimensions: 166 x 72.2 x 6.9 mm / 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm OS: Android 11 Taille de l'écran: 1,9/ 6,7 pouces Résolution: 260 x 512 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 Go Stockage: 128/256 Go Batterie: 3 300 mAh Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10 Mpx Pourquoi l'acheter + Un prix très attractif + Design et écrans raffinés Pourquoi attendre - Batterie médiocre - Pas de téléobjectif

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 n'est pas une refonte totale du Galaxy Z Flip original ou du Galaxy Z Flip 5G, mais il est tout de même un choix plus premium dans l'ensemble, ce qui en fait le meilleur smartphone pliable à clapet à l'heure actuelle.

Il est solidement construit, libère puissance très appréciable grâce à son chipset Snapdragon 888 et à ses 8 Go de RAM, mais surtout possède un attrayant écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran secondaire est légèrement plus grand - et donc un peu plus utile.

Comme d'habitude avec les smartphones pliables, les caméras ne sont pas à la hauteur, et la batterie est plus petite que nous l'aurions souhaitée. Reste que dans l'ensemble, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un très bon smartphone, proposé au prix d'un smartphone classique haut de gamme - ce qui en fait sans doute l'opportunité la plus attractive pour passer aux smartphones pliables.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Z Flip 3

2. Samsung Galaxy Z Flip Il conserve des caractéristiques sensationnelles. Caractéristiques techniques Date de sortie: Février 2020 Poids: 183 g Dimensions: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm / 87.4 x 73.6 x 17.3 mm OS: Android 10 Taille de l'écran: 1,1/6,7 pouces Resolution: 112 x 300 / 1080 x 2636 CPU: Snapdragon 855 Plus / Snapdragon 865 Plus RAM: 8 Go Stockage: 256 Go Batterie: 3 300 mAh Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 10 Mpx Pourquoi l'acheter + Configuration durable + Design élégant Pourquoi attendre - Moins pratique à déplier que sa mise à niveau - Ecran de couverture excessivement petit

Le Samsung Galaxy Z Flip est un téléphone pliable à clapet de haut rang sur un marché très restreint : ses avantages par rapport au Motorola Razr 2020 (notre troisième choix) sont peu nombreux mais font toute la différence.

Tout d'abord, le Galaxy Z Flip présente une configuration remarquable avec un chipset Snapdragon 855 Plus de pointe (pour son année) et 8 Go de RAM. Les deux caméras arrière (12 Mpx f/1,8 principal et 12 Mpx f/2,2 ultra grand angle) sont supérieures à l'unique caméra du Razr, et le logiciel photo de Samsung est encore plus complet. Sa batterie de 3 300 mAh est petite par rapport à d'autres téléphones, mais elle surpasse celle du Motorola Razr 2020.

Ce modèle est à la hauteur de sa description, il se ferme sur un dos en verre brillant qui le fait ressembler à une palette de maquillage. L'écran de 6,7 pouces est en plastique mais délivre un affichage Full HD+ respectable (2636 x 1080), ainsi qu'une protection anti-chocs appréciable.

Le point faible du Galaxy Z Flip est son écran frontal, qui mesure 1,1 pouce (300 x 112 pixels). À titre de comparaison, les premiers téléphones Motorola Razr lancés en 2004 possédaient un écran de 220 x 176 pixels. Il s'agit d'une dalle AMOLED qui vous concède des aperçus (de messages ou de selfies) limités. Dans l'ensemble néanmoins, il demeure un smartphone impressionnant, tant par son exécution que par son utilité, encore en 2021.

3. Motorola Razr 2020 Une pièce de collection. Caractéristiques techniques Date de sortie: Septembre 2020 Poids: 192 g Dimensions: 169.2 x 72.6 x 7.9 mm / 91.7 x 72.6 x 16 mm OS: Android 10 Taille de l'écran: 2,7/6,2 pouces Résolution: 2142 x 876 / 800 x 600 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 Go Stockage: 256 Go Batterie: 2 800 mAh Caméra: 48 Mpx Caméra frontale: 20 Mpx Pourquoi l'acheter + Design vintage + Superbe caméra principale 48 Mpx Pourquoi attendre - Coûteux - Écran en plastique peu flatteur

Motorola a rebooté sa marque de smartphones à clapet Razr avec le Motorola Razr, un appareil pliable qui combine une technologie novatrice avec un design qui vous rappellera avec nostalgie le Motorola Razr V3 de 2004.

Le Motorola Razr 2020 (appelé Motorola Razr 5G) a réglé une grande partie des problèmes de ce prototype, et il offre de nouvelles fonctionnalités « bonus » plutôt que des avancées incontournables. Heureusement, il est beau avec un écran relativement grand de 2,7 pouces à l'extérieur. Sur celui-ci, vous pouvez naviguer dans les applications de base, envoyer des SMS et prévisualiser vos selfies... mais aussi en prendre.

L'écran interne en plastique (P-OLED) n'est pas génial, bien qu'il faille admettre qu'avec une résolution de 2142 x 877, il est plus fin que les écrans Full HD des smartphones d’entrée de gamme actuels. Les performances sont correctes, même si elles ne sont pas remarquables, et le stockage de 256 Go ne s'avère malheureusement pas extensible. L'autonomie reste également correcte, avec environ une journée d'utilisation assurée. Si vous voulez revivre l'âge d'or du Razr ou si vous recherchez simplement un téléphone qui se glisse dans une petite poche ou un sac à main, le Razr 2020 est l'appareil pliable qu'il vous faut.