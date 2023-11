Test OnePlus Open : le smartphone pliable qui ne fait aucun compromis

L'iPhone 15 Pro Max est plus léger et plus raffiné

Des écrans plus grands à l'intérieur et à l'extérieur

Le OnePlus Open est le seul smartphone pliable grand format qui ne donne pas l'impression de faire des compromis. Il ressemble à un téléphone normal et son appareil photo est le meilleur que l'on puisse trouver sur un modèle de ce type. Vous pouvez acheter un téléphone pliable avec une multitude de fonctionnalités supplémentaires, mais le OnePlus Open offre un système multitâche élégant et performant, ainsi qu'une expérience de pliage exceptionnelle, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Il y a quelques ratés - les performances et l'autonomie de la batterie pourraient être améliorées - mais l'Open est meilleur que les autres et le plus beau, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher.

OnePlus Open : test en deux minutes

Le OnePlus Open est le premier téléphone pliable de type tablette qui donne l'impression d'être à sa place. Tous les "Fold" qui ont précédé, le Galaxy Z Fold 5 et le Pixel Fold plus récemment, ne donnent pas l'impression d'être à leur place. Ils ont une forme bizarre lorsqu'ils sont fermés : le Galaxy est trop étroit, le Pixel trop trapu. Le OnePlus Open a la bonne forme, et c'est l'amélioration la plus importante que OnePlus aurait pu apporter au facteur de forme. Si vous payez deux fois plus cher pour un téléphone, vous ne devriez pas avoir l'impression qu'il n'a pas la bonne taille la moitié du temps.

Ouvrez le OnePlus Open et vous serez accueilli par un écran qui est le plus grand, le plus lumineux et le plus satisfaisant de tous les grands téléphones pliables. Il faut regarder attentivement pour voir le pli. Il n'est même pas perceptible au toucher.

Mieux encore, ce téléphone est facile et agréable à ouvrir. Le Galaxy peut être très rigide au début, et le Pixel Fold ne veut jamais s'ouvrir à plat - il faut une deuxième pression maladroite, et nous avons toujours eu l'impression que nous allions casser notre Pixel Fold. Le OnePlus Open s'ouvre en un clin d'œil lorsque nous ouvrons la charnière.

Comparée à d'autres appareils pliables, le OnePlus Open est tout simplement meilleur. Il a une meilleure taille lorsqu'il est fermé. Il est plus facile à ouvrir. À tous points de vue, l'Open offre une meilleure expérience, mais OnePlus ne s'est pas arrêté à la charnière pliable. Il a également ajouté quelque chose qu'aucun autre fabricant de téléphones pliables n'a osé : de très bons appareils photo.

Sur tous les autres téléphones pliables, les limites de taille du design plié en deux se sont traduites par des appareils photo de qualité médiocre, voire carrément mauvaise. Le OnePlus Open possède les meilleurs appareils photo du marché, et se rapproche des meilleurs photophones actuels.

Bien sûr, cela nécessite une gigantesque bosse pour l'appareil photo à l'arrière, deux fois plus épaisse que le plus gros appareil photo que vous ayez jamais vu. C'est un compromis qui en vaut la peine, même s'il rend le téléphone difficile à tenir dans une poche.

Les téléphones pliables peuvent être très polyvalents en ce qui concerne les angles de prise de vue, et il est dommage que les meilleurs téléphones pliables jusqu'à présent n'aient pas eu d'appareils photo à la hauteur de leurs capacités. Le OnePlus Open remédie en grande partie à cette situation.

Le OnePlus Open est le téléphone pliable le plus fin que nous ayons vu lorsqu'il est fermé, et il est tout aussi fin que le Pixel Fold lorsqu'il est ouvert. Le OnePlus Open parvient à offrir des écrans plus grands et une batterie plus importante tout en restant plus léger que tous les autres.

En fait, il est beaucoup plus léger que le Pixel, ce qui fait une énorme différence lorsque vous le transportez. Le OnePlus Open pèse à peu près le même poids que l'iPhone 14 Pro Max de l'année dernière. Faire tenir deux écrans, une batterie plus grande et un appareil photo haut de gamme dans un boîtier qui pèse le même poids que le meilleur iPhone de l'année dernière est une performance impressionnante. Le titane rend l'iPhone 15 Pro Max de cette année plus léger, mais seulement de quelques grammes.

L'utilisation du OnePlus Open est un véritable plaisir, grâce à la conception logicielle simple et élégante de OnePlus. Ce téléphone n'est pas aussi riche en fonctionnalités qu'un Galaxy Z Fold 5, et nous nous en félicitons. OnePlus a fait en sorte qu'il soit facile de créer un écran d'accueil utile, de naviguer dans les paramètres ou les outils et d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément, sans avoir besoin de longs tutoriels et de rappels pop-up pour vous aider à découvrir les fonctionnalités cachées.

Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. OnePlus ne donne pas la priorité à la résistance à l'eau et à la durabilité de ses téléphones, ce qui nous fait hésiter à les recommander. Le OnePlus Open est seulement classé IPX4, ce qui signifie que la poussière et les peluches pourraient être un problème à l'avenir et l'Open ne peut supporter que des éclaboussures d'eau ; vous ne pouvez pas le laisser faire un vrai plongeon dans la piscine. Il peut survivre 10 minutes d'affilée sous une pluie fine, les nouvelles ne sont donc pas terribles, et nous souhaiterions que OnePlus propose rien de moins qu'une résistance IP67 contre la poussière et les trempettes occasionnelles.

Le OnePlus Open est livré dans sa boîte avec un simple étui en forme de pare-chocs. Nos représentants OnePlus nous ont dit de mettre l'étui sur le téléphone, ce qui n'est pas une demande habituelle de la part des fabricants de téléphones lors d'un test. Nous l'avons utilisé occasionnellement parce qu'il était léger et discret, mais le téléphone est bien plus beau sans cet étui. Nous avons pris le risque de ne pas avoir de protection, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Nous ne reviendrons pas à notre téléphone plat ... après la fin de cet article. Nous ne cesserons pas d'utiliser cet Open.

Le OnePlus Open coûte 1 599 €.

Il est vrai qu'il est encore cher. OnePlus ne vend pas le OnePlus Open par l'intermédiaire des opérateurs de téléphonie mobile, ce qui signifie que vous ne pourrez pas signer un contrat de plusieurs années pour obtenir ce téléphone gratuitement.

Le téléphone est certifié pour tous les principaux réseaux d'opérateurs, mais il ne sera pas vendu dans ces magasins. Vous pouvez l'acheter directement auprès de OnePlus ou d'un grand détaillant en ligne de votre région.

Le OnePlus Open est également le premier grand appareil pliable qui en vaut vraiment la peine.

Si vous étiez déjà tenté par un téléphone pliable, nous pourrions vous recommander les meilleurs, mais personnellement nous n'avons jamais voulu en utiliser un à cause de tous les compromis qu'ils impliquaient. L'Open ne se contente pas de corriger les erreurs de tous les grands téléphones pliables qui l'ont précédé, il innove également avec un écran plus grand et de bien meilleurs appareils photo. Nous ne reviendrons pas à notre téléphone plat, le Galaxy S23 Ultra, une fois que cet article sera terminé. Nous n'allons pas cesser d'utiliser cet Open.

OnePlus Open : prix et disponibilité

1 599 € au lancement pour le modèle 512 Go / 16 Go

Disponible chez OnePlus, mais aucun opérateur ne le vend.

En attendant que OnePlus nous communique le prix de ce téléphone, nous avions joué à un jeu avec d'autres journalistes techniques pour deviner ce qu'il coûterait. Nous avions deviné qu'il coûterait 1 599 €, alors que nos collègues avaient estimé que ce prix était beaucoup trop bas.

OnePlus est connu pour choquer le marché avec des prix cassés sur des appareils de qualité quasi phare, et nous sommes ravis de voir que OnePlus est en mesure de proposer un téléphone doté de telles caractéristiques à un prix aussi bas.

Le prix est de 1 599 € et les clients qui précommandent le OnePlus One bénéficieront également de réductions sur d'autres appareils OnePlus.

C'est encore cher. Vous pouvez acheter deux téléphones OnePlus 11 ou plus pour le même prix. Cela vaut-il le double du prix d'un téléphone normal ? L'écran externe du OnePlus Open est plus grand que celui d'un iPhone 15, et l'écran interne est presque aussi grand que celui d'un iPad mini. Si vous achetiez ces deux appareils Apple séparément, avec la même capacité de stockage, vous paieriez plus cher que le OnePlus Open.

Il n'y a qu'une seule option de stockage pour le OnePlus Open : 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, ce qui en fait le téléphone pliable le plus performant en termes de mémoire et le plus avantageux en termes de stockage. Il est disponible en vert Emerald Dusk et en Voyager Black. Curieusement, les deux couleurs donnent des téléphones de poids différents, car le Voyager Black utilise du cuir végétal au dos (plastique joliment texturé) au lieu d'un verre plus lourd.

Nous aimons beaucoup cette finition noire, mais nous avons construit une collection de produits OnePlus verts cette année, avec un OnePlus Pad et un OnePlus Buds Pro 2, donc nous sommes heureux que le modèle que nous avons testé soit assorti. En fait, il est agréable de voir OnePlus proposer des couleurs cohérentes que les fans peuvent collectionner, en particulier dans cette superbe teinte verte ; même Samsung, avec sa synergie de produits, n'a pas proposé une couleur unique pour toutes les catégories d'appareils.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

OnePlus Open : caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques du OnePlus Open, y compris les écrans interne et externe, ainsi que tous les appareils photo :

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open Header Cell - Column 1 Dimensions : 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (ouvert) ; 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (fermé) Poids : 239g (noir) ; 245g (vert) Écran (interne/externe) : 7,82 pouces / 6,31 pouces Résolution (interne/externe) : 2440 x 2268 / 2484 x 1116 Taux de rafraîchissement (interne/externe) : 1-120Hz / 10-120Hz Puce : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 16GB LPDDR5X Stockage : 512GB UFS 4.0 OS : Android 13 avec Oxygen OS 13.2 Caméras arrière : 48MP (large) ; 64MP (téléobjectif 3x) ; 48MP (ultra-large 114°) Caméra avant : 20MP; 32MP Batterie : 4,805mAh Chargement : 67W SUPERVOOC (propriétaire) Couleurs : Emerald Dusk (vert) ; Voyager Black (noir)

OnePlus Open : Design

L'appareil pliable le plus fin et le plus léger que vous puissiez acheter (sur la plupart des marchés)

Écrans plus grands que ceux de Samsung et Google

La pliure est presque invisible et à peine sensible au toucher

Quelle est la taille idéale pour un appareil pliable ? Il devrait avoir exactement la même taille qu'un smartphone normal lorsqu'il est fermé et la même taille qu'une mini-tablette lorsqu'il est ouvert. De tous les téléphones pliables que nous avons vus, c'est le OnePlus Open qui se rapproche le plus de cet idéal.

Plus important encore, le rapport hauteur/largeur de l'écran externe est presque identique à celui des meilleurs téléphones du marché. Un iPhone a un rapport de 19,5:9. Le OnePlus Open a un rapport de 20:9. Il n'est pas trop étroit, comme le Samsung Galaxy Z Fold 5, et tous les autres "Galaxy Fold" que Samsung a fabriqués, et il n'est pas trop large et trapu comme le Pixel Fold. Personne ne saura que vous tenez un téléphone pliable s'il ne le voit pas de côté.

Le OnePlus Open est certes épais lorsqu'il est fermé, et nous avons essayé de nous rappeler la dernière fois que nous avons tenu un téléphone classique qui était aussi épais. L'iPhone 3GS de 2009 était tout aussi épais que le OnePlus Open, avec une épaisseur d'environ 12 mm. L'iPhone 4 s'est considérablement affiné, et ce téléphone a déclenché la révolution des téléphones fins avec des cadres métalliques et du verre à l'avant et à l'arrière.

Les téléphones pliables deviendront-ils plus fins ? Le Honor Magic V2 est déjà 1,8 mm plus fin que le OnePlus Open, donc oui, bien sûr. L'épaisseur du OnePlus Open, en particulier au niveau de l'appareil photo, est le principal défaut des téléphones pliables par rapport aux meilleurs téléphones classiques. Mais si vous comptez utiliser le grand écran interne (et vous le ferez certainement), l'épaisseur est un juste retour des choses.

Cette bosse, par contre. Si vous pensez avoir déjà vu une grosse bosse d'appareil photo, préparez-vous au choc. Le bloc de l'appareil photo du OnePlus 11 est proéminent, mais pas inesthétique. Le bloc de l'appareil photo du OnePlus Open est plutôt un monticule, sans transition métallique pour arrondir le design. Il flotte en haut du dos comme un œil géant et éblouissant.

De plus, nous pouvions le sentir dans notre poche arrière et nous préférions porter le téléphone du côté de l'objectif, par rapport à nos fesses. Ce n'est pas un énorme problème, c'est juste une énorme bosse pour l'appareil photo. Pour obtenir des appareils photo haut de gamme sur un téléphone pliable, en particulier par rapport aux appareils photo de qualité inférieure vus précédemment sur des téléphones pliables plus chers que l'Open, nous acceptons la bosse.

Lorsque vous ouvrez l'Open, vous voyez un fantastique écran interne. Il y a un pli, mais il est à peine visible - nous avons souvent dû incliner le téléphone pour que la lumière capte correctement le pli et le révèle. Si vous passez lentement votre doigt d'avant en arrière sur le pli, vous ne le sentez pas, mais si vous le passez rapidement, vous pouvez percevoir le léger creux.

La charnière du OnePlus Open est satisfaisante. Le Galaxy Z Fold 5 est un peu rigide et il faut un peu d'effort pour l'ouvrir, tandis que le Pixel Fold est un désastre total : la charnière s'ouvre presque entièrement, mais il faut donner une impulsion supplémentaire pour forcer le téléphone à s'aplatir. C'est très déconcertant.

Le OnePlus Open, en revanche, donne l'impression de vouloir être ouvert autant qu'il veut être fermé. Aucun obstacle ne vous empêche d'utiliser le téléphone comme vous le souhaitez, contrairement aux autres grands téléphones pliables.

Le scanner d'empreintes digitales du OnePlus Open se trouve sur le bouton d'allumage, et OnePlus utilise une excellente technologie d'empreintes digitales, qui a bien fonctionné à chaque fois que nous l'avons utilisée. Le téléphone dispose également d'un bon système de déverrouillage facial, et c'est généralement de cette manière que nous avons déverrouillé le téléphone.

Le OnePlus Open est également doté d'un bouton de mise en sourdine à trois positions, une caractéristique standard sur presque tous les téléphones phares de OnePlus (et une fonction désormais abandonnée sur les modèles iPhone Pro). D'un simple geste, vous pouvez passer de la coupure totale du son au vibreur, puis à l'activation du son. Si vous vous retrouvez souvent dans des salles de cinéma ou des réunions, un bouton de mise en sourdine est une fonctionnalité très utile.

Les deux options de couleur valent la peine d'être envisagées. Le cuir "vegan" (du plastique) noir est effectivement très bien texturé et a de la classe. Le modèle vert que nous avons testé s'harmonise parfaitement avec tous les autres appareils OnePlus verts que nous collectionnons depuis le début de l'année. L'entreprise a connu une année exceptionnelle et tous les produits phares qu'elle a lancés valent le coup d'œil.

Design : 5 / 5

OnePlus Open : affichage

L'écran de couverture de 6,3 pouces est plus grand que celui de l'iPhone 15

L'écran intérieur de 7,82 pouces est plus petit d'un demi-pouce que celui de l'iPad mini.

Les deux écrans sont ultra-lumineux, avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz.

Les deux écrans du OnePlus Open sont une merveille à regarder, et tous deux sont aussi bons que le téléphone ou la tablette phare qu'ils remplaceront dans votre collection. L'écran de couverture mesure 6,3 pouces et est doté de la technologie LTPO 3.0 qui peut descendre à 10 Hz pour un mode toujours actif à faible consommation d'énergie. L'écran interne est un énorme écran de 7,82 pouces qui a presque la même surface d'affichage qu'un iPad Mini (2021). Il peut descendre jusqu'à 1 Hz. Les deux écrans peuvent être rafraîchis jusqu'à 120 Hz.

Comme elle l'a fait avec le OnePlus Pad, l'entreprise continue de trouver les meilleurs écrans pour ses appareils, avec des niveaux de luminosité supérieurs à ceux de la concurrence. Le Pixel Fold peut atteindre des niveaux de luminosité maximale de 1450 nits, lorsque le soleil brille directement sur lui. Le OnePlus Open, quant à lui, peut facilement atteindre la même luminosité en utilisation normale, et culmine à 2 800 nits. Même le nouveau Pixel 8 Pro de Google, d'une luminosité impressionnante, ne peut atteindre que 2 400 nits.

En termes de surface d'écran, vous obtenez vraiment plus avec le OnePlus Open qu'avec le Pixel Fold ou le Galaxy Z Fold 5. Les téléphones concurrents peuvent annoncer un écran de 7,6 pouces, ce qui ne semble pas beaucoup plus petit, mais il s'agit d'une mesure de la diagonale, et la diagonale ne nous dit rien d'utile sur la surface réelle d'affichage.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) Voici le OnePlus Open, replié, à côté d'un iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Philip Berne) Voici le OnePlus Open avec l'écran intérieur déplié à côté d'un iPhone 15 Pro Max.

Le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 5 offrent en fait une surface d'écran d'environ 28,4 pouces carrés. Le OnePlus Open offre une surface de 30,4 pouces carrés. C'est deux pouces carrés de plus, et pas seulement 0,22 pouce de diagonale. Cela vous semble-t-il beaucoup ? Pas vraiment ; ces autres téléphones semblaient déjà grands. Combiné à un écran externe de bien meilleure qualité, l'espace supplémentaire sur l'écran interne du OnePlus Open est un bonus appréciable.

L'écran externe du OnePlus Open est la plus grande différence, même si la diagonale est trompeuse. Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung dispose d'un écran externe de 6,2 pouces, mais il est très haut et étroit, et son utilisation n'est pas des plus agréables. Le OnePlus Open a un écran externe de 6,31 pouces. Est-il vraiment plus grand ? Oh oui, il est beaucoup plus grand.

L'écran de l'iPhone 15 offre un espace d'environ 14,15 pouces carrés. L'écran externe du OnePlus Open est encore plus grand, avec 14,9 pouces carrés. Le Galaxy Z Fold 5 ? C'est presque deux pouces carrés de moins que le OnePlus, et plus d'un pouce de moins que l'iPhone 15. Le téléphone le plus cher de Samsung n'offre même pas autant d'espace d'affichage externe que le modèle de base de l'iPhone d'Apple, à moins de le déplier au foramt tablette.

Affichage : 5 / 5

OnePlus Open : logiciel

Une interface élégante jamais gênante

Pas aussi riche en fonctionnalités que Samsung, pour le meilleur et pour le pire

Belle synergie avec le OnePlus Pad

L'interface OnePlus Oxygen OS du OnePlus Open est propre et élégante, plus proche de la version Pixel d'Android de Google que de l'interface One UI de Samsung. Si cela ne vous dit pas grand-chose, sachez qu'il est facile de configurer et d'utiliser l'Open, et qu'il n'y a pas de pépins inattendus ou d'erreurs imprévues.

Par exemple, vous pouvez lancer une application lorsque le téléphone est fermé, puis ouvrir le téléphone, et cela ne pose aucun problème sur le OnePlus Open. Sur le Pixel Fold, cela pose souvent une difficulté, mais sur le OnePlus Open, cela fonctionne tout simplement. En fait, les applications s'affichent parfaitement sur les deux écrans, le plus petit et le plus grand, contrairement au Pixel, qui a du mal à afficher correctement les applications sur ces deux écrans.

D'un autre côté, les fans de Samsung ont un arsenal de fonctionnalités à disposition pour attaquer n'importe quel concurrent, et certaines d'entre elles peuvent être indéniablement utiles. Vous ne pouvez pas transformer le OnePlus Open en ordinateur de bureau comme vous pouvez le faire avec le logiciel DeX de Samsung. Vous ne disposerez pas d'un deuxième assistant virtuel comme Bixby prêt à gérer tous les paramètres de votre téléphone. Vous ne pourrez pas utiliser un stylet précis sur l'écran de l'Open.

Cela dit, il ne manque rien. Tout ce que l'on s'attend à trouver sur une bonne tablette est là. Vous pouvez exécuter des applications côte à côte en glissant sur les bords de l'écran. Les applications peuvent être affichées dans des fenêtres contextuelles plus petites, au-dessus des applications plus volumineuses.

C'est très simple et facile à gérer. Le OnePlus Open n'est pas aussi riche en fonctionnalités que le Galaxy Z Fold 5, mais il n'y a pas non plus d'interminables couches de menus et d'options pour chaque fonctionnalité.

OnePlus mérite également d'être félicité pour avoir développé son propre écosystème de produits, et puisque le OnePlus Pad est en fait une excellente tablette, nous devons mentionner qu'il possède des caractéristiques spéciales qui fonctionnent avec d'autres téléphones OnePlus, comme le OnePlus Open. Les appareils se connectent automatiquement et commencent à partager des données, comme des photos ou tout ce que vous copiez ou coupez dans le presse-papiers. Copiez une image sur un appareil et elle apparaîtra immédiatement sur l'autre. Samsung et Apple proposent des fonctionnalités similaires, voire plus avancées, et il est toujours agréable de voir un fabricant de téléphones mobiles récompenser ses fans.

Logiciel : 4 / 5

OnePlus Open : Caméras

D'excellents appareils photo qui battent tous les autres téléphones pliables

Pas aussi bien que l'iPhone 15 Pro Max, mais presque

La qualité d'image est bonne, mais le logiciel de l'appareil photo a besoin d'aide

Il est difficile d'intégrer un bon appareil photo dans un téléphone pliable. Un téléphone pliable a moins de profondeur pour accueillir l'appareil photo, et les appareils photo ont besoin de profondeur dans leur conception pour prendre de bonnes photos. OnePlus utilise un nouveau type de capteur empilé de Sony et, sur le papier, il semble prêt à égaler ou à battre le OnePlus 11, qui est un très bon téléphone à appareil photo pour prendre des photos cool et artistiques.

Avons-nous mentionné que la bosse de l'appareil photo est grande ? Je vais donc passer à autre chose. Le OnePlus Open propose de nombreux modes de prise de vue, peut-être même trop. Nous ne sommes pas sûrs que la plupart des gens comprendront toutes les différentes options offertes par les modes Longue exposition, Slo-Mo et Time-Lapse, sans parler des modes XPAN et Vidéo, plus énigmatiques, qui sont distincts du mode Vidéo de base.

Il y a aussi un mode Action qui est séparé des autres modes de caméra, et nous ne sommes pas sûrs de ce qu'il fait, parce que nous n'avons pas observé suffisamment d'action pour l'utiliser. Parfois, un petit bouton circulaire ressemblant à un croissant de lune apparaît à l'écran, et nous pouvions activer ou désactiver une fonction en le touchant, mais nous n'étions jamais sûrs de l'effet qu'il produisait.

Une plongée dans les paramètres n'est pas d'une grande aide. Il n'y a pas de tutoriels pour toutes les fonctionnalités, et vous ne disposez pas de tous les réglages auxquels vous pourriez vous attendre. Nous n'avons pas pu régler manuellement la résolution de nos photos, par exemple, à part en choisissant d'utiliser un mode couleur 10 bits qui stocke les photos dans un format différent pour économiser de l'espace. Cela compte-t-il ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs.

Nous aurions également aimé que le OnePlus Open tire davantage parti de son design pliable, en termes de photographie. Vous pouvez remplacer le viseur par un écran plus petit lorsque le téléphone est déplié, ce qui vous permet de vous voir sur l'écran pendant que vous prenez un selfie avec l'appareil photo principal de meilleure qualité, au lieu de l'appareil photo selfie de 20 mégapixels.

Sur un téléphone pliable à clapet comme le Motorola Razr Ultra, vous trouverez beaucoup plus d'astuces pour rendre cette expérience amusante lorsque vous utiliserez l'appareil photo. Ce n'est pas le cas sur le OnePlus Open. L'appareil photo est bien meilleur que sur les autres téléphones pliables, mais il ne bénéficie pas autant que nous le souhaiterions de son statut de photophone pliable.

OnePlus Open : exemples de clichés

Image 1 of 14 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Dans cet échantillon, l'iPhone 15 Pro Max a donné des résultats décevants par rapport au OnePlus Open. Le drapeau est censé être rouge, blanc et bleu, pas orange.

Voici le zoom 5X de l'iPhone 15 Pro Max et le zoom numérique 6X amélioré du OnePlus Open. L'iPhone donne plus de détails, mais aussi plus de bruit. L'effet OnePlus est agréable, mais il peut poser des problèmes, comme vous le verrez.

Voici un gros plan à la limite du zoom pour l'iPhone 15 Pro Max et le OnePlus Open. Comme vous pouvez le constater, les deux photos sont terribles à leur manière. L'iPhone ressemble à une photo granuleuse, tandis que le OnePlus ressemble à une jolie peinture.

Caméras : 4 / 5

OnePlus Open : performances

Des performances rapides à la hauteur des meilleurs téléphones Android

Ne peut toujours pas battre l'iPhone 15

Le téléphone fonctionne correctement mais quelques saccades en gaming

Le OnePlus Open utilise la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fait le dernier téléphone majeur de cette année à être lancé avec le meilleur Snapdragon de Qualcomm. Il s'agit d'un équilibre, car le OnePlus 11 a été le premier téléphone à être lancé avec cette puce, avant même la série Galaxy S23 au début de l'année. OnePlus a terminé son année avec le même Snapdragon.

Bien sûr, cela signifie que ses performances ne resteront pas longtemps les meilleures, Qualcomm ayant organisé dernièrement son congrès Snapdragon, au cours duquel une nouvelle puce a été présentée. Le OnePlus Open est certes rapide, mais ce n'est pas le téléphone le plus rapide du marché, et des téléphones plus performants sont à venir.

L'interface est agréable et fluide, même lors des transitions entre l'écran interne et l'écran externe. Que nous changions d'écran pendant l'utilisation d'une application pour obtenir une meilleure vue, ou que nous changions de viseur sur l'appareil photo pour prendre un meilleur selfie, il n'y a jamais eu de problème pour passer d'un affichage à l'autre sur le OnePlus Open.

Lorsque nous avons essayé de jouer aux titres les plus exigeants sur le plan graphique, le téléphone a quelque peu trébuché par rapport aux téléphones Android les plus performants du marché, comme le Galaxy S23 Ultra. Nous n'avons jamais perdu à cause d'une mauvaise performance, mais nous avons constaté quelques saccades, en particulier sur les écrans de chargement. Nous n'avons pas à nous plaindre, mais nous sommes en droit d'attendre davantage.

L'iPhone 15 est plus performant, car les puces d'Apple sont beaucoup plus puissantes que la génération actuelle de Snapdragon. Cela signifie que même l'iPad mini, avec son ancienne puce A15 Bionic, est aussi rapide que le Snapdragon 8 Gen 2. Si vous envisagez d'acheter le OnePlus Open pour remplacer un iPhone et un iPad mini, vous obtiendrez de meilleures performances avec les appareils d'Apple.

L'impact sur les performances mis à part, nous avons préféré le OnePlus Open pour jouer à des jeux plutôt que tout autre téléphone que nous avions sous la main. Jouer sur le grand écran interne est délicieux et ajoute un nouveau niveau d'immersion aux jeux mobiles. Les jeux les plus gourmands en graphismes, comme Genshin Impact, pouvaient tourner sans problème sur le OnePlus Open, et le fait d'avoir un écran beaucoup plus grand facilite le contrôle du personnage et la lecture du texte minuscule à l'écran.

Performances : 4 / 5

OnePlus Open : autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie est meilleure que celle de la plupart des appareils pliables, mais elle n'est pas encore la meilleure.

Les vitesses de charge rapide sont excellentes si vous en avez besoin

C'est le seul compromis qui reste

Le OnePlus Open a pu tenir une journée entière en faisant preuve de sagesse dans son utilisation. Si nous ouvrons le grand écran et que nous jouons à des jeux mobiles gourmands en batterie, la batterie se vide bien sûr plus rapidement. OnePlus a trouvé des moyens innovants d'augmenter la puissance, mais il y a des limites à ce que le constructeur peut faire sans augmenter la taille de l'appareil.

Normalement, un smartphone phare de cette taille est équipé d'une batterie d'environ 5 000 mAh, mais le OnePlus Open utilise deux cellules qui totalisent 4 805 mAh, donc un peu moins. Le fait d'avoir deux batteries n'est pas seulement utile pour le design pliable ; cela permet également au téléphone d'utiliser la charge SUPERVOOC plus rapide de OnePlus, avec des vitesses allant jusqu'à 67 watts.

L'iPhone 15 Pro ne peut se charger qu'à moins de 30 W, et plus de puissance signifie sans aucun doute des temps de charge plus rapides. Le OnePlus Open peut être rechargé complètement en 30 minutes environ.

Malheureusement, le OnePlus Open n'est pas équipé d'une fonction de recharge sans fil. Pour certains acheteurs, ce n'est pas grave, mais pour d'autres, c'est un véritable casse-tête. Nous comprenons : vous vous êtes habitués à votre mode de vie sans fil. Vous rechargez votre téléphone dans votre voiture et sur les nombreux chargeurs coûteux que vous avez achetés. Désolé, nous avons dit à OnePlus que c'était important, mais ils ont voulu économiser de l'espace (et probablement de l'argent aussi).

Autonomie de la batterie : 3 / 5

Devriez-vous acheter le OnePlus Open ?

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open : bulletin de notes Caractéristiques Commentaires Notes Rapport qualité/prix Il est chère, mais c'est le smartphone pliable le moins cher, tout en vous offrant plus de surface d'affichage à l'intérieur et à l'extérieur. 5 / 5 Design D'excellents choix de conception font de ce smartphone le seul pliable qui vaille la peine d'être envisagé. Il ressemble à un téléphone normal lorsqu'il est fermé, contrairement aux Galaxy et Pixel Fold. 5 / 5 Affichage Des écrans brillants partout, plus lumineux que presque tous les autres téléphones que vous pouvez acheter, avec un pli presque invisible - pour de vrai. 5 / 5 Logiciel Les logiciels élégants se font discrets et font bien leur travail. Il manque peut-être de nombreuses fonctionnalités, mais la plupart des gens ne les utilisent pas. 4 / 5 Caméras Les meilleurs appareils photo de tous les téléphones pliables, à égalité avec les meilleurs téléphones à appareil photo. L'iPhone 15 Pro Max ne peut pas tout faire, mais il remporte quelques victoires. 4 / 5 Performances Les performances des deux écrans sont solides, mais le jeu n'est pas aussi impressionnant, car il ne peut pas battre l'iPhone 15 de base. 4 / 5 Batterie Bonne autonomie et charge ultra-rapide, mais il faudrait un peu plus de puissance pour tenir toute la journée, tous les jours, et certains seront déçus de ne pas avoir de charge sans fil. 3 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un téléphone et une tablette en un

C'est ça - c'est le pitch, et aucune autre appareil pliable n'a vraiment rempli sa mission de téléphone aussi bien que le OnePlus Open.

Vous envisagiez d'acheter un téléphone pliable et de faire de belles photos

Chaque fois que nous examinons un téléphone pliable, nous déplorons les terribles appareils photo. Pas cette fois-ci.

Vous aimez vraiment la couleur verte

Il y a de meilleures raisons d'acheter le OnePlus Open, mais nous devons reconnaître à OnePlus le mérite d'avoir créé cette année une gamme de produits assortis qui fonctionnent bien ensemble. Le fait de montrer une pensée unifiée dans toutes les catégories nous permet de recommander la marque avec plus de confiance.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne voulez pas vraiment un téléphone et une tablette

Si vous ne voulez que le meilleur téléphone qui soit, vous pouvez trouver des appareils photo plus rapides et plus performants, une meilleure batterie et davantage de fonctionnalités. Vous ne pouvez tout simplement pas trouver un meilleur deux-en-un.

Les appareils photo sont ce qu'il y a de plus important

Le OnePlus Open possède de meilleurs appareils photo que tous les appareils pliables que nous avons vus jusqu'à présent, mais vous pouvez trouver des appareils photo plus polyvalents sur le Galaxy S23 Ultra et une expérience de l'appareil photo beaucoup plus facile sur l'iPhone 15.

Tous vos appareils sont Apple ou Samsung :

Si le OnePlus Open fonctionne bien avec un OnePlus Pad, Samsung et Apple proposent tous deux de meilleures fonctionnalités inter-appareils pour le partage et plus encore - vous pouvez même déplacer le pointeur d'une souris directement de votre tablette Galaxy vers l'écran de votre téléphone Galaxy.

OnePlus Open : à considérer également

Si vous n'êtes pas convaincu que le OnePlus Open est la tablette pliable qu'il vous faut, ou si vous voulez découvrir un téléphone qui en fait un peu plus, voici quelques options :

Samsung Galaxy Z Fold 5 Le Galaxy Z Fold 5 offre tellement de fonctionnalités qu'il est impossible de les compter. Le plus important est qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Il peut fonctionner comme un ordinateur de bureau. Il utilise le stylet S Pen. La liste est infinie.

Google Pixel Fold (en anglais) Si le Pixel Fold n'a pas les meilleures performances ni le meilleur design, il a ce qu'aucun autre appareil pliable n'a : la puissance de Google. Le Pixel Fold est le meilleur appareil pour profiter des fonctionnalités exclusives d'apprentissage automatique de la puce Tensor G2, y compris le nouveau traducteur à double écran que Google a déployé récemment.

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Apple iPhone 15 Pro Max Prix : 1 599 € 1 749 € 1 899 € 1 479 € Zone d'affichage (interne / externe) : 14.9 / 30.49 pouces carrés 13 / 28.4 pouces carrés 13,73 / 28,4 pouces carrés 17,08 pouces carrés Caméras : 48MP (large) ; 64MP (téléobjectif 3X) ; 48MP (ultra-large) 50MP (large) ; 10MP (téléobjectif 3x) ; 12MP (ultra-large) 48 Mpx (grand angle) ; 10,8 Mpx (5x téléobjectif) ; 10,8 Mpx (grand angle) 48MP (large) ; 12MP (5x téléobjectif) ; 12MP (ultra-large) LiDAR (profondeur) Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy' (*primary core 5% faster) Google Tensor G2 Apple A17 Pro Batterie : 4,805mAh (total) 4,400mAh 4,821mAh 4,400 mAh (unofficial)

