Prise en main du Honor Magic V2 : la nouvelle référence en matière de téléphones pliables ?

À première vue, le Honor Magic V2 place la barre très haut en matière de téléphones pliables. Il est plus fin et plus léger que ses concurrents, et emprunte suffisamment de caractéristiques aux appareils haut de gamme de Honor pour mériter des éloges au-delà de son impressionnant facteur de forme.

Honor Magic V2 : test en deux minutes

Les téléphones pliables n'ont pas encore réussi à perturber de manière significative le courant dominant en forme de barre chocolatée, mais il est indéniable que les fabricants de téléphones portables du monde entier se sont engagés dans un investissement massif dans les appareils pliables.

Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Samsung Galaxy Z Flip 5 sont arrivés en juillet 2023 pour bouleverser notre liste des meilleurs téléphones pliables. Mais la marque chinoise de smartphones Honor, qui est rapidement devenue un acteur majeur de l'industrie, a également un nouveau produit phare pliable au catalogue, qui devrait vite faire oublier ses homologues américains.

Le Honor Magic V2 succède à l'excellent Honor Magic VS, et représente le troisième produit pliable d'Honor depuis l'apparition du Honor Magic V au début de l'année 2022.

Plus fin, plus léger et plus puissant que ces deux précédents appareils, le Magic V2 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme et un écran qui emprunte beaucoup à l'excellent Honor Magic 5 Pro, tandis que sa configuration d'appareil photo - sur le papier, du moins - rivalise avec celle du Google Pixel Fold.

Le dernier flagship pliable de Honor a été officiellement dévoilé en Chine plus tôt cette année, avant d'être annoncé mondialement à l'IFA 2023. Nous n'avons pas encore passé suffisamment de temps avec le Magic V2 pour rendre un verdict complet sur son rapport qualité-prix - ou sa position sur le marché des appareils pliables - pour le moment. Mais après une brève prise en main avant l'IFA, nous pouvons affirmer que les premiers signes sont prometteurs.

Honor Magic V2 : prix et disponibilité

Comme indiqué ci-dessus, le Honor Magic V2 a été dévoilé pour la première fois en Chine le 12 juillet 2023, avant d'être présenté mondialement à l'IFA 2023 le 1er septembre.

Le téléphone a un prix de départ de 8 999 yuans à l'étranger, ce qui correspond à environ 1 150 €, mais nous attendons toujours que Honor confirme les prix internationaux (les frais d'expédition et les taxes supplémentaires signifient que ces chiffres convertis sont susceptibles d'être beaucoup, beaucoup plus élevés).

Pour référence, le Honor Magic VS est proposé à partir de 1 599 €, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 5 est proposé à partir de 1 899 €. En d'autres termes, il s'agit d'un appareil au prix compétitif, bien qu'outrageusement cher.

Comme la plupart des appareils Honor, le Magic V2 ne sera probablement pas disponible aux États-Unis ou en Australie de sitôt, mais sa sortie imminente au Royaume-Uni et en Europe a été confirmée.

Honor Magic V2 : caractéristiques techniques

Découvrez les caractéristiques complètes du Honor Magic V2 ci-dessous :

Swipe to scroll horizontally Honor Magic V2 Header Cell - Column 1 Dimensions (plié) : 156.7 x 74.1 x 9.9mm Dimensions (déplié): 156.7 x 145.4 x 4.7mm Poids : 231g OS : MagicOS 7.2 atop Android 13 Écran (pliable) : OLED de 7,92 pouces (2156 x 2344) Affichage (externe) : OLED de 6,43 pouces (1060 x 2376) Puce : Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 16GB Stockage : 256GB, 512GB, 1TB Caméra arrière : 50MP (f/1.9) principal, 50MP (f/2.0) ultra-large, 20MP (f/2.4) téléobjectif Caméra avant : 16MP Batterie : 5,000mAh

Honor Magic V2 : design

Il est normal que cette prise en main commence par notre verdict sur le design du Honor Magic V2, car, très franchement, c'est l'aspect le plus important de tout téléphone pliable. Et quel design !

Le Magic V2 est un grand téléphone pliable de type livre qui ressemble au Samsung Galaxy Z Fold 5 et au Google Pixel Fold. Mais mesurant seulement 156,7 x 74,1 x 9,9 mm lorsqu'il est plié et 156,7 x 145,4 x 4,7 mm lorsqu'il est déplié, c'est aussi le smartphone pliable le plus fin disponible dans le monde à l'heure actuelle.

Le Galaxy Z Fold 5 et le Pixel Fold mesurent respectivement 6,1 mm et 5,8 mm dans leur version la plus fine, il est donc très impressionnant pour Honor de devancer ces deux modèles de plus d'un millimètre. Pour vous aider à visualiser la finesse du Magic V2 lorsqu'il est déplié, imaginez deux pièces d'un euro empilées l'une sur l'autre. Ou, pour le dire autrement, vous pourriez probablement faire passer ce téléphone sous la porte de votre chambre.

Le Magic V2 surpasse également la concurrence dans sa version la plus épaisse, puisqu'il ne mesure que 9,9 mm une fois plié (contre 13,4 mm pour le Galaxy Z Fold 5 et 12,1 mm pour le Pixel Fold). En mode replié, le dernier portable pliable d'Honor n'est qu'un millimètre plus épais que le Samsung Galaxy S23 Ultra de conception conventionnelle, et avec 231 g, il est également 3 g plus léger.

Le Magic V2 est donc le téléphone pliable de type livre le plus fin et le plus léger que l'on puisse acheter à l'heure actuelle, ce qui en fait également l'appareil le plus pratique physiquement de sa catégorie. Les téléphones pliables - notamment le Honor Magic VS - ont souvent été critiqués pour leur lourdeur et leur difficulté à être transportés, mais Honor a fait en sorte d'atténuer cette critique dans le cas présent.

Le fabricant chinois affirme avoir utilisé un "acier exclusif" et une charnière en titane - qui pourrait être pliée jusqu'à 400 000 fois - pour obtenir un design aussi impressionnant sur le Magic V2, dont les deux "batteries en silicium-carbone" ne mesurent que 2,72 mm d'épaisseur (soit à peu près l'épaisseur d'une carte de crédit).

L'inconvénient majeur de toutes ces innovations esthétiques est que le Magic V2 n'a pas d'indice de protection IP officiel, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi résistant à l'eau que, par exemple, le Galaxy Fold 5. Lors d'un pré-briefing sur l'appareil, Honor nous a dit que le Magic V2 pouvait confortablement résister à une averse, mais ce n'est certainement pas un téléphone à emmener pour une séance de photos sous l'eau.

En ce qui concerne les couleurs, le Magic V2 est disponible en noir, or, Silk Black et Silk Purple. Le modèle noir est doté d'un panneau arrière en éco-cuir, tandis que les trois autres modèles ont un dos en verre.

Honor Magic V2 : affichage

En tant que téléphone pliable, le Honor Magic V2 dispose de deux écrans. Le premier est un écran OLED pliable de 7,92 pouces, de 2156 x 2344 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR10+ et une luminosité maximale de 1 600 nits. Le second est un écran OLED de 6,43 pouces à 120 Hz avec une définition de 1060 x 2376. Il utilise du verre nanocristal résistant aux chutes.

Les deux écrans ont une résolution d'environ 402 pixels par pouce, et tous deux utilisent la technologie d'affichage à gradation dynamique propriétaire d'Honor pour atteindre un taux de cycle de gradation PWM impressionnant de 3840Hz, qui aide essentiellement à minimiser la fatigue des yeux (vous trouverez les mêmes intelligences d'affichage dans le Honor Magic 5 Pro et le Honor 90).

En pratique, les deux écrans du Magic V2 sont grands, lumineux, fluides et plus qu'adaptés au jeu et au visionnage de films (en partie grâce à la prise en charge du HDR10+ mentionnée plus haut). Ils sont largement en phase avec ce que vous obtiendrez du Galaxy Z Fold 5 et du Pixel Fold, bien que le premier ait des bordures légèrement plus petites.

Honor Magic V2 : appareils photo

Les fabricants de téléphones pliables n'ont pas encore fait des appareils photo le point central de leurs appareils pliables, et cela ne change pas avec le Honor Magic V2.

Cela ne veut pas dire que les appareils photo proposés ici ne valent pas la peine d'être soulignés. Le Magic V2 dispose de trois objectifs arrière : un principal de 50 Mpx (f/1,9), un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,0) et un téléobjectif de 20 Mpx (f/2,4), ce dernier offrant un zoom optique de 2,5 fois. La caméra principale et le téléobjectif sont également dotés d'une stabilisation optique de l'image (OIS).

Chaque écran est également équipé d'une caméra frontale de 16 Mpx et, en ce qui concerne la vidéo, il est possible de filmer en qualité 4K à 60 images par seconde.

Le Google Pixel Fold représente la norme actuelle pour les caméras de téléphones pliables, et puisque la configuration arrière de ce téléphone comprend un objectif principal de 48MP (f/1,7), un objectif ultra-large de 10,8MP (f/2,2) et un téléobjectif de 10,8MP (f/3,05) offrant un zoom optique 5x, le Magic V2 a de bonnes chances de lui disputer cette couronne.

Le système Falcon Capture d'Honor est également emprunté au Magic 5 Pro, et une optimisation intelligente de l'IA devrait permettre aux photos prises avec le Magic V2 d'être toujours lumineuses et nettes.

Honor Magic V2 : performances et logiciel

Sous le capot, le Honor Magic V2 est propulsé par la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui est la puce que vous trouverez à l'intérieur de la plupart des meilleurs téléphones Android en 2023.

Il est livré avec 16 Go de RAM et un choix de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage - c'est-à-dire les mêmes options que celles proposées sur le Honor Magic VS. Mais quelle que soit la configuration choisie, le Magic V2 offrira très certainement le niveau de performance que l'on est en droit d'attendre d'un flagship Android à quatre chiffres.

Les activités de navigation, streaming et gaming sont un jeu d'enfant pour ce téléphone, dont les 16 Go de RAM facilitent les tâches créatives ou professionnelles les plus gourmandes en énergie. Nous effectuerons des tests de performances complets pour l'évaluation du Magic V2, mais on peut s'attendre à des performances comparables à celles d'autres appareils équipés du Snapdragon 8 Gen 2.

Parmi les autres caractéristiques de performance figurent un capteur d'empreintes digitales latéral, la prise en charge de la 5G et des haut-parleurs stéréo. Le Magic V2 prend également en charge un stylet sur ses deux écrans, bien qu'il ne soit pas fourni avec le téléphone, comme c'est le cas en Chine.

Sur le plan logiciel, le Magic V2 fonctionne sous MagicOS 7.2 - basé sur Android 13 - et embarque les applications Google, ce qui signifie que le Play Store, Maps et Gmail sont prêts à l'emploi dès le premier démarrage.

Comme on peut s'y attendre d'un appareil Honor pliable, le téléphone est également doté d'une série de fonctions intelligentes améliorées. Parallel Space, par exemple, vous permet d'utiliser deux applications indépendamment l'une de l'autre, réparties sur l'écran pliable.

Nous attendons qu'Honor confirme son engagement à prendre en charge la mise à jour du Magic V2. Mais comme le Magic 5 Pro et le Magic VS bénéficient tous deux de cinq ans de mises à jour de sécurité et de trois mises à niveau majeures du système d'exploitation, on peut s'attendre à des engagements similaires pour le dernier fleuron d'Honor.

Honor Magic V2 : autonomie de la batterie

Comme son prédécesseur, le Honor Magic V2 embarque une double batterie de 5 000 mAh qui peut être entièrement rechargée grâce à la technologie SuperCharge 66W de Honor en moins d'une heure.

Il s'agit d'une batterie plus grande que celle du Galaxy Z Fold 5 (4 400 mAh) et du Pixel Fold (4 727 mAh) - donc en théorie, le Magic V2 devrait durer plus longtemps que ces deux téléphones. Et il est bon de rappeler que cette cellule plus grande ne se fait pas au détriment du poids (bien au contraire). Le câble SuperCharge 66W de Honor est également inclus dans la boîte.

Nous effectuerons des tests approfondis de la batterie dans le cadre de l'évaluation complète du téléphone, mais il suffit de dire que les caractéristiques de la batterie sur papier sont impressionnantes et que nous n'avons encore jamais manqué d'autonomie avec le Magic V2. Il n'y a toujours pas de charge sans fil, cependant, le Galaxy Z Fold 5 et le Pixel Fold l'emportent sur ce point.

