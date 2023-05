Snapdragon 8 Gen 3 : Ce que l'on peut attendre de la prochaine puce phare de Qualcomm

Les processeurs Snapdragon de Qualcomm équipent la quasi-totalité des meilleurs téléphones Android en 2023. Le géant des semi-conducteurs devrait dévoiler son prochain Soc - le Snapdragon 8 Gen 3 - à l'occasion de son Snapdragon Summit annuel, qui se tiendra dans le courant de l'année.

Qualcomm profite généralement de cet évènement pour parler de son rôle dans l'élaboration de l'avenir des expériences mobiles, automobiles, audio et de réalité mixte. Ce qui signifie que nous pourrons probablement nous faire une idée précise des performances des futurs téléphones phares de Samsung, OnePlus et Xiaomi, par exemple.

Nous avons rassemblé ci-dessous les dernières informations et rumeurs concernant le Snapdragon 8 Gen 3, y compris des détails sur ses spécifications, sa date de sortie, ainsi que sur les appareils dans lesquels le chipset pourrait bientôt être intégré.

En résumé

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine puce mobile phare de Qualcomm.

La prochaine puce mobile phare de Qualcomm. Quand est-ce que la sortie est prévue ? La sortie est attendue pour le quatrième trimestre 2023 (entre octobre et décembre).

La sortie est attendue pour le quatrième trimestre 2023 (entre octobre et décembre). Combien coûtera-t-il ? Comme pour le Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm vendra probablement le 8 Gen 3 directement aux fabricants d'équipements d'origine (OEM en anglais). Les téléphones phares qui l'utiliseront coûteront toutefois plus de 800 dollars / 700 livres sterling / 1 200 dollars australiens.

Qualcomm dévoile généralement ses nouveaux processeurs Snapdragon lors de son Snapdragon Summit, un évènement qui a lieu chaque année en novembre. Nous nous attendons donc à ce que le le Snapdragon 8 Gen 3 soit présenté en novembre 2023.

Cela dit, bien que le Snapdragon 8 Gen 2 ait été dévoilé en novembre et intégré dans les téléphones dès le mois de décembre 2022, le leaker Digital Chat Station (via NotebookCheck) a indiqué que le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait en fait arriver un peu plus tôt dans l'année (s'ouvre dans un nouvel onglet). Il ne mentionne cependant aucune date précise. Nous nous référons donc pour le moment au calendrier habituel, et attendons un lancement officiel entre octobre et décembre 2023.

Snapdragon 8 Gen 3: nouveautés et rumeurs

Étant donné que nous sommes encore loin du lancement du Snapdragon 8 Gen 3, prévu pour le quatrième trimestre 2023, les informations et les fuites concernant le processeur en cours de développement sont rares.

De nombreux téléphones utilisant le Snapdragon 8 Gen 2 - comme ceux des gammes Samsung Galaxy S23 et OnePlus 11 - n'ont été lancés que récemment. Il est donc difficile de spéculer sur les capacités du Snapdragon 8 Gen 3, alors que nous commençons à peine à nous familiariser avec celles du 8 Gen 2.

Cela dit, plusieurs rumeurs circulent déjà quant aux prochaines spécificités techniques du Snapdragon 8 Gen 3. En effet, les leakers RGcloudS et Revegnus affirment avoir eu accès au détail des performances que délivrera le prochain chipset. Ils ne sont cependant pas d'accord sur les chiffres.

Les deux informateurs se rejoignent sur le fait que le Snapdragon 8 Gen 3 sera fabriqué par TSMC, et utilisera son nœud de processeur 4nm. Cependant, RGcloudS affirme que le prochain chipset comportera un cœur Cortex-X4 haute performance, ainsi que quatre cœurs de performance, et trois cœurs pour assurer les tâches moins lourdes - une configuration similaire à celle du Snapdragon 8 Gen 2. Revegnus parle quant à lui d'une configuration 1-5-2.

Dans son tweet en date du 3 mars 2023, RGcloudS indique que ce cœur haute performance sera cadencé à 3,7 GHz (s'ouvre dans un nouvel onglet), ce qui représenterait une augmentation de 15 % par rapport à la vitesse d'horloge du Snapdragon 8 Gen 2, qui plafonne à 3,2 GHz. Les informations rapportées par Revegnus (s'ouvre dans un nouvel onglet) indiquent au contraire que le cœur principal du Snapdragon 8 Gen 3 disposera de la même fréquence d'horloge de 3,2 GHz que son prédécesseur, mais sera boosté par l'ajout d'un GPU Adreno 750, et d'un modem Snapdragon X75 5G - qui devrait apporter une amélioration des performances de l'ordre de 20 %.

A more recent rumor from a more reliable Android leaker and developer, Kuba Wojciechowski (s'ouvre dans un nouvel onglet), positions the Snapdragon 8 Gen 3 as coming with a different setup entirely. According to him, the Snapdragon 8 Gen 3 will have "2x Arm codename Hayes (A5xx) 'silver' cores, 3x Arm codename Hunter (A7xx) 'gold' cores, 2x Arm codename, Hunter (A7xx) 'titanium' cores, and 1x Arm codename Hunter ELP (Xn) 'gold+' core."

He also noted that the Hayes and Hunter core were as yet unannounced by Qualcomm and would be dropping 32-bit app support on any Android phones that they powered. Google's Tensor processor already dropped 32-bit, and Apple's iOS as a whole did so years ago. The impact of this could be low, but a few Android apps still use 32-bit configuration.

Wojciechowski concurred that the 8 Gen 3 would be launching in late 2023, however.

Une rumeur plus récente, qui nous vient du développeur Android et leaker Kuba Wojciechowski (s'ouvre dans un nouvel onglet), indique que le Snapdragon 8 Gen 3 sera doté d'une configuration totalement différente en 2-3-2-1. Selon lui, le Snapdragon 8 Gen 3 profitera de 2 cœurs Hayes (A5xx) en argent, 3 cœurs Hunter (A7xx) en or, 2 cœurs Hunter (A7xx) en titane, 1 cœur Hunter ELP (Xn).

Il a également indiqué que les cœurs Hayes et Hunter n'avaient pas encore été annoncés par Qualcomm et qu'ils ne prendraient pas en charge les applications 32 bits sur les téléphones Android qu'ils équiperaient. Cette décision ne devrait pas avoir trop de répercussions, bien que quelques applications Android utilisent encore une configuration 32 bits. Kuba Wojciechowski a également confirmé que la puce 8 Gen 3 serait lancée à la fin de l'année 2023.

Bien qu'il nous soit difficile de nous prononcer sur l'exactitude de ces affirmations à ce stade, Wojciechowski a des antécédents plus solides dans l'ensemble, et nous sommes donc enclins à lui accorder le bénéfice du doute. Quoi qu'il en soit, il est clair que le Snapdragon 8 Gen 3 offrira des améliorations de performances significatives par rapport au Snapdragon 8 Gen 2.

En ce qui concerne les téléphones qui devraient utiliser le Snapdragon 8 Gen 3, le Samsung Galaxy S24, ainsi que ses frères et sœurs haut de gamme, seront très certainement en tête de liste.

Dans le tweet susmentionné, RGcloudS affirme que les prochains appareils phares de Samsung disposeront une fois de plus d'une version spécifiquement pensée pour les smartphones Galaxy. Les rumeurs indiquent que cette dernière pourrait battre la prochaine A17 Bionic d'Apple, du moins sur le papier. En d'autres termes, il se pourrait que les téléphones de la gamme Samsung Galaxy S24 soient plus performants que les iPhone 15. On attend le duel avec impatience.

La gamme Galaxy S23 est équipée de puces Snapdragon. (Image credit: Samsung)

Nous nous attendons également à ce que Samsung propose des puces Qualcomm pour l'ensemble de la gamme Samsung Galaxy S24. Avant la sortie de la gamme S23, l'entreprise utilisait des processeurs Snapdragon ou Samsung Exynos dans ses téléphones phares, en fonction des régions dans lesquelles les clients les achetaient. L'absence de différences entre les processeurs d'une région à l'autre est l'une des principales raisons pour lesquelles nous apprécions tant les derniers téléphones de Samsung.

Nous mettrons cette page à jour dès que nous en apprendrons plus sur le prochain Soc de Qualcomm.