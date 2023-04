Xiaomi 13 Ultra : date de sortie, prix, caractéristiques... tout ce qu'il faut savoir

À l'occasion de sa conférence, qui s'est tenue à Pékin le 18 avril 2023, Xiaomi a officiellement annoncé le lancement de son prochain smartphone haut de gamme : le Xiaomi 13 Ultra. Le téléphone, qui est disponible dans un premier temps en Chine, devrait être commercialisé en Europe un peu plus tard dans l'année. Voici tout ce que l'on sait sur le successeur du Xiaomi 12S Ultra à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Alors que les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite sont disponibles depuis le 8 mars en France, il faudra patienter encore un peu pour prendre en main l'ultime représentant de la gamme. Le Xiaomi 13 Ultra, qui vient tout juste d'être lancé ce 18 avril en Chine, n'a en effet aucune date de sortie officielle pour le moment en France.

Xiaomi 13 Pro : Quel sera son prix ?

Nous ne connaissons pour l'instant que le prix pratiqué sur le marché chinois. Le Xiaomi 13 Ultra est en effet proposé à partir de 5 999 yuans, dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui représente environ 795 €. Le prix de l'appareil peut par ailleurs atteindre jusqu'à 7 299 yuans, dans sa déclinaison 16 Go de RAM et 1 To de stockage, soit à peu près 965 €. Il faudra patienter jusqu'à l'annonce officielle de son lancement en France, pour connaître le prix en euros du Xiaomi 13 Ultra.

Selon nos estimations, le tarif de la déclinaison Ultra devrait sans doute avoisiner les 1500 €, étant donné que le Xiaomi 13 Pro est disponible à partir de 1299,90 €. La réponse arrivera très prochainement !

Xiaomi 13 Pro : Les caractéristiques techniques

Concernant les caractéristiques du Xiaomi 13 Ultra, le smartphone le plus abouti de la gamme est équipé d'un écran AMOLED à bords incurvés d'une surface de 6,73 pouces et protégé par un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Cette dalle bénéficie d'une définition en WQHD+, ainsi que d'une résolution de 522 ppp. Doté de la technologie LTPO, l'écran dispose d'un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant varier de 1 à 120 Hz, selon les usages. Par ailleurs, Xiaomi annonce une luminosité record, pouvant grimper jusqu'à 2600 nits en mode HDR ! Une valeur dépassant de loin tous les standards actuels. En mode classique, l'écran du smartphone propose déjà une luminosité à la hauteur des meilleurs élèves dans l'exercice, avec 1300 cd/m2.

En termes de performances, le Xiaomi 13 Ultra vise le sommet du panier en s'équipant du dernier Soc de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Le processeur est couplé à une carte graphique Adreno 740, cadencée par 12 ou 16 Go de RAM. Du côté de son autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 90 W, ainsi que la recharge sans-fil 50 W. Le smartphone ne devrait par ailleurs pas trop chauffer, puisqu'il est le premier modèle de la marque à disposer du système de refroidissement liquide LoopLiquidCool. Le Xiaomi 13 Ultra est également étanche à l'eau et à la poussière, grâce à sa certification IP68, que l'on retrouve quasiment systématiquement sur les modèles haut de gamme aujourd'hui. Le smartphone affiche par ailleurs un poids de 227 grammes et les dimensions suivantes : 163,18 x 76,64 x 9,06 mm. Il est disponible en trois coloris, qui sont le blanc, le noir et le vert.

Récapitulatif des caractéristiques techniques du Xiaomi 13 Ultra

Dimensions : 163,18 x 76,64 x 9,06 mm

: 163,18 x 76,64 x 9,06 mm Poids : 227 g

: 227 g Ecran : AMOLED 6,73 pouces

: AMOLED 6,73 pouces Définition : WQHD+

: WQHD+ Résolution : 522 ppp

: 522 ppp Taux de rafraîchissement : adaptatif de 1 à 120 Hz

: adaptatif de 1 à 120 Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU : Qualcomm Adreno 740

: Qualcomm Adreno 740 RAM : 12 ou 16 RAM

: 12 ou 16 RAM Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

: 256 Go, 512 Go ou 1 To Appareils photo : quatre appareils de 50 Mpx + caméra frontale de 32 Mpx

: quatre appareils de 50 Mpx + caméra frontale de 32 Mpx Vidéo : jusqu'en 8K à 24 images par seconde

: jusqu'en 8K à 24 images par seconde Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90 W, charge sans-fil 50 W

: 5000 mAh, charge rapide 90 W, charge sans-fil 50 W Certification d'étanchéité : IP68

: IP68 Coloris disponibles : Noir, blanc, vert

Le Xiaomi 13 Ultra met l'accent sur la photo

En partenariat avec la marque allemande Leica, Xiaomi propose un photophone qui a bien l'intention de faire de l'ombre aux cadors de la photo : Samsung, Apple et Google. On retrouve ainsi au dos du smartphone, un îlot circulaire composé de quatre appareils photo. Le capteur principal Summicron de 50 Mpx offre une ouverture focale variable entre f/1,9 et f/4, qui lui confère une plus grande polyvalence et permet d'obtenir plus ou moins de flou à l'arrière-plan. Le traitement d'image appliqué permet par ailleurs d'améliorer la qualité des photos. Pour le reste, le smartphone peut compter sur trois autres capteurs de 50 Mpx, dont un ultra grand-angle (f/1,8), un téléobjectif qui offre un zoom x3, ainsi qu'un super téléobjectif qui propose un zoom périscopique x5. L'équipement photo est complété par une caméra frontale de 32 Mpx. Les photographes aguerris pourront également s'en donner à cœur joie, puisque le Xiaomi 13 Ultra permet de prendre des clichés en Ultra-RAW à 14 bits. Côté vidéo, il est possible de filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde.