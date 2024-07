Prix de l'iPhone 16 Pro : prévisions de prix pour les deux iPhones les plus performants

Si vous prévoyez d'acheter un iPhone 16 Pro ou un iPhone 16 Pro Max lors de leur lancement probable dans le courant de l'année, nous espérons que vous avez économisé, car ces téléphones seront certainement parmi les plus chers de 2024.

Aucun prix pour l'iPhone 16 n'a encore été révélé, mais si l'on se base sur les modèles précédents et sur les fuites et rumeurs, on peut affirmer avec certitude que les modèles Pro à venir coûteront très cher.

En fait, nous pouvons être encore plus précis : vous trouverez ci-dessous nos prévisions de prix pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro : Prix prévisionnels

L'iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour commencer, il est intéressant de regarder combien coûte l'iPhone 15 Pro, car c'est probablement le prix minimum qu'Apple demandera pour l'iPhone 16 Pro.

L'iPhone 15 Pro commence donc à 1 229 €, mais vous pouvez consulter les prix complets pour chaque configuration dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 15 Pro Stockage Prix 128Go 1 229 € 256Go 1 359 € 512Go 1 609 € 1To 1 859 €

L'iPhone 16 Pro suivra-t-il la même voie ? C'est tout à fait possible, mais ce téléphone pourrait coûter encore plus cher que le modèle actuel.

Après tout, des fuites suggèrent que de nombreuses améliorations seront apportées aux spécifications de l'iPhone 16 Pro. Il pourrait par exemple être doté d'un écran plus grand, d'un nouveau chipset A18 Pro et de nouveaux objectifs pour les caméras ultra-large et téléobjectif.

En fait, nous avons entendu dire que les objectifs de l'iPhone 16 Pro pourraient coûter plus cher à fabriquer que ceux de l'iPhone 15 Pro. Tout cela laisse donc à penser que le prix pourrait augmenter.

Cela dit, les coûts de production ont également augmenté avec la gamme iPhone 15, mais Apple a maintenu des prix similaires à ceux de la série iPhone 14 (avec quelques légères variations en fonction de votre région). On peut donc penser qu'Apple pourrait répéter l'expérience et maintenir les prix au même niveau, mais nous serions plus enclins à dire qu'une augmentation des prix est attendue.

Il est donc quasiment exclu que l'iPhone 16 Pro coûte moins de 1 229 €, et bien qu'il puisse avoir à peu près ce prix, nous ne serions pas du tout surpris s'il était un peu plus cher.

iPhone 16 Pro Max : Prix prévisionnels

L'iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pour l'essentiel, les mêmes fuites et prédictions s'appliquent au prix de l'iPhone 16 Pro Max qu'à celui de l'iPhone 16 Pro, mais commençons par le prix de vente de l'iPhone 15 Pro Max.

Ce téléphone est vendu à partir de 1 479 €, ce qui peut être considéré comme le prix minimum probable de l'iPhone 16 Pro Max - vous trouverez le prix complet de l'iPhone 15 Pro Max dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 15 Pro Max Stockage Prix 256Go 1 479 € 512Go 1 729 € 1To 1 979 €

Mais comme pour l'iPhone 16 Pro, nous pensons qu'il y a de fortes chances que le prix du prochain téléphone soit plus élevé que celui du modèle actuel.

Et ce, pour les mêmes raisons que pour l'iPhone 16 Pro, à savoir qu'avec l'augmentation des coûts de production, une hausse de prix est probablement nécessaire du point de vue d'Apple, et que les coûts de fabrication de l'iPhone 16 Pro Max pourraient augmenter encore plus que ceux de l'iPhone 16 Pro.

Selon les rumeurs, ce téléphone serait doté d'un écran géant de 6,9 pouces et du même chipset A18 Pro que son petit frère. Il devrait également être équipé d'appareils photo améliorés, y compris d'un nouveau capteur « super téléobjectif », qui pourrait coûter très cher. Quoi qu'il en soit, comme pour l'iPhone 16 Pro, la rumeur veut que les appareils photo de l'iPhone 16 Pro Max intègrent un nouveau type d'objectif, très onéreux.

Certaines fuites ont également fait référence à un iPhone Ultra, qui pourrait être un appareil différent, mais qui pourrait aussi être un autre nom pour l'iPhone 16 Pro Max. Qu'il soit lancé avec Ultra dans le nom ou non, le fait qu'un tel changement de nom soit même murmuré suggère qu'il pourrait s'agir d'une énorme mise à niveau. Et qui dit mise à niveau importante dit prix élevé.

Cela dit, nous ne pensons pas qu'Apple augmentera les prix de façon exagérée, surtout si l'appareil continue à porter le nom de Pro Max. Nous pensons donc que le prix de départ sera d'environ 1 479 €.

Nous devrions connaître le prix exact d'ici peu, la date de sortie de l'iPhone 16 étant probablement fixée au mois de septembre.