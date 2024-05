Événement Apple : les nouveaux modèles d'iPad Air et d'iPad Pro dévoilés lors de la présentation Let Loose

Le dernier événement d'Apple, baptisé « Let Loose », a été l'occasion de dévoiler l'iPad Air 6 et l'iPad Pro 2024, ainsi que la nouvelle puce M4, l'Apple Pencil de qualité professionnelle et le nouveau Magic Keyboard.

Après l'événement Let Loose, nous aurons la WWDC 2024 le 10 juin, puis, plus tard dans l'année, nous aurons l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, ainsi que l'Apple Watch 10 et peut-être encore plus d'iPads.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l'événement Apple de cette année et sur ce qui s'est passé lors de la dernière présentation d'Apple.

Quand aura lieu le prochain événement ou la prochaine présentation de produits Apple ?

La WWDC 2024 confirmée pour le 10 juin

L'iPhone 16 devrait être présenté en septembre

Il est difficile de prédire exactement quand Apple dévoilera de nouveaux produits. Il est possible qu'Apple présente de nouveaux appareils lors de sa Worldwide Developers Conference, le 10 juin, ou aux alentours de cette date, mais cet événement est principalement axé sur les logiciels.

Il y a fort à parier que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro seront dévoilés en septembre, car c'est à cette période qu'Apple a l'habitude de dévoiler ses nouveaux téléphones. Il y a donc fort à parier que ce sera la prochaine fois que l'équipe de Cupertino présentera de nouveaux produits.

Que s'est-il passé lors du dernier événement Apple ?

Nouvelles puces pour l'iPad Pro Air et les tablettes iPad Pro M3, M3 Pro et M3 Max

Nouvel Apple Pencil Pro et mise à jour du Magic Keyboard

Une puce M4 axée sur l'efficacité

Le dernier événement d'Apple a eu lieu le 7 mai 2024 et a vu la révélation de l'iPad Air 6, qui existe désormais en configuration 11 ou 13 pouces et est équipé de la puce M3.

Apple a également dévoilé la nouvelle gamme d'iPad Pro 2024, dont les iPad professionnels sont dotés d'écrans OLED et de la nouvelle puce M4, qui offre une plus grande efficacité que la puce M3, tout en offrant des performances similaires à celles d'un ordinateur de bureau.

Parallèlement aux nouvelles tablettes, l'Apple Pencil Pro a été dévoilé, apportant de nouvelles fonctionnalités telles que des gestes avancés, la prise en charge de la géolocalisation Find My device (localiser mon appareil) et la possibilité pour les développeurs d'applications de créer leurs propres interactions personnalisées. Le Magic Keyboard a lui aussi été remanié, devenant plus fin et plus léger et disposant désormais d'une rangée de touches de fonction ; il est également disponible en deux couleurs : Blanc et Noir.