watchOS 11 : ce que nous voulons voir, et toutes les fuites jusqu'à présent

Au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis la sortie de l'original, les meilleures Apple Watches ont beaucoup évolué. D'abord considérées comme un objet technologique à la mode, elles sont aujourd'hui considérées comme d'excellents appareils de santé et de remise en forme.

On parle beaucoup de l'Apple Watch X, ou Apple Watch 10 - qui devrait être le modèle anniversaire de l'Apple Watch, de la même manière que l'iPhone X était le modèle du 10e anniversaire de l'iPhone - mais qu'en est-il du logiciel sur lequel fonctionne l'Apple Watch ? Alors que d'importants changements surviennent avec watchOS 10 de 2023, y compris une façon complètement différente d'interagir et d'utiliser l'Apple Watch, watchOS 11 est-il susceptible de passer au second plan cette année, avec une mise à jour plus modeste ?

Nous couvrons tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur watchOS 11, y compris les fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre et la date probable de sa sortie, ainsi que les fonctionnalités que nous aimerions voir.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine version majeure du logiciel de l'Apple Watch

La prochaine version majeure du logiciel de l'Apple Watch Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre

Probablement en septembre Quelles Apple Watch seront prises en charge ? Probablement à partir de la série 5

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Apple annonce généralement les fonctionnalités de ses prochaines grandes mises à jour logicielles lors de sa Worldwide Developer Conference (WWDC). Cette conférence a lieu chaque année au début de juin, la séance plénière principale se déroulant un lundi.

C'est souvent à ce moment-là qu'Apple détaille les nouveautés à venir dans watchOS, iOS, iPadOS et macOS plus tard dans l'année. La date de la WWDC 24 n'a pas encore été annoncée – elles sont normalement révélées vers mars – mais en se basant sur les tendances précédentes, on s'attendrait à ce que la conférence commence soit le 3 juin, soit le 10 juin.

Les versions bêta publiques et pour développeurs sont ensuite généralement publiées environ un mois plus tard, en juillet, suivies par la version finale du logiciel en septembre, lorsque les nouveaux modèles d'Apple Watch et d'iPhone sont dévoilés.

La date de l'annonce de septembre est encore inconnue, mais elle a lieu habituellement la première ou la deuxième semaine de septembre, le logiciel étant rendu disponible sur les appareils compatibles la semaine suivant les annonces. Cela signifie que nous pourrions voir arriver watchOS 11 sur les modèles d'Apple Watch pris en charge dès le 9 septembre.

watchOS 11 : Actualités et fuites

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Les rumeurs et les fuites concernant watchOS 11 ont été minimes jusqu'à présent, mais c'est assez tôt, donc ce n'est pas une énorme surprise. Mark Gurman de Bloomberg a également rapporté à la fin de 2023 que le travail sur watchOS 11 et les autres grandes mises à jour logicielles avait été brièvement retardé, ce qui pourrait expliquer le manque de nouvelles jusqu'à présent.

Cela dit, il a été question qu'Apple intègre un Modèle de Langage de Grande Envergure dans iOS 18, ce qui rendrait Siri plus utile et aiderait l'assistant d'Apple à suivre les avancées de l'intelligence artificielle et à adopter des fonctionnalités que certains de ses concurrents proposent. Si cela s'avère vrai, on s'attend à ce que certaines de ces améliorations se répercutent également sur Siri dans watchOS 11, rendant probablement la montre intelligente d'Apple plus capable d'interagir avec les informations et les applications avec moins d'entrées de la part des utilisateurs.

Apple a également confirmé le support RCS, qui devrait arriver avec iOS 18 – même si cet élément n'est pas confirmé, Apple ayant seulement mentionné la fin de 2024. Si le support RCS arrive sur l'iPhone en septembre (en plus de l'absence de bulles vertes autour de vos messages), cela signifiera probablement qu'il arrivera également sur l'Apple Watch avec watchOS 11.

En termes de compatibilité, il n'y a actuellement aucune fuite suggérant quels modèles d'Apple Watch perdront le support, mais une supposition suggérerait que l'Apple Watch Series 4 sera retirée, tandis que la série 5 et les modèles plus récents prendront en charge le nouveau logiciel. Nous mettrons à jour cet article dès que d'autres nouvelles concernant watchOS 11 apparaîtront, ainsi que toute rumeur concernant les modèles pris en charge.

watchOS 11 : Ce que nous voulons y voir

Les rumeurs concernant watchOS 11 sont pour l'instant peu nombreuses, mais il y a quelques éléments que nous aimerions vraiment voir apparaître lors de l'arrivée du prochain logiciel majeur pour l'Apple Watch.

1. Un anneau de récupération

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Lorsque l'Apple Watch a été annoncée en 2014, les trois anneaux d'activité ont joué un rôle clé dans l'interface et ce que la montre intelligente représentait – et c'est toujours le cas. L'anneau « Bouger », « M’entraîner » et « Me lever » sont les mesures avec lesquelles l'Apple Watch détermine votre performance en termes d'objectifs d'activité quotidienne. Vous pouvez maintenant ajuster ces trois anneaux selon vos préférences, mais sinon, le principe de base reste le même qu'il y a dix ans.

On aimerait voir un quatrième anneau introduit avec watchOS 11 : « Récupération » ou « Repos ». Cela pourrait automatiquement remplacer l'anneau « M’entraîner » pour les jours où l'Apple Watch a analysé toutes ces données et décidé que vous méritez un jour de repos, par exemple. Ou peut-être cela pourrait-il être un anneau supplémentaire qui se remplit tout au long de la semaine en fonction de votre activité et de votre sommeil et une fois plein, Apple vous accorde un jour de repos en bloquant l'anneau « M’entraîner », à vous de choisir d'accepter ou de rejeter ce jour de repos.

2. Mise en avant du nombre de pas

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

On se souvient encore quand la métrique des 10 000 pas par jour a été lancée comme un bon point de départ pour ceux qui voulaient rester en forme en marchant. Bien que les preuves scientifiques concernant le fait que 10 000 pas soient suffisants ou non soient un peu rares, c'est toujours une mesure que de nombreuses personnes utilisent et que l'Apple Watch ne met pas particulièrement bien en avant actuellement.

Si vous êtes quelqu'un qui aime s'assurer d'avoir complété 10 000 pas par jour en plus de remplir vos anneaux « Bouger » et « M’entraîner », vous devez ouvrir l'application Activité sur votre Apple Watch et faire défiler quatre écrans jusqu'à découvrir votre nombre de pas quotidien. Si vous appuyez une fois sur la Couronne Digitale sur cette page, la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Activité, elle affichera directement l'écran des pas – un conseil utile pour ceux qui ne le savaient pas – mais on aimerait voir les pas plus accessibles avec watchOS 11.

Ce n'a jamais été une métrique sur laquelle Apple s'est concentrée, mais la possibilité d'ajouter les pas comme compétence sur les cadrans de montre sans télécharger une application tierce, ou de définir l'anneau « M’entraîner » comme un objectif de pas plutôt que des minutes d'activité serait géniale.

3. Suivi plus détaillé du sommeil

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Apple a amélioré le suivi du sommeil proposait sur l'Apple Watch avec watchOS 9, mais bien qu'il soit désormais possible de voir les phases de sommeil et diverses données comme la fréquence cardiaque au repos et le taux respiratoire, l'Apple Watch est encore un peu en retard par rapport à des marques comme Fitbit et Whoop en matière de suivi du sommeil.

On aimerait voir watchOS 11 utiliser les données de sommeil recueillies par l'Apple Watch pour vous donner une vue plus holistique de votre forme physique globale et fournir plus d'aperçus sur si vous pourriez avoir besoin de prendre un jour de repos et de récupération, ou si vous devriez vous sentir en pleine forme et prêt à partir en termes d'exercice. Quelque chose de similaire à la Batterie Corporelle de Garmin ou au Score de Préparation Quotidienne de Fitbit, par exemple, serait l'une de nos principales demandes pour watchOS 11. Ceci, bien sûr, se rapporte à notre demande antérieure concernant l'anneau de « Récupération ».

4. Flexibilité des cadrans de montres

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Avec chaque nouvelle version majeure du logiciel pour l'Apple Watch, on a droit à quelques nouveaux Cadrans. Pour watchOS 10, cela incluait Snoopy, qui était de loin l'une des meilleures nouveautés apportées par le nouveau logiciel. Il a été ajouté aux côtés de Palette, qui était également sympa, mais ce n'était pas Snoopy et Woodstock.

Pour watchOS 11, on aimerait beaucoup voir des Cadrans de tiers, mais on sait bien que c'est très peu probable. Donc, à la place, on demanderait un peu plus de flexibilité avec les Cadrans qui existent déjà.

5. Bouton latéral programmable

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Tout comme les Cadrans de tiers sont peu probables, il en va de même pour la possibilité de programmer le bouton latéral sur l'Apple Watch, surtout depuis qu'il a récemment été modifié pour lancer le Centre de Contrôle avec watchOS 10. Néanmoins, on peut toujours rêver. L'Watch Ultra et l'Watch Ultra 2 possèdent tous les deux le bouton d'action programmable supplémentaire, mais ce n'est pas une fonctionnalité présente sur les modèles standards de la série Apple Watch.

Avoir la possibilité de démarrer rapidement un entraînement ou une autre application en appuyant une fois sur le bouton latéral serait très apprécié avec watchOS 11. Bien sûr, cela signifierait déplacer le Centre de Contrôle : actuellement, faire glisser de gauche à droite ou de droite à gauche depuis l'écran d'accueil de l'Apple Watch n'a aucune fonction, donc sûrement le Centre de Contrôle pourrait y être déplacé.

On aurait toujours le lancement d'Apple Pay avec une double pression sur le bouton latéral, mais on aimerait vraiment avoir la possibilité de programmer la simple pression.