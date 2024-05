5 annonces subtiles d'Apple en matière d'IA lors de son événement de lancement de l'iPad 2024

L'événement Apple iPad Air et iPad Pro du 7 mai a été riche en lancements de produits, mais plus silencieux en ce qui concerne l'IA. A moins que...

Bien qu'il n'y ait pas eu d'annonces concernant l'IA rivalisant avec le lancement de l'iPad Pro (2024) ou de la nouvelle puce M4, Apple a, de manière inhabituelle, mentionné l'« IA » à huit reprises au cours de l'événement - et celles-ci couvraient cinq nouvelles annonces différentes concernant la technologie.

Jusqu'à présent, la société Apple s'est montrée réticente à se joindre à la vague de l'IA, préférant s'en tenir à l'« apprentissage automatique », moins tendance (bien que souvent plus précis), lors de ses événements de lancement. Mais en février, Tim Cook a commencé à faire des déclarations audacieuses et inattendues sur l'IA, la qualifiant d'« énorme opportunité pour Apple » et annonçant l'arrivée d'outils d'IA sur les appareils Apple « plus tard dans l'année ».

Quelles ont donc été ces annonces subtiles sur l'IA lors de l'événement Apple centré sur l'iPad ? Voici les moments où l'équipe de Cupertino nous a donné un avant-goût de ce qui nous attend le mois prochain lors de la WWDC 2024...

1. La puce M4 est plus puissante que « n'importe quel PC d'IA actuel »

(Image credit: Apple)

Le silicium de nouvelle génération d'Apple avait fait l'objet de rumeurs pour l'iPad Pro (2024), mais il était tout de même surprenant de voir le M4 apparaître pour la première fois lors de l'annonce d'une tablette. Naturellement, Apple a tenu à mettre en avant son important potentiel en matière d'IA.

Tim Millet, vice-président d'Apple chargé de l'architecture des plateformes, a déclaré que « le moteur neuronal fait du M4 une puce extrêmement puissante pour l'IA », citant l'exemple simple de la possibilité d'isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K d'une simple pression dans Final Cut Pro.

Il est clair qu'Apple pense que son silicium constitue une base solide pour les applications d'IA, Millet ajoutant que « le moteur neuronal est un bloc IP dans la puce dédié à l'accélération des charges de travail d'IA ». Et il a terminé par une déclaration plus audacieuse : « Le moteur neuronal du M4 est plus puissant que n'importe quelle unité de traitement neuronal dans n'importe quel PC d'IA aujourd'hui ». Nous ne pouvons pas encore vérifier cette affirmation, mais elle ne semble pas exagérée.

2. L'application Logic Pro 2 dispose de Session Players alimentés par l'IA

(Image credit: Apple)

L'application Logic Pro a débarqué sur l'iPad il y a environ un an - et la nouvelle version qu'Apple vient d'annoncer propose des « Session Players » dotés d'une intelligence artificielle.

Ceux-ci sont conçus pour jouer en complément de la fonction Drummer existante, afin de vous donner l'impression d'avoir un groupe de musique virtuel. Will Hui, chef de produit Apple pour les applications créatives, a déclaré : « Maintenant, Drummer a de nouveaux compagnons de groupe dans une fonctionnalité que nous appelons Session Players. Nous introduisons un tout nouveau joueur de basse et de clavier, et comme Drummer, ils sont conçus à l'aide de l'IA.

Étant donné que la station de travail audio numérique d'Apple était déjà très amusante, nous sommes impatients de leur faire passer une audition.

3. L'iPad Pro utilise l'IA pour vous aider à numériser des documents

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Ce n'est peut-être pas le cas d'utilisation de l'IA le plus excitant, mais parfois, la technologie est mieux adaptée pour nous aider dans des tâches plus banales - et Apple estime que c'est exactement ce qu'elle fait avec la numérisation de documents alimentée par l'IA de l'iPad Pro (2024).

Cela est possible grâce à un nouveau flash True Tone « adaptatif », qui fonctionne en tandem avec des algorithmes d'IA pour ajuster l'éclairage en fonction du document et de l'éclairage ambiant. John Ternus, vice-président d'Apple chargé de l'ingénierie matérielle, a déclaré : « Nous avons tous fait l'expérience d'essayer de numériser un document dans certaines conditions d'éclairage où il est difficile d'éviter de projeter une ombre - le nouveau Pro résout ce problème. »

« Il utilise l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les documents tels que les formulaires et les reçus », a-t-il ajouté. « S'il y a des ombres, il prend instantanément plusieurs photos avec le nouveau flash adaptatif. Les images sont assemblées et le résultat est une numérisation nettement meilleure. »

Nous devrons voir comment cela fonctionne dans la pratique, mais comme cette fonctionnalité est intégrée à l'iPadOS, elle sera également présente dans l'application Appareil photo, Fichiers, Notes et dans des applications tierces.

4. L'iPad Air 6 n'est pas en reste en matière d'IA

(Image credit: Apple)

Apple a tenu à souligner que l'iPad Pro (2024) n'est pas la seule tablette de sa gamme adaptée aux tâches alimentées par l'IA ou aux futures applications, bien que cette tablette soit la seule à être équipée de la nouvelle puce M4.

Melody Kuna, directrice de la conception des produits iPad chez Apple, a déclaré qu'"avec M2, le nouvel [iPad] Air est également un appareil incroyablement puissant pour l'IA. Il est incroyablement rapide pour les puissantes fonctionnalités d'apprentissage automatique d'iPadOS, comme Visual Look Up, Subject Lift et la capture de texte en direct. »

Ainsi, alors que la puce M4 de l'iPad Pro est capable d'effectuer un nombre impressionnant de 38 trillions d'opérations par seconde (ce qui la rend apparemment soixante fois plus rapide que le moteur neuronal A11 Bionic d'Apple sur l'iPhone 8), l'iPad Air 6 ne sera pas laissé à l'écart des futures applications et fonctionnalités d'IA sur les tablettes d'Apple.

5. L'iPadOS n'en est qu'à ses débuts en matière d'IA

(Image credit: Apple)

Dans le même ordre d'idées, la dernière mention de l'IA faite par Apple lors du lancement tant attendu de l'iPad a été réservée à l'iPadOS.

Will Hui, chef de produit Apple pour les applications créatives, a déclaré que « l'iPadOS dispose de cadres avancés comme Core ML qui permettent aux développeurs d'exploiter facilement le moteur neuronal pour offrir de puissantes fonctions d'IA, directement sur l'appareil ».

Il est clair qu'Apple fait preuve de prudence en ce qui concerne l'IA dans ses propres applications, puisque seuls les Session Players de Logic Pro et la numérisation de documents de l'iPad Pro l'utilisent jusqu'à présent. Mais Apple a également lancé un appel aux développeurs pour qu'ils exploitent le potentiel de ses logiciels (et de ses puces) en matière de fonctionnalités basées sur l'IA. Et nous pouvons nous attendre à en entendre beaucoup plus à ce sujet le mois prochain lors de la WWDC 2024.