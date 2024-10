Samsung pourrait remplacer les paramètres Galaxy par l'IA

Samsung souhaite intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans tous les aspects de la vie quotidienne, mais cela pourrait signifier la disparition d'un élément clé sur les smartphones Galaxy : le menu Paramètres. Selon un rapport de ETNews, il est possible que les prochains modèles, comme le Samsung Galaxy S24 FE, soient dotés de fonctionnalités IA sans inclure ce menu. Samsung estime que l'IA pourra anticiper les besoins des utilisateurs sans qu'ils aient à faire des ajustements manuels, rendant ainsi le menu Paramètres obsolète.

Ce concept s'inscrit dans la volonté de Samsung de rendre ses smartphones Galaxy entièrement pilotés par l'IA. Bien que la forme exacte d’un téléphone sans Paramètres n’ait pas encore été dévoilée, certaines pistes montrent déjà comment l’IA pourrait interagir avec l’utilisateur et apprendre de ses habitudes pour ajuster les performances du téléphone. Cela toucherait plusieurs aspects, tels que les notifications, la luminosité de l’écran ou encore l’organisation de l’interface.

Le rapport souligne que la caméra et le clavier seraient au cœur de cette transition vers un système sans Paramètres. Cela a du sens, car ce sont des outils utilisés de nombreuses façons. Aujourd'hui, les appareils améliorent déjà la qualité des photos avant toute intervention de l'utilisateur. L'ajout de l'IA pourrait prolonger cette fonctionnalité de manière subtile mais efficace, par exemple en passant automatiquement en mode nuit selon l'environnement ou en ajustant la configuration en fonction de la situation.

Pour les claviers, l'IA pourrait personnaliser l’expérience de frappe. Actuellement, la prédiction automatique des mots repose souvent sur les expressions les plus courantes, mais l'IA pourrait adapter ces suggestions en fonction du style d’écriture et des préférences personnelles de chacun. Personnalisation et automatisation sont les maîtres mots de Samsung.

Anticipation de l'IA

D'une certaine manière, les fabricants de smartphones avancent déjà dans cette direction depuis des années. Quand avez-vous ajusté manuellement les paramètres de la batterie pour la dernière fois, en dehors des options standard et d’économie d’énergie ? La vraie question est de savoir si l'IA peut anticiper des préférences de paramètres aussi complexes qu'évolutives. À quel moment préférez-vous que votre écran s’éclaire ? Quelle application devrait avoir un volume sonore élevé ou faible ?

Pour l'utilisateur moyen, le fait que l'IA prenne en charge les paramètres pourrait signifier moins de distractions et un gain de temps, sans avoir à parcourir les menus pour ajuster certains aspects du téléphone. Automatiser les tâches et anticiper les besoins pourrait permettre aux fonctionnalités IA de Samsung de se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif. Cependant, Samsung devra probablement clarifier comment les données nécessaires pour ces ajustements seront collectées et utilisées. Si tout se passe localement sur l’appareil, sans partage de données personnelles, cela pourrait rassurer les utilisateurs. Dans le cas contraire, l'accueil pourrait être plus mitigé.

Ne vous attendez pas à voir disparaître immédiatement votre menu Paramètres. Aucune date n'est encore annoncée, mais cela pourrait faire partie de la prochaine mise à jour majeure de Samsung, lors du déploiement de One UI 7 basé sur Android 15 pour la série Galaxy S.