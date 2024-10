Meta AI, capable de tout sauf de s’implanter en Europe

Meta AI s'invite à l'international, en commençant cette semaine par le Brésil, la Bolivie, le Guatemala, le Paraguay, les Philippines et le Royaume-Uni. Dans les semaines à venir, cet assistant IA de la grande entreprise technologique fera progressivement ses débuts dans 21 pays à travers l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. On remarque cependant l'absence notable de tout pays européen continental, alors que Meta doit faire face aux exigences réglementaires de l'Union européenne (UE).

Meta n'a pas encore fixé de date pour le lancement de Meta AI dans les pays au-delà de la liste initiale. Néanmoins, dans un avenir proche, les habitants de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Irak, de la Jordanie, de la Libye, de la Malaisie, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Soudan, de la Thaïlande, de la Tunisie, des Émirats Arabes Unis, du Vietnam et du Yémen pourront également poser leurs questions à Meta AI. Ils auront aussi la possibilité de créer des images, et même d'intégrer leur visage dans les résultats grâce à la fonctionnalité "Imagine Me", qui permet de générer un avatar numérique à partir de photos téléchargées. Ces images pourront ensuite être modifiées à l'aide de nouveaux prompts.

L'expansion géographique de Meta AI s'accompagnera d'une extension linguistique. Les nouveaux utilisateurs internationaux ne seront donc pas limités à l'anglais pour interagir avec l'assistant. La première langue supplémentaire sera le tagalog, parlé par de nombreux Philippins. Ensuite viendront l'arabe, l'indonésien, le thaï et le vietnamien, des langues pertinentes pour les pays où l'assistant sera disponible, des régions où une grande partie de la population utilise régulièrement Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres plateformes Meta. Ces mêmes utilisateurs constitueront probablement le cœur des premiers adeptes de Meta AI.

« À l'issue de ce déploiement progressif, Meta AI sera disponible dans 43 pays et dans une douzaine de langues. Cela signifie que plus de personnes que jamais pourront utiliser Meta AI pour approfondir des sujets qui les passionnent, obtenir des tutoriels utiles et trouver de l'inspiration pour des projets artistiques, de décoration, des tenues du jour (OOTD) et bien plus encore », s'est vanté Meta dans un billet de blog. « En fait, Meta AI est déjà en passe de devenir l'assistant IA le plus utilisé au monde d'ici la fin de l'année avec près de 500 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. »

Meta AI sur votre visage (non européen)

Les produits de Meta sont également très populaires dans l'UE, mais l'absence de plans d'expansion en Europe n'est pas surprenante. Meta a déjà déclaré qu'elle ne déploierait pas de nouveaux outils IA, en particulier ceux liés à l'image et à la vidéo, car elle craint de violer les nouvelles réglementations et exigences de conformité qu'elle juge injustes.

La principale question soulevée par les législateurs européens concerne l'utilisation éthique des données et la confidentialité. Les règles récemment adoptées visent à ralentir le lancement de technologies IA qui ne répondent pas à ces préoccupations potentielles. La forme actuelle de Meta AI pourrait enfreindre certaines de ces nouvelles règles. En réponse, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a suggéré que ces réglementations limitent l'innovation et nuisent aux citoyens. Pour l'instant, Meta a choisi de contourner l'UE au profit d'autres marchés pour ses produits IA.

Meta AI se développe également dans une autre direction cette semaine, en faisant ses débuts sur les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta dans de nouvelles régions, notamment au Royaume-Uni et en Australie. Si les Australiens auront accès à l'ensemble des fonctionnalités, le Royaume-Uni ne bénéficiera pour l'instant que du support vocal. L'intégration de cette technologie portable avec Meta AI fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à intégrer son IA dans tous ses produits. Meta n'a pas précisé pourquoi le Royaume-Uni ne recevra pas immédiatement les fonctionnalités de réalité augmentée ou de reconnaissance d'images. Il est probable que des problèmes techniques, des obstacles réglementaires, ou les deux, doivent être surmontés.