Intel rattrape AMD avec son nouveau CPU ultra-puissant

La nouvelle famille de processeurs Granite Rapids Xeon 6900P à 128 cœurs d'Intel est conçue pour concurrencer directement les offres EPYC d'AMD et se décline en cinq variantes.

Il y a le 6960P (72 cœurs), le 6952P (96 cœurs), le 6972P (96 cœurs), le 6979P (120 cœurs) et le fleuron 6980P avec 128 cœurs et 256 threads, une vitesse d'horloge de 2,0 GHz et 504 Mo de cache L3.

Les premières critiques ont été publiées par certains grands sites technologiques, et leur lecture est intéressante, le consensus principal étant que la famille 6900P annonce avec succès la résurgence tant attendue d'Intel dans le domaine des processeurs pour serveurs.

La présence d'Intel dans les centres de données pourrait s'en trouver renforcée

ServeTheHome salue le retour en force d'Intel après avoir été devancé par AMD EPYC pendant des années, affirmant : « Bienvenue à nouveau, Intel ! ». Le site a reçu de la part d'Intel un modèle pré-production du 6980P, certains aspects, comme les mesures de consommation d'énergie, étant encore en attente de validation. Globalement, Patrick Kennedy de STH s'est montré impressionné, déclarant : « D'un point de vue purement performance brute, le Intel Xeon 6900P avec 128 cœurs est impressionnant et reprend pour l'instant la couronne des performances. Bien sûr, AMD a annoncé l’arrivée de Turin pour la seconde moitié de 2024, donc nous ne sommes pas loin de l’offre moderne d'AMD. Quoi qu’il en soit, Intel va enfin pouvoir rivaliser avec le même nombre de cœurs et une technologie de processus plus comparable, au lieu de se retrouver à un déficit de 50 % ou plus en termes de nombre de cœurs et avec une technologie bien plus ancienne, comme cela a été le cas pendant une demi-décennie. »

The Next Platform a souligné les avancées stratégiques d'Intel, notant, comme STH, que le lancement du Xeon 6900P précède l'arrivée du processeur Turin d'AMD. Le site a reconnu le potentiel de la nouvelle puce d'Intel pour ralentir la perte de parts de marché des processeurs dans les centres de données, même si cela ne renverserait pas les tendances actuelles. L’article a aussi mis en avant le nouvel accent d'Intel sur les performances limitées en consommation d'énergie plutôt que sur les seuls gains en IPC, marquant ainsi une nouvelle approche dans la conception des puces.

Côté performances, Phoronix a fourni des informations issues des benchmarks sous Linux, mettant en lumière des gains significatifs, notamment pour le fleuron de la gamme, le Xeon 6980P à 128 cœurs, qui s'associe bien avec la mémoire MRDIMM à 8800 MT/s. Le site a constaté que la série Granite Rapids dépassait les attentes dans diverses charges de travail HPC et IA, surpassant souvent les modèles phares d'AMD, EPYC Genoa et Bergamo, lorsque les logiciels étaient optimisés pour la technologie AMX d'Intel.

Malgré quelques défis logistiques avec la plateforme de test, Phoronix a noté qu'avec le lancement de la série Xeon 6900P, « Intel a montré qu'il pouvait à nouveau rivaliser avec AMD EPYC sur le haut de gamme des performances HPC et d'autres charges de travail intensives en calcul. »

(Image credit: Phoronix)

La question de l'Arm

Enfin, Tom's Hardware a déclaré : « La gamme Xeon 6 d'Intel arrive enfin au niveau de l'avantage traditionnel d'AMD en termes de nombre de cœurs, mais la véritable histoire se racontera avec les benchmarks indépendants et l'analyse des coûts des différentes plateformes. » Le journaliste Paul Alcorn a également souligné que l'on ne sait pas encore comment cette gamme se positionnera face aux puces serveurs ARM concurrentes. « ARM s'est progressivement imposé dans les centres de données, principalement à travers des modèles personnalisés déployés par les hyperscalers et les fournisseurs de cloud. Cela rend les comparaisons directes un peu difficiles, mais nous espérons voir des comparaisons de virtualisation contre la concurrence ARM dans un avenir proche. »

Malgré les éloges sur ses performances brutes, les nouveaux processeurs Xeon 6900P d'Intel ne seront pas bon marché. Les coûts de production élevés se traduisent par un prix premium, ce qui en fait une mise à niveau coûteuse pour les opérateurs de centres de données cherchant à améliorer leur infrastructure. Bien que le prix du modèle phare 6980P n'ait pas encore été annoncé, The Next Platform suggère qu'il pourrait avoisiner les 24 980 dollars (22 762 euros).