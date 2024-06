Intel annonce une nouvelle série de puces Lunar Lake avec un processeur d'IA amélioré

Intel a levé le voile sur sa dernière série de processeurs, nom de code Lunar Lake, lors de la keynote du PDG d'Intel, Pat Gelsinger, à Computex ce mercredi. Ce nouveau processeur sera lancé plus tard cette année, équipé pour les ordinateurs portables fins et légers à temps pour la saison des fêtes 2024.

Le nouveau système sur puce (SoC) introduit plusieurs innovations par rapport aux SoC Meteor Lake actuels comme les processeurs Intel Core et Core Ultra. Intel affirme une meilleure efficacité énergétique, une augmentation de 4 fois de la puissance de traitement NPU, une GPU Intel Arc 50% plus rapide basée sur l'architecture Arc Battlemage de nouvelle génération, et une mémoire intégrée pour une empreinte plus petite et un accès plus rapide à la mémoire.

Lunar Lake est également la première série de puces Intel à répondre aux exigences minimales des standards Copilot+ de Microsoft pour PC, incluant plus de 40 trillions d'opérations par seconde pour son NPU (TOPS), et 16 Go de mémoire.

Le nouveau SoC présente une architecture fortement remaniée qui introduit une myriade de petites modifications au fonctionnement de ses processeurs, permettant ainsi des améliorations significatives des performances sans consommer plus d'énergie que les puces Intel Core Ultra actuelles. Selon les rapports, il peut atteindre les mêmes performances que les puces Meteor Lake d'Intel avec un tiers de la puissance, améliorant considérablement l'autonomie potentielle des ordinateurs portables équipés des nouvelles puces.

Bien que ces affirmations n'aient pas encore été vérifiées, elles doivent être prises avec précaution jusqu'à ce que les testeurs puissent mettre la main sur les nouveaux ordinateurs portables équipés des puces Lunar Lake. Cependant, lors d'une visite technologique étendue avant l'annonce de Computex, les ingénieurs d'Intel ont présenté un exposé assez complet des changements que Lunar Lake introduira, et ils sont assez vastes, même si les changements individuels n'ont pas un impact significatif pris isolément.

Présentation de nouvelles architectures

(Image credit: Future / John Loeffler)

La plus grande innovation de Lunar Lake est l'introduction d'une nouvelle architecture de cœur hybride avec des cœurs de performance Lion Cove et des cœurs d'efficacité Skymont. Ces cœurs sont un moteur majeur de l'amélioration de l'efficacité énergétique revendiquée par Intel pour Lunar Lake, avec un certain nombre de petites modifications dans la manière dont les instructions sont traitées par le CPU, l'introduction d'une nouvelle couche de mémoire cache, et un doublement du nombre de cœurs d'efficacité par rapport à Meteor Lake.

Un autre changement majeur est la perte de la capacité d'hyperthreading. C'est lorsque un cœur de traitement peut effectuer deux instructions par cycle d'horloge au lieu d'une, bien qu'Intel affirme que l'optimisation apportée aux cœurs de performance Lion Cove de Lunar Lake compense largement la perte de l'hyperthreading, qui vient avec son propre surcoût de traitement.

Toutes ces modifications, prises ensemble, aboutissent à des cœurs d'efficacité que selon Intel, offrent les mêmes performances que les puces Meteor Lake de génération actuelle pour un tiers de la puissance, et jusqu'à quatre fois les performances à puissance maximale grâce à l'ajout de deux cœurs d'efficacité supplémentaires. Du côté des cœurs de performance, Intel affirme que les cœurs de performance Lion Cove de Lunar Lake peuvent obtenir 50% de meilleures performances pour la même puissance que les cœurs Redwood Cove de Meteor Lake en performance mono-thread, et environ 5% de meilleures performances avec un cœur Lion Cove mono-thread par rapport aux cœurs de performance multi-thread de Meteor Lake.

De plus, Intel indique que ses cœurs d'efficacité sont suffisamment matures pour gérer des tâches plus exigeantes que les générations précédentes de cœurs d'efficacité, ce qui signifie que les charges de travail précédemment attribuées à des cœurs de performance plus puissants peuvent maintenant être attribuées à des cœurs d'efficacité moins puissants, augmentant l'efficacité globale de la puce, ce qui devrait aider à prolonger l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables équipés de Lunar Lake, afin de concurrencer les ordinateurs portables basés sur Arm comme ceux équipés des nouvelles puces Snapdragon X de Qualcomm et des puces M3 et M4 d'Apple.

NPU étendu et carte graphique Intel Arc de nouvelle génération

D'autres avancées notables proviennent des deux autres composants majeurs du SoC Lunar Lake, à savoir le processeur neural Intel NPU 4 et l'architecture graphique Intel Xe2, basée sur Intel Arc Battlemage. En commençant par le GPU, les graphiques Arc de nouvelle génération sont dotés de 8 cœurs d'exécution Xe, 8 cœurs de traçage de rayons, un moteur AI dédié capable de 67 TOPS, et promettent jusqu'à 50% de meilleures performances graphiques par rapport à l'architecture basée sur Arc Alchemist de Meteor Lake.

Le NPU, quant à lui, quadruple les performances du processeur neural NPU 3 d'Intel Meteor Lake, passant de 12 TOPS à 48 TOPS grâce à quatre cœurs de traitement neural supplémentaires et à d'autres raffinements architecturaux.

Pour ceux qui comptent, cela donne un total de 120 TOPS pour la plateforme entre le GPU, le NPU et le CPU. Lorsque les ordinateurs portables Lunar Lake seront lancés au troisième et quatrième trimestres de cette année, Windows Copilot+ Runtime et d'autres API pour développeurs permettront aux créateurs d'applications de tirer parti des trois processeurs selon les besoins pour mieux optimiser les tâches d'IA.

Reste à savoir si Intel Lunar Lake tiendra la promesse du PC IA cette année, mais Intel affiche une grande confiance en prévoyant qu'à la fin de l'année, il prendra une position de leader sur le marché des PC IA, quel que soit l'aboutissement final de ce marché.