La bataille des processeurs nouvelle génération commence en octobre

Ne faites pas l'erreur d'acheter un nouveau PC avant le 25 octobre 2024 ! Oui, c'est une date très précise, mais tout va bientôt s'éclaircir. C'est en effet à ce moment-là que nous devrions enfin savoir ce que contient réellement la boîte du Ryzen 7 9800X3D d'AMD.

C'est le leaker HXL sur X (anciennement Twitter) qui a récemment affirmé que la nouvelle puce d'AMD serait annoncée le 25 octobre. Maintenant, un autre leaker, wjm47196, actif sur le forum Chiphell (et dont les fuites s'avèrent souvent vraies), a confirmé cette information.

10.24: ARL-S Review10.25: 9800X3D launch?11.7: 9800X3D Availablehttps://t.co/i6K3MChAHIOctober 11, 2024

Une autre rumeur, partagée par le leaker Hoang Anh Phu sur X, avance quant à elle que le nouveau processeur de jeu 8 cœurs d'AMD pourrait sortir durant la première semaine de novembre ou légèrement plus tard. Quoi qu'il en soit, ces prédictions situent cette sortie juste après celle du Core 200K Arrow Lake-S d'Intel. Cette puce est actuellement annoncée pour le 24 octobre, soit potentiellement un jour avant l'annonce tant attendue du 9800X3D d'AMD.

La concurrence s'intensifie (à nouveau)

Le timing de ces sorties potentielles des CPU nouvelle génération d'AMD et d'Intel tombe à pic, juste avant la période des fêtes.

Intel bénéficiera d'une petite avance sur le marché, en attirant les premiers acheteurs. Cependant, cette avance ne sera pas énorme, et la gamme Arrow Lake ne proposera pas la technologie V-cache d'AMD, ce qui rend les puces X3D d'AMD supérieures pour les performances de jeu. Intel a d'ailleurs récemment reconnu que ses prochains processeurs seraient surpassés par les Ryzen 7000 d'AMD équipés de la technologie 3D V-cache.

HXL a également récemment révélé des résultats Cinebench R23, qui seraient des vitesses d'horloge du 9800X3D. Ces résultats montrent une fréquence de base de 4,7 GHz et une fréquence Turbo tous cœurs de 5,2 GHz, soit 500 MHz de plus en fréquence de base et 400 MHz de plus en Turbo par rapport à son prédécesseur, le 7800X3D.

Alors, si vous envisagez d'acheter un nouveau PC, mettez un peu de ruban adhésif sur votre ancien modèle – au moins pour le moment. Laissez-le vous accompagner encore un peu jusqu'au 25 octobre. C'est à cette date que les prix spéculés et les vitesses d'horloge supposées seront enfin confirmés, et vous saurez alors si votre prochain processeur doit être bleu ou rouge.