Les meilleurs PC portables Gamer pour lancer vos jeux AAA n’importe où, n’importe quand

Les meilleurs PC portables Gamer offrent aujourd’hui une expérience de jeu aussi immersive que celle des PC Gamers classiques. Mais ils vous offrent en plus le privilège d’être nomade. Ces ordinateurs portables puissants supportent, pour la plupart, les derniers processeurs Intel Comet Lake, les cartes graphiques Nvidia Turing ou AMD Navi, et une série de SSD rapides. De ce fait, ils comblent complétement les écarts de performances que nous leur reprochions autrefois.

En termes de puissance pure, les meilleurs ordinateurs portables de jeu sont désormais capables de vous donner un avantage certain sur vos rivaux et de vous aider à vous hisser au sommet des classements multijoueurs. Ils sont même assez performants pour vous permettre de réaliser les tâches créatives les plus exigeantes comme le montage vidéo ou la retouche avancée de photos. Mieux encore : ils réalisent tout cela sans rogner sur la durée de vie de leurs batteries et sans gonfler leur prix.

Que vous jouiez pour le plaisir, pendant votre temps libre, ou en compétition pro, vous aurez besoin des composants les plus exigeants du marché pour profiter du PC portable Gamer idéal. Nous avons testé et comparé un certain nombre d'entre eux. Pour faciliter votre recherche, nous avons sélectionné les « meilleurs élèves » dans le guide d’achat ci-dessous.

Les meilleurs PC portables Gamer, en un clin d’œil :

Asus Zephyrus G14 Asus TUF A15 Alienware Area-51m Asus ROG Zephyrus S GX701 MSI GS65 Stealth Razer Blade Lenovo Legion Y740 Gigabyte Aorus 17G Alienware m17 (2019) Gigabyte Aorus 5

Quel PC portable Gamer choisir en 2020 ?

(Image credit: Asus)

1. Asus ROG Zephyrus G14

Le champion 2020.

Processeur : AMD Ryzen 7 4800HS - 9 4900HS | Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM : 16 Go - 32 Go | Ecran : 14’’ antireflet Full HD (1920 x 1080) IPS, 120Hz – 14’’ antireflet WQHD (2560 x 1440) IPS, 60Hz | Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe 512 Go / 1 To

Autonomie record

Excellentes performances

Mince et léger

Pas de webcam

L’Asus Zephyrus G14 n'est pas parfait, dans la mesure où il lui manque une webcam et quelques ports Thunderbolt 3. Passé ces menus défauts, vous tenez entre vos mains une bête de puissance intégrant des processeurs AMD Ryzen 4000 et une carte graphique Nvidia RTX 2060, un écran IPS FHD et un SSD M.2 PCIe NVMe extrêmement réactif. De quoi lancer tous vos jeux AAA les plus récents en résolution Ultra et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 images par seconde (pour Doom Eternal, par exemple).

Étonnamment, le Zephyrus G14 est incroyablement léger et fin, avec un poids d’1,60 kg et une épaisseur d’à peine 1,80 cm. Vous pouvez le transporter sans problème, tout au long de la journée avec une autonomie moyenne de plus de 8 heures sans recharge, 4 heures et 47 minutes en mode jeu. Ce qui se révèle impressionnant pour un PC portable Gamer. Tout comme son prix de départ de 1399 €.

(Image credit: ASUS)

2. Asus TUF A15

Le fond plutôt que la forme.

Processeur : AMD Ryzen 5 4600H - 7 4800H | Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660TI - RTX 2060 | RAM : jusqu'à 32 Go SDRAM | Écran : 15,6" (16:9) FHD (1920x1080) 60 Hz Anti-Glare IPS-level Panel - 15,6" (16:9) FHD (1920x1080) 144 Hz Anti-Glare IPS-level Panel | Stockage : Disque dur SATA 1 To 5400 tr/min - SSD PCIe Gen3 256 Go/512 Go/1 To

Définition parfaite en 1080p

Nouveaux processeurs AMD

Très bonne autonomie

Ventilateurs bruyants

Un design terne qui divise

L'Asus TUF A15 est l'un des ordinateurs portables de jeu les plus excitants que nous ayons eu l'occasion d'essayer, mais peut-être pas pour les raisons attendues. Pour commencer, il ressemble à un ordinateur portable gamer ordinaire - sans design flashy mais avec des composants de premier ordre. Il dispose ainsi de l'un des derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 qui nous a récemment impressionnés, ainsi que de la prodigieuse carte graphique RTX 2060 - l'un des modèles les plus abordables de Nvidia.

Cette alliance permet de supporter des technologies exigeantes comme le ray-tracing. Les jeux AAA, tels que Metro Exodus, tournent à 45 images par seconde en résolution Ultra. En jouant avec les paramètres, vous pourrez atteindre la limite magique des 60 images par seconde, sans perdre de leur superbe. Avec des titres moins gourmands, comme Fortnite ou CS: Go, vous allez vraiment pouvoir profiter du taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un gameplay des plus réactifs. Reste la batterie 90W qui vous offre jusqu’à 11 heures et 44 minutes en utilisation multimédia.

(Image credit: Alienware)

3. Alienware Area-51m

La belle (conception) et la bête (performante).

Processeur : Intel Core i7-9700 - i9-9900K | Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 | RAM : 16 Go - 64 Go | Écran : 17,3’’ IPS antireflet FHD (1920 x 1080) 60Hz - IHz 144Hz NVIDIA G-SYNC | Stockage : SSHD 1 To – RAID0 SSD 2 To + SSHD 1 To

Extrêmement puissant

Esthétique

Clavier parfait

Très cher

Bruyant

L’Alienware Area-51m est l'antithèse du PC portable Gaming. Pas de châssis industriel et carré ici mais un beau design épuré et une légèreté qui fait oublier les mastodontes habituels tels que le MSI GT75 Titan. Vous trouverez un éclairage RGB littéralement partout: le bouton d'alimentation, le trackpad, le logo floqué à l'arrière, la ventilation et bien sûr le clavier.

Celui-ci s’avère divin. Les touches macro sont profondes, bien espacées, avec une frappe des plus silencieuses. Dommage que ce sentiment de quiétude soit perturbé par les ventilateurs assez bruyants, eux. Normal pour une bête performante qu’aucune tâche - ou plutôt montagne de tâches – ne semblent ralentir. Même lorsque nous jouons à Battlefield V en mode ultra avec 12 onglets Chrome ouverts en arrière-plan, le Alienware Area-51m ne montre pas le moindre ralentissement. Il est loin d’être donné, toutefois ses mises à jour fréquentes lui assurent une excellente longévité.

(Image credit: Asus)

4. Asus ROG Zephyrus S17 (GX701)

Ne vous fiez pas à la finesse de son châssis.

Processeur : Intel Core i7-8750H | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 - GeForce GTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6 VRAM) | RAM : 8 Go - 24 Go | Écran : 17,3’’ FHD (1920 x 1080) 144 Hz avec G-Sync

Des performances quasi-illimitées

Design très fin

Facile à transporter

Très cher

La gamme Zephyrus d’Asus a prouvé depuis longtemps que les ordinateurs portables légers et minces peuvent être aussi puissants que les PC portables de jeu gros et encombrants. Le Zephyrus S17 (GX701) ne tombe pas bien loin de l'arbre, concentrant des composants de haute facture à l’instar de sa carte graphique Nvidia GeForce RTX avec conception Max-Q. Mais surtout de son processeur Intel Core i7-8750H de 8e génération à six cœurs, avec une vitesse d'horloge turbo de 4,1 GHz - et de ses 24 Go de RAM. Le résultat est une machine de jeu surpuissante. Là encore, vous pouvez lancer Metro Exodus, avec option ray-tracing et en mode Ultra, pour un résultat à couper le souffle.

Étonnamment, vu sa configuration musclée, l'Asus ROG Zephyrus S17 GX701 opte pour un design svelte, avec 1,87 cm d’épaisseur. Vous avez la possibilité de l’emporter partout, d’autant qu’il éblouira sans forcer tous vos amis, grâce à son éclairage RGB sublime.

(Image credit: MSI)

5. MSI GS65 Stealth

Le PC portable Gamer qui sait chauffer les foules.

Processeur : Intel Core i7-8750H | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 - Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM : 16 Go - 32 Go | Écran : 15,6’’ FHD (1 920 x 1 080) antireflet, écran large 144 Hz | Stockage : SSD 256 Go - Super RAID 4 SSD 1 To

Design attrayant

Ecran magnifique

Superbes performances

A tendance à chauffer les genoux

Avec le GS65 Stealth, MSI occupe le haut du classement des PC portables Gamer depuis trois ans déjà. Sa conception élégante renferme une puissance immense pilotée par des processeurs Intel Coffee Lake et les cartes graphiques Nvidia GeForce GTX série 10. Le GS65 Stealth a traversé tous les tests intenses que nous pouvions lui lancer, affichant des performances générales qui égalent ou écrasent ses rivaux les plus proches. De toute évidence, il s'agit d'un ordinateur toujours prêt à répondre aux tâches les plus massives.

Le champion des ordinateurs MSI supportent aussi bien les jeux de référence que les jeux AAA récents comme Warhammer: Vermintide 2. Sans le moindre hoquet. Qui plus est, son écran délivre des couleurs extrêmement vives et un taux de rafraîchissement agréable. Seul bémol : il peut vite chauffer vos genoux, si vous le poser dessus lorsqu'il est sous charge. Alors que le dernier système Cooler Boost Trinity de MSI - avec trois ventilateurs de 0,2 mm chacun avec 47 pales et cinq caloducs - garde toute la chaleur loin de nos doigts pendant l’exécution d’un jeu, nous ne pouvons pas en dire autant de sa base. Mais après tout, il faut bien concentrer la chaleur quelque part.

(Image credit: Razer)

6. Razer Blade

La lame la plus aiguisée à ce jour.

Processeur : Intel Core i7-8750H - Intel Core i7-9750H | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go GDDR6 VRAM) - Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6 VRAM) | RAM : 16 Go | Écran : 15,6’’ FHD (1 920 x 1 080) 144 Hz - OLED 4K (3 840 x 2 160) Tactile 60 Hz | Stockage : 256 Go - SSD 512 Go

Incroyablement puissant

Taux de rafraîchissement de l’image revu à la hausse

Svelte

Terriblement cher

Depuis plusieurs années, le Razer Blade est constamment désigné comme l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. Et pour cause, son constructeur parvient à sélectionner les composants les plus imposants à chaque nouvelle édition, sans dénaturer son élégant châssis. Le modèle 2019 poursuit la tradition en combinant des processeurs Intel Coffee Lake avec l’ultime GeForce RTX 2080 de Nvidia.

Le Razer Blade offre des fréquences d'images impressionnantes, avec une amélioration significative du framerate sur certains jeux gourmands comme Total War: Warhammer II (+22% en mode Ultra). L'écran 1080p fluidifie le gameplay sur des titres tels que Battlefield V ou Metro Exodus. Toutefois, des latences subsistent lorsque vous activez le ray-tracing. Reste son prix, faramineux mais justifié.

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Legion Y740

La discrétion absolue.

Processeur : Intel Core i7-8750H | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Go GDDR6 VRAM) - RTX 2070 (Max-Q 8 Go) | RAM : 16 Go - 32 Go | Écran : 15,6’’ FHD (1 920 x 1 080) Nvidia G-Sync 144 Hz | Stockage : SSD 256 Go - SSD 256 Go + Disque dur 1 To

Composants puissants

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Disposition du clavier peu pratique

Autonomie juste passable

Il est difficile de trouver un ordinateur portable de jeu qui combat ses concurrents sur tous les fronts. Les plus puissants auront ainsi tendance à être sous-alimentés, dépourvus de ports utiles ou soumis à un design sommaire, voire caricatural. Lenovo tente de porter les performances du Legion Y740 au plus haut point, avec une attention donnée sur le moindre détail de conception.

Avec à son actif le dernier processeur Intel i7 Coffee Lake, plus de RAM qu’il n’en faut et Nvidia Turing pour les performances graphiques, il ne fait aucun doute que cet ordinateur portable de jeu peut gérer à peu près n'importe quelle charge de jeu intense. Mais ce n’est pas tout : son écran HD net et sa multitude de ports placés à l’arrière viennent renforcer aussi bien l’expérience de jeu que le design de l’appareil. Une belle machine avec un châssis en aluminium austère et sérieux qui cache totalement sa nature de PC portable Gamer. Pratique pour jouer en toute discrétion.

(Image credit: Gigabyte)

8. Gigabyte Aorus 17G

Attendez-vous à des parties féroces (et réalistes).

Processeur : Intel Core i7 - i9 de 10e génération | Carte graphique : jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 2080 Super avec Max-Q | RAM : Jusqu'à 64 Go DDR4 | Écran : 17,3’’ FHD (1 920 x 1 080), anti-reflet LCD 240 Hz | Stockage : 2x SSD M.2

Qualité de fabrication premium

Affichage rapide et précis des couleurs

Performances admirables

Poids lourd

Si vous recherchez une bête absolue sur le marché des PC portable Gamer, l'Aorus 17G de Gigabyte est un monstre digne de ce nom, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien que ce portable mégalithique ait un poids substantiel de 2,7 kg, c'est au final un léger fardeau à payer pour bénéficier de processeurs de 10e génération couplés à une mémoire vive pouvant attendre jusqu'à 64 Go ! Sans oublier les cartes RTX et Super RTX les plus puissantes de Nvidia.

Pour vous donner une idée de son régime, l’Aorus 17G atteint 144 images par seconde sur Metro Exodus, avec des paramètres peu élevés. Bien sûr, le RTX 2070 Super fait ici un gros travail, et nous avons pu obtenir 50 images par seconde sur le même jeu en mode Ultra. Dans un jeu beaucoup moins exigeant comme Devil May Cry 5, nous obtenons un 140 images par seconde stable, avec tous les réglages portés au maximum. De quoi rendre vos jeux d’action encore plus frénétiques. Cela a rendu le jeu incroyable, car la fréquence d'images élevée rend l'action rapide encore plus frénétique.

(Image credit: Dell)

9. Alienware m17 (2019)

Alienware adore monopoliser les classements de PC Gamer.

Processeur : Intel Core i5 - i9 de 9e génération | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 - RTX 2080 avec Max-Q Design | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 17,3" FHD (1920 x 1080) 60 Hz - 17,3" FHD (1920 x 1080) 144 Hz Eyesafe Display Tech + Tobii Eyetracking | Stockage : SSD 256 Go - SSD RAID 0 4 To

Design époustouflant

Ecran fin et léger

Résolution limitée au Full HD

Durée de vie de la batterie un peu courte

Avec l'Alienware m17 de 2019, Dell a clairement réinventé sa marque gaming phare. Sa configuration interne a été gonflée, tandis que son nouveau design se révèle plus audacieux. Ses couleurs vives, sa robustesse et son éclairage sobre mais élégant en font l’un des ordinateurs portables de jeu les plus beaux qui aient jamais été conçus. C’est aussi l’un des écrans 17 pouces les plus légers toutes catégories confondues, et il dissipe de ce fait l’image du PC Gamer lourd et volumineux.

Côté spécifications techniques, vous pouvez compter sur des processeurs Intel Core de 9e génération, de la RAM DDR4 et les dernières cartes graphiques mobiles RTX de Nvidia. Le m17 met à disposition une variété considérable de configurations, tant et si bien que vous avez la possibilité de moduler son prix en fonction de votre budget. Et cerise sur le gâteau : même les modèles standards gèrent les jeux les plus récents avec aplomb.

(Image credit: Gigabyte)

10. Gigabyte Aorus 5

Pas vraiment petit poucet, mais petit budget assurément.

Processeur : Intel Core i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1660 - RTX 2060 | RAM : jusqu'à 64 Go | Écran : LCD 15,6" FHD 144 Hz IPS anti-reflet | Stockage : jusqu'à 6 To (SSD)

Performances fantastiques

Configuration extensible

Autonomie passable

Pas de ray-tracing

Si vous désirez un PC Gamer de secours qui soit facile à transporter, le Gigabyte Aorus 5 vaut le détour. Il n’est pas exempt de compromis - notamment sur son facteur forme - au service d’un tarif bien plus bas. Il est tout de même doté de processeurs Intel de 10e génération, d'un écran IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une carte graphique qui peut être la formidable Nvidia RTX 2060. Cela dit, si vous lui préférez la version GeForce GTX 1660 Ti avec 16 Go de RAM, vous payez moins que le MacBook Pro 13 pouces standard et vous réalisez des économies intéressantes pour une puissance considérable.

En paramétrant des jeux comme Total War: Three Kingdoms ou Metro Exodus en mode Ultra, vous montrez respectivement à 43 et 42 images par seconde. Ce qui s’avère très honnête pour un PC portable Gamer à petit budget. Sur des réglages moins gourmands, nous avons obtenu 134 images par seconde pour les deux jeux, avec un affichage sensationnel et une batterie qui vous remerciera pour l’économie d’énergie. Mais là où l’Aorus 5 brille le plus, c’est avec des jeux plus légers tels que les World of Warcraft, Stellaris ou Crusader Kings 2. Autant dire que vos bibliothèques Steam et Epic Games Store vont l’apprécier.

Lorsque vous décidez d’acheter un nouvel ordinateur de jeu et qui plus est le meilleur ordinateur portable gaming, vous ne pouvez vous soustraire à certains éléments de sélection primordiaux.

Le critère le plus important à prendre en compte dans le choix du meilleur ordinateur portable de jeu est sa qualité d’exécution des jeux les plus récents. En établissant cette liste, nous ne nous contentons pas d'étudier en profondeur les caractéristiques de chaque ordinateur portable de jeu pour voir s'il est à la hauteur, mais nous effectuons également des tests de référence sur chacun d'entre eux pour vérifier les performances brutes.

Attention toutefois, les benchmarks ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ainsi, nous nous assurons de jouer à tous les jeux AAA disponibles sur chaque ordinateur portable afin de vérifier lesdites performances papier. Oui, c'est un travail difficile… mais quelqu'un doit bien le faire.

L'écran, la qualité du son, le clavier, le pavé tactile et la conception générale de l'ordinateur portable sont également importants. Si l'appareil testé obtient un score élevé dans tous ces domaines, il a de bonnes chances de figurer sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables de jeu 2020. Cela signifie que vous pouvez commander toutes les entrées de cette liste en toute confiance, sachant que vous obtiendrez une machine de jeu mortel et qui vous suivra quelques années.

Gabe Carey, Bill Thomas and Michelle Rae Uy ont aussi contribué à ce guide d'achat.