Meilleure souris gamer 2020 : 10 modèles précis et rapides pour rendre vos parties vidéoludiques plus agréables

Au cours d’une partie multijoueur, la meilleure souris de jeu fait toute la différence. Sans fil ou non, seule une souris gamer exceptionnelle est conçue spécifiquement pour gagner. Avec la précision, la vitesse et toutes les commandes dont vous avez besoin pour obtenir un avantage certain sur vos adversaires, ainsi qu’une expérience de jeu plus optimale. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous essayiez de vous lancer dans l’eSport, il vous en faut une dans votre configuration PC Gamer.

Avoir l'un des meilleurs PC dédié au jeu vidéo n'est rien sans un ensemble de périphériques fiables. Outre le meilleur clavier de jeu, la meilleure souris de jeu vous aidera à tirer le meilleur parti de ce tout nouveau PC. Ce n'est pas tout : elle est également conçue pour durer et offre une excellente ergonomie pour vous éviter - plus précisément à votre poignet et à vos bras - des douleurs chroniques inutiles.

Comme il existe des souris de qualité supérieure à tous les prix, vous pouvez vous procurer la meilleure souris de jeu qui soit, qui garantit durabilité, performances et vitesse sans assécher votre compte en banque. Complétez donc votre superbe installation avec l'une des meilleures souris haut de gamme présentes dans cette liste.

1. SteelSeries Rival 710 La meilleure souris de jeu que nous avons évaluée à ce jour. DPI : 12 000 | Caractéristiques : Affichage OLED, poids personnalisable, 60 millions de clics sur les interrupteurs mécaniques, moteur haptique, éclairage RGB

La SteelSeries Rival 710 est sans conteste la meilleure souris gaming disponible sur le marché actuellement. Son prix peut vous faire tressaillir, mais chaque centime est dépensé utilement ici. L'écran OLED et le retour haptique peuvent paraître légèrement gadgets, et pourtant ils rendront votre expérience de jeu plus immersive que jamais. Particulièrement sur les MOBA. Ces deux fonctionnalités sophistiquées, ainsi que l'éclairage RVB à deux zones, sont contrôlées via le logiciel SteelSeries Engine. Grâce à cette application, vous pouvez paramétrer tous les aspects de votre souris, de l'éclairage à l'affectation des boutons. Le coup de grâce ? Tout est modulaire, même le capteur, pour que vous n'ayez jamais l'impression de passer à côté des prochaines technologies conçues par SteelSeries.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Razer Viper est notre nouvelle souris eSport préférée. En plus de sa conception légère et ambidextre, de sa sensibilité performante à 16 000 DPI et de son éclairage Razer Chroma personnalisable, cette puissante petite souris brille également par son temps de réponse de 1 ms. Si on ajoute ses commutateurs optiques pouvant atteindre 70 millions de clics et ses 8 boutons programmables, vous obtenez une souris gamer qui vous donne un avantage concurrentiel certain en mode multi. Sans pour autant négliger les amateurs de campagnes solo qui apprécieront la frénésie déployée par son ultra-réactivité.

La meilleure souris gamer sera toujours celle qui offre d'excellentes performances à un prix raisonnable. Et la Corsair Harpoon RGB Wireless est l'exemple même de cette adéquation idéale. Vous aurez une souris sans fil dotée d'un éclairage RVB, d'une batterie longue durée (comptez 30 heures d’autonomie en moyenne) et d’un capteur optique de 10 000 DPI qui répond instantanément au moindre de vos mouvements. En outre, la nouvelle technologie Slipstream Wireless de Corsair propose une latence inférieure à 1 ms et décale automatiquement les fréquences sans fil afin que votre signal reste sur la « voie rapide ». Sa conception favorise malheureusement les droitiers, mais à ce prix et avec ces performances impressionnantes, il n'y a pas de quoi se plaindre.

4. Corsair Dark Core RGB Pro Wireless La parfaite combinaison du sans fil et du filaire. DPI : 18 000 | Caractéristiques : Vitesse sans fil inférieure à 1 ms, poignées latérales interchangeables, hyper-polling jusqu'à 2 000 Hz 59,99 $US Voir à CORSAIR No price information Check Amazon Faible latence Logiciel très robuste Confortable à l’usage Pas vraiment bon marché

Difficile d’être une souris gamer impressionnante quand on doit également composer avec la technologie sans fil. Les très bonnes souris de jeu sans fil sont aujourd’hui à peine une douzaine. En raison de leur latence, les souris Bluetooth ne s’avèrent pas idéales pour des jeux MMO où chaque fraction de seconde compte. C'est pourquoi la Corsair Dark Core RGB nous a encore plus bluffés. Avec sa vitesse inférieure à 1 ms, sa latence incroyablement faible et sa fiabilité en termes de mouvements, c'est vraiment une souris avec laquelle vous pouvez vous lancer dans tout type de jeu. Sans fil ou non. Elle bénéficie également d’un éclairage RGB hautement personnalisable et de drivers solides. Il y a un hic : le repose-poignet est un peu plat et pourrait paraître inconfortable pour les paumes les plus rigides.

5. SteelSeries Sensei Ten SteelSeries revient à ses racines. DPI : 50-18 000 par tranche de 50 | Caractéristiques : Capteur TrueMove Pro, accélération de 50G, suivi de l'inclinaison, 60 millions de clics sur les interrupteurs mécaniques, conception ambidextre 112,21 € Voir à Amazon 67,99 $US Voir à Dell Idéale pour les gauchers Personnalisation intéressante Un peu trop légère

La personnalisation du profil de bord et la belle finition mate ne sont que deux des éléments qui vous rendront accro à la série SteelSeries Sensei Ten. Plus important encore, cette souris ambidextre est dotée d'un capteur haut de gamme, ce qui en fait l'une des meilleures souris gamer que nous ayons testées. Elle offre des options de personnalisation de l'accélération et de la décélération impressionnantes, ainsi qu’une fluidité reconnue par tous les grands e-sportifs. Cette gamme SteelSeries se distingue par un système de suivi des mouvements constant et précis, même lorsque vous soulevez votre souris et la reposez à différents angles d’inclinaison. Un modèle idéal si vous passez des heures et des heures sur Apex Legends et Overwatch.

Affichant un maximum de 450 heures d’autonomie en mode Bluetooth, la Razer Basilisk X Hyperspeed est l'une des souris sans fil les plus durables du marché. Mais elle a bien plus à offrir que sa simple longévité. Elle enregistre également d'excellentes performances avec une vitesse de suivi de 450 IPS et une accélération allant jusqu'à 40G. Sa principale caractéristique, cependant, est l'HyperSpeed Wireless, qui réduit le temps nécessaire pour envoyer des données entre votre souris et votre PC. Ce qui la rend 25 % plus rapide que toute autre technologie de jeu sans fil. Ainsi, la Basilisk X demeure une alliée de choix, de par sa capacité à atteindre sans faute vos cibles. A condition de paramétrer les ajustements nécessaires au préalable, ce qui vous demandera tout de même quelques minutes.

La souris MSI GM30 Clutch est une excellente souris gamer de milieu de gamme qui peut gérer une grande variété de situations. Elle se distingue par sa légèreté et ses caractéristiques bonus, bien que modestes. Parmi celles-ci figure la possibilité de configurer jusqu'à trois profils distincts dans l'application DragonCenter de MSI. Cela ne sera pas forcément conseillé pour les jeux à forte densité de saisie et à rythme rapide (comme Overwatch ou n’importe quel Battle Royale). Ni pour les gauchers. Cependant, si vous avez besoin d'une souris abordable et fiable, capable de gérer les jeux plus calmes, ainsi que votre usage bureautique quotidien, elle se montre digne de votre intérêt.

La Razer Basilisk V2 est une souris de jeu solide à un prix raisonnable. C'est d’ailleurs le seul choix possible si vous recherchez une souris gaming de milieu de gamme. Elle vous permet de sauter d'une partie à l'autre sans effort et avec un minimum de latence. Vous prenez également l’avantage dans bon nombre de combats ardus D’autres atouts ? Elle possède 11 boutons programmables, une molette de défilement tactile avec un bouton de tension et jusqu'à cinq niveaux de sensibilité différents. En plus de cela, elle est équipée du câble Razer Speedflex, qui offre une incroyable flexibilité et produit un minimum de traînée. Et, pour le confort, elle s’adapte à toutes les paumes et à toutes les longueurs de phalanges.

La Kain 202 AIMO de Roccat est la souris parfaite pour le joueur qui aime la simplicité. Pas de fils, pas de réglage de poids, pas de superflu et de commandes mal paramétrées. Même si le logiciel Swarm vous simplifie la vie et permet d’enregistrer votre profil matériel fétiche. La 202 est facile à installer, fonctionne à merveille et est dotée d'une batterie conséquente (50 heures d’autonomie environ), ce qui vous évite de la brancher trop souvent. La sensibilité générale et les réactions physiques sont bonnes, avec une mention particulière pour la molette de défilement plus que robuste, sans contraindre son roulement ou ses cliquetis. Ce n'est pas la plus portable des souris, mais son revêtement anti-usure lui garantit de rester en bon état pendant toute sa durée de vie.

La Razer Deathadder V2 est peut-être une souris avec un design on ne peut plus standard, mais ne vous laissez pas piéger par son aspect. C'est l'une des meilleures souris gamer qui existent, avec un temps de réponse de 0,2 ms, une vitesse de suivi de 650 IPS, 8 boutons programmables et le câble Razer Speedflex. Elle est également très légère, ce qui permet de réduire la fatigue de vos main et poignet. Finalement, la simplicité de sa conception ne fait que donner à cette souris l'occasion d’être transportable et utilisable partout. Aussi bien à la maison qu’au bureau, sur votre PC portable comme sur votre PC Gamer. Cerise sur le gâteau : elle annonce une durabilité de 70 millions de clics, ce qui signifie qu'elle vous suivra très, très longtemps.

Vous trouverez certainement la souris gamer de vos rêves, mais cela peut demander du temps et des efforts. C'est normal, car les meilleures souris gaming contiennent un jargon technique des plus compliqués - des termes tels que hyper-polling ou DPI qu'un acheteur ordinaire ne connaît probablement pas. A titre d’information, vous chercherez le plus grand score pour les deux, même si ces deux termes ont une signification très différente.

Pour les néophytes de l’univers PC Gaming, le terme DPI est l'abréviation de « dots per inch » (points par pouce). Plus le nombre est élevé, plus la fourchette dans laquelle vous pouvez spécifier la sensibilité de votre souris est large. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre bureau, mais que vous souhaitez tout de même de la précision et de l'exactitude, optez pour une souris gamer avec un indice DPI plus élevé qui peut basculer vers un indice DPI plus faible, au cas où vous auriez un bureau plus grand.

Concernant l’hyper-polling, un taux élevé signifie que vous obtenez des temps de réponse plus rapides. Le taux d’hyper-polling est mesuré en hertz et se situe généralement entre 125 et 1 000 Hz. Cette dernière signifie que la position de votre souris est signalée à votre ordinateur 1 000 fois par seconde.

Les autres facteurs clés à prendre en compte pour les souris gamer sont l'ergonomie - en particulier si vous êtes gaucher - et l'éclairage RGB.

