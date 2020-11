Meilleurs jeux optimisés pour Xbox Series X : 10 titres pour débuter votre expérience next-gen

Nous l’avons vu dans son évaluation complète : la configuration puissante de la Xbox Series X est capable de fournir une mise à niveau automatique des performances graphiques, des temps de chargement et du framerate pour de multiples titres des générations Xbox précédentes. Ces jeux optimisés pour Xbox Series X sont disponibles via la fonction Xbox Smart Delivery. Grâce à celle-ci, vous avez la possibilité de lancer vos jeux sur n’importe quelle machine Xbox, en les achetant une seule fois. Les paramètres du titre s’adaptent alors au matériel utilisé.

Quels sont les jeux qui ont fait l'objet d'une optimisation sur la Xbox Series X ? Il existe aujourd’hui un peu moins de 80 jeux répondant à cette gamme, plus quelques autres en cours de développement à l’instar de Forza Motorsport et Senua’s Saga: Hellblade 2.

Nous avons pris la liberté de tester une large sélection de jeux optimisés Xbox Series X, afin de vous fournir une liste des meilleurs titres actuellement en circulation. Bien que certains des jeux énumérés ci-dessous doivent être achetés en boutique, vous pouvez télécharger et essayer par vous-même quelques lauréats dès maintenant, en vous abonnant au service Xbox Game Pass Ultimate.

Quels premiers jeux choisir en priorité pour tester la Xbox Series X ?

Call of Duty: Black Ops Cold War

(Image credit: Activision)

C’est sans doute le titre qui symbolise le mieux l’esthétique next-gen promise par Microsoft. Treyarch et Raven Software sont parvenus à livrer une version optimisée presque magique de Call of Duty: Black Ops Cold War. Sur Xbox Series X, le jeu offre simultanément un framerate de 60 images/seconde, l’option ray tracing et une résolution 4K. Nous avons ainsi l’impression de jouer continuellement dans une cinématique, avec des graphismes affolants de réalisme sans sacrifier la fluidité.

Il est possible de pousser le taux de rafraîchissement à 120 Hz dans les paramètres (à condition de désactiver le ray tracing). Cependant, nous n'avons pas pu accéder à ce mode, et ce malgré l’usage d’un téléviseur gaming capable de prendre en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR). De même, l’espace requis pour le jeu est l’un des plus importants actuellement : comptez 188 Go, dont 10 Go de textures haute définition. Avec un niveau de détails aussi impressionnant, il faut parfois se montrer déraisonnable.

Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft)

Forza Horizon 4 est, depuis deux ans, l'un des plus beaux titres Xbox existants. Sa mise à jour sur Xbox Series X le rend tout bonnement spectaculaire en termes de gameplay. Avec un temps de chargement instantané qui vous permet de stopper une course quand vous le souhaitez (merci Quick Resume !) et de la reprendre au même millimètre de piste près, le pied toujours posé sur l’accélérateur.

En outre, alors que la version Xbox One X du jeu vous obligeait à choisir entre une résolution supérieure et un framerate élevé (autrement dit entre réalisme et fluidité), Forza Horizon 4 optimisé pour Xbox Series X délivre le meilleur des deux mondes - roulez donc en 4K native à 60 images/seconde. Les graphismes sont plus fidèles (avec une reproduction des ombres et des reflets époustouflante, ainsi que des effets de particules soignés), et les distances parcourues paraissent bien plus crédibles. Nous avions plus ou moins cette sensation sur un PC Gamer haut de gamme, avec paramètres Ultra activés, nous la retrouvons parfaitement sur Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla est sorti le même jour que la Xbox Series X et il constitue une véritable vitrine de la console next-gen. Profitant pleinement de la puissance de cette dernière, la production d’Ubisoft Montréal propose par défaut une résolution 4K native et une fréquence d'images de 60 images/seconde - c’est le premier opus Assassin's Creed portée sur console à nous proposer ce niveau de performances graphiques.

Les détails des visages sont nettement plus travaillés que sur les précédents épisodes, et nous subissons beaucoup moins d’artefacts visuels. Il y a une réelle montée en gamme par rapport à la version Xbox One qui pèche aléatoirement à 30 fps. Seul bémol : vous ne bénéficiez pas ici de l’option ray tracing.

Dirt 5

(Image credit: Codemasters)

Exploitant à fond les performances de la Xbox Series X, Dirt 5 se refuse à sacrifier le moindre élément : que vous choisissiez de privilégier la qualité de l'image ou le framerate, vous bénéficierez toujours d'une expérience 4K/60fps complète.

Malgré cela, les deux modes offrent une expérience assez différente. Le mode Qualité d'image est verrouillé à 60 images/seconde et met à disposition une résolution 4K dynamique, avec des ombres, des reflets de flaques et des textures de terrain plus réalistes, mais aussi des densités de foules plus importantes. En d'autres termes, vous obtenez des paramètres équivalents à ceux d'un PC Gamer haut de gamme.

Le mode Fréquence d'image permet d'obtenir 120 images/seconde avec une qualité réduite lorsque votre console est réglée sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si votre téléviseur est compatible HDMI 2.1, ce mode vise toujours une résolution 4K. Sinon, il tombera à 1080p (à condition que votre téléviseur supporte le taux de rafraîchissement de 120Hz).

Gears 5

(Image credit: Microsoft)

Sur les Xbox Series X, Gears 5 a reçu une mise à jour assez importante via Smart Delivery. Le jeu affichant désormais une expérience équivalente à celle de la version PC, avec les les paramètres Ultra activés. Cela signifie que vous obtenez des ombres plus profondes, un plus grand nombre de particules et des textures bien moins brouillonnes.

Il y a une différence évidente entre la campagne solo - qui tourne désormais à 4K/60 images par seconde, soit un framerate doublé comparé à celui de la version Xbox One X - et le mode multijoueur porté à 120 images par seconde. Les amateurs de celui-ci profiteront également d’une latence réduite de moitié (elle passe de 85 à 37 ms entre les deux générations).

Gears Tactics

(Image credit: Microsoft)

Tout comme Gears 5, ce jeu de stratégie au tour par tour issu de la franchise Gears of War est exécutable sur Xbox Series X via Smart Delivery. La version améliorée de Gears Tactics affiche une résolution native de 4K et 60 images/seconde pour le gameplay. Tandis que vous avez le choix de visionner les cinématiques à 60 ou 30 fps - pour conserver une esthétique plus « cinématographique ». En comparaison, la Xbox One X vous invite à choisir entre qualité de l’image (4K/30 fps) et framerate (Full HD/60 fps).

Vous apprécierez plus particulièrement les environnements du jeu jouissant de détails enrichis et la beauté des attaques à l’esthétique plus travaillée. Dans une interview donnée au magazine The Verge, le directeur technique de The Coalition, Cam McRae, a déclaré que ces changements n’intervenaient pas « pour des raisons de performance mais plutôt par goût personnel ». Nous sommes ravis de les partager avec lui.

Sea of Thieves

(Image credit: Microsoft)

Les temps de chargement de Sea of Thieves sont presque divisés par trois, de la version Xbox One à celle de la Xbox Series X (notre test avait déterminé 100 secondes sur la première contre 35 sur la seconde). Comme les autres titres ci-dessus, vous pourrez naviguer ici dans des mers déchaînées en 4K et avec un framerate grimpant à 60 images par seconde. Autrement dit le double de l’édition Xbox One X.

De quoi sursauter de terreur, lorsque vous croiserez l’un des rares mégalodons qui passera à proximité de votre vaisseau - principalement l’Ancient Terror et ses nageoires jaunes-vertes sublimées sur la dernière Xbox.

The Touryst

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Tout fan de Minecraft n’a pu passer à côté de ce jeu d’exploration en voxel lancé l’an dernier. Si c’est le cas, vous pouvez toujours vous rattraper avec la version Xbox Series X de The Touryst. Au départ pensé pour la Nintendo Switch (avec une grande variété de mini-jeux familiaux), le titre adopte une toute nouvelle optique qui exploite à merveille la puissance de la nouvelle génération.

Il est bien sûr question ici de zones de jeux optimisés en 4K, avec un gameplay poussé à 120 images par seconde. Plus fort encore, vous avez la possibilité de jouer en 6K à 60 images par seconde. Bien entendu, il vous faudra un téléviseur adapté à ces définitions et framerates. Ceci, combiné à une magnifique palette de couleurs et à des textures HDR étonnantes, vous obtenez un Touryst complètement repensé par les studios de Shin’en Multimedia.

Ori and the Will of the Wisps

(Image credit: Microsoft)

A l’instar de The Touryst, Ori and the Will of the Wisps a bénéficié d'améliorations considérables en passant dans le catalogue optimisé de la Xbox Series X. Vous disposez dans cette version d’une résolution native 4K à 120 images par seconde - sur laquelle pourront s’émerveiller les joueurs possédant un téléviseur compatible HDMI 2.1.

Mais ce n’est pas fini : les amateurs du monde féérique d’Ori peuvent activer un mode « suréchantillonné » en 6K. Celui-ci apporte un niveau de fidélité visuelle encore plus élevé, qui surpasse en luminosité, contraste et niveau de détails la définition 4K standard. Sans mettre à mal le gameplay, renforcé par un input lag ultra-réactif et une ambiance audio immersive à souhait.

NBA 2K21

(Image credit: 2K Games)

Après les recommandations précédentes, nous espérons qu’il vous reste encore de la place sur votre SSD next-gen, car NBA 2K21 optimisé pour Xbox Series X pèse tout de même 101 Go. Heureusement, vous n’êtes pas obligé d’installer tous les fichiers du jeu pour profiter de ses graphismes somptueux et des temps de chargement largement allégés. Exécuté en 4K/60 fps, NBA 2K21 représente des gradins pleins à craquer (ce qui s’avère saugrenu en 2020), remplis par plus de 150 personnages animés par l’IA.

Le nouvel opus de la simulation de basket ajoute enfin des modes exclusifs, comme la ligue féminine WNBA étendue qui inclut le premier mode carrière WNBA MyPLAYER de la série, ainsi que The City, une carte ouverte incluant un panel immense de districts, bien au-delà des zones de jeux déjà exceptionnelle de l’édition précédente.

