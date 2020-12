Meilleurs jeux PS5 : quels titres devriez-vous lancer en priorité sur votre nouvelle console ?

Vous venez d’acquérir une PS5 ou vous avez prévu de le faire sous peu ? Pour exploiter pleinement son potentiel, il vous faudra également chercher les meilleurs jeux next-gen du moment. Une tâche peu complexe en cette fin d’année 2020, le catalogue de lancement de la PlayStation 5 restant peu fourni. Heureusement, les quelques titres disponibles ne manquent pas de qualité tant visuellement qu’au niveau de leur gameplay. La plupart mettent déjà la barre très haute pour leurs successeurs.

Quels jeux valorisent le mieux les fonctionnalités et la configuration avancées de la nouvelle console de Sony ? Par lesquels devriez-vous commencer votre exploration ? Ce sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre, en sélectionnant les meilleurs jeux PS5 que vous pouvez d’ores et déjà trouver dans le commerce ou depuis le PS Store.

Certains sont des exclusivités PS5, d’autres appartiennent à l’ère PS4 et ont fait récemment l’objet d’une mise à niveau - afin de bénéficier d’une résolution, d’un framerate et de temps de chargements exceptionnels.

Avec un peu de chances, quelques-uns de ces titres profiteront de remises intéressantes pendant la Cyber Week et le Black Friday du 4 décembre. Surveillez donc les prix les plus récents et les plus bas réactualisés ci-dessous pour chaque jeu PS5 retenu.

Nous mettrons également à jour ce classement au fur et à mesure des nouvelles sorties passionnantes de titres AAA sur PS5.

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla Plusieurs jeux cohabitent dans une aventure mythique. 54,99 € Voir à Cdiscount FR L’épisode le plus drôle de la série Eivor est un protagoniste inoubliable Un monde ouvert immense L'intrigue ne décolle jamais Le système de combat est quelque peu désordonné

Le nouveau chapitre de la saga Assassin's Creed est disponible sur PS5 depuis le jour 1 de la console next-gen. Dans Assassin's Creed Valhalla, les joueurs incarnent le guerrier viking Eivor, chargé de mener son clan, de sa Norvège natal aux rivages de l'Angleterre médiévale. Avec l'espoir de s'y installer définitivement. Mais la résistance saxonne ne facilitera pas vraiment les choses. Les possibilités sont ici impressionnantes : construisez et gérez des colonies entières, lancez des raids pour obtenir des ressources, formez des alliances et surtout personnalisez au détail près votre personnage.

Que vous naviguiez au large des côtes ou que vous saccagiez un village, Ubisoft Montréal a recrée scrupuleusement l’Age des Vikings et le folklore nordique qu’on lui associe. Ajoutez une bonne dose d’action et de stratégie, vous obtenez alors le premier jeu AAA incroyablement polyvalent de l’ère next-gen. Avec un mode standard affichant dignement une résolution 4K/60 images par seconde, vous risquez de repartir avec un sacré tournis en quittant chaque tournoi à boire organisé à la veillée par votre clan. C’est ça aussi le vidéo-réalisme promis par Sony.

(Image credit: Sony)

Astro's Playroom Le tuto parfait pour apprivoiser votre manette DualSense. Passe en revue toutes les fonctionnalités de la DualSense Pour tous publics Chaque niveau est surprenant Préinstallé gratuitement sur la console Bien trop court

Astro's Playroom est pour ainsi dire votre premier jeu PS5 officiel. Et pour cause, il est livré directement installé sur l’interface de votre console, vous n’avez plus qu’à le lancer pour découvrir les vastes étendues de la puissance graphique délivrée par votre PlayStation toute neuve - mais aussi et surtout apprendre à maîtriser votre manette DualSense. Car l’objectif de cette suite d’Astro Bot: Rescue Mission est de vous familiariser rapidement avec la technologie de retour haptique et avec les gâchettes adaptatives du contrôleur. Avant de passer aux choses sérieuses.

Ce jeu de plates-formes, en revanche, ne se prend jamais au sérieux. Il se veut aussi stupide qu’amusant, vous plaçant face à des obstacles et des ennemis improbables - vous leur prêterez parfois moins d’attention, ébloui par les sensations inédites que vous procurera la manette, au contact d’une mitrailleuse Gatling ou d’un ressort géant. C'est une expérience surréaliste dont nous espérons des suites régulières offertes par les éditeurs de la Team Asobi.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War Vos rétines (et votre SSD) ne vont pas s’en remettre. 54,99 € Voir à Cdiscount FR Les graphismes next-gen les plus sidérants Totalement immersif Les modes multijoueur et zombies, addictifs Une campagne solo moins passionnante (très) Encombrant

Avec 133 Go requis pour son installation, le dernier CoD a prévu de réquisitionner 1/5e de votre SSD avant de s’en prendre à votre temps de cerveau disponible. C’est un fait incontestable : Black Ops Cold War magnifie tous les apports de la next-gen : la direction artistique qui nous offre un film 4K à gros budget même dans les phases de pur gameplay, des temps de chargement quasi-inexistants, un mode multijoueur qui bénéficie du framerate le plus abouti sur console, puisque vous pouvez pousser vos sessions à 120 images par seconde. Et bien sûr, il y a les commandes nerveuses, mais surtout incroyablement réalistes, de la DualSense.

Call of Duty: Black Ops Cold War ne serait pas complet sans son mode Zombies. Or Sony a décidé de vous gâter ici en vous proposant l’extension classique Die Maschine, ainsi qu’une exclusivité PS4 / PS5 : Carnage Zombie. Un survival horror en co-op dont le rythme effréné vous fera très vite oublier la campagne solo, hélas moins immersive.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Demon's Souls Délicieusement diabolique. Prime 82,16 € Voir à Amazon Une mise à niveau remarquable Des temps de chargement ultra-rapides Le Royaume de Bolétaria est inoubliable L’environnement sonore, aussi angoissant que sublime La difficulté extrême rebutera de nombreux joueurs

En voulant réactualiser l’un des plus beaux chefs d’œuvre de l’époque PS3, le studio BluePoint Games a accepté une mission des plus périlleuses. Bien lui en a pris puisque ce remake PS5 frôle l’excellence à tous les niveaux. Nous avons réellement l’impression d’errer dans le Royaume brumeux de Bolétaria, les transitions entre chaque zone n’excédant jamais trois secondes contribuent grandement au réalisme de la carte. L’environnement se fait, lui, de plus en plus oppressant et monopolise presque tous vos sens (nos tympans ne s’en remettent toujours pas).

Nous espérons que vous vous êtes longuement entrainé sur la trilogie Dark Souls, son héritière, car la difficulté est toujours plus redoutable, à chaque niveau passé. Les boss sont spectaculaires et vous devrez faire preuve de beaucoup de persévérance pour arriver au bout des 15 heures de jeu conseillées. Préparez-vous à mourir des centaines de fois avant de ressortir éreinté mais satisfait de cette grande épopée.

(Image credit: Sony)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales L’élève n’a rien à envier au maître. Low Stock 58,19 € Voir à Momox FR Qu’il est bon de survoler New York à nouveau Ray tracing pris en charge Des nouvelles capacités grisantes Plus une extension qu’un jeu à part entière Les défis peuvent être répétitifs

Ovationné après la sortie de Marvel’s Spider-Man sur PS4 il y a deux ans, le studio Insomniac Games nous offre aujourd’hui Spider-Man: Miles Morales sur PS5. Bien qu'il s'agisse davantage d'un spin-off que d'une suite à part entière, avec une campagne solo de moindre envergure, cet épisode 1.5 fourmille d’innovations. Galerie affolante de costumes et de super-pouvoirs inédits, les rues de New York parcourues à vitesse grand V - et en toute fluidité, grâce aux temps de chargement oubliés ainsi qu’à la fréquence d’images poussée à 60 fps en mode performance.

Si vous lui préférez le mode fidélité, alors la PS5 vous exposera ses capacités en matière de ray tracing. Admirez les reflets de l’Araignée sympa du quartier dans les flaques d’eau ou les vitres des buildings et profitez des somptueux couchers de soleil. Miles Morales, justicier remplaçant déjà rencontré dans le premier opus PS4, devient ici titulaire avec les honneurs. De quoi signer une pétition massive pour inciter Sony à sortir rapidement une suite plus conséquente. Avec Peter Parker… dans le rôle du sidekick.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Sackboy: A Big Adventure La magie opère toujours. 65,99 € Voir à Cdiscount FR Des niveaux à la pelle Coopération à quatre joueurs bien pensée Des challenges qui savent se réinventer Les boss, trop prévisibles Le mode multijoueur se fait désirer

Cette cinquième déclinaison de la franchise Little Big Planet peut sembler anecdotique dans ce classement recensant les plus gros blockbusters PlayStation 5. Et pourtant, Sackboy: A Big Adventure est probablement la production next-gen la plus importante du lot. D’abord parce que c’est un titre qui conviendra à tous les membres de la famille - et en cela, c’est un parfait alibi pour réunir tous vos proches autour d’un gameplay riche, intelligent et plus que tout amusant. On se croirait presque dans un ersatz de l'impressionnant Super Mario 3D World.

Reste que le retour de Sackboy est assez original pour développer son propre univers. C’est un jeu de plates-formes qui a pour lui une belle longévité, des niveaux qui se suivent mais ne se ressemblent pas et un gameplay qui donne la part belle à la coopération. La difficulté est progressive, ce qui fait qu’il plaira également aux joueurs plus âgés. Ne lui manque plus qu’un mode multijoueur pour devenir le classique PS5 absolu.

