Liste des jeux PS5 Pro : tous les titres améliorés de la PS5 Pro confirmés à ce jour

La liste des jeux compatibles avec la PS5 Pro a été partiellement dévoilée par Sony. Lors d'une récente présentation technique, la PlayStation 5 Pro a été présentée, accompagnée de quelques aperçus de jeux optimisés pour cette nouvelle version. Bien que la liste complète des jeux améliorés grâce à la nouvelle console ne soit pas encore disponible, certains titres phares ont été mis en avant par Sony avant la sortie officielle.

Sony a précisé que de nombreux jeux actuellement disponibles sur PS5 bénéficieront de mises à jour à l'occasion du lancement de la PS5 Pro, prévu pour le 7 novembre 2024. Au vu des spécifications techniques de la PS5 Pro, il est probable que des jeux comme Marvel's Spider-Man 2 offriront une expérience encore plus immersive, grâce à l'amélioration de l'upscaling via l'IA et à un raytracing plus performant.

Avant de passer à la précommande de la PS5 Pro, il est important de savoir quels jeux recevront ces mises à jour. C'est précisément l'objet de cet article : présenter la liste des jeux confirmés à ce jour, tout en précisant les changements attendus pour chaque titre. La liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront confirmés.

Liste des jeux PS5 Pro - titres confirmés pour la PS5 Pro

Sony a confirmé une petite liste de jeux PS5 Pro qui recevront des améliorations grâce aux nouvelles spécifications de la console à venir. Cette liste n'inclut pas tous les jeux qui bénéficieront du nouveau matériel, mais pour l'instant, c'est tout ce dont nous disposons.

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Les jeux ci-dessus recevront des versions PS5 Pro dédiées, et seront même étiquetés séparément pour l'indiquer. Il y aura toute une série de jeux PS4 et PS5 qui bénéficieront de ce que Sony appelle le PS5 Pro Game Boost (selon le PS Blog) :

« Avec la version PS5 Pro de la fonction Game Boost, vous pouvez profiter de taux de rafraîchissement plus rapides et plus fluides dans certains des meilleurs jeux des consoles PS4 et PS5. »

Il est dit que cela s'applique à au moins 8 500 titres PS4 et PS5, donc il y a beaucoup de changements et de mises à jour en cours pour les jeux que vous possédez déjà si vous décidez de prendre une PS5 Pro. En outre, la PS5 Pro améliorera considérablement les jeux PSVR 2, selon Mark Cerny.

Jeux améliorés de la PS5 Pro - quelle est la différence ?

Dans le cadre de la récente présentation technique de la PS5 Pro, nous avons vu quelques jeux fonctionner sur la nouvelle console. Chaque jeu bénéficiera des nouvelles spécifications de différentes manières, mais ils profiteront tous des améliorations ci-dessous :

GPU amélioré avec 67% d'unités de calcul en plus et 28% de mémoire en plus, pour un rendu 45% plus rapide

Traçage de rayon avancé

Conversion ascendante pilotée par l'IA, connue sous le nom de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

SSD DE 2 TO

PS5 Pro Game Boost

Lecteur de disque en option

Prise en charge des jeux VRR et 8K

Lors de la présentation susmentionnée, The Last of Us Part 2 et Marvel's Spider-Man 2 ont été montrés sur la PS5 Pro. Ces deux titres visent à obtenir des « images similaires à celles du mode Fidelity, à 60 images par seconde (FPS) ». Comparées à la PS5 de base, les versions PS5 Pro sont beaucoup plus fluides, tout en conservant des images comparables. Dans certains cas, on passe de 30 FPS à 60 FPS, avec une légère baisse des détails graphiques.

Le GPU plus puissant au cœur de la PS5 Pro semble avoir des effets particulièrement étonnants sur Horizon Forbidden West, qui bénéficie d'une amélioration de l'éclairage, ainsi que des textures des cheveux et de la peau. Les améliorations du raytracing se feront surtout sentir dans des jeux comme Gran Turismo® 7, qui prend désormais en charge les reflets entre les voitures, tout en conservant les 60 FPS dans tous les modes.

D'après ce que nous avons vu des jeux PS5 Pro jusqu'à présent, il est clair que chaque jeu utilisera les nouvelles fonctionnalités de manière unique. Les « trois grandes » caractéristiques, à savoir le GPU plus puissant, l'upscaling piloté par l'IA et le raytracing amélioré, seront utilisées en fonction de l'ampleur du jeu et de sa conception actuelle. Attendez-vous toutefois à ce que les jeux bénéficient d'une fluidité et d'un niveau de détail visuel accrus, en particulier les jeux de la première partie.

Jeux PS5 Pro : FAQ

Les nouveaux jeux seront-ils optimisés pour la PS5 Pro ?

Alors que nous devrons attendre de voir ce que les jeux PS5 à venir comme Death Stranding 2 font avec la nouvelle technologie PS5 Pro, il est très probable que les jeux first-party offriront une certaine forme de version PS5 Pro. C'est ainsi que les choses ont fonctionné avec la PS4 Pro, alors attendez-vous à ce que des jeux à venir comme Marvel's Wolverine et Ghost of Tsushima 2 soient boostés. En ce qui concerne les jeux de tierce partie, les améliorations de la PS5 Pro se feront au cas par cas. Certains jeux s'appuieront sur les fonctionnalités de la PS5 Pro, proposant même des versions distinctes labellisées PS5 Pro, tandis que d'autres se concentreront sur une offre PS5 plus générale.

Combien coûte la PS5 Pro ?

La PS5 Pro sera lancée le 7 novembre 2024 et sera vendue au prix de 799,99 €. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à la console de base, surtout si l'on considère qu'elle n'est pas accompagnée d'un lecteur de disque ou d'un support vertical.

Quels sont les jeux que les membres de TechRadar Gaming attendent avec impatience sur la PS5 Pro ?

Il sera intéressant de consulter notre bibliothèque PS5 actuelle et de voir ce qui a été amélioré le jour du lancement de la PS5 Pro, mais nous sommes particulièrement impatients de voir comment Alan Wake 2 se présente sur la nouvelle console. Les effets d'horreur atmosphériques, ainsi que la direction artistique particulièrement unique du jeu, bénéficieront sans aucun doute énormément du nouveau matériel. De même, Horizon Forbidden West sera certainement un véritable concentré de détails visuels.

