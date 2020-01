Meilleur fauteuil gamer : 10 sièges indispensables pour jouer sur votre PC

Vous venez d’optimiser votre configuration PC avec une nouvelle carte graphique, un nouveau moniteur, un clavier et une souris gaming tous neufs. Vous avez même ajouté quelques jeux vidéo AAA récents dans votre bibliothèque Steam ou Epic Games. Sauf que, sans une colonne vertébrale en bon état, vos performances risquent bien de rester à plat.

En position assise prolongée, vos abdominaux et les muscles de votre dos se relâchent. En jouant plusieurs heures devant votre PC, et ce plusieurs fois par semaine, votre corps enregistre cette mauvaise position. En résultent sur le long terme des malformations comme la cyphose, la scoliose et la lordose. Mais aussi des complications très douloureuses comme la hernie discale.

Pour éviter de souffrir inutilement, pensez à faire des pauses entre chaque partie, musclez vos abdos et votre dos. Reposez enfin ce dernier en délaissant une chaise ou un dossier trop rigide au profit d’un fauteuil gamer totalement ergonomique. Un « composant » essentiel qui va pousser votre expérience de jeu au niveau supérieur.

Attention toutefois : il existe de nombreux modèles de sièges gaming vendus aujourd’hui. Beaucoup ne sont que des imitations de mauvaise qualité qui peuvent rendre l’âme au bout de quelques semaines. Ce guide d’achat a pour objectif de vous conseiller les meilleurs fauteuils gamer du moment. Pour jouer le plus confortablement possible devant votre ordinateur. Sans mal de dos pour ruiner votre course, votre chasse aux morts-vivants ou encore votre session de battle royale.

Les meilleurs fauteuils gaming en un coup d’œil :

Secretlab Titan noblechairs Epic Autonomous ErgoChair 2 SecretLab Omega 2020 Respawn-300 Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon Edge GX1 Vertagear Gaming Series Triigger 350 Edition spéciale Nitro Concepts C80 Pure

1. Secretlab Titan

Le trône de cuir.

Dimensions : 52 x 50 x 141 cm (L x P x H) | Taille recommandée : 1,75 – 2 mètres | Charge maximale : 130 kg

Siège extra-large

Support lombaire réglable

Réglage en hauteur limité

Très facile à monter (comptez 20 à 30 minutes avant de vous asseoir dessus), le dernier fauteuil Secretlab Titan brille avant tout par sa qualité de fabrication premium. Revêtu de cuir polyuréthane, il résiste aux déchirures tout en se parant d’élégance. Sous sa peau, le Titan 2020 comporte également plusieurs couches de rembourrage qui le rende extrêmement moelleux.

Le dossier et le siège ont, de leur côté, été rallongés, permettant une meilleure assise du joueur. Il vous est possible de verrouiller la position dans laquelle vous êtes le plus confortablement assis ou même de passer en mode rocking-chair. Les coussins soutenant la tête sont à mémoire de forme, assurant donc le bon maintien de votre nuque. Ajoutons un support lombaire intégré qui vous fera sauter assurément quelques séances de kiné ou d’osthéo !

2. noblechairs Epic

Les rôlistes l’adorent.

Dimensions : 58,4 x 53,3 x 137 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,70 mètre | Charge maximale : 180 kg

Utilise du vrai cuir

Plusieurs modes de réglage

Bonne durée de vie

Facile à monter

Accoudoirs en plastique

Pas adapté aux petites pièces

Si vous chérissez la personnalisation de vos personnages dans les (MMO)RPG, alors vous allez adorer le Noblechairs Epic ! Passé la première demi-heure de montage, vous pouvez paramétrer son assise à votre guise. Un seul maître-mot : confort. Ce fauteuil en cuir, rembourré avec une mousse à froid, épouse l’intégralité de votre morphologie. Tandis que ses deux coussins, très larges, soutiennent vos lombaires et vos cervicales sans effort.

Robuste, il peut porter jusqu’à 180 kilos. Fabriqué avec du cuir véritable, il peut tenir plus d’une décennie sans aucune usure. Ce qui en fait un excellent investissement. Veillez juste à lui choisir une grande pièce. Vu ses dimensions imposantes, il serait dommage de le tenir à l’étroit. Et vous avec !

3. Autonomous ErgoChair 2

Ceci n’est pas une chaise de bureau.

Dimensions : 73,6 x 73,6 x 127 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,60 mètre | Charge maximale : 160 kg

Plus passe-partout avec la déco du salon

S’adapte à toutes les morphologies

Son prix

Peu de distributeurs en France (import nécessaire)

L’aspect racing ou futuriste des fauteuils gaming jure fréquemment avec le feng-shui de votre salon. Si votre ordinateur y a élu place, mieux vaut s’orienter vers une chaise de bureau plus classique. L’ErgoChair 2 d’Autonomous en est une… mais avec une ergonomie de siège gamer. Votre colonne vertébrale est totalement prise en charge par l’appuie-tête, le dossier et les accoudoirs de cette chaise parfaite. Mieux encore : ses commandes permettent de régler votre position confort, sans avoir à vous lever.

Seul défaut : l’ErgoChair 2 reste principalement commercialisée aux Etats-Unis. Vous trouverez peu de distributeurs en Europe, encore moins de vendeurs spécialisés sur Amazon. Il vous faudra donc passer par des frais d’envoi et de douane supplémentaires pour importer votre fauteuil gamer. Sa solidité lui permet de supporter le voyage et votre usage pendant plusieurs années.

4. SecretLab Omega 2020

Il va vous faire oublier votre lit.

Dimensions : 56 x 49 x 135 cm (L x P x H) | Taille recommandée : 1,60 - 1,80 mètre | Charge maximale : 110 kg

Excellent rapport qualité / prix

Accoudoirs 4D robustes

Le mode rocking-chair

Les oreillers cervicaux et lombaires ne restent pas en place

Une gamme en dessous du Titan, l’Omega 2020 de SecretLab n’en reste pas moins un fauteuil gamer premium. Avec son look SF et sa finition cuir, il est aussi agréable à la rétine qu’aux cervicales. L’Omega dernière édition est livré avec un oreiller principal et un oreiller lombaire - tous deux en mousse à mémoire de forme - et offre un support encore meilleur que celui de son prédécesseur. Sans parler des améliorations par rapport au modèle 2018, comme le support en métal sur les accoudoirs, qui lui confère une robustesse à toute épreuve.

Attendez-vous donc, après une session de jeu épuisante, à vous endormir dessus pendant quelques heures (grâce à l’option rocking-chair) sans bouger d’un pouce ni risquer de chute !

5. Respawn-300

Plus efficace qu’un déodorant.

Dimensions : 69,5 x 70,5 x 139,5 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,75 mètre | Charge maximale : 125 kg

Laisse la peau respirer

Idéal pour les tournois eSport

Bon support lombaire

Produit non disponible en France (import nécessaire)

Les fauteuils gamer en cuir et en tissu ont un avantage certain, celle d’offrir un meuble aussi résistant que luxueux. Ils souffrent aussi d’un inconvénient certain : ils tiennent chaud donc facilitent la transpiration de leurs utilisateurs. En plus de la retenir parfois. Le Respawn-500 pense à ces derniers et opte pour un tissu en mailles, totalement aéré. Fini les auréoles imprimées par la sueur !

D’autre part, le siège dispose de multiples modes de configuration qui prennent en compte votre style de jeu. Les accoudoirs 2D et la hauteur du dossier coulisse selon que vous jouiez à The Walking Dead de TellTale, Fortnite ou DOOM. Un compagnon très pratique qui ne s’avère malheureusement disponible qu’aux Etats-Unis. L’import est donc inévitable.

6. Corsair T2 Road Warrior

Maître ès dos.

Dimensions : 59,9 x 50 x 138 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,70 - 1,80 mètre | Charge maximale : 136 kg

Facile à assembler

Housse et coussins lavables

Pensé pour les grandes tailles

Respecte votre parquet

Son prix

Corsair n’a plus à prouver sa réputation de géant du jeu vidéo. Après avoir gagné ses galons via la production de composants PC et de périphériques gaming populaires et haut de gamme, il se démarque désormais par la conception de sièges gamer. Force est de constater que la marque peut être fière de son T2 Road Warrior, entièrement recouvert de cuir polyuréthane qui laisse respirer la peau. Un confort accentué par les coussins cervicaux et lombaires tout en microfibres.

Vous êtes fatigué ? Il s’incline à 170° vous laissant prendre une pause méritée et relaxante. Le support lombaire fait la part belle aux joueurs de grande taille, plus sensibles aux maux de dos. Mais aussi à celles et ceux qui vivent le jeu intensément. Ainsi, ses roulettes en gomme permettent de vous déplacer sur n’importe quelle surface, sans risque de rayure.

7. noblechairs Icon

Une offre que vous ne pouvez pas refuser.

Dimensions : 52 x 49 x 144 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,75 - 2 mètres | Charge maximale : 150 kg

100% pur luxe

Très résistant

Des accoudoirs 4D fort utiles

Le coussin lombaire est facultatif

Moins d’1m60 ? Vous ne toucherez pas le sol !

Avec sa confection en cuir vegan - voire de qualité supérieure si vous choisissez la version nappa - et ses coussins brodés en velours, il vous faudra moins d’une heure assis dessus pour prendre la posture de Don Corleone. Le Noblechairs Icon est assurément confectionné pour les joueurs qui se sentent l’âme d’un Parrain. Avec un gros ego ou un grand gabarit.

Le siège supporte en effet jusqu’à 150 kilos grâce à un vérin ultra-robuste et qui ne semble pas connaître l’usure du temps. Sur les côtés, les accoudoirs 4D se positionnent en mode travail studieux ou partie endiablée, selon votre humeur. Le dos est remarquablement maintenu par un dossier rembourré en mousse. Si vous adoptez l’Icon, nous vous conseillerons juste de retirer le coussin des lombaires qui peut provoquer une certaine gêne. Hormis ce léger détail, il est moins cher que l’Epic pour une qualité quasi-similaire.

8. Edge GX1

A faire rembourser par la sécurité sociale.

Taille recommandée : 1,70 mètre | Charge maximale : 150 kg

Probablement le siège le plus ergonomique

Appui-tête et repose-pieds à imiter

Design premium

Un coût exorbitant

Vous en avez marre des sièges de type pilote de Formule 1 ? Ça tombe bien : l'Edge GX1 joue la sobriété sur ses lignes pour privilégier votre bonne posture et la pleine possession de vos mouvements. Ce fauteuil, fabriqué à la main au Royaume-Uni, donne toute son importance au maintien de votre tête mais également de vos pieds - extrémité du corps laissée pour compte par les autres chaises gaming. Il dispose également d’un support lombaire gonflable pour régler le confort du dossier à votre gré.

Distribué uniquement outre-Manche, l’Edge GX1 vous coûtera la modique somme de 800 livres sterling (environ 930 euros). Auxquels il vous faudra ajouter les frais de livraison. Il vous reste à calculer si ce fauteuil semi-thérapeutique vaut un Samsung Galaxy Note 10…

9. Vertagear Gaming Series Triigger 350 Edition spéciale

Le fauteuil gamer du futur.

Dimensions : 54 x 47,8 x 120 cm (L × P × H) | Taille recommandée : 1,60 mètre | Charge maximale : 150 kg

Confortable même après une journée dessus

Maillage esthétique

Garanti 10 ans

Trois fois le prix d’un siège gamer classique

Depuis deux ans maintenant, les fabricants de sièges gaming tendent à délaisser la notion esthétique de leurs produit pour maximiser le confort de l’utilisateur. Une bonne partie des fauteuils présents dans ce top le prouve et cette édition spéciale du Vertagear Triiger 350 en constitue la synthèse logique.

Véritable mix entre le siège de course et la chaise de bureau, le Triiger 350 conserve une ligne premium, portée d’abord par son revêtement en cuir de vachette rouge ou noir. Mais il mise aussi sur le maillage de câbles, déjà présent sur le Respawn-300 et vénéré par les joueurs aux glandes sudoripares très actives. Personnalisable à outrance, le fauteuil sécurise avant tout votre tête, vos lombaires et vos épaules. Plus besoin de vous inquiéter pour votre maintien (ou presque).

Il en ira autrement pour votre compte en banque. Le modèle de Vertagear vaut trois T2 Road Warrior de Corsair. Un investissement qui comprend tout de même une garantie de remplacement courant sur dix ans. Aucune obsolescence programmée pour ce Triiger 350.

10. Nitro Concepts C80 Pure

Parce que vous pouvez rester assis après un Game Over.

Dimensions : 54 × 50 x 124 cm (L x P x H) | Taille recommandée : 1,60 mètre | Charge maximale : 120 kg

Adapté pour le jeu comme pour vos tâches bureautiques

Belle durée de vie

Prix abordable

Montage difficile

Malgré les contre-exemples proposés ci-dessus, vous restez de marbre : un fauteuil gamer doit avoir une esthétique « racing ». Le Nitro Concept C80 est résolument fait pour vous. Issu de la vieille école, avec notamment un montage chronophage, il propose toutefois une structure solide et confortable.

Vous vous surprendrez ainsi à l’occuper encore après une partie de jeu achevée. Pour finaliser votre comptabilité du mois ou un montage vidéo sur YouTube. Il vous est même possible de rouler, sans vous lever, jusqu’à la cuisine pour récupérer un sandwich thon-mayo - loin de nous la soumission d’une telle idée ! Et tout ça pour l’un des prix les plus dérisoires de ce top.