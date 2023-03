Test du fauteuil de bureau Noblechairs Legend TX

Le fauteuil Legend TX de Noblechairs est un fauteuil de qualité conçu sur le modèle des sièges de voiture de luxe. Grâce à un support lombaire intégré et à un revêtement en tissu durable et doux au toucher pour l'essentiel du fauteuil, le Legend TX est très confortable.

Bilan en 60 secondes

Noblechairs s'est taillé une belle place sur le marché des chaises gaming avec une gamme étendue, mais a également visé plus large avec ses fauteuils de bureau de la série Legend. Le Legend TX s'intègre parfaitement dans ce monde hybride et, dans l'ensemble, pour le prix exigé, la conception de ce fauteuil est presque irréprochable, à l'exception de quelques petits inconvénients. Il aurait été agréable, par exemple, d'utiliser un type de boulon unique et d'améliorer les outils fournis. Les accoudoirs supérieurs semblent particulièrement confortables et solides, tout comme la base et les roues. La forme de la chaise est inspirée des sièges de voiture de luxe et elle respire la qualité. Bien que la morphologie de chacun soit différente, le Legend TX constitue une amélioration certaine par rapport à la moyenne des fauteuils de bureau.

Prix et disponibilité

Le Legend TX est disponible avec un revêtement en tissu, directement auprès de Noblechairs, au prix de 489,90 €. Le fauteuil est également disponible en "faux cuir high-tech" en quatre couleurs (noir, blanc, marron foncé et et un mélange de noir, rouge et blanc). Vous devrez payer environ 10 % supplémentaires pour ces options (539,90 €). Notez que plusieurs détaillants vendent le fauteuil, à un prix tout aussi élevé. Noblechairs dispose d'un vaste réseau de revendeurs dans le monde entier pour répondre aux besoins d'un public mondial.

Mise en place et montage

Le fauteuil est rembourré avec de grandes quantités de mousse et une couche de de plastique recouvre tout ce qui se trouve dans le carton pour éviter les rayures lors du transport. Tout est emballé soigneusement et suffisamment serré pour qu'il ne soit pas trop difficile de sortir les objets, mais aussi pour éviter les chocs.

La chaise est séparée en cinq composants clés et il y a une boîte contenant les accessoires et le coussin de tête, le coussin de soutien lombaire, quelques sangles et le manuel. La boîte d'accessoires contenait les cinq roues, le piston, le couvercle du piston, quelques couvercles et des poignées. Les boulons et les vis nécessaires étaient soigneusement emballés dans une boîte en plastique transparente, avec un tournevis/clé à tête hexagonale.

La première partie de l'assemblage consiste à installer l'accoudoir du côté gauche, car il n'est pas installé en usine. Ce n'est pas un problème, mais les boulons sont pré-montés, ce qui nécessite de les dévisser d'abord. Comme ils ont été placés là de façon incroyablement serrée, cela signifie que vous devez utiliser beaucoup de force pour les ôter.

À ce sujet, l'outil fourni comporte un embout cruciforme à une extrémité. Lorsque vous utilisez l'extrémité hexagonale pour serrer les boulons, la tête en croix s'enfonce dans la paume de votre main. Après avoir placé l'accoudoir, la tâche suivante consiste à assembler les roues. Ce n'est pas très difficile : il suffit d'insérer chaque roue dans la base à cinq rayons.

Vous devez ensuite fixer la plaque de base au fond du fauteuil à l'aide du même outil et de boulons similaires à ceux de l'accoudoir. Nous avons découvert que l'outil fourni n'était pas pratique. On ne pouvait faire qu'un demi-tour avant de retirer l'outil, de le repositionner et de le tourner à nouveau. À ce stade, nous avons renoncé à utiliser l'outil fourni et nous avons sorti un jeu d'outils approprié pour continuer l'assemblage.

Idéalement, il faudrait placer du frein filet bleu (sorte de colle) sur ces boulons pour les empêcher de sortir. Le temps nous dira combien de temps ils resteront en place. Après cela, il faut mettre le siège sur le cylindre. L'étape suivante présente un danger qu'ils signalent.

Le bras du dossier du côté gauche est maintenu en place par une vis rouge pour l'expédition et doit être retiré, vous tirez ensuite la poignée du dossier pour mettre le bras en position verticale. La vitesse et la rapidité avec laquelle le bras s'envole vers l'avant ressemblent presque à celles d'une guillotine, alors faites attention à vos doigts.

Une fois que les bras sont tous deux à la verticale, il suffit de visser le dossier sur les bras, d'enfiler les housses, de les visser et d'installer le coussin de soutien de la tête.

Le coussin lombaire est un peu gênant. Le manuel n'est pas clair sur la façon dont il s'adapte. Il faut placer le coussin au niveau du pli entre l'assise et le dossier, comme indiqué sur les photos.

Il y a des sangles fournies qui ne sont jamais mentionnées dans le manuel. Elles sont probablement destinées au coussin lombaire, car il y a des points d'accrochage correspondants à l'arrière du coussin, mais la façon dont elles s'accrochent et s'ajustent correctement est un mystère.

Dans l'ensemble, l'assemblage a pris environ 30 à 45 minutes à deux personnes avec les outils appropriés. En utilisant uniquement l'outil fourni, nous pensons qu'il vous faudra une heure ou un peu plus. À la fin, il nous restait un exemplaire de chaque vis, ce qui est pratique en cas de perte.

Utilisation et confort

Une fois assemblée, la chaise est imposante. Le matériau est lisse et doux au toucher. Il semble toutefois être résistant. L'appui-tête est agréable et moelleux et peut être ajusté en hauteur car il ne s'attache que sur le dossier.

Les traversins situés de part et d'autre du dossier et de l'assise vous maintiennent en place au milieu et offrent un bon niveau de rembourrage et de soutien. Les revêtements du dossier de chaque côté sont corrects mais semblent fragiles, surtout du côté droit, où certaines pièces mécaniques semblent plus exposées qu'elles ne le devraient.

Les accoudoirs sont réglables dans quatre directions. Ils sont fabriqués en plastique ressemblant à du faux caoutchouc, ce qui leur donne une sensation agréable de coussin, mais esthétiquement, ils font plutôt bon marché. La chaise peut monter jusqu'à 58 cm et descendre jusqu'à 48 cm.

Le dossier peut être incliné jusqu'à 125 degrés par rapport à la position verticale. Tous les mouvements du siège sont fluides.

Les roues roulent bien sur le faux plancher en bois comme sur les photos, mais l'aspect plastique les fait paraître un peu cheap. Idéalement, Il aurait mieux valu qu'elles soient fournies avec une partie en caoutchouc sur la roue pour donner aux roues un peu de rebond et éviter de marquer les sols à long terme.

La base de la chaise est faite d'un métal noir mat avec des éléments anguleux qui, esthétiquement, détonnent avec les bords plus arrondis des accoudoirs. Il aurait été agréable que la base suive ce design, car la chaise a l'air haut de gamme en haut, mais ressemble davantage à une chaise de bureau basique en bas. À d'autres endroits sur la chaise, il y a de petites attentions, comme le marquage de Noble, qui ajoutent une touche sympa.

Devrais-je acheter le fauteuil Noblechairs Legend TX ?

Achetez si...

Vous êtes à la recherche d'une expérience d'assise exceptionnelle.

Le Legend TX est tout ce que vous avez toujours attendu d'un siège de bureau haut de gamme (sauf qu'il n'est pas équipé de gadgets sophistiqués).

N'achetez pas si...

Vous avez un budget limité.

À plus de 400 euros, il coûte plus cher que votre bureau assis debout lui-même et il existe de nombreuses options plus abordables.

