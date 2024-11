Sony A1 II : le summum de l'Alpha, mais l'innovation est-elle en panne chez Sony ?

Sony dévoile l'A1 II, le successeur de l'Alpha A1, également doté d'un capteur superposé de 50MP

Il s'agit d'une mise à jour mineure, au prix de 7 499 € boîtier seul

Il sera commercialisé fin novembre

Sony a annoncé son appareil photo hybride le plus polyvalent à ce jour, l'A1 II. Ce modèle succède à l’Alpha 1, un appareil qui avait véritablement marqué un tournant lors de son lancement en janvier 2021, avec son capteur plein format empilé de 50 Mpx, sa rafale à 30 images par seconde et sa capacité à filmer en 8K.

Avec un capteur identique et des performances similaires, l'A1 II apparaît comme une mise à jour mineure de l'A1. Cependant, il propose des améliorations ergonomiques qui le rendent plus agréable à prendre en main, ainsi que des performances légèrement optimisées dans certains domaines, grâce à des technologies principalement empruntées à l'appareil le plus rapide de Sony pour le sport et la faune, l'A9 III.

Le design de l'A1 II est pratiquement identique à celui de l'A9 III, ce qui est une bonne chose puisqu'il est souvent considéré comme le modèle Alpha offrant la meilleure prise en main.

Les premiers essais de l'Alpha II réalisés avant son lancement ont permis d'apprécier une poignée plus imposante, particulièrement utile lorsqu'il est associé au nouvel objectif professionnel de Sony, lancé le même jour : le puissant FE 28-70mm F2 GM.

Nous avons déjà eu l'occasion de tester le Sony A1 II avant son lancement, et notre test est disponible ci-dessus. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Sony a frappé un grand coup avec deux nouveaux produits excitants pour les photographes professionnels et les vidéastes. Cependant, l'A1 II reste une mise à jour modeste de l'A1, qui fête bientôt ses quatre ans. Ce dernier avait imposé un standard en termes de détail et de rapidité, que des concurrents comme le Canon EOS R1 et le Nikon Z9 ont depuis rattrapé.

À son crédit, Sony a lancé l'A1 II à un prix inférieur à celui de l'Alpha A1 en 2021 : 7 499 € pour le boîtier nu, avec une commercialisation prévue fin novembre. Toutefois, des alternatives moins onéreuses, comme le Sony A7R V, le Canon EOS R5 Mark II ou encore le Nikon Z8, pourraient détourner l'attention de ce nouveau modèle.

Bien que Sony n'ait pas repoussé les limites de la technologie ou exploré de nouveaux horizons comme avec l'A9 III et son obturateur global, l'A1 II reste un successeur soigné. La question se pose alors : les appareils Alpha ont-ils atteint un plafond technologique ?

L'IA au service de l'AF

Certains professionnels trouveront dans l'A1 II des améliorations suffisantes pour justifier une mise à niveau. L'appareil offre une meilleure prise en main, grâce à une poignée plus grande et plus confortable, ainsi qu’un écran tactile multi-angle plus large et doté d’une profondeur de couleur accrue, inspiré de l'A9 III.

Il intègre également la puce de traitement IA de Sony, inaugurée avec l'A7R V, qui devrait améliorer les performances de l'autofocus basé sur la détection de sujet. À cela s’ajoute un nouveau mode d’autofocus automatique capable de détecter intelligemment le sujet, sans nécessiter une sélection manuelle préalable. Une avancée demandée par de nombreux professionnels et désormais disponible.

Le nouvel objectif Sony FE 28-70mm F2 GM a été annoncé en même temps que l'A1 II, et ils forment un couple formidable. L'objectif coûte 3599 €. (Image credit: Future / Tim Coleman)

L'appareil propose également une fonctionnalité de pré-capture pouvant enregistrer jusqu'à une seconde avant l’appui complet sur le déclencheur lors de séquences à haute vitesse, pour compenser d'éventuels réflexes trop lents. Cette option provient également de l'A9 III. Le processeur Bionz XR de Sony offre une endurance similaire à celle de l'A1 : les rafales à 30 images par seconde peuvent atteindre jusqu'à 153 images RAW – une performance impressionnante.

Sony annonce également une stabilisation interne améliorée, évaluée à 8,5 EV contre 5,5 EV sur l'Alpha A1. En somme, l'A1 II se classe parmi les meilleurs appareils photo professionnels, en perfectionnant certains aspects de l'A1. Cependant, il n’introduit presque rien de vraiment inédit, ce qui est inhabituel pour Sony, connu pour ses innovations majeures au cours des 15 dernières années. Fait notable, l’A1 II sera le seul Alpha plein format lancé en 2024, marquant une année étonnamment calme pour ce géant du secteur.

Sony manquerait-il d’idées ? Peut-être, mais il semble probable que d’autres nouveautés soient en préparation. Cette fois, la marque a choisi de se concentrer sur ce qui comptait probablement le plus pour les professionnels : une meilleure ergonomie, plutôt que des fonctionnalités tape-à-l’œil. Cela n’alimente pas les gros titres, mais cet appareil pourrait bien gagner le respect des utilisateurs Alpha.