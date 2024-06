Les Canon EOS R1 et EOS R5 Mark II ont enfin une date de lancement - voici à quoi s'attendre

Cela a été une année très calme pour Canon jusqu'à présent, mais cela va changer de manière spectaculaire selon les dernières rumeurs – avec son nouveau modèle phare, le Canon EOS R1, et le Canon EOS R5 Mark II, qui devraient bientôt être lancés.

Le Canon EOS R1 a fait l'objet d'une "annonce de développement" le 15 mai, mais Canon n'a pas précisé quand il serait effectivement lancé. Le Canon EOS R5 Mark II, quant à lui, est resté une rumeur persistante. Mais il semble que les deux appareils photo seront disponibles très bientôt, avec les fiables Canon Rumors prédisant un lancement conjoint "la troisième semaine de juillet".

Canon Rumors n'a pas spécifié de date exacte, affirmant que c'est "encore un peu une cible mouvante". Mais le YouTuber Ordinary Filmmaker dit que, selon l'une de ses sources de confiance, l'annonce des EOS R1 et EOS R5 II aura lieu le 17 juillet. Cette date n'est apparemment pas garantie en raison des différences de fuseaux horaires, il est donc plus prudent de s'attendre à ce que les appareils photo soient annoncés cette semaine-là.

Pourquoi ce lancement est-il si important ? Cela fait un moment que Canon n'a pas lancé de nouveaux appareils photo, le dernier en date étant le décevant Canon EOS R100 en mai 2023, suivi des plus significatifs Canon EOS R8 et EOS R50 en mars 2023.

Ainsi, ce lancement conjoint, qui devrait nous renseigner sur la disponibilité des EOS R1 et EOS R5 Mark II, inaugurera enfin la prochaine génération d'appareils photo Canon, y compris des avancées en matière d'autofocus qui pourraient se répercuter sur d'autres modèles.

En ce qui concerne les dates de mise en vente, Canon Rumors affirme que le Canon EOS R5 Mark II sera disponible à l'achat dès août, tandis que novembre semble le plus probable pour le EOS R1. Mais il semble que nous n'aurons à attendre que quelques semaines pour obtenir toutes les informations officielles, y compris les prix et les spécifications.

Le grand lancement de Canon : à quoi s'attendre

(Image credit: Canon)

Pour les photographes passionnés et les créateurs hybrides, le Canon EOS R5 Mark II sera l'appareil photo le plus passionant – ne serait-ce que parce que le EOS R1 est un modèle phare haut de gamme conçu pour les photographes sportifs qui se rendront aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le R5 Mark II sera le successeur de l'original Canon EOS R5, qui était autrefois en tête de notre guide des meilleurs appareils photo au monde, mais qui a depuis été dépassé par des modèles comme le Sony A7 IV en raison de son âge. Le R5 a été lancé en juillet 2020, il a donc grandement besoin d'une mise à jour – et il semble que son successeur pourrait être très performant.

Les dernières rumeurs prévoient que le EOS R5 II aura un capteur CMOS empilé BSI de 45 MP, ce qui signifierait des vitesses de lecture rapides pour ses rafales à 60 images par seconde. On s'attend également à voir de nouvelles fonctionnalités d'autofocus alimentées par l'IA qui pourraient égaler ou surpasser celles de Sony, un écran OLED articulé de 3,2 pouces et la possibilité de filmer en vidéo brute 8K et en slow-motion 4K/120p.

Sur le papier, cela ferait un appareil photo hybride extrêmement puissant avec une solide gamme d'objectifs RF parmi lesquels choisir – cette gamme d'objectifs étant bientôt renforcée par des fabricants tiers comme Sigma et Tamron. Il n'y a pas encore de prévisions de prix pour le EOS R5 Mark II.

Quant au EOS R1, l'annonce de développement de Canon a laissé entrevoir une puissance brute impressionnante, y compris un nouveau processeur appelé le Digic Accelerator qui sera associé au moteur existant Digic X de la société pour offrir "une reconnaissance des sujets à haute vitesse et haute précision".

Pour la plupart d'entre nous, ce sera un concept un peu inatteignable, mais un aperçu de la technologie de la prochaine génération de Canon pourrait suffire à convaincre les photographes et vidéastes que la monture RF est un bon choix face aux options de plus en plus tentantes de Sony.

