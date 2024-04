Le Canon EOS R5 Mark II et la EOS R1 se rapprochent de leur lancement

Une autre inscription de caméra Canon a été repérée sur le web

Les rumeurs suggèrent qu'il pourrait s'agir soit d'un Canon EOS R5 Mark II, soit d'un EOS R1

Ces caméras seraient prévues pour une annonce à la mi-mai

L'année a été calme pour Canon, dont le dernier lancement de caméra remonte à mai 2023 avec la décevante Canon EOS R100. Mais les dernières rumeurs suggèrent que cette période de disette va bientôt prendre fin avec le lancement de deux nouveaux modèles EOS R – très probablement la Canon EOS R5 Mark II et la Canon EOS R1, orientée professionnels.

Comme repéré par Canon Rumors, un informateur renommé nommé 'E8M_8888' a récemment posté sur le réseau social chinois Weibo que Canon a enregistré une nouvelle caméra auprès d'une agence gouvernementale. Le modèle 'DS126928' rejoint un modèle 'DS126922' précédemment enregistré et repéré en février.

Les deux modèles disposent de spécifications Wi-Fi et Bluetooth qui indiquent de nouveaux appareils EOS R, et l'enregistrement se produit généralement dans les mois précédant un lancement. Cela signifie que les candidats les plus probables sont le Canon EOS R5 Mark II, qui serait un successeur plein format au populaire EOS R5, et un modèle phare EOS R1 pour les photographes sportifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Canon Rumors pense que ces deux caméras devraient être annoncées "d'une manière ou d'une autre vers la mi-mai". Cette réserve légèrement prudente est due au fait que l'EOS R1 est attendue comme une annonce de développement, la caméra étant mise à disposition des professionnels à temps pour les Jeux Olympiques avant une sortie complète au dernier trimestre de 2024.

Le EOS R5 Mark II, plus adapté aux consommateurs, serait quant à lui prévu pour arriver dans les rayons en "juin ou juillet", selon un autre post de Canon Rumors. La caméra devrait recevoir un capteur plein format BSI CMOS empilé de 45MP, un nouveau processeur DIGIC et des fonctionnalités d'autofocus AI. Elle devrait également, à l'instar des Nikon Z9 et Nikon Z8, abandonner son obturateur mécanique au profit d'une expérience de prise de vue exclusivement électronique.

Canon a besoin d'un succès

Le Canon EOS R8 (ci-dessus) et le décevant EOS R100 sont les lancements les plus récents du géant de la caméra. (Image credit: Future)

Le dernier appareil vraiment intéressant de Canon était sans doute l'EOS R8, sorti il y a plus d'un an – il est donc réconfortant de voir des signes de nouvelle vie dans la gamme EOS R.

Depuis la sortie de cet appareil, les concurrents de Canon ont lancé certaines des meilleures caméras plein format jamais créées, du récent Sony A9 III au rétro Nikon Zf et au brillant Nikon Z8. Leica a également lancé le compact haut de gamme plein format Leica Q3, un rival de taille (bien que coûteux) au Fujifilm X100VI.

Canon doit donc lancer quelque chose de spécial pour rester dans la course – et les EOS R5 Mark II et EOS R1 pourraient être ces caméras. L'EOS R5 original a été lancé en juillet 2020, ce qui signifie qu'une mise à jour est grandement attendue – et si son successeur peut offrir un design de capteur empilé (excellent pour les vitesses de rafale rapides et la vidéo 8K) pour un prix similaire de 3 999,99 €, il pourrait être un autre succès.

Cela fait des années que l'on attend un EOS R1 phare, les premières rumeurs remontant à 2020. Mais avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débutent en juillet, il semble que la caméra pro sports – et successeur spirituel du DSLR Canon EOS 1D X Mark III – pourrait se rapprocher d'une annonce.

Si Canon décidait également d'ouvrir sa monture d'objectif EOS R aux fabricants tiers (bien qu'il n'y ait actuellement aucune suggestion en ce sens), alors le géant endormi de la caméra pourrait à nouveau commencer à peser dans l'espace compétitif du plein format.