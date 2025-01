Galaxy S25 Ultra et Plus : Samsung mise sur des nuances de bleu et une innovation type MagSafe

Les rendus des Samsung Galaxy S25 Plus et Ultra montrent deux nuances de bleu possibles

Ils montrent également un système de chargement de type MagSafe

Cependant, on ne sait pas encore si ce système de chargement magnétique nécessitera un étui ou non

Alors que le CES 2025 domine l’actualité technologique, des fuites concernant les Samsung Galaxy S25 continuent d’émerger. Aujourd’hui, des rendus semblent dévoiler les modèles Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Plus dans des teintes bleues.

Ces images ont été partagées par GizmoChina, qui précise que le Galaxy S25 Plus bleu serait probablement baptisé « Bleu Glacial » et que le Galaxy S25 Ultra bleu porterait officiellement le nom de « Bleu Titane ». Toutefois, d’après des fuites précédentes sur les couleurs de la gamme Samsung Galaxy S25, il est plus probable que ce dernier soit appelé « Bleu Titane Argenté ». Quant au premier, bien qu’il puisse s’agir de « Bleu Glacial », une teinte « Marine » a également été évoquée et pourrait convenir.

Quoi qu’il en soit, ces deux couleurs présentées montrent des nuances légèrement différentes. Le bleu du Galaxy S25 Plus est plus foncé que celui du Galaxy S25 Ultra.

(Image credit: GizmoChina)

Ces images montrent également que le Galaxy S25 Ultra arbore des bordures très fines, comme les rumeurs l’avaient annoncé. Le design correspond globalement à ce qui avait déjà fuité, notamment avec des coins arrondis pour le modèle Ultra. Cependant, les objectifs des appareils photo n’ont pas les contours noirs vus dans certaines fuites précédentes. Ces détails sont donc à prendre avec précaution.

La question du Qi2

On peut également remarquer que les téléphones sont présentés dans des coques – spécifiquement des coques transparentes de marque Spigen, avec un anneau rappelant le système MagSafe. Selon les fuites précédentes, cet anneau permettrait d’attacher magnétiquement des chargeurs sans fil et d’autres accessoires, à la manière du système MagSafe d’Apple.

Il reste une incertitude sur la nécessité de ce type de coque pour profiter de cette fonctionnalité. Ce système, appelé Qi2 pour la recharge sans fil magnétique, pourrait être directement pris en charge par les Samsung Galaxy S25. Les leakers n’ont pas encore trouvé de consensus à ce sujet. Bien que la présence d’un cercle blanc sur ces coques suggère que les aimants requis sont intégrés à celles-ci, il existe des cercles similaires sur certains accessoires d’iPhone, bien que MagSafe fonctionne sans coque.

C’est donc l’une des dernières questions qui entourent la série Galaxy S25, mais une réponse ne devrait pas tarder. Selon les fuites, ces modèles devraient être annoncés le 22 janvier.

